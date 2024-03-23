Наблюдается активизация ЦИПсО Украины после вчерашних событий в Подмосковье

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Наблюдается активизация ЦИПсО Украины после вчерашних событий в Подмосковье

Вчерашние события в подмосковном Красногорске, где был атакован ТРЦ «Крокус Сити Холл», привели к вполне ожидаемой активизации агентов украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ). Украинские агенты увеличили количество комментариев в социальных сетях.

Как и следовало ожидать, агенты ЦИПсО пытаются переключить внимание общественности с украинской версии на другие, в первую очередь – на версии, связанные с непростыми межнациональными и межконфессиональными отношениями в России. Не имея возможности победить Россию на поле боя, ее враги ожидаемо разжигают внутренние противоречия, стремясь столкнуть друг с другом различные народы и религии нашей страны.



Вот и сейчас агенты ЦИПсО обращают внимание на межнациональные отношения в нашей стране, утверждая, что теракт в Красногорске якобы и стал следствием существующих противоречий. С одной стороны, украинские агенты настраивают мусульман против российского государства, с другой стороны манипулируют националистическими настроениями в российском обществе, пытаясь направить возмущение россиян терактом в Красногорске в русло межнациональных противоречий.

Активизация ЦИПсО лишний раз доказывает, что украинскую версию следует рассматривать как одну из основных. На фоне провалов на фронте режим Владимира Зеленского попытался дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России. Но получилось, как всегда, коряво, и теперь сами украинские власти пытаются отыграть назад, оправдываясь и пытаясь снять с себя подозрения в причастности к этому вопиющему террористическому акту против мирных граждан.
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37 комментариев
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  1. Mitos Ранг пользователя
    Mitos
    +5
    Сегодня, 09:48
    На вору и шапка горит. Кто больше кричит, тут и так понятно кто.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 10:01
      Ну так ЦИПСО и создавалось, чтобы сеять смуту и недоверие к власти в умах наших людей... Они за это зарплату получают и с них взятки гладки... Нам бы самим подобные структуры создавать, особенно ориентированные на западное общественное мнение... Ну почему бы не задействовать студентов факультетов "иностранных языков"... И они подработают и стране какая никакая помощь на войне...
      Надеяться только на помощь сознательных граждан не нужно... Здесь нужна реальная работа, а не отчеты о проделанной... Кстати, зане имением работы на Украине, многие молодые зарабатывают модераторами и администраторами на иностранных ресурсах... В том числе и на наших русскоязычных... am
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 10:08
        Машину, которую ранее разыскивали в связи с терактом в "Крокусе", остановили в Брянской области. По предварительным данным, были задержаны двое человек....надеюсь это правда и эти м.р.а.з.и не уйдут от возмездия
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +2
          Сегодня, 10:13
          Двоих задержали недалеко от границы с Украиной, четверо убежало в лес, идут поисковые мероприятия.
          Твари, которые вчера совершили теракт в Москве, бежали в сторону украинской границы. Армейские подразделения также участвуют в поисковых мероприятиях. Скорее всего, на каком-то участке границы, террористов ждал украинский спецназ.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            0
            Сегодня, 10:19
            Дай Бог, что бы действительно это были именно преступники... и именно задержаны. Это тот случай, когда эти м.р.а.з.и. нужны именно живыми, а уж мычать о заказчиках они будут, не сомневаюсь.
            Но после суда- только смертный приговор. Пора отменчть мораторий на его запрет. ИДЕТ ВОЙНА!!!
          2. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
            Медведев_Дмитрий
            -1
            Сегодня, 10:25
            Недалеко от границ Украины и Белоруссии... Если терракт был так хорошо подготовлен, почему так плохо подготовлены пути отхода... Почему не на восток а на ЛБС, учитывая обстановку. То есть ума хватило на масштабный терракт и не хватило подготовить отход smile
        2. 30 вис Ранг пользователя
          30 вис
          +1
          Сегодня, 10:18
          Цитата: Чёрный
          были задержаны двое человек....надеюсь это правда и эти м.р.а.з.и не уйдут от возмездия

          Поработают СК, ГРУ и ФСБ . вытрясут из скотоложцев всё ... И если подтвердятся факты которые мы с вами предполагаем .. То я не завидую укробандеровладе и их англо кураторам . С бандерьём всё понятно . Убьют и всё . А англо кураторы будут пропадать в горах под лавинами . Проваливаться в прорубь на озёрах Эри и Онтарио ..Тонуть в унитазах ... . Гибнуть в катастрофах ... Ибо это даже не красная черта . Это война .
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +1
            Сегодня, 10:20
            Согласен. Подписываюсь под каждым словом.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 09:48
    «Украинскую версию следует рассматривать как одну из основных» —

    — Наряду с британской и американской ...
    1. Anarchist Ранг пользователя
      Anarchist
      +1
      Сегодня, 09:57
      Так это одна связка. Все действия властей и служб бывшей Украины разрабатываются на западе.
      Вот бы наши власти ничего не скрывали, когда всё выяснится и доказательно аргументируется. Это уже даже не "красная линия", это уже объявление войны.
    2. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 10:00
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Украинскую версию следует рассматривать...
      Наряду с британской и американской ...

