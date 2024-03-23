Власти Таджикистана взаимодействуют с Россией из-за возможного участия граждан страны в нападении на «Крокус Сити Холл»

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Власти Таджикистана взаимодействуют с Россией из-за возможного участия граждан страны в нападении на «Крокус Сити Холл»

Возможное участие граждан Таджикистана в теракте в подмосковном Красногорске, где было совершено нападение на мирных людей в ТРЦ «Крокус Сити Холл», сейчас является предметом взаимодействия властей республики с Российской Федерацией. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Таджикистана.

Ранее сообщалось, что у задержанных предполагаемых участников теракта были обнаружены таджикские паспорта. Теперь спецслужбы устанавливают иные обстоятельства совершения чудовищного преступления.

Между тем, чуть ранее МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту. Официальный Душанбе уже выразил свои соболезнования руководству и народу Российской Федерации.

В то же время, не является секретом, что выходцы из республик Средней Азии часто становятся в Российской Федерации активистами запрещенных террористических и экстремистских организаций, занимаются противоправной деятельностью, в том числе и представляющей большую общественную опасность.

О рисках миграционной ситуации в стране неоднократно предупреждали самые разные политические и общественные деятели, ученые, журналисты.

На фоне проводимой на Украине специальной военной операции и противостояния с «коллективным Западом» такая среда становится благодатной почвой для вербовки диверсантов и агентов, готовых выполнить любое, даже самое жестокое задание своих заказчиков. Собственно, с этим мы все и столкнулись вчера вечером в подмосковном Красногорске. Даже если теракт совершили выходцы из другой постсоветской республики, общую ситуацию это обстоятельство не меняет.
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    109 комментариев
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    1. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      -4
      Сегодня, 11:37
      Разберёмся , всех накажем , организаторов тоже.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 11:47
        Официальная информация, заявление СК России:

        Спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следователи СКР приступили к работе с ними.
        Продолжаются следственные действия по делу о теракте и в концертном зале «Крокус Сити Холл»
        Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов Следкома продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела. Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.
        На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
        Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы.
        Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.
      2. ramzay21 Ранг пользователя
        ramzay21
        +5
        Сегодня, 12:12
        Наказать надо истинных виновных в этом преступлении а именно тех кто дал плодородную почву для вербовки нашим врагам и бесконтрольно завез миллионы враждебных нам и чуждых по своим взглядам людей и покрывал их преступления.
        Например Зампреда Правительства Хусну́ллина и Первого зама руководителя АП Кириенко, именно эти господа организовали массовый завоз таджиков, раздали им паспорта и покрывают их диаспоры и их преступления. Начинать надо с их ареста и возбуждения уголовных дел против их подручных. Затем надо лишать гражданства и выдворять из страны таджиков получивших гражданство с нарушениями, не знающих русский, по результатам бесед с их соседями и учителей в которые ходят их дети, затем надо вводить визовый режим с Таджикистаном и вывозить оттуда всех оставшихся там русских.
        Пытаться ассимилировать людей , которые после 70 лет советской власти сразу же после развала СССР побежали резать своих русскоязычных соседей это преступление
        1. НИКНН Ранг пользователя
          НИКНН
          -3
          Сегодня, 12:28
          Цитата: ramzay21
          Затем надо лишать гражданства и выдворять из страны таджиков

          Вот этого и добиваются. Основная цель внести межнациональные распри и переместить противостояние внутрь России
          По вашему если сосед беспокоит. то всех соседей убрать ибо нефига.
          1. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            +3
            Сегодня, 12:41
            Цитата: НИКНН
            Вот этого и добиваются.

            Ну вот и добились сами власти своей миграционной политикой открытых дверей и раздачей паспортов. Прочитайте здесь в разделе "Аналитика" статью Скоморохова "Нужна ли России ММА-помойка?" Есть четкая причинно-следственная связь происходящего.
            О рисках миграционной ситуации в стране неоднократно предупреждали самые разные политические и общественные деятели, ученые, журналисты.
          2. ramzay21 Ранг пользователя
            ramzay21
            -1
            Сегодня, 12:43
            Вот этого и добиваются. Основная цель внести межнациональные распри и переместить противостояние внутрь России

            Основная цель это обеспечить безопасность граждан, а для этого нужно не пускать в страну потенциальных преступников и так делают все страны кто дружит с головой
            По вашему если сосед беспокоит. то всех соседей убрать ибо нефига.

