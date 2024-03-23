Власти Таджикистана взаимодействуют с Россией из-за возможного участия граждан страны в нападении на «Крокус Сити Холл»
Возможное участие граждан Таджикистана в теракте в подмосковном Красногорске, где было совершено нападение на мирных людей в ТРЦ «Крокус Сити Холл», сейчас является предметом взаимодействия властей республики с Российской Федерацией. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Таджикистана.
Ранее сообщалось, что у задержанных предполагаемых участников теракта были обнаружены таджикские паспорта. Теперь спецслужбы устанавливают иные обстоятельства совершения чудовищного преступления.
Между тем, чуть ранее МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту. Официальный Душанбе уже выразил свои соболезнования руководству и народу Российской Федерации.
В то же время, не является секретом, что выходцы из республик Средней Азии часто становятся в Российской Федерации активистами запрещенных террористических и экстремистских организаций, занимаются противоправной деятельностью, в том числе и представляющей большую общественную опасность.
О рисках миграционной ситуации в стране неоднократно предупреждали самые разные политические и общественные деятели, ученые, журналисты.
На фоне проводимой на Украине специальной военной операции и противостояния с «коллективным Западом» такая среда становится благодатной почвой для вербовки диверсантов и агентов, готовых выполнить любое, даже самое жестокое задание своих заказчиков. Собственно, с этим мы все и столкнулись вчера вечером в подмосковном Красногорске. Даже если теракт совершили выходцы из другой постсоветской республики, общую ситуацию это обстоятельство не меняет.
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