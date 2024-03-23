Под Брянском задержаны подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», которые двигались в сторону границы Украины

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Под Брянском задержаны подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», которые двигались в сторону границы Украины

В целях обеспечения безопасности в Брянской области ввели временные ограничения на движения транспорта на участке трассы М-3 «Украина». Для объезда можно будет воспользоваться другими маршрутами, которые были объявлены.

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Брянщины.



Перед этим правоохранителями были задержаны подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», которые двигались в легковом автомобиле марки «Рено», в сторону границы Украины. Всего ехало в авто четыре, по другим данным - шесть человек, но задержаны были только двое, а остальным удалось сбежать в лес. Все лица, находившиеся в машине, были гражданами Таджикистана.

Следует подчеркнуть, что эти люди находятся в статусе подозреваемых, ведь точной информации об их причастности в теракте в Подмосковье пока не сообщается.

Если они действительно террористы, сумевшие подготовить и осуществить такой масштабный акт, то их поведение после теракта вызывает вопросы. Очень странно, что они ехали все вместе на одной машине, вместо того, чтобы разделиться и не привлекать к себе внимания.



Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил подробности задержания. Он рассказал, что сегодня ночью у деревни Хацунь Карачевского района Брянской области водитель автомобиля «Рено» проигнорировал требование правоохранителей остановиться. В ходе преследования по машине был открыт огонь, и она перевернулась. Двух человек, находившихся в ней, задержали, а остальные убежали в лес. При осмотре салона были найдены автомат АКМ, пистолет ПМ и паспорта граждан Таджикистана. Ранее в МИД Таджикистана назвали сообщения о причастности граждан этой страны к теракту в Красногорске фейком.

Скрывшихся подозреваемых разыскивают все силовые ведомства.

По предварительным данным, одним из задержанных является 19-летний приезжий из Душанбе Мухаммадсобир Фаизов. При задержании он попытался оказать сопротивление и получил травму глаза. Сообщается о доставке его в одну из больниц Брянской области.
  • https://vk.com/ugibdd32, Александр Хинтштейн
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145 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ixian Ранг пользователя
    Ixian
    +2
    Сегодня, 10:58
    Видимо они понадеялись что их не выдадут из солидарности, но чувствую, их ждало бы огромное разочарование.
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +8
      Сегодня, 11:06
      Я думаю это исполнители а заказчики в киеве. Странно то что они не залегли на дно, а сразу поехали на границу где все перекрыто. Да еще все в одной машине
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        Сегодня, 11:12
        Глава ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

        Ведется дальнейшая работа по выявлению пособников по делу о теракте в «Крокусе».
        t.me/RVvoenkor....из сообщений в телеге
        1. ramzay21 Ранг пользователя
          ramzay21
          +8
          Сегодня, 11:38
          В общем-то ничего удивительного нет. Руководство нашей страны завезло миллионы дикарей ненавидящих русских, помогло им создать ОПГ под названием диаспоры, покрывало их преступления по всей стране, выдавало им паспорта без счета и вот закономерный итог.
          Вполне возможно что заказчики из Украины, но кто создал для них по сути готовых исполнителей этого зверства? Кто организовал и покрывал бесконтрольный завоз дикарей, их ОПГ и их преступления?
          Самое поганое что ничего при этой власти уже не может поменяться, дикарей завозить продолжат, покрывать их ОПГ и их преступления тоже.
          1. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            +4
            Сегодня, 11:54
            Цитата: ramzay21
            Самое поганое что ничего при этой власти уже не может поменяться, дикарей завозить продолжат, покрывать их ОПГ и их преступления тоже.

            Подписываюсь под каждым вашим словом ! am
            Я ещё вчера сразу определил по выложенным видео, что, судя по характерным фигурам и вальяжным походкам бойцов ММА, это приезжие "гости" с юга и скорее всего со Ср. Азии. Мой коммент, естественно, удалился.
            1. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              +2
              Сегодня, 11:58
              А как меня вчера минусили за тоже самое
              1. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                +6
                Сегодня, 12:04
                Да, я видел ваши посты и сейчас продолжают минусовать тех, кто возмущен миграционной политикой властей.
          2. ankir13 Ранг пользователя
            ankir13
            -1
            Сегодня, 13:00
            Вот и запел Рамзай песню под дудку Ми6 и ЦРУ: - долой власть даёшь перемены!- Ох , осторожно метлой метите! Какое руководство на замену предлагаете? есь кто на примете?
      2. Ixian Ранг пользователя
        Ixian
        -17
        Сегодня, 11:14
        У ГУР нет мотива, если конечно не перебирать самые абсурдные теории, несмотря на общий уровень трупоедства в украинском социуме, задача любой военной разведки — решать военные задачи, а не кошмарить гражданское население.

        В данном случае Украина ничего не приобретает, а лишь создаёт себе дополнительные трудности в виде информационного шума и отвлекает запад от Украинской повестки.
        1. Владимир_Д Ранг пользователя
          Владимир_Д
          +12
          Сегодня, 11:21
          То есть судя по вашей логике у гур не должно было быть мотива высаживаться на херсонской косе угробив десятки своих бойцов ссо. Там не было военного смысла. Гур не должно было направлять отряды ссо на штурм российской границы для тик тока, в этом тоже нет военного смысла.
          1. Ixian Ранг пользователя
            Ixian
            -11
            Сегодня, 11:23
            Первое:Военный просчёт.
            Второе: Попытка отвлечь российские войска от продвижения вглубь территории противника (как-никак прифронтовая зона) но теракт в москве не имеет военной цели.

            + К этому, даже если принять на веру то что вы говорите, получается ВС РФ два года воюет с круглыми идиотами и несёт значительные потери? А это уже тянет на дискредитацию российской армии.
            1. nik-mazur Ранг пользователя
              nik-mazur
              +4
              Сегодня, 11:36
              Цитата: Ixian
              теракт в москве не имеет военной цели

              Со стороны Украины до фига странных действий, не имеющих смысла с военной точки зрения – те же Крынки пресловутые.
              Так что, осмысленность укродействий – это вообще не аргумент.
              1. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                +1
                Сегодня, 12:00
                Цитата: nik-mazur
                Со стороны Украины до фига странных действий, не имеющих смысла с военной точки зрения – те же Крынки пресловутые.