            Если дети вашего соседа нападают на русских детей и бьют их по причине ненависти к русским а полиция бездействует и покрывает их, то такую семью нужно выселить из России в полном составе. И тогда никакие диаспоры не будут руководить в вашем городе. Сложно представить чтобы в ОАЭ индусы нападали на арабов и им за это ничего не было, как у нас.
            1. Комментарий был удален.
            2. НИКНН Ранг пользователя
              НИКНН
              +1
              Сегодня, 12:55
              Цитата: ramzay21
              Основная цель это обеспечить безопасность граждан, а для этого нужно не пускать в страну потенциальных преступников

              На эмоциях не играйте. Обеспечение безопасности граждан и прививание ненависти к гражданам другой национальности с целью обеспечения безопасности, странная ассоциация.
              Цитата: ramzay21
              так делают все страны кто дружит с головой

              Ну спорить трудно, израиль вон работает по вашему сценарию.
              Цитата: ramzay21
              Если дети вашего соседа нападают на русских детей и бьют их по причине ненависти к русским а полиция бездействует и покрывает их, то такую семью нужно выселить из России в полном составе.

              Так не все в одну кучу. Я не защищал конкретного соседа и лишь был против выселения всех соседей только по причине того, что они тоже соседи. И вот бездействие полиции имеет тут большее значение чем все соседи.
    2. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -17
      Сегодня, 11:37
      У терроризма нет национальности!
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +9
        Сегодня, 11:40
        Придумали те, чьей национальности обычно и бывают террористы
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +5
          Сегодня, 12:07
          Согласен...У террористов всегда есть национальность как и у их заказчиков, а размывание конкретики на руку только террористам и особенно их заказчикам... Мол все мы безродные и наше государство, в котором мы проживаем (или проживали) и которое должно как бы бороться с нами, а оно нам всячески помогает, здесь абсолютно не при чём... Напомню что и в создании Талибана и ИГИЛа самое активное поучаствовали те же Штаты и любые антитеррористические действия этой страны не снимают с неё ответственности за этоam
      2. Пионер1984 Ранг пользователя
        Пионер1984
        +1
        Сегодня, 11:40
        Это в теории.А по факту?
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          -4
          Сегодня, 11:45
          Цитата: Пионер1984
          Это в теории.А по факту?

          По факту состав группы не случаен и имел много целей.Одна из них посеять вражду на национальной почве.Хорошо что их задержали.
          1. Пионер1984 Ранг пользователя
            Пионер1984
            +17
            Сегодня, 11:51
            Только я не понял насчёт вражды?Граждане тачикистОна устраивают теракт в России.А до этого эти же граждане устраивали геноцид русского населения у себя в стране.Ежедневно криминальные сводки заполнены "приключениями" бородатых и это оказывается русские сеют вражду?Так получается?Извиняюсь,а вы русский?
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              -2
              Сегодня, 12:01
              Цитата: Пионер1984
              Ежедневно криминальные сводки заполнены "приключениями" бородатых и это оказывается русские сеют вражду?

              Это естественно, так как если что-то совершили выходцы с Кавказа, так сразу это попадает в разряд резонансных дел.Что совершают лица славянской национальности, не попадает на первые полосы.И да я Русский.
              1. Пионер1984 Ранг пользователя
                Пионер1984
                +5
                Сегодня, 12:05
                Нет,в разряд резонансных это попадает потому что характер преступлений такой,он имеет ярко выраженную направленность против конкретного этноса.А не потому что его совершают выходцы откуда то.
            2. Aken Ранг пользователя
              Aken
              0
              Сегодня, 12:03
              Русский или не русский - неизвестно. А вот лексикончик светлоликого неполживца.
              1. Эдик Ранг пользователя
                Эдик
                +3
                Сегодня, 12:13
                Друзья мои, заметьте, кто больше всех топит за национальность!Кто эти люди?Что у них на никах?А это, типа, коммунисты,коммунисты которые за интернационал всегда стояли.Я бы задумался, а кто они на самом деле?
                1. Aken Ранг пользователя
                  Aken
                  -1
                  Сегодня, 12:17
                  Отлично. Вот и ещё раз спалился. Каким образом - не скажу.
                  Пусть либерастические нарративы выдают с головой и дальше..
                2. Пионер1984 Ранг пользователя
                  Пионер1984
                  +1
                  Сегодня, 12:36
                  А что у них на никах?У меня.например,боевое знамя 150 й Идрицко-Берлинской Ордена Кутузова 2 степени стрелковой дивизии.Это знамя Победы.
          2. tihonmarine Ранг пользователя
            tihonmarine
            +5
            Сегодня, 12:02
            Цитата: Эдик
            Одна из них посеять вражду на национальной почве.

            Времена интернационала закончились 32 года назад.
            1. Был Мамонт Ранг пользователя
              Был Мамонт
              +4
              Сегодня, 12:20
              Цитата: tihonmarine
              Времена интернационала закончились 32 года назад.

