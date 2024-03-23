Интерпол пообещал помощь России в расследовании нападения в «Крокус Сити Холле»

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Интерпол пообещал помощь России в расследовании нападения в «Крокус Сити Холле»

Российская Федерация может получить поддержку со стороны Интерпола в расследовании всех обстоятельств нападения на мирных граждан в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Вчера вечером в г. Красногорск Московской области неизвестные лица устроили массовый расстрел мирных граждан в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Люди пришли в здание на концерт популярной рок-группы «Пикник». Однако в итоге произошла трагедия.

К настоящему времени лидеры десятков стран мира выразили свои соболезнования российскому президенту Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с этим чудовищным террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных граждан. Соболезнования продолжают поступать до сих пор.

В то же время, открытым остается вопрос о том, кто именно мог организовать и провести теракт. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Однако эта версия вызывает определенные сомнения. К тому же, не исключено, что боевики этой организации могли выступать лишь в роли исполнителей террористического акта, а заказчиками и непосредственными организаторами могли выступать совсем иные стороны.

В частности, нельзя исключать версию об участии украинских спецслужб в организации теракта, особенно если учитывать беспрецедентную активизацию ЦИПСО (центр информационно-психологических операций ВСУ) в социальных сетях вчера вечером и в течение сегодняшнего дня.
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    67 комментариев
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    1. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +1
      Сегодня, 10:30
      Твари, которые вчера совершили теракт в Москве, бежали в сторону украинской границы. Армейские подразделения также участвуют в поисковых мероприятиях. Скорее всего, на каком-то участке границы, террористов ждал украинский спецназ. Потом, их тайно передали бы американцам. Те бы сказали, что поймали террористов где-то на Ближнем Востоке или т.п., и это были игиловцы (запрещенная в России организация) или ещё кто-то, кого бы они придумали. Таким образом они отмазали бы укров, себя и утёрли бы нос нашим спецслужбам.

      Однако, судя по информации в сети, террористам не суждено покинуть территорию России.

      Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в Крокус Сити Холл.

      1) Насридинов Махмадрасул 37 лет
      2) Исмонов Ривожидин 51 год
      3) Сафолзода Шохинджонн 21 год
      4) Назаров Рустам 29 лет.

      Все они - граждане Таджикистана.

      В Брянской области задержан белый «Рено», двигавшийся в сторону госграницы, в нем могли находиться террористы, которые атаковали «Крокус».

      В ходе задержания произошла перестрелка, предположительно задержанные - граждане Таджикистана, сообщил источник РВНП.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 10:32
        Веры этому интерполу 0.....
        1. Простой Ранг пользователя
          Простой
          0
          Сегодня, 11:02
          Цитата: Чёрный
          Веры этому интерполу 0...


          Минимум политесс Интерпол соблюл.
          Теперь подождем официальной версии ФСБ и помог-ли этот Интерпол по-существу по поиску заказчиков..
        2. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 12:33
          Чёрный
          Сегодня, 10:32Веры этому интерполу 0
          Выкормыши Сороса и ЦРУ пообещали помощь России,
          которая может заключатться в соучастии Интерпола в следующем событии с попыткой теракта и повторном обещании помощи Росссии? Знаем, проходили вашу банду Интерпол и ЦРУ
          в Афганистане и на Кавказе, Грузии, Армении, Турции и ещё более чем 100 стран мира!
      2. Тима Ранг пользователя
        Тима
        +1
        Сегодня, 10:33
        Предварительный список подозреваемых террористов устроивших вчера массовый расстрел мирных людей:
        • Фаизов Ривожидин Зокирджонович (20.05.2004)
        • Исмоилов Ривожидин Исломович (25.09.1972)
        • Фаизов Мухаммад-Собир Зокирджонович (20.05.2004)
        • Насрамаилов Махамадрасул Зарабидинович (21.07.1986)
        • Сафолзода Шохинджон Абдугафорович (28.07.2002)
        • Назаров Рустам Исроилович (02.01.1995)
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 10:43
          Ципса разгоняет тему ИГИЛ. Вывод? Это не ИГИЛ.
          1. lis-ik Ранг пользователя
            lis-ik
            -5
            Сегодня, 10:59
            Цитата: Aken
            Ципса разгоняет тему ИГИЛ. Вывод? Это не ИГИЛ.

