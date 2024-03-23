Запрещённое в РФ движение «Талибан» осудило нападение в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл»

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Запрещённое в РФ движение «Талибан» осудило нападение в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл»

Теракт в подмосковном Красногорске, где был проведен массовый расстрел мирных граждан в ТРЦ «Крокус Сити Холл», встретил осуждение со стороны многих стран мира. Что интересно, не остался в стороне и так называемый Исламский эмират* Афганистан.

Запрещённое в РФ террористическое движение «Талибан» осудило нападение в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Официальный представитель министерства иностранных дел ИЭА Абдул Кахар Балхи назвал нападение нарушением «всех человеческих стандартов».



Представители ИЭА исходят из версии, что теракт был проведен «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация). По их мнению, данная группировка находится под контролем западных спецслужб, а ее действия создают угрозы и риски для всего Ближнего и Среднего Востока. В движении напомнили, что группировка давно проводит теракты против мирного населения в Афганистане и других странах.

По утверждению МИД ИЭА, страны региона должны координировать усилия в борьбе с террористическими организациями и не допускать подобных инцидентов в будущем. Ранее с осуждением теракта в Красногорске выступили представители десятков стран мира – от ближайших союзников России вроде Белоруссии до той же Японии, которая сейчас находится в очень непростых отношениях с нашей страной.

Главы стран мира выражают соболезнования российскому президенту Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с этим ужасным террористическим актом.
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    23 комментария
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    1. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +3
      Сегодня, 09:58
      Представители ИЭА исходят из версии, что теракт был проведен «Исламским государством» (запрещеннаяв РФ террористическая организация). По их мнению, данная группировка находится под контролем западных спецслужб, а ее действия создают угрозы и риски для всего Ближнего и Среднего Востока. В движении напомнили, что группировка давно проводит теракты против мирного населения в Афганистане и других странах
      Ребята знают, эти западные службы их и взрастили, правда на свою голову.
      1. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        -2
        Сегодня, 10:04
        Талибан (Аль-Каида) осудили терроризм? Это что-то новенькое.
        Как же хотят они нас отвлечь от СВО! Мол попрём всей своей мощью в Сирию? Как США когда-то в Афганистан, после теракта 11 сентября, который они же и устроили.
        Да только мы не настолько наивны.
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          0
          Сегодня, 10:12
          Цитата: Anarchist
          Талибан (Аль-Каида) осудили терроризм

          Так Талибан уже давно отплевались от Аль-каиды...
        2. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
          Медведев_Дмитрий
          +1
          Сегодня, 10:13
          Талибан и Аль-Каида разные шайки smile
        3. Maverick1812 Ранг пользователя
          Maverick1812
          +1
          Сегодня, 10:22
          Это совершенно разные банды.
      2. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +2
        Сегодня, 10:05
        Я в другой ветке написал, кто является террористом планетарного масштаба, это только исполнители, работающие за презренные бумажки с буквами S и L с горизонтальными палочками.
    2. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      -1
      Сегодня, 10:03
      Самое поганое в этой истории что они ушли! В красногорской группе уже есть фото белого Рено с уличной камеры, как это возможно? И не нашли ещё!
      1. Gpn27 Ранг пользователя
        Gpn27
        0
        Сегодня, 10:07
        Говорят одного поймали на Брянщине, остальные в лесах прячутся.
        1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
          Медведев_Дмитрий
          -2
          Сегодня, 10:15
          Говорят, что под мостом поймали Гитлера с хвостом lol
        2. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          0
          Сегодня, 10:16
          Цитата: Gpn27
          Говорят одного поймали на Брянщине, остальные в лесах прячутся.

          Говорят в Москве кур доят... Давайте ждать официальных сообщений. Кстати, помнится когда Путин был впервые избран президентом, тоже был теракт, он дал указание всех "мочить в сортирах" ... Кстати, высшие украинские чиновники стали смазывать сочно лыжи, после слов Путина на этот теракт
      2. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        +4
        Сегодня, 10:08
        Цитата: Вадим С
        Самое поганое в этой истории что они ушли!