              Я-интернационалист.. Интернационализм это не всепрощенчество.
              По России в разных местах требуют открытия мечетей. Дескать , не хватает. Есть места ,где их хватает. И в Таджикистане тоже. Туда и отправлять. На Родину за любое противоправное деяние. У нас светское, вроде , государство
              С радикальным исламом в первую очередь должны бороться сами мусульмане.
              1. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                0
                Сегодня, 12:54
                Цитата: Был Мамонт
                С радикальным исламом в первую очередь должны бороться сами мусульмане.

                У себя на родинах они с этим таки и борются. Методом "сплавить это дерьмо куда подальше".....А тут Россиюшка -- открытая душа.... на распашку.
          3. Ростов Папа Ранг пользователя
            Ростов Папа
            +4
            Сегодня, 12:14
            Здрасьте очнулись. Да уж давно пора обратить внимание на национальность, в дупу толерантность и братские республики. С Таджиками сталкивался по работе, пещерные существа...
            1. Аскольд65 Ранг пользователя
              Аскольд65
              0
              Сегодня, 13:02
              Цитата: Ростов Папа
              Таджиками сталкивался по работе, пещерные существа...

              У меня есть подозрение, что сюда приехало много этнических таджиков родом из Афганистана. По моему древнему русскому городу Владимиру уже вовсю разгуливают их гражданки в чёрных никабах до земли с одними дырками для глаз. И с каждым годом их прибывает.
              А что? Пересекаешь реку Пяндж. Покупаешь паспорт гражданина Таджикистана и по безвизовому посещению переезжаешь в Россию. Делов то....
          4. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            0
            Сегодня, 12:50
            Цитата: Эдик
            Одна из них посеять вражду на национальной почве.Хорошо что их задержали.

            Она уже давно посеяна уголовным террором против граждан России со стороны приезжих " специалистов" по наркотрафику, грабежам и изнасилованиям ( 90% на их совести). А так же разжиганием ненависти методом " не так посмотрел", "не то сказал", " не тут прошёл" и т.д.
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +5
          Сегодня, 11:56
          Пионер1984
          А по факту?

          А по факту, сейчас никто ничего не скажет: кто, где и почему. Идет следствие, идет работа по выявлению организаторов, пособников и участников. А якобы таджикские паспорта могут быть поддельными или украденными, чтобы пустить следствие по ложному следу. Я не думаю, что на такие операции террористы берут с собой свои документы удостоверяющие личность.
          1. Пионер1984 Ранг пользователя
            Пионер1984
            +4
            Сегодня, 11:58
            Похоже они вместе с паспортами и рожи украли.
      3. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +8
        Сегодня, 11:44
        Не все мусульмане террористы , но практически все террористы мусульмане . Об этом говорит статистика , не я . И в европах та же проблема .
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +1
          Сегодня, 11:45
          Чем проблемнее жизнь в регионе, и радикальнее народ, тем больше таких личностей. 404 в пример.
        2. Аргон Ранг пользователя
          Аргон
          +2
          Сегодня, 12:09
          Евреи не террористы? Американцы не террористы? Ах да, цивилизованный мир только может называть террористами , а то что делают сами , это установление демократии или различные операции типа , что сейчас в газе! Нее это не террор.
          1. aleks.29ru Ранг пользователя
            aleks.29ru
            0
            Сегодня, 12:44
            У них государственный терроризм.
        3. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          +2
          Сегодня, 12:10
          Цитата: Кузнец 55
          Не все мусульмане террористы , но практически все террористы мусульма

          Владлена Татарского взорвали не мусульмане... Опять же в Британии теракты проводила ИРА, тоже не мусульмане. Даже против Де Голля теракты страивали не алжирцы, а католические французы. . Красные Бригады в Италии...Да ИГ и ей подобные созданы спецслужбами Запада, от них даже Талибы открещиваются( прикольно good )Взять тоже басмачество в Среднеазиатских республиках во времена СССР- британские спец службы их пестовали... - . А, ты что такой грустный, Ахмет? В колхоз нас не приняли... - А, почему ? - Спросили, был ли я басмачом в отряди Курбаши? Ну, я сказал что был... - Ну сказал бы что нет...-Да ты ,что , женщина говоришь как я мог соврать , когда меня сам Курбаши спрашивал...Как то так оно всё и идёт...
          1. Тихонов_Александр Ранг пользователя
            Тихонов_Александр
            0
            Сегодня, 12:56
            Уважаемый Fitter!
            Насчёт террористов ИРА (ирландской революционной армии). Англы оккупмровали Ирландию, продали в рабство и вывезли в Северную Америку примерно 600 тысяч ирландцев. То есть, рабами были в штатах не только негры, но и белые! Так что, борьба ирландцев против подлых англичан имеет весомые основания. И, на мой взгляд, ИРА не террористы, а борцы за справедливость.
      4. aizen Ранг пользователя
        aizen
        +3
        Сегодня, 11:50
        Есть представители национальностей, которые чаще всех являются террористами
        1. Аргон Ранг пользователя
          Аргон
          +1
          Сегодня, 12:13
          Да. Ещё с афгана это дело принято на особый контроль. Использование мусульман очень удобно для богоизбранных ( убивают сразу несколько зайцев). Тем более малообразованных. Об этом можно долго рассуждать и есть много доказательств, но главное это вывод - кому это выгодно!
      5. Cartalon Ранг пользователя
        Cartalon
        +2
        Сегодня, 11:57
        Да и религии у него нет, круглый сирота этот терроризм.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 12:05
          Да и религии у него нет,