                Под Крынками как раз есть военный смысл. Они там практически заблокировали стратегическую дорогу вдоль Днепра и этим приковали к себе нашу группировку до 10 тыс. чел., пытавшуюся провести деблокаду.
            2. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              0
              Сегодня, 13:17
              А с какой целью ВСУ обстреливали кассетными боеприпасами центр Белгорода под новый год?
          2. советник 2 уровня Ранг пользователя
            советник 2 уровня
            +1
            Сегодня, 11:24
            Цитата: Владимир_Д
            у гур не должно было быть мотива высаживаться на херсонской косе угробив десятки своих бойцов ссо. Там не было военного смысла. Гур не должно было направлять отряды ссо на штурм российской границы для тик тока, в этом тоже нет военного смысла.

            а по Вашему перечисленное (так или иначе околовоенные операции и имеющее явные цели) и Крокус холл - одно и то же?
            1. Владимир_Д Ранг пользователя
              Владимир_Д
              +3
              Сегодня, 11:39
              С точки зрения медийной, пропагандистко-психологической цели это одно и тоже. Гур занимается также информсционно- пропагандисткимиии акциями не имеющими военной целесообразности.
              1. советник 2 уровня Ранг пользователя
                советник 2 уровня
                0
                Сегодня, 11:47
                Цитата: Владимир_Д
                С точки зрения медийной, пропагандистко-психологической цели это одно и тоже. Гур занимается также информсционно- пропагандисткимиии акциями не имеющими военной целесообразности.

                предположим, Вы правы.. почему тогда ГУР не заявляет о своей причастности, а наоборот дистанцируется? какая странная медийность получается.. не говоря уже про то, что если это ГУР они только минусы с такой ситуации получат.. считаете противника полными крытинами?
                1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  +2
                  Сегодня, 11:51
                  Цитата: советник 2 уровня
                  очему тогда ГУР не заявляет о своей причастности, а наоборот дистанцируется?

                  и правильно делает, задача не извазюкаться в дерьме, а создать хаос в тылу у противника
                  им очень выгодно сделать это чужими руками
                  1. советник 2 уровня Ранг пользователя
                    советник 2 уровня
                    -1
                    Сегодня, 11:54
                    Цитата: Василенко Владимир
                    и правильно делает, задача не извазюкаться в дерьме, а создать хаос в тылу у противника
                    им очень выгодно сделать это чужими руками

                    ну и как хаос- создался? думать, что от этого будет хаос, могут только крытины.. скорее озлобление народа к себе получат.. значит выходит, все таки считаете их такими.. по мне зря.. они кто угодно - враги, подлецы, подстилки полосатых и т.д. но не глупцы..
                    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                      Василенко Владимир
                      +1
                      Сегодня, 12:00
                      Цитата: советник 2 уровня
                      ну и как хаос- создался?

                      прочите ВНИМАТЕЛЬНО, что я написал, это не лелается с одного захода
                      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
                        советник 2 уровня
                        -1
                        Сегодня, 12:03
                        Цитата: Василенко Владимир
                        прочите ВНИМАТЕЛЬНО, что я написал, это не лелается с одного захода

                        я понял о чем написали и в принципе такое тоже может быть.. соглашусь..
          3. Дмитрий Смирнов_2 Ранг пользователя
            Дмитрий Смирнов_2
            0
            Сегодня, 13:08
            ГУР так не работает , это подчерк ваххабитов
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +3
          Сегодня, 11:35
          Цитата: Ixian
          У ГУР нет мотива, если конечно не перебирать самые абсурдные теории, несмотря на общий уровень трупоедства в украинском социуме, задача любой военной разведки — решать военные задачи, а не кошмарить гражданское население.

          глупость написали, уж простите, кошмарить гражданское население вполне себе логично если исходить из расчетов вызвать недовольство властью
          вчера уже писал, скорее всего возможны повторы с одновременным распространением в соц сетях идеи о том что руководство страны не справляется защитить ни кого не может и т.д.
          как вариант попытка раскачать внутреннюю ситуацию до состояния когда можно будет заставить руководство РФ сесть за стол переговоров на выгодных для кУева условиях
          1. Ixian Ранг пользователя
            Ixian
            -6
            Сегодня, 11:40
            Окей, допустим это так. Вызовут недовольство среди народных масс и? У нас Персоналистская Автократия в период военных действий, что правительству РФ и Путину какое-то недовольство? Тут почти 90% нарисовали в отсутствие реальной конкуренции, безоружными митингующими как-то справятся.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 11:44
              Цитата: Ixian
              Вызовут недовольство среди народных масс и?

              они рассуждают с точки зрения соей логики, на западе такое может сработать
              Цитата: Ixian
              Тут почти 90% нарисовали

              ну этот бред оставьте, реально утомило
              1. Ixian Ранг пользователя
                Ixian
                -3
                Сегодня, 11:47
                ну этот бред оставьте, реально утомило


                То есть, вы реально верите что за путина голосует почти 90% населения? Воу, мне интересно из какой параллельной реальности вы пишите. А в остальном получается что с тезисом про Персоналисткую Автократию вы таки согласны?
                1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 11:50
                  во первых не 90 а 83, во вторых реально я понимаю далеки от математики и собственно выборов, за путина проголосовало около 63% от общего числа избирателей, что вполне соответствует статистике и даже опозиционной
          2. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            +1
            Сегодня, 12:13
            Цитата: Василенко Владимир
            вчера уже писал, скорее всего возможны повторы с одновременным распространением в соц сетях идеи о том что руководство страны не справляется защитить ни кого не может и т.д.