            Эту тему будут разгонять и власти РФ,это удобно,т.к. ответки не потребуется. Более того вероятно заявят,что и таджики не причём,а эти выродки одурманенные пропагандой ИГИЛ единичный случай.
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              0
              Сегодня, 11:02
              Пока что эту тему разгоняют тёмные личности со свежих аккаунтов + иностранные СМИ.
              А власти... Если сочтут, что очередная красная линия не пострадала, просто спустят тему на тормозах.
              Если в течение пары дней публикации сойдут на нет - следовательно так и произошло.
              Следим затаив дыхание.
          2. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 11:08
            Цитата: Aken
            Ципса разгоняет тему ИГИЛ. Вывод? Это не ИГИЛ

            Кошка бросила котят — это Путин виноват. Краткий пересказ ципсо.
        2. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          -3
          Сегодня, 10:49
          Цитата: Тима
          • Фаизов Ривожидин Зокирджонович (20.05.2004)
          ...
          • Фаизов Мухаммад-Собир Зокирджонович (20.05.2004)
          ...
          • Сафолзода Шохинджон Абдугафорович (28.07.2002)
          Странно, что 20-летние пацаны смогли вести себя так профессионально! no
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +3
            Сегодня, 10:58
            Для того, чтобы положить из автоматов безоружных - особого профессионализма не надо.
            Вот планировали операцию действительно профессионалы.
          2. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            +3
            Сегодня, 11:09
            Цитата: Добрый злыдень
            Странно, что 20-летние пацаны смогли вести себя так профессионально!

            А что, 19-летние пацаны в Афгане против душманов работали не профессионально? Не надо думать что против нас работает низкоквалифицированный противник...
        3. 75Сергей Ранг пользователя
          75Сергей
          -4
          Сегодня, 10:50
          Откуда дровишки, вы лично с ними были знакомы?
          1. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            0
            Сегодня, 11:32
            Цитата: 75Сергей
            Откуда дровишки, вы лично с ними были знакомы?

            Да. У меня, ротный, в 81 году туда 21 летним лейтенантом ушёл, в 89м, уже будучи капитаном, тыкал нам на месте пальцем, где и как нужно организовывать охрану и оборону полевого узла связи.. Это я просто в декабре 88-го перевёлся из СГВ в ДКВО...А учитывая что я не просто связист, а связист ВВС, то это было что-то...
        4. Южноукраинец Ранг пользователя
          Южноукраинец
          +1
          Сегодня, 10:50
          Цитата: Тима
          Предварительный список подозреваемых террористов устроивших вчера массовый расстрел мирных людей:

          Да, действительно, пишут что в Рено нашли паспорта граждан Таджикистана. Откуда торчат уши мы и так знаем. Не думаю, что таджики случайно были выбраны в качестве террористов. Все это для раскачивания России изнутри потому, что снаружи ничего не выходит.
        5. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +6
          Сегодня, 10:56
          Господин Хуснуллин.А как вам спится спокойно,на голову не капает?Совесть не мучает?Мигрантов еще больше завезем?Я понимаю,пишу бред.Ибо на другую планету это обращение не дойдет.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +2
            Сегодня, 10:59
            За Хуснуллина не переживайте. ЦУ него всё хорошо. Потребует больше денег на защиту мигрантов от великорусского шовинизма.
          2. james Ранг пользователя
            james
            +2
            Сегодня, 11:04
            "В Петербурге подростки из Узбекистана забавы ради забили прохожего до смерти — пострадавший мужчина сам вызвал себе скорую, но так не дожил до ее приезда" - автор заголовка ошибся, если внимательно посмотреть видео, то это было не ради забавы, а не что иное, как отработка ударов.
            Которым почти наверняка их учили в ММА, где тренируют бойцов. А вот для чего и зачем....
            https://t.me/odnoykrove/500059
            Ну и скажите спасибо Хусну́ллину и ему подобным.
      3. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        -4
        Сегодня, 10:37
        Цитата: Землекоп
        Все они - граждане Таджикистана.

