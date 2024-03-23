В аэропортах Москвы сохраняются усиленные меры безопасности
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Введённые после вчерашнего террористического акта в подмосковном Красногорске усиленные меры безопасности в московских аэропортах пока сохраняются.
Сообщения об этом приходят, в частности, из наиболее популярных воздушных портов столицы – «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Так, по данным РИА Новости, в зоне досмотра на вход в аэропорт «Шереметьево» дежурит группа быстрого реагирования. О том, что усиленные меры сохраняются в полном объёме, говорят и в «Домодедово» и «Внуково».
При этом отмечается, что столичные аэропорты функционируют в штатном режиме и обстановка там в целом спокойная. Чтобы избежать сложностей в работе, пассажиров просят прибывать заранее для прохождения формальностей перед полётом.
В международном аэропорту в Жуковском также отметили, что работают в нормальном режиме и рейсы обслуживаются без задержек.
Ранее на фоне произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» Минтранс объявил о введении максимального уровня безопасности на объектах транспорта.
Напомним, что вчера вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске террористы устроили массовую стрельбу и взрывы, жертвами которых стали более 80 человек.
Википедия/Dmitry A. Mottl
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