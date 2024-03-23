Директор ФСБ доложил главе государства о задержании четырёх террористов, непосредственно участвовавших в нападении на людей в Красногорске

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Директор ФСБ доложил главе государства о задержании четырёх террористов, непосредственно участвовавших в нападении на людей в Красногорске

В ходе доклада директора Федеральной службы безопасности РФ президенту Владимиру Путину прозвучали слова о том, что к настоящему моменту задержаны четверо подозреваемых в непосредственном совершении террористической атаки в подмосковном Красногорске.

Александр Бортников в ходе доклада президенту страны заявил о том, что всего по этому резонансному делу задержаны 11 человек. Семеро из них подозреваются в пособничестве непосредственным исполнителям террористического акта.



Напомним, что некоторое время назад депутат ГД РФ Александр Хинштейн сообщил о задержании двоих подозреваемых в атаке на «Крокус Сити Холл». Среди них 19-летний приезжий из Душанбе М.Фаизов. Он доставлен в одну из больниц Брянска. Фаизов и сообщники передвигались на автомобиле французской марки в сторону украинской границы. В Карачевском районе Брянской области их попытались остановить сотрудники правоохранительных органов, но бандиты попытались скрыться. В итоге правоохранители открыли огонь по «Рено Symbol», машина перевернулась. Двоих задержали, ещё двое бросились в лес.

Судя по заявлениям директора ФСБ, отловили и тех, кто попытался скрываться в брянском лесу.
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    65 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -16
      Сегодня, 11:21
      Честно говоря,как то сомневаюсь что именно те кого поймали и есть боевики которые устроили бойню в Крокусе!Будем смотреть дальше,как пойдёт поиск и расследование этого преступления!
      1. air wolf Ранг пользователя
        air wolf
        -1
        Сегодня, 11:24
        Это не преступление, а геноцид...
        1. Ростов Папа Ранг пользователя
          Ростов Папа
          +15
          Сегодня, 11:39
          Можете не сомневается, когда нужно из под земли достанут, там матерые профи имеются.
          1. Ivan F Ранг пользователя
            Ivan F
            -8
            Сегодня, 12:04
            Кого вы достанете "из под земли"? Миллионные диаспоры приезжих, которые плотнейшим образом срослись со всем бизнесом и властными структурами? Вы наивный человек. А "разборки с конкретными исполнителями и их мелкими кураторами толку никакого не принесут. Так что "матерым профи" просто никто не даст показать их профессионализм, а упрямых быстро "заменят" на более "правильных".
          2. Storm1978 Ранг пользователя
            Storm1978
            +2
            Сегодня, 12:39
            Согласен. Также думаю что они были "списаны" заказчиком как отработанный материал. А вообще Абу Даби разных много на линии соприкосновения. Вот ещё одно существо и таких много.
            Вот этого шайтана зовут Абдульхаким Шишани, под таким именем он известен последние несколько лет.
            На фото он в приграничной зоне у Белгородской области, во время атаки прошедшей несколько дней назад.

            Это грязное животное - не просто рядовой Бармалей, а один из руководителей идлибских бандформирований, в которые входили беглые боевики из СНГ.
            Уже долгое время этот бабуин находится на Салорейхе и является связующим звеном между ГУР МО Украины и радикальным сбродом, которым командовал в Сирии.
            Отмечу, что банда этого животного была прямо связана с крупными террористическими организациями, а также с так называемыми "умеренными" группировками, которых финансировали США и Британия.

            Попытки сделать вид, что Украина никак не связана с этими уродами провалились, полностью.
            1. Ростов Папа Ранг пользователя
              Ростов Папа
              +2
              Сегодня, 12:46
              [quote]storm 1978/quote] вопрос а как себе родственники шайтан чувствуют? Родовые будут?Извините, не провоцирую, просто вопрос
              1. Storm1978 Ранг пользователя
                Storm1978
                +1
                Сегодня, 12:51
                Это наверное к силовым ведомствам. Но скорее всего как и в случае с Хоттабом, родственники будут морозиться и говорить что Рафик нэ в чом не увиноват
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +16
        Сегодня, 11:24
        Да. Как то все уж слишком просто и легко. Отсиделись бы в москве. А тут прямо к границе,да на паленой машине.. Доверимся силовикам.. Там уж точно не дураки работают.
        1. BlackMokona Ранг пользователя
          BlackMokona
          +5
          Сегодня, 11:26
          Цитата: Андрей Николаевич
          Да. Как то все уж слишком просто и легко. Отсиделись бы в москве. А тут прямо к границе,да на паленой машине.. Доверимся силовикам.. Там уж точно не дураки работают.

