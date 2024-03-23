Правительство США частично прекратило работу по причине отсутствия финансирования

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Правительство США частично прекратило работу по причине отсутствия финансирования

Вчера палата представителей США, где большинство у республиканцев, после долгих дискуссий одобрила пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств в размере около 1,2 трлн долларов на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года, который заканчивается 30 сентября. Далее документ поступил в Сенат (верхнюю палату), но и здесь, несмотря на демократическое большинство, развернулись прения по поводу его принятия.

Буквально за десять минут до контрольной временной точки принятия решения (делайн наступал в полночь пятницы по вашингтонскому времени) спикер верхней палаты Чак Шумер сообщил, что сенаторам удалось достичь двухпартийного консенсуса по поводу принятия законопроекта. Однако само голосование по законопроекту в Сенате в пятницу так и не состоялось.



Предполагается, что голосование в верхней палате Конгресса по законопроекту состоится в ближайшее время сегодня. При этом выяснилось, что Шумер вчера поторопился, объявив, что все разногласия между сенаторами урегулированы. Перед окончательным голосованием конгрессменам верхней палаты еще предстоит обсудить и принять или отклонить поправки в законопроект, предложенные республиканцами.

Группа сенаторов-республиканцев потребовала голосования за поправки к законодательству по политически сложным вопросам, включая иммиграцию, санкции против Ирана и государственные расходы. Однако любые изменения в законопроекте вновь потребуют голосования по нему в нижней палате Конгресса, что существенно затянет сроки его принятия.

Пресс-служба Белого сразу после полуночи распространила заявление Административно-бюджетного управления, из которого следует, что оно «остановило подготовку к прекращению работы федерального правительства». В сообщении ведомства выражена уверенность, что Конгресс в субботу обязательно одобрит финансирование и останавливать работу федерального правительства не придется.

При этом и в предложенной редакции законопроект финансирует около трех четвертей федерального правительства на следующие шесть месяцев, одновременно повышая жалованье военным. Кроме того, прекращается финансирование агентства ООН по делам палестинских беженцев и выделение дополнительных средств на усиление безопасности на границе США и Мексики. На последнем как раз настаивают республиканцы в обеих палатах Конгресса.

На деле в Белом доме слегка поторопились со столь оптимистичным заявлением. Американская газета The Washington Post сообщает, что после полуночи 23 марта (07:01 мск) федеральное правительство США частично прекратило работу по причине отсутствия финансирования некоторых ведомств. Проблема слегка сглаживается тем, что частичный шатдаун пришелся на выходные. Однако если сенаторы так и не примут документ, либо он будет возвращен в палату представителей, в Штатах уже в понедельник может наступить полный шатдаун.
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    3 комментария
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:30
      Правительство США частично прекратило работу по причине отсутствия финансирования
      Так это у них как чашку кофе бахнуть. Обыденно, и постоянно.
    2. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      0
      Сегодня, 10:40
      У клоуна в долг попросите, он даст под хорошие проценты и гарантии безопасности после разгрома нацисткой Украины.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:41
      "каникулы"... пущай радуются!
      Хотя, долго это не бывало никогда... договорятся.

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