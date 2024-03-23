Президент Казахстана проведёт совещание с членами Совбеза на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»

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Президент Казахстана проведёт совещание с членами Совбеза на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»

Вчерашний теракт в подмосковном торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» имеет серьезные последствия не только для России, но и других государств, в первую очередь граничащих с РФ. До окончания следствия нельзя сбрасывать со счетов версию, что как минимум исполнители этой чудовищной акции могут быть причастны к международным террористическим организациям и группировкам.

Поэтому усилением мер безопасности сейчас занимаются не только российские спецслужбы и правоохранительные структуры. Соответствующие решения намереваются принять и руководства других государств, в первую очередь центральноазиатских. В частности, сегодня в Республике Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев проведет экстренное совещание с членами Совета безопасности страны на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает новостное агентство «Sputnik. Казахстан».



Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совбеза по мерам в связи с терактом в России

— говорится в сообщении агентства.

Ранее Токаев выразил соболезнование президенту РФ Владимиру Путину, пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии в ТЦК «Крокус Сити Холл» и осудил этот террористический акт. Казахстанский лидер также обратился к Организации Объединенных Наций с призывом немедленно осудить произошедшее насилие в отношении мирных граждан.

В самом Казахстане жители республики также выражают соболезнование родственникам и близким погибших в результате теракта, выражают солидарность с россиянами. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили, что от руководства РК, представителей общественности, соотечественников и неравнодушных казахстанцев поступают звонки и обращения с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Подмосковье.

Казахстанцы несут цветы и свечи к зданию генконсульства России в Алматы. В связи с трагедией в Московской области Русский дом в Астане отменил все запланированные на 23 марта массовые мероприятия. Сегодня, с 13:00 до 18:00, в Генконсульстве России в Алматы открыта книга соболезнований, в которой жители республики оставляют слова соболезнования и поддержки.



Следственный комитет России опубликовал заявление, в котором говорится, что на данный момент количество погибших в результате теракта составляет 93 человека, к сожалению, это не окончательная цифра. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
  • Сайт президента Казахстана
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12 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 11:50
    Вчерашний теракт в подмосковном торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» имеет серьезные последствия не только для России, но и других государств, в первую очередь граничащих с РФ.

    А теракт считается нападением на страну ОДКБ...??? Нужно сделать так чтобы считался и все страны подписавшие этот договор оказывали максимальное содействие в поиске террористов убийц и заказчиков, а также их выдаче...
    1. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Lev_Russia
      А теракт считается нападением на страну ОДКБ...???

      Нет, нападало же не государство, а некая террористическая организация. Иначе можно было бы вызывать тоже НАТО на каждую бандитскую перестрелку в черных кварталах США
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 12:14
        А при чём здесь бандитские разборки...??? Они направлены не против конкретного государства и остаются разборками, а не терактами... А если бы в "Крокус - Сити " взорвали не обычные бомбы, а с оружейным плутонием, ну или просто с радиоактивными материалами (грязные)... Это чем бы считалось...???
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 11:57
      По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

      Именно эта особенность использования горючих материалов, выделяющих ядовитый дым, меня сильно озадачила...Какие-то строительные нормы в стране существуют или всё как было, так и осталось?
      1. Медведев_Дмитрий
        Медведев_Дмитрий
        -4
        Сегодня, 12:09
        Норма одна - золотой телец...
      2. КВУ-НСвД Ранг пользователя
        КВУ-НСвД
        +1
        Сегодня, 12:11
        Цитата: ROSS 42
        По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

        Именно эта особенность использования горючих материалов, выделяющих ядовитый дым, меня сильно озадачила...Какие-то строительные нормы в стране существуют или всё как было, так и осталось?

        А вы думаете в горящей рубленной сверхэкологичной избе меньше шансов задохнуться от дыма ? Когда пожар разгорелся , то уже не важно из чего построено . Огнестойкие и не содержащие ядовитых веществ материалы работают только при малом и локальном пожаре , а когда пожар набрал силу , то всё равно уже ,
  2. Эльдорадо Ранг пользователя
    Эльдорадо
    -2
    Сегодня, 12:08
    Не получилось стрелки на ИГИЛ перевести, как Украинцы не старались!
    Даже к трупу скотчем бомбу примотали, чтобы свалить на ИГИЛ.
    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 12:19
      Эльдорадо,игиловцы и сами рады себя эдакими" удальцами "выставить,чтобы их весь мир боялся!Особенно,если им кто-то что пообещал,или заплатил!
  3. Медведев_Дмитрий
    Медведев_Дмитрий
    -2
    Сегодня, 12:11
    Реально сложные времена... Казахстану есть что вспомнить smile
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:20
    Терроризм, проблема для всех!
    Хотя, надо учитывать, что спецслужбы разных стран используют их как орудие, для реализации своих целей!
    Так уж оно есть...
  5. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 12:43
    Wer außer Kiew könnte ein Interesse an derartiger Grausamkeit und Sinnlosigkeit haben...?!?

    Dieser feige Anschlag trägt die üble Handschrift der üblen Ukraine-Nazi-Ratte Budanov..!!

    Man sollte sich nicht verwirren lassen, denn die Drahtzieher dieses Anschlags sitzen in Kiew und nirgends sonst! Mich würde es allerdings überhaupt nicht wundern, wenn die Finanziers dieser miesen Schweinerei ebenfalls bei der CIA zu finden wären...!!! Cuio Bono...?!?

    Russland muß in Punkto Gnadenlosigkeit bei Gegenschlägen deutlich einen Zahn zulegen, denn die Gegner werden mangels Erfolgen an der Front ihre kranken Rache-Akte immer mehr auf die Zivilbevölkerung Russlands ausdehnen...!!!
  6. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 12:49
    Heute wird der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, mit Mitgliedern des Sicherheitsrats ein Treffen über Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Russland abhalten


    Auch das ist nur eine erbärmliche Farce, denn gerade Tokajew hat bisher nicht einen Finger für die Interessen Russlands krumm gemacht...!!! Diesem Mann traue ich von allen "Verbündeten" Russlands am allerwenigsten über den Weg...!!!

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