            Так как раз позавчера в разделе " Аналитика" была статья Скоморохова "Нужна ли России ММА-помойка?"
            Учитывая, что у приезжей молодежи, судя по данным МВД, которое пачками их вяжет в подпольных клубах, в головах именно ММА-батыры, которые в большей своей части законченные русофобы и русорезы, светлое многонациональное будущее у нас будет не таким уж светлым. Зато многонациональным от души. Многие национальности нас душить будут со всем прилежанием, я в этом смысле.
            И даже не думать о том, чтобы вспомнить, как эти же специалисты не профессионально, но очень душевно убивали русских на своих землях Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, заботливо облагороженных русскими за свой счет. А теперь не те русофобы, а их потомки уже здесь, в России, будут всеми силами насаждать Бухару и Чимкент. А отдельные представители власти в регионах под многонациональные «ладушки» будут им в этом помогать.
          3. Reaz
            Reaz
            0
            Сегодня, 12:21
            Есть ещё подленький вариант - Кремлю нужно оправдать грядущую мобилизациию. Уверен, наши либерасты воспользуются этим тезисом.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 12:25
              Цитата: Reaz
              Уверен, наши либерасты воспользуются этим тезисом.

              уже

              Многие западные эксперты уже заявляют, что данная акция могла быть выгодна Кремлю, в попытке запугать российское общество. С тем чтобы ужесточить репрессии против недовольных властью россиян.
              https://altyn-orda.kz/poyavilas-versiya-terakta-v-krokus-siti-holle-mozhet-li-eto-byt-ryazanskim-saharom/
      3. Черный_Ватник Ранг пользователя
        Черный_Ватник
        +7
        Сегодня, 11:14
        Заказчики в Вашингтоне и Лондоне.
        Киев - использованная прокладка. Ни одно силовое ведомство 404й не обходится без присутствия координаторов и советников.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -1
          Сегодня, 12:00
          Вы не про Лондон и Вашингтон беспокойтесь

          Надо беспокоится как так вышло, что убийцы спокойно и не спеша убили толпу людей, заминировали часть тел (как пишут) и потом спокойно смогли уехать и доехали аж почти до границы

          Когда на место терракта приехал первый наряд полиции или росгврадрии? Как так вышло что их не схватили сразу же или в москвоской области? Про белое рено вчера писали и видео было
        2. Дмитрий Смирнов_2 Ранг пользователя
          Дмитрий Смирнов_2
          0
          Сегодня, 13:13
          так и есть, мозг- оружие и ресурсы это, сша, англы
      4. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +4
        Сегодня, 11:32
        Цитата: Владимир_Д
        Странно то что они не залегли на дно, а сразу поехали на границу где все перекрыто. Да еще все в одной машине

        скорее всего что то пошло не так расчет заказчика был что их всех грохнут при задержании
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -2
          Сегодня, 12:36
          Цитата: Василенко Владимир

          скорее всего что то пошло не так расчет заказчика был что их всех грохнут при задержании

          Думаете, что заказчик ожидал, что они не смогут убить под 100 человек (еще успев и поджог сделать и бомбы заложить) и уехать ДО того как приедет полиция?

          Это звучит очень печально, не находите?
          То что у них все это получилось
          (То что заказчик такого не ожидал, это понятно.

          Не понятно, кто и какие выводы сделает из того , что у них это получилось.
      5. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +2
        Сегодня, 12:07
        Владимир_Д
        Я думаю это исполнители а заказчики в киеве.

        Если след преступления поведет в куев- горе им.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 12:16
          все хвосты обрубят, думаю все будут понимать, но доказать ни кто ни чего не сможет
      6. Дмитрий Смирнов_2 Ранг пользователя
        Дмитрий Смирнов_2
        0
        Сегодня, 13:02
        Совсем нефакт, заказчики могут быть и в сша и любой стране нато.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -4
      Сегодня, 11:06
      Тут вообще много непрняток,ибо свидетели назвали цифру в 20 террористов,это в Крокусе кто стрелял и им помогал А ,сколько убито и задержано?Как они частично,но смогли ускользнуть?Будем ждать информацию,всё что только и остаётся!
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +4
        Сегодня, 11:23
        Как они частично,но смогли ускользнуть

        А какие проблемы-то? Оружие, шмотки скинул - и в толпу, валящую на выход.. Кто их там проверял? Народу уйма была.
    3. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 11:07
      "Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе", сообщили в Кремле."
      Telegram
    4. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      -3
      Сегодня, 11:31
      Цитата: Ixian
      Видимо они понадеялись что их не выдадут из солидарности, но чувствую, их ждало бы огромное разочарование.

      видимо их шароварники использовали дабы отвести от себя подозрения, уж простите но не в стиле игила это все, уж молчу про то что игил сидит сейчас в афгане, а талибам не уперлось обострять отношения с РФ
      1. Ixian Ранг пользователя
        Ixian
        -4
        Сегодня, 11:36
        Эм.. А мотив? Пока большая часть заявлений такого толка в духе "А ещё я слышал что они демоны и едят людей потому что они демоны". Да, дегуманизация противника с обеих сторон, ок, это я понял, но серьёзно? Убивать только потому что они злобные злодеи? Это действие не даёт ничего кроме инфошума и никак не помогает на фронте.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 11:38
          Цитата: Ixian
          Эм.. А мотив?

          мотив хoхлов?!
          да он на поверхности, вызвать недовольство в массах подогреть до состояния уличных протестов и заставить выйти на переговоры
          если будeт повторы акций, то однозначно шароварники
          1. Ixian Ранг пользователя
            Ixian
            -3
            Сегодня, 11:43
            Вы серьёзно? При текущем уровне силового аппарата? Кому сейчас вообще могут навредить протестующие? Всех просто "рассадят по лавкам" и отправят на 8 лет думать о лучшей жизни где-нибудь на урале.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +1
              Сегодня, 11:45
              Цитата: Ixian
              Вы серьёзно?

              абсолютно, запад не раз показывал полное не понимание менталитета народов России
              они исходят и парадигмы своего мировозрения
              1. Ixian Ранг пользователя
                Ixian
                -3
                Сегодня, 11:48
                Тут полное конспирологическое комбо..
                1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  +1
                  Сегодня, 11:56
                  при чем здесь конспирология?!
                  кстати а зачем это игилу?!!
                  и поясните почему про побитый молью игил сообщили только рэйтерс и ньюйорктааймс?
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 11:42
          Цитата: Ixian
          Убивать только потому что они злобные злодеи? Это действие не даёт ничего кроме инфошума и никак не помогает на фронте.