          Причём бежали в сторону самой охраняемой границы. Когда другие границы защищены радикально хуже
          1. ramzay21 Ранг пользователя
            ramzay21
            +4
            Сегодня, 11:45
            Во первых они скорее всего выросли в ауле, во вторых у них хорошая крыша, которая всегда их отмазывала от любых преступлений. Вы от них каких продуманных шагов ждете? И с места преступления они спокойненько ушли да еще проехали с оружием несколько областей!
            1. Shumi2010 Ранг пользователя
              Shumi2010
              +1
              Сегодня, 11:54
              в Крокусе действовали профессионально, а тут на тебе - в сторону Укров на машине. непонятно
              1. Bad_gr Ранг пользователя
                Bad_gr
                +5
                Сегодня, 12:03
                Цитата: Shumi2010
                в Крокусе действовали профессионально, а тут на тебе - в сторону Укров на машине. непонятно
                Организаторам эти люди были нужны для совершения теракта. Возможно, отход этой группы, в серьёз, даже не прорабатывался, отработанный материал.
                1. СергейАлександрович Ранг пользователя
                  СергейАлександрович
                  0
                  Сегодня, 12:23
                  Не факт. Двигались к ближайшей границе. И очень даже может быть, что переход там был для них подготовлен.
              2. ramzay21 Ранг пользователя
                ramzay21
                +2
                Сегодня, 12:17
                в Крокусе действовали профессионально, а тут на тебе - в сторону Укров на машине. непонятно

                А что там профессионального? Купили разрешение с помощью диаспор (у многих таджиков есть охотничий билет и ружья), купили оружие и патроны, получили задание от заказчиков, приехали на машине, вышли и пошли стрелять в безоружных людей. Постреляли, закидали зажигалками, увидели первые полицейские машины, сели в ту же машину и уехали. Всё
        2. VicVic Ранг пользователя
          VicVic
          +3
          Сегодня, 11:30
          Что имеете ввиду под "палёной" машиной? Нигде в сми не видел информации, кроме цвета, марки авто и указания на рязанские номера.
          Т.н. "палёная", это если бы эта машина была в розыске изначально.
          1. Отшельница Ранг пользователя
            Отшельница
            +5
            Сегодня, 11:45
            69 тверской регион, видео с регистратора передали следственным органам свидетели начала нападения
        3. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +3
          Сегодня, 11:41
          Согласен с вашими мыслями. Группа могла и разделиться. Про рено во всех новостных стало известно сразу. Дай бог всех шакалов поймают и пустят на лоскуты.
        4. Ирса Ранг пользователя
          Ирса
          +5
          Сегодня, 11:45
          В Москве не отсидишься, там камеры на каждом шагу, отследить весь путь можно без проблем с программой распознавания лиц.
        5. 1976AG Ранг пользователя
          1976AG
          +1
          Сегодня, 12:09
          Цитата: Андрей Николаевич
          Да. Как то все уж слишком просто и легко. Отсиделись бы в москве. А тут прямо к границе,да на паленой машине.. Доверимся силовикам.. Там уж точно не дураки работают.