          Хорошо подмечено.
          Как это не догадались, всех террористов записывать атеистами?
      6. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        +3
        Сегодня, 12:00
        У КАЖДОГО террориста есть национальность.
    3. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 11:38
      А как вчера вечером тут масово ущемлялись некоторые политкореектные. Хотя на видео с растрелом людей прекласно видно кто это делал.

      Монтесума, малыш, ты где. Что за своих земляков скажешь? ПОДСТАВИЛИ?
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 11:52
        Цитата: Ivan№One
        Монтесума, малыш, ты где. Что за своих земляков скажешь? ПОДСТАВИЛИ?

        О, Ваня из Жмеринки заступил на дежурство! Всё по той же методичке работаешь? Своих земляков-организаторов будешь прикрывать?
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 11:54
          О, вот и Стрелочник прискакал.

          Ну что, ущемленный, защищал вчера с пеной у рта "ценных специалмстов" с "нижних должностей"? Про намеки спрашивал?
          Че как теперь? Икается?

          Ты сам то чьих будешь? Регистрация есть? Или уже гражданин?
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 11:59
            Цитата: Ivan№One
            Ты сам то чьих будешь? Регистрация есть? Или уже гражданин?

            Я с дешёвыми провокаторами из-за кордона в дискуссии не вступаю. Свои примитивные попытки подколов оставь при себе, мне они пофиг. Адью, жовто-блакитный! yes
            1. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              -3
              Сегодня, 12:04
              Не вступешь? Ха ха
              А чего прискакал и вступаешь тогда?
              южный гонор?
      2. mann Ранг пользователя
        mann
        +1
        Сегодня, 11:56
        А как вчера вечером тут масово ущемлялись некоторые политкореектные. Хотя на видео с растрелом людей прекласно видно кто это делал.
        Главный вопрос,ни кто исполнители, главный вопрос,это кто заказчик
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 12:09
          Цитата: mann
          Главный вопрос,ни кто исполнители, главный вопрос,это кто заказчик

          Вы правы, брать за жабры надо и тех, и других, но главный спрос с организаторов и спонсоров.
          1. Пионер1984 Ранг пользователя
            Пионер1984
            0
            Сегодня, 12:38
            А спрос с тех кто завёз в Россию десятки миллионов абсолютно чуждого нам элемента будет?
            1. Монтесума Ранг пользователя
              Монтесума
              0
              Сегодня, 12:53
              Цитата: Пионер1984
              А спрос с тех кто завёз в Россию десятки миллионов абсолютно чуждого нам элемента будет?

              Спрос с тех, кто ради выгоды и в нарушение закона бездумно допускал в страну мигрантов, не проверял на знание русского языка, не контролировал постановку на учёт, закрывал глаза на правонарушения, должен быть обязательно. Причём. не взирая на должности и былые заслуги. Наведение порядка в этой области давно надо было ужесточать, не допуская возникновения проблем.
      3. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        0
        Сегодня, 12:14
        А я уверен, что при первом просмотре вы увидели не таджиков. Колитесь, кого подозревали вначале?
        1. Аскольд65 Ранг пользователя
          Аскольд65
          0
          Сегодня, 13:07
          Цитата: Аргон
          А я уверен, что при первом просмотре вы увидели не таджиков. Колитесь, кого подозревали вначале?