        ЦИПСО работает на полную катушку. В России миллионы мигрантов работающих на российскую экономику и врагам очень выгодно разжечь пожар внутри страны, направив ненависть русских на этих работяг. Все может быть, но давайте не будем спешить с выводами.
        1. Ильнур Ранг пользователя
          Ильнур
          -1
          Сегодня, 10:50
          ЦИПСО работает на полную катушку.

          Согласен, по тому как они стараются направить на средне азиатов, и по тому, если выражаешь мнение о причастности дермоукров и их хозяев, они накидывают минуса, то становится понятно о причастности самих дермоукров и их хозяев англосаксов...
        2. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 10:59
          Работают то они на свой карман.И больше на экономику своих стран,откуда приехали
          1. Южноукраинец Ранг пользователя
            Южноукраинец
            -2
            Сегодня, 11:12
            Цитата: dmi.pris1
            Работают то они на свой карман.И больше на экономику своих стран,откуда приехали

            Они получают зарплату, но работу выполняют в России, фактически, заменяя мужиков ушедших на фронт. И без них экономике пришлось бы тяжелее, рабочих рук и так не хватает.
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +3
              Сегодня, 11:17
              Да ладно.Вот у меня на работе люди пошли на фронт.Кто по мобилизации,кто добровольно.Ни один мигрант их не заменил,мешки с семечкой таскать.
              1. Южноукраинец Ранг пользователя
                Южноукраинец
                -2
                Сегодня, 11:20
                Цитата: dmi.pris1
                .Ни один мигрант их не заменил,мешки с семечкой таскать.

                Ну на Вашей работе их никто не заменил, а на другой заменили. И это не даёт повода рассуждать, что они не приносят пользу России.
      4. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +2
        Сегодня, 10:38
        Надеюсь официальная версия не заставит себя долго ждать. Во избежание вбросов и инсинуаций.
      5. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 10:41
        Интерпол пообещал помощь России в расследовании нападения в «Крокус Сити Холле»

        Обещать не значит жениться... Много нам Интерпол за последнее время помог...??? Все наши просьбы (или почти все) либо игнорируются, либо отвергаются... "Интерпол" это международная структура, которая содержится в основном на западные деньги, ну а кто платит, тот и заказывает меню... Да и выходить на самих себя Западу как то не с руки...am
      6. Esso Ранг пользователя
        Esso
        0
        Сегодня, 10:41
        Машину засекли в районе Хацунь Карачевского района Брянской области, сообщает депутат Александр Хинштейн. Одного из террористов задержали на месте, еще одного – в 3:50 ночи. Поиск остальных продолжается.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 11:07
          Цитата: Esso
          Одного из террористов задержали на месте
          Если есть один, то из него вытоясут всё
      7. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 10:50
        Вот собственно инсинуации и вброс. Ровно то чего ждали fellow
      8. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Сегодня, 10:51
        А могли и просто криминальные элементы, не думаю, что эти
        нелюди потащили бы с собой оружие и ехали кучей в одной машине.
      9. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 10:51
        Все они - граждане Таджикистана.


        Исполнителей могли нанять. Заказчик кто?
      10. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        +2
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Землекоп
        Твари, которые вчера совершили теракт в Москве, бежали в сторону украинской границы.