      Так одно с другим повязано. Голова у англосаксов, руки бандеровские, орудие думается игиловское...
  3. ААК Ранг пользователя
    ААК
    +4
    Сегодня, 09:49
    А спецслужбам и МВД надо работать по обоим направлениям, и поиском бандеровских диверсов и пособников, и борьбой с мигрантами и противоправной деятельностью и коррупцией диаспор, вопрос только в наличии воли наверху, это там носоглоточную субстанцию часто жуют...
    1. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +2
      Сегодня, 09:54
      Цитата: ААК
      А спецслужбам и МВД надо работать по обоим направлениям, и поиском бандеровских диверсов и пособников, и борьбой с мигрантами и противоправной деятельностью и коррупцией диаспор, вопрос только в наличии воли наверху, это там носоглоточную субстанцию часто жуют...

      А они и работают... Только опять же, только они и работают, добровольных помощников у них очень мало...
      1. ААК Ранг пользователя
        ААК
        +1
        Сегодня, 09:58
        Может бы и согласился я с Вами, коллега, если бы сам 20 лет в погонах не отходил... и добровольные идейные помощники есть и оперативный подсобный аппарат, а ещё на сколько достоверных по своей сути информаций отвечают откровенным пофигизмом, особенно в ментовке...
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          0
          Сегодня, 10:02
          Цитата: ААК
          а ещё на сколько достоверных по своей сути информаций отвечают откровенным пофигизмом, особенно в ментовке...
          Соглашусь, с вами, я просто служил в ВВС, про информаторов и тому подобное писал со слов моего товарища, опера-майора пенсионера МВД... Согласитесь он мне всё не скажет, как и я ему.... drinks hi
    2. LIONnvrsk Ранг пользователя
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 10:08
      Цитата: ААК
      А спецслужбам и МВД надо работать по обоим направлениям,

      Им надо работать по всем направлениям. Причем не после того, а на опережение. Как по мне, так наши "спецслужбы" за последние 25 лет помельчали, успокоились, жирком обросли, в коммерцию больше подались...
    3. Тима Ранг пользователя
      Тима
      0
      Сегодня, 10:22
      Предварительный список подозреваемых террористов устроивших вчера массовый расстрел мирных людей:
      • Фаизов Ривожидин Зокирджонович (20.05.2004)
      • Исмоилов Ривожидин Исломович (25.09.1972)
      • Фаизов Мухаммад-Собир Зокирджонович (20.05.2004)
      • Насрамаилов Махамадрасул Зарабидинович (21.07.1986)
      • Сафолзода Шохинджон Абдугафорович (28.07.2002)
      • Назаров Рустам Исроилович (02.01.1995)
  4. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    +2
    Сегодня, 09:50
    Да кто бы сомневался. Операция, задуманная ЦИПСО, выполненная ЦИПСО. Вот только там неумные люди-американцы стояли сзади. Они не понимают, что теракт, который они "продюсировали" даст обратный эффект - мы их били, бьём и будем бить. За детей. Пусть Ярость Благородная вскипает, как волна - идёт война народная, Священная война.
  5. военком Котёнок Ранг пользователя
    военком Котёнок
    -2
    Сегодня, 09:52
    Но получилось, как всегда, коряво
    В каких интересных эпитетах автор описывает теракт с десятками погибших.
  6. Комментарий был удален.
  7. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 09:53
    Ясен пень, жидобандерфюрер напуган внутренними разборками, назреваемым бунтом высших офицеров после смещения Залёжного, бабьи бунты за потерю кормильцев, Петрушка с Тимошенко и другими жгут пятки,
    политики валят из Кукуева, опасаясь ударов возмездия после Крокуса
    и гибели наших мирных россиян!
    Потому всем службам бандеррейха и ципсоте даны указания!
  8. taiga2018 Ранг пользователя
    taiga2018
    +6
    Сегодня, 09:53
    Украинская версия основная и единственная.Теперь дело за руководством нашей страны- наконец то признать Украину террористической организацией,соответственно руководство этой страны главарями террористов,а страны которые продолжат поставлять вооружение Киеву пособниками террористов и разорвать с ними дипломатические отношения.
    1. ААК Ранг пользователя
      ААК
      +1
      Сегодня, 10:02
      Если за два года не признали и талдычат исключительно об "обманутом братском народе" (это к вопросу комментариев теракта с бандеровской стороны в СМИ и интернете...), то вряд-ли скоро мозги наверху начнут скрипеть и двигаться в нужную сторону...
      1. taiga2018 Ранг пользователя
        taiga2018
        0
        Сегодня, 10:18
        Цитата: ААК
        Если за два года не признали и талдычат исключительно об "обманутом братском народе" (это к вопросу комментариев теракта с бандеровской стороны в СМИ и интернете...), то вряд-ли скоро мозги наверху начнут скрипеть и двигаться в нужную сторону...