          Я ещё вчера сразу определил по выложенным видео, что, судя по характерным фигурам и вальяжным походкам бойцов ММА, это приезжие "гости" с юга и скорее всего со Ср. Азии. Мой коммент, естественно, удалился.
    4. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:41
      Ну, я не пророк, но мне кажется сначала будет женский половой орган диаспорам, ну и панове укры, вещайтесь.
      Тем кто сомневается. Вы недавние выборы и вбросы зелёнки под эфир с мобилки не забыли?
      1. Ivan F Ранг пользователя
        Ivan F
        +3
        Сегодня, 11:47
        "мне кажется сначала будет" - не будет и не надейтесь. Вам же ясно сказали - бизнесу не хватает "специалистов". А проблемы простых людей, этот самый бизнес - не волнуют от слова совсем.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 11:48
          Проблемы у бизнеса уже есть. Вижу лично, банально по количеству иностранных специалистов дворников у себя во дворе. Были десятки, остались 1-2.
          1. Ivan F Ранг пользователя
            Ivan F
            -1
            Сегодня, 11:53
            Нет, просто за эти деньги что там платят, они уже не хотят работать. Они теперь плавно перемещаются в крупные города - в сферу услуг ,медицину - тут их вообще море становится. Так что вы очень и очень сильно ошибаетесь.
            "За I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, свидетельствует статистика ФСБ, которая опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС, платформу курирует Росстат). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, – тогда трудиться в страну прибыл 841 501 гражданин других государств".

            Так что снимайте розовые очки, пока не поздно.
            1. Монтесума Ранг пользователя
              Монтесума
              +1
              Сегодня, 12:17
              Цитата: Ivan F
              Так что снимайте розовые очки, пока не поздно.

              И в то же время есть вот такая статистика:

              ГУ МВД России информирует, что за 2023 год органами внутренних дел проведено 283,6 тысяч проверок соблюдения миграционного законодательства, количество административных протоколов, составленных по выявленным фактам нарушений, возросло на 3,6% (873,3 тыс.). Удалено за пределы Российской Федерации более 100 тыс. иностранных граждан, на основании решений органов внутренних дел не разрешен въезд в Российскую Федерацию 173,3 тысяч иностранных граждан (+22,7%). Всего за 2023 год органами внутренних дел Российской Федерации пресечено два миллиона (+4%) административных правонарушений в сфере миграции.
              1. Ivan F Ранг пользователя
                Ivan F
                +1
                Сегодня, 12:21
                И по результатам этой вашей "статистики" мы имеем вчерашнюю трагедию. Вы смотрите не "отчетную" статистику для получения премий и всего остального ,а то,что происходит вокруг. Видимо тот "боец" который убил участника СВО и получил 1.5 года - это как раз из вашей "статистики".
                1. Монтесума Ранг пользователя
                  Монтесума
                  0
                  Сегодня, 12:23
                  Цитата: Ivan F
                  И по результатам этой вашей "статистики"

                  Читайте внимательно, это не моя статистика.
                  1. Ivan F Ранг пользователя
                    Ivan F
                    +1
                    Сегодня, 12:26
                    Здесь и сейчас её озвучиваете вы, поэтому можно сказать что в данном случае - ваша. hi
                    1. Монтесума Ранг пользователя
                      Монтесума
                      -1
                      Сегодня, 12:28
                      Цитата: Ivan F
                      Здесь и сейчас её озвучиваете вы, поэтому можно сказать что в данном случае - ваша.

                      Упс, какая "железная" логика. )))
                      1. Ivan F Ранг пользователя
                        Ivan F
                        +1
                        Сегодня, 12:32
                        Т.е. вы "процитировали" в противовес моему мнению то, что сами не поддерживаете и пытаетесь теперь от этого дистанцироваться... Ну тоже оригинальный и главное логичный ход. what
                        1. Монтесума Ранг пользователя
                          Монтесума
                          0
                          Сегодня, 12:38
                          Цитата: Ivan F
                          пытаетесь теперь от этого дистанцироваться

                          Какой смысл мне дистанцироваться от официальной информации ГУ МВД? Да, я её привёл, как дополнение к вашей информации, для полноты картины. И что дальше? Не вижу толку в этих выяснениях.
                        2. Ivan F Ранг пользователя
                          Ivan F
                          0
                          Сегодня, 12:43
                          "Какой смысл мне дистанцироваться" - вот и я не знаю какой вам в этом смысл. Хотя может где-то на подсознательном уровне вы понимаете что эта статистика "немного лукавит" и с реальностью не очень совпадает. А может и что-то другое.
              2. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                0
                Сегодня, 13:12
                Цитата: Монтесума
                Всего за 2023 год органами внутренних дел Российской Федерации пресечено два миллиона (+4%) административных правонарушений в сфере миграции.