        Зная что украинская граница перекрыта, смысл туда рваться? Только для того, чтобы отвести глаза от реальных лиц и их реального места ухода... Это моё мнение...
      11. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 11:18
        Интересно,может быть ещё помощи попросит кремль у спецслужб ук-роины? fool fool
    2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:33
      Российская Федерация может получить поддержку со стороны Интерпола в расследовании всех обстоятельств нападения на мирных граждан в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
      А может, и не "может". Или перевод такой, или "может" - оно и Африке" может".
      Хотя в данной ситуации ни от чьей помощи отказываться нельзя, но надеется на своих спецов.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 10:43
        в данной ситуации ни от чьей помощи отказываться нельзя
        Неее....хотят помогать- пусть предоставляют оперативную информацию, если есть...но делится такого рода информацией, для совместной работы , на мой взгляд нельзя. Запросто могут её слить, чем только помешают расследованию.
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 10:48
          Чёрный
          +1
          Сегодня, 10:43
          Новый
          в данной ситуации ни от чьей помощи отказываться нельзя
          Неее....хотят помогать- пусть предоставляют оперативную информацию, если есть...но делится такого рода информацией, для совместной работы , на мой взгляд нельзя. Запросто могут её слить, чем только помешают расследованию.
          Таки, и наши спецы не пальцем сделаны. Полагаю разберутся какую дезу, или правду нам подкинут. Работенка предстоит тА ещё! hi
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            0
            Сегодня, 10:52
            ..поэтому, скорее всего , вежливо поблагодарят. В даном случае сотрудничество, на мой взгляд, возможно только в виде отдельных запросов по информации " общего характерактера", без конкретики.
            1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
              a.s.zzz888
              0
              Сегодня, 10:54
              Будем поглядеть. Возможно, что то и пройдет официозом в СМИ.
    3. Victal Ранг пользователя
      Victal
      +3
      Сегодня, 10:33
      Всегда надо смотреть кому это выгодно. ИГИЛ? Я вас умоляю!
      1. Lako Ранг пользователя
        Lako
        0
        Сегодня, 10:47
        Как будто не понятно, кто стоит за ИГИЛ? Когда, в Ираке силы КСИР блокировали главаря ИГИЛ Аль-Багдади, на вертолётах там высадился американский десант. А потом американцы заявили, что лидер исламистов был убит. Через некоторое время он опять объявился живым и здоровым. На что командующий спецподразделениями КСИР саркастически заметил-" Или у Аль-Багдади 8 жизней, или у американцев 8 Аль-Багдади"
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 10:34
      Российская Федерация может получить поддержку со стороны Интерпола в расследовании всех обстоятельств нападения на мирных граждан в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.
      Странно что не до, а после того как Интерпол проявил своё показное рвение. В какой связи стесняюсь даже предположить ... request
      1. Простой Ранг пользователя
        Простой
        0
        Сегодня, 11:10
        Наверно хочет помочь в выявлении заказчиков этой приступной организации.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          0
          Сегодня, 11:16
          А ранее заключённые соглашения о сотрудничестве утратили свою актуальность ? Санкции к деятельности по линии интерпол не применялись насколько мне известно.
          1. Простой Ранг пользователя
            Простой
            0
            Сегодня, 11:40
            Если-бы интерпол действительно подключился, очень скоро
            ход расследования принял бы нежелательную политическую базу на Западе. А оно интерполу надо?
    5. avdkrd Ранг пользователя
      avdkrd
      +8
      Сегодня, 10:37
      Не особо верится в укропроисхождение атаки. Учитывая личности террористов, больше похоже на то чего в упор не хочет видеть президент. Миграционные процессы, диаспоры и бойцовские клубы. Бесконтрольная раздача ( продажа) гражданства и анклавность мигрантов, которые по умолчанию не собираются интегрироваться, а практически официально заявляют, что это будет их земля.
      1. Esso Ранг пользователя
        Esso
        +4
        Сегодня, 10:43
        Ничего не мешает нанять этих полезных на грязную работу, только они сейчас подставили Таджикистан. Украинцы тоже выполняют грязную работу, как и эти.... Только есть пастух у этого стада мразей.... А так да, пора усилить зачистку, первое начать с чиновников и сотрудников пограничных и миграционных служб...
        1. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          +2
          Сегодня, 10:53
          Цитата: Esso
          А так да, пора усилить зачистку, первое начать с чиновников и сотрудников пограничных и миграционных служб...