          как говориться одна старушка полтинник, а две уже рупь
          а теперь представьте что если будет еще пара таких акций, соцсети и телега начнет раскручивать идею о беспомощности власти, на поверхность вылезет что нить типа дунцовой или надеждина, кстати последний об этом оговаривался, молодняк начнут вытаскивать на улицы
          бесспорно что скорее всего своего не достигнут, но ...
          можно создать фон при котором руководство РФ будет вынужденно пойти на очередной "минск"
  2. Арка Ранг пользователя
    Арка
    +18
    Сегодня, 10:59
    Хотел напомнить об инциденте на полигоне, когда были расстреляны бойцы такими же типами. Вопрос не в таджиках а в том, что проникновение идёт со всех сторон.
    1. ЖЭК-Водогрей Ранг пользователя
      ЖЭК-Водогрей
      +13
      Сегодня, 11:02
      Иностранные специалисты из Точикистона
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +4
        Сегодня, 11:04
        Страшно не это. А то, что если бы враг сильно отличался от нас то было бы проще. Но есть и местные.... (вырезано цензурой).
        1. kepmor Ранг пользователя
          kepmor
          +4
          Сегодня, 11:23
          Страшное в другом... за 24 года завезены миллионы из кишлаков.
          И как показывает нынешняя действительность, жить они хотят по своим средневековым законам и традициям.
          Тут с десяток уродов такую трагедию сотворили...даже страшно подумать, что если таких будет ни сотня и ни тысяча, а многие тысяч...
          1. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 11:40
            Цитата: kepmor
            страшно подумать, что если таких будет ни сотня и ни тысяча, а многие тысяч

            Настолько упоротых отморозков многие тысячи просто не может быть – это товар штучный в любом обществе. В подавляющем большинстве к нам прут, что бы зарабатывать, а не искать проблем на свою задницу – этого у них и на родине хватает.
    2. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +12
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Арка
      Вопрос не в таджиках а в том, что проникновение идёт со всех сторон.

      Если кто забыл, что творилось в Таджикистане в 1991 году, то нет ничего удивительного.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +4
        Сегодня, 11:18
        Такие есть везде. Чем мозги не забиты, хоть радикальным исламизмом, хоть литвинизмом, хоть макаронным монстром направить их в нужное врагам русло достаточно просто. Фишка в том, что более нищих и глупых типов легче завернуть.
    3. Xenofont Ранг пользователя
      Xenofont
      0
      Сегодня, 11:37
      Сделали из России проходной двор ради сверхприбылей "ответственного бизнеса" и продолжают эту политику руками лоббиста Хуснулина. Какелов начали фильтровать по серьезному только несколько месяцев назад, а Средняя Азия просто валом валит без серьезной проверки. А Закавказье, а Турция....
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +1
        Сегодня, 11:43
        Смотря где. По косвенным сведениям их на нефтянке уже году в 15 чистили, как и литвиноидов. Но, если серьёзно, то миграционную политику надо ужесточать. А нынешних, в том числе уже граждан, фильтровать по полной. С введением личной (вплоть до вышки) ответственности за каждого ввезеного на его предприятие работника (ну и про госслужбы уже промолчу). Толковые ребята с тех мест нужны. Но они должны изначально пропускаться через фильтры . Иных на родину.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 11:46
          Цитата: Арка
          Толковые ребята с тех мест нужны.

          проблема в том что толковые не едут они и на месте своим властям нужны
          1. Арка Ранг пользователя
            Арка
            +1
            Сегодня, 11:51
            Не, есть такие. Лет шесть назад был свидетелем того, как в пятерочке тётка узбечка вставляла мозги более молодой соплеменнице которая в чем то запуталась и обратилась за помощью на родном языке. Я аж заслушался насколько чётко и грамотно эта тётка разъяснил и проблему и необходимость знать язык и, как завершение, фраза :если приехала учи язык и обычаи. Раз решила приехать, то становись русской, или катись домой.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 11:57
              это крайнее исключения, не удивлюсь что "ваша" тетка преподаватель русского языка
              1. Арка Ранг пользователя
                Арка
                0
                Сегодня, 12:38
                Узбечка, причём, судя по лицу, чистокровная. Кем была у себя, понятное дело, не знаю. Но к чему привёл пример? Такого плана люди нужны. Если понимают почему и зачем приехали и работают, там где надо. Профспортсмены из кишлака, которые создают тут анклавы и землячества - в пень. Русские таджики нужны, таджикские - домой.
  3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +6
    Сегодня, 11:00
    Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Брянщины.
    Более менее официоз. Ждем более развернутой информации. Вполне возможно это были и просто бандюги, другие, но попали под раздел)).
    1. Балу Ранг пользователя
      Балу
      +3
      Сегодня, 11:42
      Задержали так далеко от Москвы? Или это группа прикрытия? Паспорта в машине, а не при себе? Удачи Штирлицам и Росгвардейцам, выродки должны быть найдены и уничтожены, в т.ч. и на банковской. До Лондона не дотянуться, но и осуждать не стану, если вдруг ....
  4. Комментарий был удален.
    1. Anarchist Ранг пользователя
      Anarchist
      +4
      Сегодня, 11:09
      А вот и укроЦИПсО подтянулись.
      Ваша версия произошедшего?
      Наливай инфы!
      1. Комментарий был удален.
        1. Бледар Ранг пользователя
          Бледар
          +1
          Сегодня, 11:22
          Свидомит, молись чтобы ваши не были причастны к этому, иначе всю 404 с землей смешаем вместе с населением
          1. Комментарий был удален.
          2. tihonmarine Ранг пользователя
            tihonmarine
            +1
            Сегодня, 11:27
            Цитата: Бледар
            Свидомит, молись чтобы ваши не были причастны к этому, иначе всю 404 с землей смешаем вместе с населением