                Во-о-от! А сколько было НЕ пресечено.....
                Если бы у нас действовал жёсткий визовый режим, как со странами с высокой террористической опасностью, то правонарушений и преступлений было бы на ПОРЯДКИ ниже !!!
          2. Voronezh Ранг пользователя
            Voronezh
            +4
            Сегодня, 12:04
            К сожалению они никуда не делись. Просто стали таксистами, курьерами, мангальщиками....
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 11:51
        Не будет ничего диаспорам
        Там же все "ценные специлаисты" исключительно
        Нельзя "специалистами" разбрасываться
      3. Moonlight Ранг пользователя
        Moonlight
        +1
        Сегодня, 12:38
        Надежда, конечно, умирает последней, но не следует переоценивать ни человеческую изменчивость, ни способность даже самой национально-ориентированной бюрократии адаптироваться к вновь возникающим вызовам. В высших эшелонах сейчас разве что один Бастрыкин бегает от Спасской к Никольской и обратно и пытается если и не делать что-то масштабное и реально осязаемое, то хотя бы поднимать шум вокруг отдельных проявлений этнического кризиса. Для остальных бояр, видимо, зона комфорта простирается до той самой точки, где встает выбор между дракой и смертью – бесчестьем и отложенным ущербом людей определенного психического склада не смутить.
    5. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      +2
      Сегодня, 11:42
      Чепуха..
      Гражданство будут раздавать в двойне..
      Позорище.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        -3
        Сегодня, 11:54
        Цитата: ximkim
        Чепуха..
        Гражданство будут раздавать в двойне..
        Позорище.

        И что, у вас на руках имеются тому документальные доказательства, кроме желания наброса на вентилятор?
      2. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +2
        Сегодня, 12:12
        Цитата: ximkim
        Чепуха..
        Гражданство будут раздавать в двойне..
        Продавать!
    6. Старый Хрен Ранг пользователя
      Старый Хрен
      +5
      Сегодня, 11:43
      Нормальные люди об этих угрозах миллион раз предупреждали. Очень жаль, что погибли невинные люди, а те, кто проводит так называемую "миграционную политику" как всегда в стороне и ни при чём. Посмотрите динамику преступлений мигрантов.
      1. Юрий ЕВРАЗ Ранг пользователя
        Юрий ЕВРАЗ
        0
        Сегодня, 12:39
        В этом теракте виноваты все мы,в том числе и погибшие.Мы не вышли на улицу и требовали ограничить ввоз мигрантов
    7. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 11:46
      Теперь можно требовать от властей Таджикистана реальной работы по "прикрытию всех ваххабитских лавочек" на территории страны. Пусть прислушиваются к проповедям каждого муллы.
      1. Пионер1984 Ранг пользователя
        Пионер1984
        +6
        Сегодня, 11:53
        Нам бы у себя в стране прикрыть эти лавочки.У нас 99% гастеров и не только гастеров носят салафитские бороды.
      2. ANB Ранг пользователя
        ANB
        +4
        Сегодня, 11:57
        . Теперь можно требовать

        Уже поздно требовать.
        Теперь уже надо :
        1. Всех таджиков депортировать. Тех, кто получил гражданство - лишить и тоже депортировать.
        2. Запретить въезд.
        3. Выяснить, кто завозил этих и посадить за соучастие.
        4. Подумать про остальных среднеазиатов.
        5. Уже проскакивали планы по ужесточению ввоза работников. Ускорить принятие в максимально жестком варианте.
        6. По украине, думаю, все уже решается
        1. ANB Ранг пользователя
          ANB
          +1
          Сегодня, 12:00
          7. И власти лучше решать с таджиками побыстрее, иначе может оказаться, что депортировать уже некого.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +3
            Сегодня, 12:07
            8. Если это не сделать, то через поколение таджики русских будут депортировать.
            1. ANB Ранг пользователя
              ANB
              +1
              Сегодня, 12:15
              . через поколение таджики русских будут депортировать.

              В Крокусе были дети из Чечни. Как бы не намекаю, но таджикам лучше самим уехать. Всем.
              1. Aken Ранг пользователя
                Aken
                -3
                Сегодня, 12:18
                Они всегда могут сказать, что мусульманским детям не место на сборищах гяуров.
                1. ANB Ранг пользователя
                  ANB
                  +1
                  Сегодня, 12:24
                  . Они всегда могут сказать, что мусульманским детям не место на сборищах гяуров.

