Киев планирует закупить у Болгарии российское оборудование для АЭС

Как передаёт агентство Reuters, в Киеве рассматривают возможность приобретения у Болгарии двух ядерных реакторов, оснащённых российским оборудованием.По данным агентства, об этом заявил руководитель украинской государственной компании «Энергоатом» Петр Котин, по словам которого, «болгарские» реакторы планируют установить на Хмельницкой атомной электростанции.Это необходимо для восполнения нехватки электроэнергии, вызванной прекращением функционирования шести реакторов Запорожской АЭС, отметил глава компании.Котин сообщил, что с Болгарией уже продолжительное время идут переговоры по данному вопросу. По его словам, они ожидают, что контракт будет заключен примерно в июне. К этому времени специалисты компании подготовят Хмельницкую АЭС к монтажу оборудования, добавил Котин.Однако даже если летом Украина получит от Болгарии эти реакторы и они будут установлены на Хмельницкой АЭС, их запуск займёт два-три года, отметили в «Энергоатоме». Кроме того, необходима новая турбина для энергоблока, изготовление которой в компании планируют заказать американской корпорации General Electric.По некоторым данным, Болгария хочет продать Украине оборудование с АЭС «Белене», которую начали строить в 1987 году, но так и не достроили. Сумма сделки составляет примерно 650 млн. долларов.

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