        Писать могут , что угодно .. Зачем вспугивать организаторов этого преступления ... ? СК и ФСБ вытрясут из этих , подготовленых англосаксами -укровладой , скотов всё . Пускай дюже разумные укродеятели из быдлобандерии делают завещания и готовятся к встречи с бандерой . И англо деятели тоже . Всех нах убить .
      3. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        +5
        Сегодня, 10:10
        Цитата: Вадим С
        В красногорской группе уже есть фото белого Рено с уличной камеры, как это возможно? И не нашли ещё!

        У нас ведь не ток-шоу "А, ну-ка , догони". Показали фото машины и пару лиц в ней. Это информация. К размышлению. Кто увидел отзвонись, где и когда видел. Для тех кто ехал в машине мы вас начали отслеживать... Ну согласитесь ну не должны нам тут пошагово выдавать информацию, кто, что и как делает. Профессионалы знают как им надо работать. давайте пар спустим и не будем мешать работать тем кто в этом лучше понимает...
      4. Gpn27 Ранг пользователя
        Gpn27
        +1
        Сегодня, 10:19
        На телеграмм каналах появилось фото одного из террористов. Ждем остальных.
    3. Christophe_Nicolas Ранг пользователя
      Christophe_Nicolas
      0
      Сегодня, 10:07
      https://twitter.com/rifain_nouvelle/status/1649167058138021889
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:07
      Очень тяжёлое утро.Соболезную родственникам погибших, скорейшего выздоровления раненым! Сочи с вами Москва.Очень удручает поведение некоторых телеграмм - каналов,сами ратуют за интернотовскую чистоту ,и сами же перепечатывают цпсошные вбросы,а потом извиняйте - информация не достоверна.Но время уже прошло,ложь понеслась по просторам интернета.
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 10:26
        tralflot1832
        (Андрей С.)
        +1
        Сегодня, 10:07
        Новый
        Очень тяжёлое утро.Соболезную родственникам погибших, скорейшего выздоровления раненым! Сочи с вами Москва.Очень удручает поведение некоторых телеграмм - каналов,сами ратуют за интернотовскую чистоту ,и сами же перепечатывают цпсошные вбросы,а потом извиняйте - информация не достоверна.Но время уже прошло,ложь понеслась по просторам интернета.
        Очень даже тяжелое. Буквально вчера на ТВ "Время покажет" обсуждалась тема прошлых терактов. Беслан, Дагестан, К-Балкария...
        Остается надеяться на профессионализм наших спецслужб, и что они ТОЧНО отработают все версии, и выйдут как на самих участников, так и на их покровителей. Ждём.
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +4
      Сегодня, 10:09
      Спасибо им за хорошие слова , они оказались людьми в отличие от хахлов.
    6. Мрачный Жнец Ранг пользователя
      Мрачный Жнец
      0
      Сегодня, 10:11
      ИГ, как я уже писал в других комментах,
      Само в удивлении: что, правда мы?
      И, окунаясь в гашишный рай,Ну да, мы, бородатые.....
    7. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 10:12
      Что под контролем спецур Запада целиком и полностью согласен. Но это бандеровская СБУ под их контролем сработала. Как ни странно бороды растут и у xoxлов, и у русских. А в бородатых наши ещё в Афгане "играли". Не открытие, епрст! Этим игилам не до того, да и кишка тонка такое провернуть.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 10:16
      Запрещённое в РФ движение «Талибан» осудило нападение в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл»
      . "Государственная машина", штука весьма инертная!
      Движение талибан, это теперь и есть та единственная сила, которая руководит целым государством.
      Это игнорировать... а не получится это игнорировать!!!
    9. ZVOнарь Ранг пользователя
      ZVOнарь
      +1
      Сегодня, 10:17
      Ни одна писта из гейропских стран не выразила России соболезнования.
      Идёт война...
    10. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 10:22
      Такая информация появилась, верить или нет сами решайте
    11. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 10:23
      Запрещённое в РФ движение «Талибан»

      Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) впервые приехали в Москву после захвата власти в Афганистане.
      https://www.rbc.ru/photoreport/20/10/2021/616fe4409a79473c9d2fba75

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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