          Не всегда террористы действуют так, как вы думаете. Террорист, который устроил взрыв на нашем вокзале, пытался пройти прямо через досмотр, хотя можно было легко и безопасно пройти другим путём.
        6. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 12:49
          Андрей Николаевич
          Сегодня, 11:24
          Да. Как то все уж слишком просто и легко. Отсиделись бы в москве. А тут прямо к границе,да на паленой машине.. Доверимся силовикам.. Там уж точно не дураки работают
          Не будем забывать почерк и след удара КР по РК "Москва", Крымскому мосту, Северным потоком, у этих подонков гадко гадящей острова чаёхлёбов и территорией Фашингтона со штабом в би дэ с давних лет действуют инструкторы с дипломатическим прикрытием в посольствах стран.
          А задержанные и арестованные скорее всего ложный след в этой операции.
          Пазл не может так быстро и легко складываться даже по горячим следам!
          Наверняка есть несколько операций прикрытия и отвлекающих, чтобы отвести от основных Заказчиков.
          А все предыдущие и будущие диверсии лже-недо-запада - сигнал начать мирные переговоры в Договорняк вна 404 и давление на воровство активов РФ на 300 лярдов!
      3. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        -3
        Сегодня, 11:29
        Угу... То есть - часть оружия они на месте скинули, а часть - повезли в собой в Цэгабонию?? Как-то не очень логично.. Да и зачем им из Москвы вообще валить - в наше время среди соотечественников там зашкериться уж точно безопаснее, чем на машине по дорогам рассекать..
        1. Бывший солдат Ранг пользователя
          Бывший солдат
          +3
          Сегодня, 12:01
          Да и зачем им из Москвы вообще валить - в наше время среди соотечественников там зашкериться уж точно безопаснее,


          Вы не правы. Их соотечественников шерстят по любому поводу в первую очередь.
          1. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            +1
            Сегодня, 12:47
            И - чё? Ну шерстят. Соотечественники - могут быть и не в курсе. А делиться подозрениями с органами они точно не настроены. Работает вот какой-нибудь Абдулло на стройке - кто ж знает, что он вчера с автоматом бегал? А кто знает - хрен что скажут...

            Зато вот на машине по дороге к границе - они уж точно несколько выделяются из окружающих, не находите?
      4. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +11
        Сегодня, 11:34
        В жизни всё происходит несколько иначе чем в кино. Место выбрано идеально. Огромный просторный комплекс на МКАДе, множество входов-выходов, сплошное стекло. Я там был недавно и нормальную полицию видел только у метро от которого длинный проход идёт туда. Долго бежать если что. На видео есть именно эта белая машина, возможно было две. С первых видео с процессом было видно тому кто понимает, что это среднеазиаты и что как странно действует группа, кто то стреляет, а кто то идёт рядом, возможно записывает в инетик. Приехали почти к началу концерта, открыли стрельбу, обычные люди даже не сразу поняли, что их пришли убивать, ходили снимали на телефоны как сейчас болезнь у всех. Зашли в зал, постреляли, подожгли, скинули снарягу и вышли с другими. От Крокуса до вылетных магистралей рукой подать, а на них особенно по платным лети с какой хочешь скоростью.
      5. 9PA Ранг пользователя
        9PA
        +1
        Сегодня, 11:55
        Цитата: Бережливый
        Честно говоря,как то сомневаюсь что именно те кого поймали и есть боевики которые устроили бойню в Крокусе!Будем смотреть дальше,как пойдёт поиск и расследование этого преступления!

        В связи с чем сомнения?
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +4
          Сегодня, 12:08
          9РА-именно бегство на "засвеченной "машине,которая миллион раз попала в обьективы камер на трассах!Что мешало угнать другую машину,даже купить занедорого развалюху для отхода?Воевали против мирняка и не думали что их именно машина и "выдаст "?И,если их было 20человек,как утверждают свидетели,то где остальные боевики?Вы не думаете что эту группу специально отдали на заклание,чтобы остальные террористы ушли?
          1. 9PA Ранг пользователя
            9PA
            0
            Сегодня, 13:13
            А результат все равно один и тот же будет, терористы дадут признательные показания, обвинят ГУР, на основании чего будут предприняты определенные организационные действия. Я далек от этих всех движений, все может быть.
      6. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 11:57
        Цитата: Бережливый
        Честно говоря,как то сомневаюсь что именно те кого поймали и есть боевики которые устроили бойню в Крокусе!