            Организаторы укряки, а исполнителей набрать из радикалов и исламистов, нет проблем.
            1. Арка Ранг пользователя
              Арка
              0
              Сегодня, 11:35
              Парни, не забываем про главных заказчиков, которые уже через пару минут орали про "соболезнования" (в (вырезано цензурой) пусть их засунут и подожгут) и шо мы кола на уиноват.
        2. Napayz Ранг пользователя
          Napayz
          +1
          Сегодня, 11:36
          спецом вчера зарегался, аналитЭг мамкин?
          Сюда за каким [...] зашёл?
    2. Комментарий был удален.
  5. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 11:02
    Наверное в самом Киеве ни разу не удивились внезапно проявившимся сочувствующим из солнечного Таджикистана.
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +9
      Сегодня, 11:09
      Это исполнители которые не первый раз привлекаются Киевом. Маргинальное население особенно таджики легко на это идут. Кроме таджиков никто не снимает много раз электокабели с новоухтомской эстакады в москве каждый год среди бела дня, не снимают люки с колодцев и т.п. нашлись и те кто расстрелял на полигоне в 22 году бойцов
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +5
        Сегодня, 11:21
        Фактами деятельности таджикских граждан и не только должны заниматься представители МВД в рамках своих служебно-должностных обязанностей. Главное что показательно на место происшествия прибыли руководители министерств особенно МВД и Следственного Комитета. Кстати любопытно как там хуснулинские стройки ...
    2. Qas Ранг пользователя
      Qas
      +2
      Сегодня, 11:28
      Как то это топорно... После терракта вместе в одной машине...
      Скорее всего было что-то такое: третья сторона (США, Англия) ищет и находит не шибко умных бородатых граждан и пользуясь вольницей, которую органы власти РФ проявляют в отношении таких "специалистов" натаскивают их на терракт, при этом указывают им после совершения бежать в сторону Украине, которая вообще не в курсе именно этого теракта, тем самым отводя от себя удар и подставляя украинцев.
      Возможно, так себе версия...
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 11:31
        Более чем очевидно то что таджики самостоятельно проявились начитавшись своих телеграмов . Несколько смешно наблюдать то как многие проявляют своё показное рвение на телекамеру для ТВ и своих телеграм-каналах, особенно обращают на себя внимание высказывания про то что кого-то нужно обязательно наказать.
      2. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        +1
        Сегодня, 11:51
        Убийцы даже не закрывали свои лица. Почему вы хотите видеть в подонках супрепрофессионалов?
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:03
    Может это и исполнители ,а может и группа прикрытия.Странные тела в помещении на видео где МВД оформляет как вещьдоки боеприпасы.
    1. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 11:24
      Много вопросов особенно по вопросам секьюрити самого комплекса. Не удивлюсь что сейчас постараются охватить заботой и вниманием сотрудников полиции всех вольных таджикских каменщиков. Особенно обращает на себя показное рвение широкой общественности кому-то помочь, но особенно радуют таксисты . Какая-то мелочь, а именно всего навсего сперва забить болт на охрану увеселительных мероприятий проводимых в сложное для страны время странной военной операции, а после показательно желательно на телекамеру проявлять своё показное рвение.
  7. БойКот Ранг пользователя
    БойКот
    -4
    Сегодня, 11:03
    При осмотре салона были найдены автомат АКМ, пистолет ПМ и паспорта граждан Таджикистана
    ага, а также распечатанный план нападения. Рубка хвостов реальными организаторами. Имхо.
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +3
      Сегодня, 11:12
      Организаторы как раз за границей, а это отработанный материал
  8. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 11:04
    Может это отвлекающий маневр?.. Еще бы визитку Баданова нашли.. Хотя, силовики сами разберутся..
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Сегодня, 11:27
      Помню многочисленные мемы про визитки Яроша с 14 года у убитых украинских боевиков на Донбассе. Но как выяснилось визитки были все таки подлинными и принадлежащими убитым
  9. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
    Евгений Попов_3
    +3
    Сегодня, 11:04
    Вот бы ВСУ удивились, увидев, мчащийся к ним на бешеной скорости, автомобиль с 4 вооруженными таджиками
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +9
      Сегодня, 11:13
      Я думаю они вышли бы на пустыре и далее несколько километров пробирались бы лесами на уеоаину. пешком
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 11:27
        Цитата: Владимир_Д
        Я думаю они вышли бы на пустыре и далее несколько километров пробирались бы лесами на уеоаину. пешком

        они не продуманные, а тупые.. были бы поумнее, не ехали бы на той же машине до сих пор..
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          0
          Сегодня, 11:38
          Цитата: советник 2 уровня
          они не продуманные, а тупые.. были бы поумнее, не ехали бы на той же машине до сих пор..

          Да как сказать. Вы посмотрите на каком расстоянии от места теракта произошло задержание. Они успевали пройти все кордоны оцепления и проверок, до момента их развертывания... И начали они это движение на опережение еще в момент совершения теракта. Они четко знали временные показатели и возможности наших спецслужб при подобных действиях и действовали по отработанному плану... Видимо время на замену авто в том плане не было или что то помешало его осуществить.
          1. советник 2 уровня Ранг пользователя
            советник 2 уровня
            0
            Сегодня, 11:44
            Цитата: svp67
            Они четко знали временные показатели и возможности наших спецслужб при подобных действиях и действовали по отработанному плану

            не полностью согласен..т.е. они очень продуманные выходит.. и не поменяли машину и не затаились в Мск.. оставить ту же тачку, при такой продуманности, да еще с оружием.. вверх ипиотизма.. без всяких временных рамок, просто бросили б ее в лесу около городка мелкого, где уже стояла бы "синяя гранта" например, пересадка - 5 мин и поехали дальше-не логичнее так? особенно при том количестве камер, что на номера работают по трассам.. номер еще с самого начала по камерам прошел.. поэтому у меня версий нет..
            1. svp67 Ранг пользователя
              svp67
              0
              Сегодня, 11:47
              Цитата: советник 2 уровня
              бросили б ее в лесу около городка мелкого, где уже стояла бы "синяя гранта" например, пересадка - 5 мин и поехали дальше-не логичнее так?

