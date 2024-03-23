Вчерашние события в подмосковном Красногорске, где был атакован ТРЦ «Крокус Сити Холл», привели к вполне ожидаемой активизации агентов украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ). Украинские агенты увеличили количество комментариев в социальных сетях.Как и следовало ожидать, агенты ЦИПсО пытаются переключить внимание общественности с украинской версии на другие, в первую очередь – на версии, связанные с непростыми межнациональными и межконфессиональными отношениями в России. Не имея возможности победить Россию на поле боя, ее враги ожидаемо разжигают внутренние противоречия, стремясь столкнуть друг с другом различные народы и религии нашей страны.Вот и сейчас агенты ЦИПсО обращают внимание на межнациональные отношения в нашей стране, утверждая, что теракт в Красногорске якобы и стал следствием существующих противоречий. С одной стороны, украинские агенты настраивают мусульман против российского государства, с другой стороны манипулируют националистическими настроениями в российском обществе, пытаясь направить возмущение россиян терактом в Красногорске в русло межнациональных противоречий.Активизация ЦИПсО лишний раз доказывает, что украинскую версию следует рассматривать как одну из основных. На фоне провалов на фронте режим Владимира Зеленского попытался дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России. Но получилось, как всегда, коряво, и теперь сами украинские власти пытаются отыграть назад, оправдываясь и пытаясь снять с себя подозрения в причастности к этому вопиющему террористическому акту против мирных граждан.

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