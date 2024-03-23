Большинство – за заключение мира: опрос чешского издания по украинскому конфликту дал неожиданные результаты

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Большинство – за заключение мира: опрос чешского издания по украинскому конфликту дал неожиданные результаты

Читатели чешского издания DenikN в большинстве своем выступили против дальнейшего продолжения вооруженного противостояния на Украине. Редакция чешского медиа признает, что результаты проведенного ей опроса оказались весьма неожиданными.

Аудитории был задан вопрос, должна ли Украина пойти на мирные переговоры ценой территориальных уступок или же ей стоит продолжать активные боевые действия. В опросе участвовали 29 тысяч человек, некоторые из них оставили интересные комментарии.

Я был за мирное разрешение спора с начала войны между Россией и Украиной. Это нужно было сделать сразу, но различным силам это, вероятно, не очень понравилось. Теперь, когда Россия теснит украинскую армию, переговорная позиция Украины будет становиться всё хуже и хуже

- написал один из читателей чешского издания.

В поддержку мирных переговоров, даже если Украине придется лишиться части территорий, выступает большинство опрошенных читателей – 57 процентов. Эта цифра, кстати, близка к данным опроса чешского социологического агентства, который проводился летом 2023 года. Тем не менее, редакторы называют такие результаты "неожиданными".

В то же время, более половины читателей не согласны и с тезисом, что Россия после удовлетворения своих требований никому не будет угрожать. Явно сказывается влияние пропаганды, убеждающей жителей стран Восточной Европы в риске российского нападения и на них тоже, хотя никаких претензий к Чехии, Словакии и другим подобным странам у Москвы нет и быть не может.
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    15 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:56
      «Читатели чешского издания DenikN в большинстве своём выступили против дальнейшего продолжения вооружённого противостояния на Украине» —

      — Чехи,так и не противостойте своим вооружением ...
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +4
        Сегодня, 11:11
        Это нам так ненавязчиво навязывают мнение о "необходимости переговоров "?Типа,вот какие-то там чехи свое мнение выразили!Чихать я хотел на мнение чехов и всей европы вместе взятой!
    2. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      +3
      Сегодня, 10:58
      История Чехии закончилась на Яне Жижке. Дальше... Пресмыкаются перед всеми.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 11:09
        Цитата: bandabas
        История Чехии закончилась на Яне Жижке
        Они и до Жижки пресмыкались
    3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 11:04
      Читатели чешского издания DenikN в большинстве своем выступили против дальнейшего продолжения вооруженного противостояния на Украине.
      "чехи", "немцы" в нынешней ситуации на СВО нарицательные имена. И мы знаем кому они предназначены. Так что пусть, там они, хоть на все 100 % "за" или "против", мы своё дело закончим, так, как надо нам - РОССИИ!
      1. tihonmarine Ранг пользователя
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 11:24
        Цитата: a.s.zzz888
        "чехи", "немцы" в нынешней ситуации на СВО нарицательные имена.

        Пишут чехи, а на деле немцы, если считать, что 500 лет они писали говорили на немецком языке.
        1. Юра Ранг пользователя
          Юра
          +1
          Сегодня, 12:42
          Цитата: tihonmarine
          Пишут чехи, а на деле немцы, если считать, что 500 лет они писали говорили на немецком языке.
          Идентичность забыли свою они тогда же забыли, как и письменность, онемечился когда-то славянский народ это вы верно заметили, для таких для таких есть хорошее определение - дегенераты.
    4. skept Ранг пользователя
      skept
      0
      Сегодня, 11:22
      Зачесалось в заднице...дескать мы и раньше были за мир...
      Почуяли недоумки что что-то не то происходит
    5. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 11:30
      После того как Микрон начал вкидывать про французскую армию на Украине, вся Европа напряглась. Умирать за чьи то непонятные интересы желающих мало.
    6. Ferdinant Ранг пользователя
      Ferdinant
      +1
      Сегодня, 11:33
      Да ,но при этом Чехия зарабатывает на крови ,впрочем как и всегда.
    7. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      0
      Сегодня, 11:35
      Чехи всегда сдавались на милость победителя . На любом участке истоии.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:39
      Гейропейские хотят жить сыто и спокойно... на остальное, ббольшешству, положит в два, три слоя!
    9. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      0
      Сегодня, 11:39
      Какие переговоры? С кем договариваться? Украина недееспособная , Штаты воюют украинцами до последнего жителя Незалежной, им нужна война. Штаты внушают европейцам что потом Россия пойдёт войной на Европу, румыны, прибалты, поляки готовьтесь. С кем разговаривать? С шизонутой Европой? Да и не нужна Украина ни в каком виде, даже крохотного кусочка, иначе оттуда постоянно под личной якобы Украины амеры и бриты будут гадить России. Только полный контроль России над Украиной. Живите, рожайте, стройте и производите только сами за свой счёт. Что не потяните? Тогда милости просим в Россию в виде областей Черниговской, Житомирской, Львовской. Ах западенщинухочет Польша? Да пожалуйста, идите в Польшу, с равноценным обменом территорий. Нам Сувалки ой как нужны. А уж полякам надо решить что для них важнее польский город Львов или Сувалки. Кстати, там есть кусок Сувалок купленный Сталиным у Гитлера в январе 41го. Почему он принадлежит Польше?
    10. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 11:40
      Эти проститутки понимают только силу.
      Сразу переобуваются hi
    11. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 11:41
      Мнение чехов интересное , но не важное даже для их собственного правительства . Так ... Интересные факты из раздела "Занимательное"

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