              Логично. Кроме одного. Они могли идти на грани времени
              Люди рассказывают, что неизвестный молодой человек смог обезоружить одного из террористов, отобрав у него автомат и несколько раз ударить его прикладом, такие удары обычно приводят человека в "нерабочее состояние" на длительное время. Вполне возможно, что они потеряли время на ожидание пятого...
              1. советник 2 уровня Ранг пользователя
                советник 2 уровня
                0
                Сегодня, 11:51
                Цитата: svp67
                Логично. Кроме одного. Они шли на грани времени

                5 мин на пересадку, ничего не решают кроме того, что их уже становится очень сложно найти и без грани времени, а команда на отслеживание по камерам не волной следом идет, а просто сразу на всю РФ распространяется, если надо.. они должны это знать были если такие продуманные..
                1. svp67 Ранг пользователя
                  svp67
                  0
                  Сегодня, 12:05
                  Цитата: советник 2 уровня
                  5 мин на пересадку, ничего не решают кроме того, что их уже становится очень сложно найти

                  Еще как решает. Проверки подвергались ВСЕ автомобили и я Вас уверяю, что нахождение в одном авто группы лиц, да еще и в камуфляжах, от которых пахло порохом, 100% причина для задержания, как минимум на досмотр, а там бы, если бы они и смогли пройти первый круг оцепления, то их бы подвергали бы подобной проверке на всех последующих, а там возможно появились бы уже фото с камер наблюдения.
                  Они шли с опережением времени развертывания кругов оцепления. Не находите, некую характерную "дерзость" плана. И еще, на кадрах отлично видно, что их обучали военные инструкторы, обращению с оружием и быстрой перезарядке. Они вели себя как бойцы спецназа, а не как обычные "духи"... Их где то и кто то хорошо натаскал, в этом вопросе
  10. Nesvoy
    Nesvoy
    +7
    Сегодня, 11:05
    То есть, террористы сумели организвать терракт невиданых масштабов, их не вскрыли спец. службы, но они спалились на том что не поменяли машину???
    1. Ixian Ранг пользователя
      Ixian
      +3
      Сегодня, 11:08
      Как говорится "Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью" в истории известны абсолютно шокирующие случаи безалаберности и тупости (дело чикатило тому пример).
    2. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -1
      Сегодня, 11:15
      Весьма вероятно, мы же удивляемся почему на третий год войны нет защиты нпз и массовых мероприятий со стороны правоохранительных органов. Преступники тоже может быть не совсем профессиональны
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Владимир_Д
        мы же удивляемся

        А "мы" это кто? Мы , Владимир Д.... Я вот не удивлен, так как невозможно объять необъятное ограниченными силами и средствами
    3. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Сегодня, 11:16
      Это несложно было сделать
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 11:45
      Цитата: Nesvoy
      но они спалились на том что не поменяли машину???

      Нет. На том, что они отказались выполнить требования сотрудников остановиться...
  11. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    +7
    Сегодня, 11:06
    На засвеченном авто отмотали сотни км?
    Просто невероятно. За несколько минут перестрелять много людей, организовать пожар и уехать на "Рено"??...Какая-то отвлекающая или подставная группа.
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +2
      Сегодня, 11:17
      Да это несложно было сделать, намотать км
    2. anzar Ранг пользователя
      anzar
      -2
      Сегодня, 11:28
      ... и уехать на "Рено"??.

      Ндаа, надо было на Майбахе) Тогда их не заметили бы, а а если заметили- не посмели бы останавливать))
      1. samarin1969 Ранг пользователя
        samarin1969
        0
        Сегодня, 11:38
        Цитата: anzar
        ... и уехать на "Рено"??.

        Ндаа, надо было на Майбахе) Тогда их не заметили бы, а а если заметили- не посмели бы останавливать))

        Машинка тесная для оружия, открытая и ограниченно проходимая просёлочных дорог. ...Хотя у террористов могли быть свои резоны...
    3. Был Мамонт Ранг пользователя
      Был Мамонт
      +1
      Сегодня, 11:48
      Цитата: samarin1969
      ...Какая-то отвлекающая или подставная группа.


      Цитата: Kotofeich
      "Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе", сообщили в Кремле."

      Москва-Хацунь - 385 км. Встретили первых гаишников? belay
      Сразу два следа- украинский нацизм и исламский радикализм ( или просто таджикский)? Хотя, это "два сапога одной пары". Рванули на Украину. Мусульманский след еще и в Рамадан?
      Выводов делать рано, кроме одного. Это результат благостного ( или преступно-попустительского ) отношения к вопросу о мигрантах властей России.
      P.S. Зато лютики запретили. Время нашли.
  12. Feodor13 Ранг пользователя
    Feodor13
    +5
    Сегодня, 11:06
    С украми - армия справится, а вот что со внутренней проблемой делать...
    "ВО" - две заметки о иммигрантах помещал последние недели.

    МВД РФ кажется сообщал в прошлом году - серьезная нехватка людей.
    Не укомплектована полиция, и в ФСБ наверное так-же.
    1. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +7
      Сегодня, 11:17
      В электричках Ласточка года два назад охрана была из выходцев то-ли средней Азии, то-ли с Кавказа. Доверили лисе курятник, а козлу капусту охранять. Теперь не знаю, дорого путешествовать на электричке 25 мин, да и в городе без денег делать нечего.
  13. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    +1
    Сегодня, 11:07
    Даже на фото читается Симбол, а не Логан. Есть информация об одном задержанном в Москве. Возраст от 19 - 51.
  14. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    0
    Сегодня, 11:08
    Проходной двор , и это ещё не дно..
    Целых 6 лет впереди.
  15. Обычный Ранг пользователя
    Обычный
    +3
    Сегодня, 11:09
    Да ну...Станиславский бы сказа свое слово. Зачем бы им вообще куда деваться из Москвы, если они смогли спокойно покинуть концертный зал? Да еще на той же машине. То что кто-то дал по тапкам имея в салоне оружие понятно, но не сводится такая версия. Тем более есть информация что тему с таджиками активно лоббирует ципсота.
    1. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +3
      Сегодня, 11:33
      Да еще на той же машине.

