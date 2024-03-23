Под Брянском задержаны подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», которые двигались в сторону границы Украины

В целях обеспечения безопасности в Брянской области ввели временные ограничения на движения транспорта на участке трассы М-3 «Украина». Для объезда можно будет воспользоваться другими маршрутами, которые были объявлены.Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Брянщины.Перед этим правоохранителями были задержаны подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», которые двигались в легковом автомобиле марки «Рено», в сторону границы Украины. Всего ехало в авто четыре, по другим данным - шесть человек, но задержаны были только двое, а остальным удалось сбежать в лес. Все лица, находившиеся в машине, были гражданами Таджикистана.Следует подчеркнуть, что эти люди находятся в статусе подозреваемых, ведь точной информации об их причастности в теракте в Подмосковье пока не сообщается.Если они действительно террористы, сумевшие подготовить и осуществить такой масштабный акт, то их поведение после теракта вызывает вопросы. Очень странно, что они ехали все вместе на одной машине, вместо того, чтобы разделиться и не привлекать к себе внимания.Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил подробности задержания. Он рассказал, что сегодня ночью у деревни Хацунь Карачевского района Брянской области водитель автомобиля «Рено» проигнорировал требование правоохранителей остановиться. В ходе преследования по машине был открыт огонь, и она перевернулась. Двух человек, находившихся в ней, задержали, а остальные убежали в лес. При осмотре салона были найдены автомат АКМ, пистолет ПМ и паспорта граждан Таджикистана. Ранее в МИД Таджикистана назвали сообщения о причастности граждан этой страны к теракту в Красногорске фейком.Скрывшихся подозреваемых разыскивают все силовые ведомства.По предварительным данным, одним из задержанных является 19-летний приезжий из Душанбе Мухаммадсобир Фаизов. При задержании он попытался оказать сопротивление и получил травму глаза. Сообщается о доставке его в одну из больниц Брянской области.