          А Вы не думаете , что это политика государства , поощряемая буржуями , требующими дешевую рабочую силу ? Про Москвабад слыхали ? hi
          1. Бледар Ранг пользователя
            Бледар
            +1
            Сегодня, 11:01
            а вы не думаете, что теракт как раз и преследует цели рассорить народы и усилить недоверие к власти?
            1. fif21 Ранг пользователя
              fif21
              0
              Сегодня, 11:21
              Цитата: Бледар
              а вы не думаете, что теракт как раз и преследует цели рассорить народы и усилить недоверие к власти?

              Рассорить народы ? Нет , я так не думаю . А вот создать атмосферу страха , недовольства , тут с Вами согласен . Безпилотники долетают до Питера , Москвы , Энгельса ... ДРГ ВСУ работают в Белгородской , Курской областях , теперь и до подмосковья добрались , бородатых мужиков в ВСУ достаточно - грузины , крымские татары , дикие гуси .... Что характерно - не было требований , молчаливая мясорубка ( даже Аллах Акбар не кричали ) hi
        2. Rabotyaga Ранг пользователя
          Rabotyaga
          0
          Сегодня, 11:14
          проблема в том, что наши власти, полиция, приставы, не пойдут к нерусским что то требовать. Вот с русского работяги с завода с белой зарплатой, несколько раз один и тот же штарф сниму. а к нерусским не пойдут. Тем самым сами наши власти и провоцируют злость простого человека по отношению к нерусским и к самой власти. Это и не правильно, что законы написаны только для русских, коренных, а не для приезжих. Ни один полицейский, ни адвокат, ни пристав не пойдут к иностранцам требовать выполнение решения суда, если вообще суд выиграешь...
      2. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Сегодня, 10:47
        Пытаетесь отвести подозрения?!
        А откуда информация по личностям, вы их знаете?
        Бывшим согражданам это сейчас нафиг не нужно, а вот укронацисты явно перестарались.
    6. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 10:40
      С такими помощниками как Интерпол и врагов не надо.
    7. nikolas 83 Ранг пользователя
      nikolas 83
      0
      Сегодня, 10:41
      https://t.me/topwar_official/82319
      Вроде часть боевиков в Брянской области поймали. Нашли ПМ и магазин к АК
      https://t.me/topwar_official/82320
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        0
        Сегодня, 10:46
        Может быть и обычный криминал, не думаю я, что эти с собой потащили бы палево.
      2. Мрачный Жнец Ранг пользователя
        Мрачный Жнец
        +1
        Сегодня, 11:05
        Цитата: nikolas 83
        https://t.me/topwar_official/82319
        Вроде часть боевиков в Брянской области поймали. Нашли ПМ и магазин к АК
        https://t.me/topwar_official/82320