      Почему вы считаете, что бандиты должны обладать высоким интеллектом?
      Вы голливудских блокбастеров насмотрелись?
      В которых бандиты меняют машины и одежду каждые 5 минут.
      1. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        +1
        Сегодня, 11:35
        Тогда начните читать нашу переписку с моего первого поста, где я даже предположил, что это могут быть выходцы с СА.

        Даже последний гопарь с поселка "Малые сквозняки" захочет избавиться от своего "пера" или смыть с него кровь и стереть отпечатки, которым он только что пырнул жертву и ограбил.
        Зачем после такого акта уезжать в другую область в машине со стволами?
        1. stelltok Ранг пользователя
          stelltok
          0
          Сегодня, 11:52
          Зачем после такого акта уезжать в другую область в машине со стволами?

          А куда еще?
          Ехали туда куда сказали.
          Судя по всему ехали туда где:
          1)малая плотность населения
          2)много лесного массива.
          1. Обычный Ранг пользователя
            Обычный
            +1
            Сегодня, 11:54
            Со стволами? Ну не готов я в это поверить, куда бы они не ехали.
            1. stelltok Ранг пользователя
              stelltok
              0
              Сегодня, 11:58
              Со стволами? Ну не готов я в это поверить

              Почему?
              А отстреливаться?
              1. Обычный Ранг пользователя
                Обычный
                +1
                Сегодня, 12:01
                Давайте на мажорной ноте завершим наш диалог-дискуссии. Она зашла в тупик, а мне бы не хотелось иметь неприятное послевкусие после нашего общения, которое в целом для меня было приятным и информативным. Спасибо за понимание.
        2. stelltok Ранг пользователя
          stelltok
          0
          Сегодня, 11:54
          Даже последний гопарь с поселка "Малые сквозняки" захочет избавиться от своего "пера"

          Все люди разные, и бандиты тоже все разные.
          Каждый может допустить ошибку при отходе, или ещё где-то.
          1. Обычный Ранг пользователя
            Обычный
            +1
            Сегодня, 11:54
            Бандиты то разные, вот инстинкт самосохранения у всех одинаков.
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 11:48
        Террористы которые смогли не спеша убить 70 человек (уже больше).
        Заминировать чать тел (как пишут).
        И спокойно уехать ДО появления доблестной подмосковной и московской полиции-росгрвардии как-то не похожи на дурачков

        Или ПОХОЖИ?
        1. Olga Taschilina Ранг пользователя
          Olga Taschilina
          0
          Сегодня, 13:13
          Эти похожи. Никаких заявлений. Никаких требований. Или всё пошло не по плану?
    2. Napayz Ранг пользователя
      Napayz
      +2
      Сегодня, 11:42
      Довольно затруднительно составить объективную картину происходящего, читая (как вариант) надписи "на заборе", или, если луДше нравится, открытые источники.
    3. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 11:43
      Не пытайтесь в во всех преступлениях найти суперпрофессионалов. Так же как и в правоохранительных органах.
  16. тлауикол Ранг пользователя
    тлауикол
    +2
    Сегодня, 11:10
    Кипятильник в одно место, и задавать вопросы
  17. Степняк Ранг пользователя
    Степняк
    +8
    Сегодня, 11:10
    Оружие не выбросили, машину не сменили и ломанулись в прифронтовой регион, в котором лютые меры контроля. Что-то в этой всей истории...
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 11:46
      Ну точнее пистолет "не выбросили"
      Автоматов же нет
      Что странно
      Автоматы зачем выкинули тогда?

      И машину не сменили

      Но от крокуса ухеать они смогли и из москвоской области тоже , и никто их не задержал
      Только в лесах брянщины

      Да уж, все это очень странно
    2. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +4
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Степняк
      Что-то в этой всей истории

      Я знаю историю, когда таджик спёр абсолютно весь утеплитель с нескольких коттеджей, где он работал бригадиром, продал и остался дальше там работать. То есть ему в голову не пришло, что это обнаружат и найдут виновного.
      Так что, нормально всё в этой истории...
  18. Nesvoy
    Nesvoy
    -1
    Сегодня, 11:12
    Цитата: Степняк
    Оружие не выбросили, машину не сменили и ломанулись в прифронтовой регион, в котором лютые меры контроля. Что-то в этой всей истории...