        А, если это окажутся именно они, то извинитесь перед сотрудниками, которые с 20:00 часов вчерашнего дня глаз не сомкнули работая по установлению и задержанию преступников?
        1. Gekki66 Ранг пользователя
          Gekki66
          0
          Сегодня, 12:36
          Умница! Вот подпишусь под каждым словом!
    2. Черный_Ватник Ранг пользователя
      Черный_Ватник
      +4
      Сегодня, 11:23
      Вытянуть всю информацию и скормить червям. Суда они не заслуживают
      1. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        +3
        Сегодня, 11:54
        Выслать половину диаспоры, пусть сами разбираются с нынешними террористами и с будущими. Они за место в России сами растерзают своих террористов. И всем диаспора объявить что в ответ будет выслан каждый второй.
        Тут не бедные люди искали строителей да подешевле. Нашли таджиков. Завезли их на объект, месяц там работали, даже за забор нельзя выходить, продукты подвозили им. И сколько таких нелегалов по стране. Может почистят сейчас заодно чтобы второй раз не заходить.
      2. Ростов Папа Ранг пользователя
        Ростов Папа
        +3
        Сегодня, 11:57
        Трибунал нужен коротко и сурово. Ах как Виссарионыча не хватает
    3. air wolf Ранг пользователя
      air wolf
      +7
      Сегодня, 11:23
      След в бандерштате надо искать...
      1. Теренин Ранг пользователя
        Теренин
        +1
        Сегодня, 12:06
        Цитата: air wolf
        След в бандерштате надо искать...

        Не писал комментариев пока не задержали подозреваемых. А, что именно это они, я не сомневаюсь.
        Хочу вновь и вновь и вновь... обратиться к избранному президенту: пока мы не будем мочить организаторов терроризма и иных предателей за рубежом, то все эти исполнители будут к нам в Россию ездить на теракты, как наши олигархи бухать на Мальдивы.
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +11
      Сегодня, 11:24
      Они шли туда, где проще было пройти, через границу. Сейчас большие наши силы отвлечены на отражение ударов по Белгородской и Курской областям, а учитывая, что Брянская область граничит еще и с Беларусью и имеет большие лесные массивы, шанс уйти у них был.
      Да и найденный на месте теракта АК-12 первой серии, процентов на 99 попал к нам с территории Украины...
    5. Комментарий был удален.
    6. Комментарий был удален.
    7. Nesvoy
      Nesvoy
      -1
      Сегодня, 11:29
      Цитата: BlackMokona
      Цитата: Андрей Николаевич
      Да. Как то все уж слишком просто и легко. Отсиделись бы в москве. А тут прямо к границе,да на паленой машине.. Доверимся силовикам.. Там уж точно не дураки работают.

      Причём бежали в сторону самой охраняемой границы. Когда другие границы защищены радикально хуже

      На поленой машине, к самой охроняемой границе, ну так совпало.
    8. kepmor Ранг пользователя
      kepmor
      +3
      Сегодня, 11:31
      Невероятно... знали, что уехали на белом рено... знали номера... тогда как они проехали не одну сотню километров с миллионом камер наблюдения???...где вся эта орда гайцов, ппсников-гвардейцев???.
      Не верю... что здесь не так...
      1. VladimirNET Ранг пользователя
        VladimirNET
        +3
        Сегодня, 11:56
        Цитата: kepmor
        где вся эта орда гайцов, ппсников-гвардейцев?

        Так всю ГАИ - ДАВНО распустили, только камеры вместо них...
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +2
        Сегодня, 12:17
        Цитата: kepmor
        Невероятно... знали, что уехали на белом рено... знали номера... тогда как они проехали не одну сотню километров с миллионом камер наблюдения???...где вся эта орда гайцов, ппсников-гвардейцев???.
        Не верю... что здесь не так...

        Странно что и тебя еще укром не назвали за такое
    9. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      -1
      Сегодня, 11:32
      Моджахеды – пионеры всех террористических группировок, США сторонник большинства террористических группировок!
      Запад, Украина может повернуться куда хочет, следы ведут в Украину, на Запад!
      Давайте подумаем еще немного!
      Моджахеды которые воевали в Афганистане с 1979 по 1989 год против советских войск и коммунистического правительства, которое они поддерживали. Они получили финансовую и материальную поддержку прежде всего от США, Пакистана и Саудовской Аравии. Поставки оружия и подготовка многих боевиков были организованы в первую очередь ЦРУ США и пакистанской секретной службой ISI. ЦРУ инвестировало миллиарды долларов в исламистских повстанцев в рамках тайной операции «Циклон».

