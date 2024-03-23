Большинство – за заключение мира: опрос чешского издания по украинскому конфликту дал неожиданные результаты

Я был за мирное разрешение спора с начала войны между Россией и Украиной. Это нужно было сделать сразу, но различным силам это, вероятно, не очень понравилось. Теперь, когда Россия теснит украинскую армию, переговорная позиция Украины будет становиться всё хуже и хуже

Читатели чешского издания DenikN в большинстве своем выступили против дальнейшего продолжения вооруженного противостояния на Украине. Редакция чешского медиа признает, что результаты проведенного ей опроса оказались весьма неожиданными.Аудитории был задан вопрос, должна ли Украина пойти на мирные переговоры ценой территориальных уступок или же ей стоит продолжать активные боевые действия. В опросе участвовали 29 тысяч человек, некоторые из них оставили интересные комментарии.- написал один из читателей чешского издания.В поддержку мирных переговоров, даже если Украине придется лишиться части территорий, выступает большинство опрошенных читателей – 57 процентов. Эта цифра, кстати, близка к данным опроса чешского социологического агентства, который проводился летом 2023 года. Тем не менее, редакторы называют такие результаты "неожиданными".В то же время, более половины читателей не согласны и с тезисом, что Россия после удовлетворения своих требований никому не будет угрожать. Явно сказывается влияние пропаганды, убеждающей жителей стран Восточной Европы в риске российского нападения и на них тоже, хотя никаких претензий к Чехии, Словакии и другим подобным странам у Москвы нет и быть не может.