    Кажется кто то начал что то подозревать?
    1. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      +2
      Сегодня, 11:17
      ФСБ доложили Путину о 11 задержанных и среди них всех 4 террористов.
  19. Обычный Ранг пользователя
    Обычный
    -2
    Сегодня, 11:13
    Похоже на акт стокгольмского синдрома для завершения СВО. Очень смахивает. Тут тебе и соболезнования от всех тех, кто открыто заявлял что Россия должна быть побеждена на поле боя, тут и интерпол предложил оказания помощи в раскрытии этого теракта, тут и общественное мнение смягчится у нашего народа, что враги как оказалось и вовсе не враги, а даже помощь предлагают, тут и в верхах начнется потепление в отношениях.
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -1
      Сегодня, 11:32
      Не понимаете что такое Стокгольмский синдром. Это когда жертва защищает бандита, насильника перед правоохранительными органами.
      1. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        -1
        Сегодня, 11:33
        Все я прекрасно понимаю. Это вы смотрите буквально на мой комментарий.
      2. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        -1
        Сегодня, 11:53
        Если у вас есть возможность мыслить образно, то поймете и мой комментарий. Где именно мы, наш народ в частности и государство со всем руководством в целом и являемся жертвой. Насильник - это коллективный запад, с поставками оружия, со своими наемниками и тд. И тут вот вдруг нам предлагают помощь от интерпола в раскрытии этого преступления, соболезнования от тех кто желал и продолжает желать нам поражения. Как думаете, "народ" - то есть мы, жертва, можем проникнуть неким пониманием к таким предложениям? Конечно можем, и в вот мы уже смотрим на насильника (коллективный запад) с пониманием, оцениваем их теплые послания и телеграммы где нам сочувствуют. Так вот как раз на этой волне может и пойти новая идея о том, что мы даже начнем ностальгировать о былой дружбе и т.д. Просто я масштабировал это все переведя в форму аллегории. Не удивлюсь что скоро могут на этой войне случиться переговоры об окончании СВО. На медни и Небензя вот выдал нагора что мол мы своих целей добились.
    2. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      +1
      Сегодня, 11:42
      В Харькове базировался вахабитский батальон. Точно не помню. Кажется батальон имени шейха Мансура. У них там, в районе, где они базировались, все стены были расписан мусульманской вязью. Это харьковские кретины. Скучно жить им стало. Повеселились.
      1. Olga Taschilina Ранг пользователя
        Olga Taschilina
        0
        Сегодня, 11:55
        Похоже, это те шайтаны, за которыми охотится Кадыров. Недавно в Харькове побывали американские генералы, не так ли? Возможно, они "вдохновили" на подвиг шайтанов.
  20. Комментарий был удален.
  21. Евгений_4 Ранг пользователя
    Евгений_4
    +4
    Сегодня, 11:20
    Ещё не известно кто заказчик.
    Но такая миграционная политика,уже до добра не доводит.
    В Казани, например,суд оправдал мигранта,зарезавшего человека...
    1. Балу Ранг пользователя
      Балу
      0
      Сегодня, 11:27
      Живу в Казани много лет, первый раз слышу про этого мигранта
      1. Евгений_4 Ранг пользователя
        Евгений_4
        +1
        Сегодня, 12:02
        Балу,вы в какой Казани живёте, и какие новости читаете?
        Для Вас.
        Судья Приволжского райсуда в Казани Ильнур Гарифуллин объявил оправдательный приговор для мигранта Достона Мирзоева, который "защищал кафе от нападения хулиганов"
  22. Olga Taschilina Ранг пользователя
    Olga Taschilina
    0
    Сегодня, 11:32
    Похоже, азиатские неумные люди везли наркоту и попали в крутой замес. За наркоту их, самое большее, посадили бы. За теракт убьют в тюрьме. Обычные азиатские идиоты. Возможно за деньги сотворили непотребное, а возможно, совсем не причастны к делам. В ВСУ есть вахабитский батальон. Когда-то базировался в Харькове.
  23. Медведев_Дмитрий
    Медведев_Дмитрий
    -4
    Сегодня, 11:33
    Убить двух зайцев (мигранты) и в сторону,конечно же, Украины... Многоходовочка и многовекторность smile
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Сегодня, 11:47
      Многочисленные свидетели должны были опознать убийц. О какой такой многовекторности пишите?
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 12:28
        Цитата: Владимир_Д
        Многочисленные свидетели должны были опознать убийц. О какой такой многовекторности пишите?

        Так по комментам видно, какого он поля ягода.
    2. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      0
      Сегодня, 12:56
      Какая "многовекторность"? На Украине в составе ВСУ действует мусульманский батальон имени Мансура. Несколько сотен человек. Базируются в Харькове. Там у них все стены и ворота расписаны мусульманской вязью. Большинство - чеченцы, которых Кадыров именует шайтанами и охотится на них, но есть мусульмане и из других стран. Не исключено, что и из Таджикистана радикалы. Недавно побывали в Харькове американские генералы. Кто-то был из Европы. Уже как правило, появилась заморская на Украине - жди беды. .
  24. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 11:42
    Как
    Как они смогли доехать туда не меняя машины?! У нас все так плохо с нарядами полиции и рогрвардии?

    Или вы хотите сказать, что это вот такие супер профи (как вчера все писали) , которые машину даже не сменили?
  25. Curt Ранг пользователя
    Curt
    0
    Сегодня, 11:44
    Ну а может это и не ВСУ а какие нибудь наемники от Аль Нусры,а Киев вообще непричем.
    Разбираться надо.
  26. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
    Юрий ЕВРАЗ
    +2
    Сегодня, 11:50
    Я понимаю,что многим хотелось бы связать теракт с Украиной.Но тут не тот случай.Украинским властям нельзя светиться в терактах,иначе не получат вооружение и деньги.И самое главное:не надо дружить с Талибан,Хезболой,Хаммасом и завозить исламистов-мигрантов
  27. bbb Ранг пользователя
    bbb
    +1
    Сегодня, 11:52
    Да конечно, это не украина, господа ципсошники.
  28. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    0
    Сегодня, 11:54
    При задержании он попытался оказать сопротивление и получил травму глаза.

    Если оказывает сопротивление после такого резонансного теракта, то может сразу и кончать на месте?
    А что, оружие в наличие, сопротивление оказал, кончить с ним и других ловить. Глядишь, чтобы выжить другие сразу "руки в гору" сделают.
  29. Иван Северский Ранг пользователя
    Иван Северский
    0
    Сегодня, 11:57
    Цитата: Nesvoy
    То есть, террористы сумели организвать терракт невиданых масштабов, их не вскрыли спец. службы, но они спалились на том что не поменяли машину???


    Исполнители теракта - идиоты. Они расходный материал, которых за месяц-другой инструкторы ИГИЛ выдрессировали как убить как можно больше безоружных людей.
    А дальнейшая судьба исполнителей организаторов не волновала. На Украину ехали потому что это ближайшая граница - до родного Таджикистана 3 тысячи километров.
  30. Grigory B Ранг пользователя
    Grigory B
    0
    Сегодня, 12:47
    Странно это как-то все,вчера по каналу Россия 24 были показаны кадры отъезда этой машины Рено с террористами от Крокус Холла.Они вообще безбашенные даже оружие и машину не сбросили?И как они смогли на этой же машине выехать из Москвы при объявлении ЧП и плана перехват?
  31. polinet Ранг пользователя
    polinet
    0
    Сегодня, 13:17
    Вот первые кадры допроса задержанных в Брянской области [media=https://www.yaplakal.com/forum28/topic2756149.html]

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