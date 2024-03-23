Киев планирует закупить у Болгарии российское оборудование для АЭС

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Киев планирует закупить у Болгарии российское оборудование для АЭС

Как передаёт агентство Reuters, в Киеве рассматривают возможность приобретения у Болгарии двух ядерных реакторов, оснащённых российским оборудованием.

По данным агентства, об этом заявил руководитель украинской государственной компании «Энергоатом» Петр Котин, по словам которого, «болгарские» реакторы планируют установить на Хмельницкой атомной электростанции.



Это необходимо для восполнения нехватки электроэнергии, вызванной прекращением функционирования шести реакторов Запорожской АЭС, отметил глава компании.

Котин сообщил, что с Болгарией уже продолжительное время идут переговоры по данному вопросу. По его словам, они ожидают, что контракт будет заключен примерно в июне. К этому времени специалисты компании подготовят Хмельницкую АЭС к монтажу оборудования, добавил Котин.

Однако даже если летом Украина получит от Болгарии эти реакторы и они будут установлены на Хмельницкой АЭС, их запуск займёт два-три года, отметили в «Энергоатоме». Кроме того, необходима новая турбина для энергоблока, изготовление которой в компании планируют заказать американской корпорации General Electric.

По некоторым данным, Болгария хочет продать Украине оборудование с АЭС «Белене», которую начали строить в 1987 году, но так и не достроили. Сумма сделки составляет примерно 650 млн. долларов.
  • Википедия/RLuts
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12 комментариев
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:29
    Журналисты Рёйтерс в курсе что такое реакторный зал?
    1. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      +2
      Сегодня, 10:53
      А они в курсе, что на руине как бы война идет?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:30
    «Болгария хочет продать Украине оборудование с АЭС» —

    — Продать можно только тому,у кого есть средства чтобы купить ...
  3. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +4
    Сегодня, 10:32
    Во психи-то... Пытаться использовать подобное оборудование без сопровождения и гарантии изготовителя.. Думаю - это обычное журналистское фуфло. До такой степени идиотизма - даже наши бывшие собратья по разуму из Цэгабонии поди не дошли..
  4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +4
    Сегодня, 10:36
    и они будут установлены на Хмельницкой АЭС, их запуск займёт два-три года, отметили в «Энергоатоме».
    А как там в контракте на передачу третьим лицам-странам? И кто будет устанавливать, цыганские молдоване? Это не запаску поменять на лайбе. Или подкову перековать на лошпаке. bully
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:48
      Незнаю какого года фото ,но это с сайта на Украине.
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 10:52
        tralflot1832
        (Андрей С.)
        0
        Сегодня, 10:48
        Новый
        Не знаю какого года фото ,но это с сайта на Украине.
        Тогда работали, и ставили наши специалисты. Но теперешние хотелки укрорейха, могут так и остаться хотелками. Андрей, hi !
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:59
      hi!
      Цитата: a.s.zzz888
      А как там в контракте на передачу третьим лицам-странам?

      Думается мне, что если дело касается России, то такими мелочами озадачивать себя никто не будет. Это ж только у нас, у дикарей, даже кинопрокатчики до сих пор лицензионное право соблюдают. А у них, в Европах, у "цивилизованных", в отношении России можно всё. Нас кто-нибудь спрашивал, когда нашу же, советскую ещё, технику Украине отдавали?

      Дело в другом.
      Цитата: a.s.zzz888
      И кто будет устанавливать, цыганские молдоване? Это не запаску поменять на лайбе. Или подкову перековать на лошпаке.
      Скорее всего, журналисты выдумали, а понятия нет, что "энергоблок продать" - это не генератор бензиновый в багажнике из гаража на дачу привезти. Вопрос специалистов очень остро встанет. Просто уметь крутить гайки в этом случае, наверное, недостаточно. Да и по времени - как у Ходжи Насреддина с ишаком и шахом. Либо энергоблоки не нужны будут, либо "покупатель" самоликвидируется. Потому что завтра их перевезти и запустить не получится.
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 11:13
        Zoldat_A
        (Игорь, сын Алексея, русского солдата)
        0
        Сегодня, 10:59
        Новый
        Дело в другом.
        Цитата: a.s.zzz888
        И кто будет устанавливать, цыганские молдоване? Это не запаску поменять на лайбе. Или подкову перековать на лошпаке.
        Скорее всего, журналисты выдумали, а понятия нет, что "энергоблок продать" - это не генератор бензиновый в багажнике из гаража на дачу привезти. Вопрос специалистов очень остро встанет. Просто уметь крутить гайки в этом случае, наверное, недостаточно. Да и по времени - как у Ходжи Насреддина с ишаком и шахом. Либо энергоблоки не нужны будут, либо "покупатель" самоликвидируется. Потому что завтра их перевезти и запустить не получится.
        Скорее всего так оно и есть. Ну, чем бы дитя не тешилось, абы жрать не просило! wink Мои наилучшие hi !
    3. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 11:36
      Цитата: a.s.zzz888
      И кто будет устанавливать, цыганские молдоване?

      Молдаване и селюки не пригодные к воинской службы под руководством "Вестингауз".
  5. Диверcант Ранг пользователя
    Диверcант
    0
    Сегодня, 11:15
    людей нет, денег нет, но пару атомных реакторов хотят запустить? Хотелки у них выросли до небес.
  6. VicVic Ранг пользователя
    VicVic
    0
    Сегодня, 11:35
    Нищий наглый побирушка хочет что-то купить у глупого бедного

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