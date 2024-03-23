Запрещённое в РФ движение «Талибан» осудило нападение в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл»

Теракт в подмосковном Красногорске, где был проведен массовый расстрел мирных граждан в ТРЦ «Крокус Сити Холл», встретил осуждение со стороны многих стран мира. Что интересно, не остался в стороне и так называемый Исламский эмират* Афганистан.Запрещённое в РФ террористическое движение «Талибан» осудило нападение в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Официальный представитель министерства иностранных дел ИЭА Абдул Кахар Балхи назвал нападение нарушением «всех человеческих стандартов».Представители ИЭА исходят из версии, что теракт был проведен «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация). По их мнению, данная группировка находится под контролем западных спецслужб, а ее действия создают угрозы и риски для всего Ближнего и Среднего Востока. В движении напомнили, что группировка давно проводит теракты против мирного населения в Афганистане и других странах.По утверждению МИД ИЭА, страны региона должны координировать усилия в борьбе с террористическими организациями и не допускать подобных инцидентов в будущем. Ранее с осуждением теракта в Красногорске выступили представители десятков стран мира – от ближайших союзников России вроде Белоруссии до той же Японии, которая сейчас находится в очень непростых отношениях с нашей страной.Главы стран мира выражают соболезнования российскому президенту Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с этим ужасным террористическим актом.

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