                  "Они" - это кто?
                  1. Aken Ранг пользователя
                    Aken
                    0
                    Сегодня, 13:14
                    Они это любые мусульманские террористы. Что радикальные, что нанятые за деньги. Для мусульман это очень хорошая отмазка.
                    Вот представьте, кто-то народ пострелял и заявил, что убивал сатанистов.
                    Вы спросите, а с чего ты это взял? Это добропорядочные люди. А он в ответ спросит, а что они делали на сходке сатанистов?
                    Конечно же такая перепалка не отменяет Уголовный кодекс.
                    А с моральной точки зрения?
                    Признайтесь самому себе, если христианин перестреляет сатанистов, Вы в душе скажете - и слава богу.
        2. Аргон Ранг пользователя
          Аргон
          -2
          Сегодня, 12:18
          А работать вы будете? Работать это не в интернете тыкать на клавиши!
          1. ANB Ранг пользователя
            ANB
            +1
            Сегодня, 12:23
            . А работать вы будете

            Все такси забиты обдолбанной средней азией. Русского водителя не вызвать. Армянин водитель уже за счастье.
            Не, такие работники нам не нужны.
            1. Аргон Ранг пользователя
              Аргон
              -2
              Сегодня, 12:24
              Тогда вообще не будет такси, либо очень дорогое!
              1. ANB Ранг пользователя
                ANB
                +1
                Сегодня, 12:27
                1. Цены и так уже вздули. Я плюнул и получил права. Проще самому ездить.
                2. Когда засилье среднеазиатов было меньше, цены тоже были меньше.
                3. Ну и лучше заплатить больше, чем ехать с водителем под насваем или чем похуже.
    8. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      -7
      Сегодня, 11:53
      Нельзя обвинять Таджикистан и его народ в терроризме, но все знают, что во многих государствах, где исповедуют Ислам, да и в России тоже, много террористических ячеек код эгидой ИГИЛ, которые под видом беженцев и гастарбайтеров, рассосались по всему миру (кроме Китая КНДР).
      1. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        +6
        Сегодня, 12:09
        Конечно нельзя, кто бы сомневался! Народ он хороший, а резню в 90х не этот добрый народ устраивал, а злые спецслужбы провокации делали. А народ то он добрый, и детишки ихние в банды в школах не собираются....
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 12:24
        4 (или сколько их там было) таджика убили 70 людей (уже больше) в чужой стране. По предварительной информации.
        Да, давайте обвиним Исландию.
        А Таджиков не будем обаинять, а то не хорошо, диаспора обидется, да и вообще они ценные специлаитсы, незаменимые для экономики, а кто читает иначе - тот нацист
      3. Гиперион Ранг пользователя
        Гиперион
        +1
        Сегодня, 12:43
        Цитата: tihonmarine
        Нельзя обвинять Таджикистан и его народ в терроризме

        Самое поразительное - это то, что в Таджикистане и Узбекистане власти борются с радикализмом. Поэтому всякая ваххабитская нечисть прёт в Россию, где может в своё удовольствие щеголять с ваховскими бородами и в никабах.
        1. tihonmarine Ранг пользователя
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 12:48
          Цитата: Гиперион
          в Таджикистане и Узбекистане власти борются с радикализмом. Поэтому всякая ваххабитская нечисть прёт в Россию

          Вот в том то и дело, там борются, а в Россию пускают, да ещё российские паспорта выдают.
          1. Гиперион Ранг пользователя
            Гиперион
            +1
            Сегодня, 12:53
            Цитата: tihonmarine
            да ещё российские паспорта выдают

            Угу... А затем, получив гражданство, новые россияне идут за разрешением на оружие.
            https://zavtra.ru/events/novie_grazhdane_rf_(vihodtci_iz_srednej_azii)_massovo_vooruzhayutsya
            1. tihonmarine Ранг пользователя
              tihonmarine
              +1
              Сегодня, 12:55
              Цитата: Гиперион
              Угу... А затем, получив гражданство, идут за разрешением на оружие.

              А потом все удивляются, как же такое случилось.
    9. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 11:55
      Кажется дело в другом-----Ой,не спроста после 1,5 часов от теракта янки настырно нажимают,что это дело рук не кохлов....Хотя,это больше похоже на бритов и теракт совершить,и с соседями поссорить...всё как они любят.....

      не в тему: а почему хвастается Данилов,а где "мамкин пирожок"-не заболел ли,часом?....он такие вещи не пропускает,обычно-хвастается...
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 12:02
        Не, у бритов размах другой. Вот послушайте полёт мысли эксперта:
        https://youtu.be/E_wCK7Apx0o?si=CgT4n2oMrnuE-o9r
        Вам точно понравится т.к дураки, в такие книжные схемы охотно верят. Вот в реальной жизни проще всё. Как та же "зелёнка" под трансляцию для укров на выборах недавних.
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:05
        Цитата: HAM
        а где "мамкин пирожок"-не заболел ли,часом?....он такие вещи не пропускает,обычно-хвастается...