        Вот еду по трассе. А в бардачке ПМ. И магазин к АК. Склероз блин ...
        Пс. Для полноты картины не хватает банки с гашишем.
        1. nikolas 83 Ранг пользователя
          nikolas 83
          0
          Сегодня, 11:17
          А почему нет?Не допускаете что это не профи .Отсюда и не скинутое оружие.На них ориентировка уже наверное была.
    8. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 10:45
      И увести расследование в сторону.
      Знаем мы таких помощников и Боинг и Северные потоки.
      Не верю я в их честность, потому как нет её у них.
    9. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 10:49
      На фоне того, что хуситы (мусульмане) не препятствуют прохождению российских, китайских и индийских грузовых судов через Красное море, приписывать теракт игиловцам * - явная дезинформация.
      * ИГИЛ запрещенная в РФ организация.
    10. Essex62 Ранг пользователя
      Essex62
      0
      Сегодня, 10:49
      А между тем Алиев нас терпилами обозвал. Желая "терпения всем гражданам России".Странное какое-то соболезнование.
    11. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      0
      Сегодня, 10:51
      От Интерпола пользы за всю историю -пшик.За очень редкими исключениями.
    12. dauria Ранг пользователя
      dauria
      +2
      Сегодня, 10:52
      Странно. Грамотно спланирован сам теракт , выбор средств -стрелковка , гранаты и зажигалки . Не брали заложников- они нафиг не нужны . Быстро постреляли и ушли . И так бездарно влипли на отходе ? Да все вместе . Что-то не так . Должны были ещё в Москве в рассыпную и ищи-свищи .
    13. hhurik Ранг пользователя
      hhurik
      +1
      Сегодня, 10:54
      Вообще-то Интерпол - это система закрытой связи между МВД разных стран с дата-центром в Лионе. И все. Этакий телефакс, обслуга состоит из технарей и переводчиков.
      В России эту богадельню со штатом меньше чем линейный отдел на вокзале возглавляет целый генерал-майор полиции - блатная должность, еще несколько представителей МВД России тусуются в Лионе.
      Забавный заголовок: типа, телефакс заявил, что окажет помощь владельцу в отправке документа. Ну там издаст звуковой сигнал, ага.
    14. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      +1
      Сегодня, 10:59
      Только скорость расследования нашими спецслужбами может расставить все точки над и и прекратить бурление г... Интерпольскому грязному носу нечего делать в этом расследовании.
    15. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      0
      Сегодня, 11:13
      Моджахеды – пионеры всех террористических группировок, США сторонник большинства террористических группировок!
      Запад, Украина может повернуться куда хочет, следы ведут в Украину, на Запад!
      Давайте подумаем еще немного!
      Моджахеды которые воевали в Афганистане с 1979 по 1989 год против советских войск и коммунистического правительства, которое они поддерживали. Они получили финансовую и материальную поддержку прежде всего от США, Пакистана и Саудовской Аравии. Поставки оружия и подготовка многих боевиков были организованы в первую очередь ЦРУ США и пакистанской секретной службой ISI. ЦРУ инвестировало миллиарды долларов в исламистских повстанцев в рамках тайной операции «Циклон».

      Чтобы стимулировать сопротивление советской «оккупации» в Афганистане, США вложили миллионы долларов в учебники, прославляющие насилие. Эти книги с изображением насилия и воинствующих исламистских учений познакомили афганских школьников с доктриной джихада в смысле «священной войны».[3] Эти книги также использовались при обучении в лагерях афганских беженцев в Пакистане. Талибан также использовал книги, изданные в США.
      Значительная часть поставляемого в Украину оружия досталась исламским террористическим группировкам!
      Самый известный маршрут – Украина-Румыния-Болгария-Турция и в северную часть Сирии. Северная часть Сирии не контролируется Асадом!
      Оттуда все западное оружие, поступающее из Украины, продается всем исламским террористическим группировкам. А Киев точно знает, куда и кому поставляется оружие!
      Так или иначе, все следы, независимо от того, было это ИГ или нет, ведут на Украину и Запад!
    16. ppgt90 Ранг пользователя
      ppgt90
      -1
      Сегодня, 11:19
      Этот теракт стал возможен из-за отвратительной организации концерта. Охрана места проведения была организована ЧИСТО ФОРМАЛЬНО. Пронести в зал автоматическое оружие стало возможно по причине отсутствия электронного контроля (магнитных рамок) на входе в здание, либо охрана комплекса полностью или частично была замешана в подготовке теракта. При соблюдении правил проведения массовых мероприятий подобное вряд ли могло бы произойти. Лично я склоняюсь к содействию охраны комплекса в проведению теракта. Это очевидно по многим признакам. Служба охраны ЯВНО БЫЛА В ДЕЛЕ,
      1. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        +1
        Сегодня, 12:19
        А зачем вы выделяете капслоком отдельные слова в предложении, любопытно? wink Всегда интересовал смысл этого действа, поскольку занимался рассмотрением жалоб и обращений граждан - обычно это свойственно людям с определёнными подвижками в психике.
        А рамки никто и не проходил в установленном порядке - судя по видео охрану кончили прямо не отходя от оных.
    17. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 13:05
      А "Северные потоки" они не хотят расследовать?

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