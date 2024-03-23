Интерпол пообещал помощь России в расследовании нападения в «Крокус Сити Холле»
Российская Федерация может получить поддержку со стороны Интерпола в расследовании всех обстоятельств нападения на мирных граждан в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
Вчера вечером в г. Красногорск Московской области неизвестные лица устроили массовый расстрел мирных граждан в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Люди пришли в здание на концерт популярной рок-группы «Пикник». Однако в итоге произошла трагедия.
К настоящему времени лидеры десятков стран мира выразили свои соболезнования российскому президенту Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с этим чудовищным террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных граждан. Соболезнования продолжают поступать до сих пор.
В то же время, открытым остается вопрос о том, кто именно мог организовать и провести теракт. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Однако эта версия вызывает определенные сомнения. К тому же, не исключено, что боевики этой организации могли выступать лишь в роли исполнителей террористического акта, а заказчиками и непосредственными организаторами могли выступать совсем иные стороны.
В частности, нельзя исключать версию об участии украинских спецслужб в организации теракта, особенно если учитывать беспрецедентную активизацию ЦИПСО (центр информационно-психологических операций ВСУ) в социальных сетях вчера вечером и в течение сегодняшнего дня.
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