      Чтобы стимулировать сопротивление советской «оккупации» в Афганистане, США вложили миллионы долларов в учебники, прославляющие насилие. Эти книги с изображением насилия и воинствующих исламистских учений познакомили афганских школьников с доктриной джихада в смысле «священной войны».[3] Эти книги также использовались при обучении в лагерях афганских беженцев в Пакистане. Талибан также использовал книги, изданные в США.
      Значительная часть поставляемого в Украину оружия досталась исламским террористическим группировкам!
      Самый известный маршрут – Украина-Румыния-Болгария-Турция и в северную часть Сирии. Северная часть Сирии не контролируется Асадом!
      Оттуда все западное оружие, поступающее из Украины, продается всем исламским террористическим группировкам. А Киев точно знает, куда и кому поставляется оружие!
      Так или иначе, все следы, независимо от того, было это ИГ или нет, ведут на Украину и Запад!

      А если подозреваемый террорист действительно родом из Таджикистана, то надо просто посмотреть, кто в Таджикистане сильно представлен!
      И это очень сильно с 2022 года! СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
    10. Старый сержант Ранг пользователя
      Старый сержант
      +1
      Сегодня, 11:33
      Если их всех не повесят прилюдно на Красной площади и не посадят в зверинец их семьи, то наша вновь избранная власть ни стоит ровном счётом ничего.
      Мягко говоря.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +2
        Сегодня, 11:37
        Ты еще скажи , что бы из-за них поменяли наконец миграционную политику
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 11:34
      Теперь следствие и... последствия.
      Всё идёт своим чередом, но печально, что это произошло ПОСЛЕ, а не ДО.
    12. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -4
      Сегодня, 11:35
      Все это дурно пахнет
      Автоматы где?
      Выкинули?
      А пистолет почему нет?

      Как они могли далеко ухеать на машине про которую еще вчера стали писать и фото размещать?

      Как они вообще смогли ухеать оттуда? Сколько ехала полиция и росгрвардия на сигналы о массовых убийствах дбдей в концертном зале?
      В Москвой области, на минутку, а не в тайге
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +7
        Сегодня, 11:38
        Все это дурно пахнет

        От вас как пахло так и пахнет... Салом, цибулями и горилкой...
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 12:15
          Скрепные нераскачиватели непоколебимы

          А по фактам есть что сказать?
          Ну например как можно проехать на машине в розыске столько?
    13. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      -1
      Сегодня, 11:36
      В ходе доклада директора Федеральной службы безопасности РФ президенту Владимиру Путину прозвучали слова о том, что к настоящему моменту задержаны четверо подозреваемых в непосредственном совершении террористической атаки в подмосковном Красногорске.
      Вот и хорошо. Работа идет. good
      И этому человеку можно доверять за достоверность информации.
    14. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 11:39
      Напомним, что некоторое время назад депутат ГД РФ Александр Хинштейн сообщил о задержании двоих подозреваемых в атаке на «Крокус Сити Холл».

      По какому праву представитель законодательной власти, не имеющий навыков проведения следствия, лезет в расследование?
      Почему на трагедиях пиарятся не совсем чистоплотные люди? Нам, видимо, мало его публичного появления в нетрезвом виде? Хинштейн Холмс, ети его...
      1. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
        Иван Иванов_36
        +1
        Сегодня, 12:04
        Хинштейн - бывший помощник главы Россгвардии. Информацию он имеет вполне достоверную.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 12:06
          Хинштейн не хочет рассказать достоверную информацию, через сколько минут приехал первый наряд росгвардии на вызовы о массовом убийствах?

          И где была росгвардич пока белое рено (про которое писали еще вчера) ехало сотни км на запад
    15. bbb Ранг пользователя
      bbb
      +3
      Сегодня, 11:39
      Они были без масок, поэтому понять, были они там или нет, не составит труда.
    16. Медведев_Дмитрий
      Медведев_Дмитрий
      +3
      Сегодня, 11:40
      Всё возможно... Но как грамотно преподнесено - тут тебе и мигранты( учитывая возрастающее недовольство глубинного народа) и уходили, конечно же, на Украину.
      1. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        +3
        Сегодня, 11:45
        Цитата: Медведев_Дмитрий
        Но как грамотно преподнесено - тут тебе и мигранты( учитывая возрастающее недовольство глубинного народа) и уходили, конечно же, на Укра