        Сейчас не тот случай. Даже в ООН изволили осудить теракт в РФ. Будут отпираться до последнего, чтобы морду лица сохранить. Хотя четверых террористов уже задержали на пути в незалежную.
      3. двейра63 Ранг пользователя
        двейра63
        0
        Сегодня, 12:42
        Вчера Данилов ( если не фейк) , давал интервью, порадовался, сказал что почаще надо к нам в гости ходить. Поищите в интернете.
    10. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -1
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Монтесума
      Цитата: ximkim
      Чепуха..
      Гражданство будут раздавать в двойне..
      Позорище.

      И что, у вас на руках имеются тому документальные доказательства, кроме желания наброса на вентилятор?

      А вы указы ВВП почитайте.
    11. Million Ранг пользователя
      Million
      +7
      Сегодня, 12:04
      Слишком много таджиков в России.Вот и результат.Кроме террористов,должна еще ответить диаспора за этот теракт.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +3
        Сегодня, 12:13
        Такой вещи как "диаспора" вообще быть не должно
        Все должны отвечать перед законом и должностными лицами страны пребывания

        Никаких прослоек в виде диаспор для "решения вопросов"
        1. Million Ранг пользователя
          Million
          +3
          Сегодня, 12:14
          Не должно быть,но они есть и,скорее всего,никуда не денутся.
    12. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      -3
      Сегодня, 12:06
      Рука мастера очевидна. Бриты или евреи, ТК амеры предупредили нас , что их цепные псы с катушек слетели, снимая с себя ответственность. Склоняюсь к евреям всё-же, времена такие, они на взводе, поверили в себя.
    13. Комментарий был удален.
    14. Евгений_4 Ранг пользователя
      Евгений_4
      +4
      Сегодня, 12:12
      Миграционную политику надо менять.
    15. rgd20 Ранг пользователя
      rgd20
      +3
      Сегодня, 12:13
      А чего это ОПГ "диаспора" молчит до сих пор ?
    16. sever41 Ранг пользователя
      sever41
      +1
      Сегодня, 12:19
      Интересно, а диаспора опять все порешает???
    17. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +5
      Сегодня, 12:20
      Ну, что ж, как и кто разберется следствие. Но вопрос ПОЧЕМУ эта неисчислимая оттара таджиков-узбеков запросто въезжает в Россию? Нам, что нужно столько дворников и грузчиков, а основная масса наркоторговцы, террористы, ворье? И тем не менее им паспорта раздают и всякие путинские министры считают, что изучение русского языка это оскорбление этих незванных гостей.
      Доколе?
      Разумеется сейчас Путин объявит траур, а первопричину случившегося так и оставят без внимания и эта среднеазиатская канализация будет фантанировать в сторону России, как не в чем не бывало.
    18. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +5
      Сегодня, 12:21
      Понятно чьи уши торчат за терактом, это даже не обсуждается. Но есть вопрос - из страны устроил "проходной двор" и дал волю нац ОПГ... Байден? Вон в Челябинске убийцы 17-летнего парня устроили балаган в суде - это тоже Байден организовал? Самое страшное, что эти зверьки не боятся совершать преступления в чужой стране, знают - нац ОПГ все "порешают". Проблема в том, что государство не хочет (не может) хотя бы "стереть улыбки" с лиц убийц в суде.
    19. двейра63 Ранг пользователя
      двейра63
      0
      Сегодня, 12:50
      Почитала комментарии, удивлена как взрослые люди реагируют на информацию, ну не все очевидно , что лежит на поверхности. Неужели не ясно что вчерашняя операция была спланирована тщательно, и естественно для ее исполнения не привлекут Мыкол с Тарасами, заказчики не идиоты.Здесь несколько целей преследовалось, и судя по реакции,многие достигнуты. Ну не надо бежать впереди паровоза.ФСБ разберется.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 12:54
        В чем ФСБ разберётся? И так ясно чьи уши торчат за терактом. Вопрос в другом - государство не может (не хочет) "стереть улыбки" с лиц убийц даже в суде.
    20. aleks.29ru Ранг пользователя
      aleks.29ru
      0
      Сегодня, 12:51
      Предложить правительству Таджикистана оплатить все издержки и компенсации.
    21. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      +1
      Сегодня, 12:56
      После такой трагедии власти не смогут больше игнорировать проблемы мигрантов. Придется что-то делать. Вангую:
      1. Будет строиться больше мечетей.
      2. Введут стимулирующую выплату за въезд в Россию граждан среднеазиатских стран, не менее 1 миллиона рублей. Выплату можно будет получать многократно.
      3. Все учителей в российских школах обяжут изучать таджикский язык.
    22. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 12:58
      Нужно отменять мораторий на смертную казнь! Всех этих нерусей поганых нужно вздернуть на виселице! Идейных организаторов найти, привезти в Москву и казнить, потом кремировать и рассеять прах по реке.

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