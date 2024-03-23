В аэропортах Москвы сохраняются усиленные меры безопасности

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В аэропортах Москвы сохраняются усиленные меры безопасности

Введённые после вчерашнего террористического акта в подмосковном Красногорске усиленные меры безопасности в московских аэропортах пока сохраняются.

Сообщения об этом приходят, в частности, из наиболее популярных воздушных портов столицы – «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Так, по данным РИА Новости, в зоне досмотра на вход в аэропорт «Шереметьево» дежурит группа быстрого реагирования. О том, что усиленные меры сохраняются в полном объёме, говорят и в «Домодедово» и «Внуково».



При этом отмечается, что столичные аэропорты функционируют в штатном режиме и обстановка там в целом спокойная. Чтобы избежать сложностей в работе, пассажиров просят прибывать заранее для прохождения формальностей перед полётом.

В международном аэропорту в Жуковском также отметили, что работают в нормальном режиме и рейсы обслуживаются без задержек.

Ранее на фоне произошедшего в подмосковном «Крокус Сити Холле» Минтранс объявил о введении максимального уровня безопасности на объектах транспорта.

Напомним, что вчера вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске террористы устроили массовую стрельбу и взрывы, жертвами которых стали более 80 человек.
  • Википедия/Dmitry A. Mottl
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2 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:34
    — По всей стране надо быть начеку ...
    1. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 12:07
      En France nous étions en alerte "Vigipirate" orange, puis rouge, puis écarlate et écarlate maximum...
      Des militaires en arme dans les rues et malheureusement contre des actes de terrorisme on ne peut pas tous les stopper.
      Depuis des actes d'ampleur comme la soirée du " Bataclan" ou une équipe nombreuse a attaqué (et d'après certaines sources : torturé !!), à l'acte "solitaire" de Nice, en passant par : quelques personnes tuées dans une église, un prêtre décapité dans son église, deux policiers exécutés chez eux, deux jeune femme éventrées à la Gare Saint Charles, une jeune femme tuée à coups de Ak47, ...etc etc, nous serons toujours désarmés tant que nous répondrons en gants blancs à la barbarie...

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