        И здесь дело даже не в "братском" народе а в том что тогда пособниками террористов придется признать и западных "партнеров", а они для нашего руководства-священная корова...
  9. lwxx Ранг пользователя
    lwxx
    +3
    Сегодня, 09:54
    Тут и без ципсошников хватает. Посмотрите наши федеральные каналы- стыд и позор. Более 60 погибших, хотя везде уже сообщают о более 80 . Вчера в течении часа ,если не больше, говорили о ЧП, не о теракте , а о чп. Показывают кадры расстрела- ЧП. ЧП у них в головах.Стесняются говорить о национальности террористов, как же москвабад обидится.
    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 10:00
      lwxx
      Сегодня, 09:54
      Тут и без ципсошников хватает. Посмотрите наши федеральные каналы- стыд и позор. Более 60 погибших, хотя везде уже сообщают о более 80 . Вчера в течении часа ,если не больше, говорили о ЧП, не о теракте , а о чп. Показывают кадры расстрела- ЧП. ЧП у них в головах.Стесняются говорить о национальности террористов, как же москвабад обидится
      Свиняюсь спросить, а вы за кого и почему?
      Все ЧП и военные и прочие не сразу одномоментно обрастают подробностями,
      а инфа поступает, в том числе, часто противоречивая, а потому необходим тщательный отбор и подача в общественное пространство!
      Проанализируйте землетрясения, все без исключения, дополнения и обновления происходят несколько раз в день, проверьте справедливость этого!
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 10:11
      Стесняются говорить о национальности террористов, как же москвабад обидится

      Ну вот товарищ один нарисовался... С темой которую педалирует Ципсо...
  10. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +1
    Сегодня, 09:56
    Активизация ЦИПсО лишний раз доказывает, что украинскую версию следует рассматривать как одну из основных.
    Они, похоже перехитрили сами себя, не ожидая такую бурную реакцию всего мира на этот теракт. Ведь никто так и не признался, что это их рук дело, как и в истории с "Северными потоками"... И скажи сейчас пан Буданов, что это его спецслужба организовала эту "силовую акция", как его и его службу сразу можно зачислять в террористы
  11. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:56
    украинскую версию следует рассматривать как одну из основных
    Только стоит спросить себя кому это выгодно и ответ приходит сам собой. Очевидно и СК рассматривает эту версию, как основную, естественно отрабатывая и другие.
  12. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:56
    Сейчас в Москве усиленно "вбрасывается" версия, что это провокация от ВВП, что бы ввести военное положение и объявить мобилизацию. Можно подумать, что разгрома Белгорода недостаточно, что бы объявить "Казус белли".
    Народ! Нас провоцируют "оттуда". Давайте успокоимся, перестанем паниковать и совместно "поймаем гадов", а потом отомстим за невинных.
  13. Taskhyl
    Taskhyl
    -8
    Сегодня, 09:56
    Бандерлоги здесь точно не при чем. Абсолютно ясно, что это дело рук наших "дорогих" среднеазиатских мигрантов.
    1. tralmaster Ранг пользователя
      tralmaster
      -2
      Сегодня, 10:00
      А ты то кто. Крым чей? Что бы мигранты тебя нашли и ЛГБтешником зделали.
    2. flint Ранг пользователя
      flint
      0
      Сегодня, 10:24
      Слышь ципсота, хватит врать, ваш убл"юдок Данилов публично признался в причастности бандерлогии к теракту
  14. Nesvoy
    Nesvoy
    +2
    Сегодня, 10:01
    Кто бы что говорил. Ботов охранителей у нас повылазило не меньше.
    1. Ixian Ранг пользователя
      Ixian
      +2
      Сегодня, 10:06
      Ну тк, есть повод для квасного патриотизма. Этим трупоедам даже трагедия и то – пир.
  15. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    -1
    Сегодня, 10:10
    Надо бомбануть по точкам входа интернета в 404 .
  16. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:21
    Наблюдается активизация ЦИПсО Украины после вчерашних событий в Подмосковье
    . И что с того???
    Разным дурикам сходить с ума... можно попытаться, но все равно их придётся потом изолировать и чем раньше и жёстче, тем лучше для всех окружающих!
    Версии и прочее... есть следствие, будут сделаны соответствующие выводы на основе реальных фактов...
  17. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 10:21
    Главное не пойти по ложному следу и не упустить злодеев, а то все сейчас расслабятся и окажется, что это другие, возможно просто криминал и или наркоманы.

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