        Так и у нас в ФСБ не дураки работают...
    17. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      +5
      Сегодня, 11:43
      93 погибших и это не окончательные данный. Скорбим
    18. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 11:44
      Судя по заявлениям директора ФСБ, отловили и тех, кто попытался скрываться в брянском лесу
      Басмач в Брянском, партизанском, лесу не скроется.
    19. Аскольд65 Ранг пользователя
      Аскольд65
      +2
      Сегодня, 11:47
      Я ещё вчера сразу определил по выложенным видео, что, судя по характерным фигурам и вальяжным походкам бойцов ММА, это приезжие "гости" с юга и скорее всего со Ср. Азии. Мой коммент, естественно, удалился.
      1. Кармела Ранг пользователя
        Кармела
        0
        Сегодня, 13:08
        Цитата: Аскольд65
        судя по характерным фигурам и вальяжным походкам бойцов ММА, это приезжие "гости" с юга и скорее всего со Ср. Азии.


        И ежели такие бесстрашные, то, скорее всего, в наркотическом состоянии.
    20. TOS-NN Ранг пользователя
      TOS-NN
      +1
      Сегодня, 11:58
      А кому принадлежит этот концертный зал? Уж не "королю госзакупок" ли?
      Миллиардер федеральных строек. Не ему ли?
      1. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        0
        Сегодня, 12:40
        Цитата: TOS-NN
        А кому принадлежит этот концертный зал?

        Эмин Агаларов выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе": "этот теракт - страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи". Отец Эмина Агаларова Араз является президентом Crocus Group.
    21. Shamil88 Ранг пользователя
      Shamil88
      +1
      Сегодня, 12:22
      Вообще не понимаю их логику, не хотели бы чтобы нашли в масках пришли бы, машину поменяли бы, накладные бороду и усы приклеили бы, в Москве миллионов таджиков, засели бы где нибудь в гараже на пару недель у своих, нет, они сели в ту же машину и ехали к границе которая сейчас не плохо охраняется особенно после последних событий, возможно реально кто это сделал засели где ни-будь, а этим проплатили чтобы поехали к границе, найти похожие машины и подделать номера легче простого же.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 12:32
        Вопросы на которые вам никто не ответит
    22. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 12:42
      Ну теперь надо всем яйца в тиски закрутить и послушать показания. Кем, когда и при каких обстоятельствах были завербованы.
      Может и на "уважаемых партнеров" укажут.
    23. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 12:47
      На первый взгляд всё очевидно. Террористы завербованы ГУР Украины и в ответе за терракт.
      Слишком очевидная версия и невыгодная ни Украине, ни их хозяевам.
      На второй взгляд нас хотят этим подтолкнуть к мысли, что терракт спланирован нашими спецслужбами, для признания Украины террористическим государством.
      Вот в этом случае нелепая на первый взгляд версия с планированием ГУР Украины и спецслужбами запада как раз и обретает смысл. Навести нас на мысль о второй версии из-за нелепости первой, наиболее очевидной.
      Тогда становится понятным почему отход террористов был не продуман, или вообще не предусмотрен.
      Ну и как вариант целью терракта преследовалась иная цель. Например, разрыв дипотношений с Таджикистаном.
      Неисключено также, что терракт вообще не связан с политикой, а связан с разборками вокруг этого самого комплекса. Эту версию ведь будут рассматривать в последнюю очередь. Легко замаскировать истинную цель под терракт. Комплекс ведь не скоро откроется. Там где большие деньги всякое возможно.
    24. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 13:02
      Нужно отменять мораторий на смертную казнь! Всех этих нерусей поганых нужно вздернуть на виселице! Идейных организаторов найти, привезти в Москву и казнить, потом кремировать и рассеять прах по реке.
    25. Grigory B Ранг пользователя
      Grigory B
      0
      Сегодня, 13:07
      Две недели назад МИД США и Англии оповестил своих граждан об опасности посещения мероприятий с большим скоплением людей.Вопрос куда смотрели аналитики из ФСБ и МВД.Неужели у начальника МВД Красногорского района не хватило ума отправить наряды ППС для обеспечения безопасности мероприятия в Крокус Холл? На видио видно как террористы выходят из машины с оружием в руках метрах в 20 от Крокуса и спокойно идут в Крокус.

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