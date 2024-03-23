Президент Казахстана проведёт совещание с членами Совбеза на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»
Вчерашний теракт в подмосковном торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» имеет серьезные последствия не только для России, но и других государств, в первую очередь граничащих с РФ. До окончания следствия нельзя сбрасывать со счетов версию, что как минимум исполнители этой чудовищной акции могут быть причастны к международным террористическим организациям и группировкам.
Поэтому усилением мер безопасности сейчас занимаются не только российские спецслужбы и правоохранительные структуры. Соответствующие решения намереваются принять и руководства других государств, в первую очередь центральноазиатских. В частности, сегодня в Республике Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев проведет экстренное совещание с членами Совета безопасности страны на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает новостное агентство «Sputnik. Казахстан».
— говорится в сообщении агентства.
Ранее Токаев выразил соболезнование президенту РФ Владимиру Путину, пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии в ТЦК «Крокус Сити Холл» и осудил этот террористический акт. Казахстанский лидер также обратился к Организации Объединенных Наций с призывом немедленно осудить произошедшее насилие в отношении мирных граждан.
В самом Казахстане жители республики также выражают соболезнование родственникам и близким погибших в результате теракта, выражают солидарность с россиянами. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили, что от руководства РК, представителей общественности, соотечественников и неравнодушных казахстанцев поступают звонки и обращения с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Подмосковье.
Казахстанцы несут цветы и свечи к зданию генконсульства России в Алматы. В связи с трагедией в Московской области Русский дом в Астане отменил все запланированные на 23 марта массовые мероприятия. Сегодня, с 13:00 до 18:00, в Генконсульстве России в Алматы открыта книга соболезнований, в которой жители республики оставляют слова соболезнования и поддержки.
Следственный комитет России опубликовал заявление, в котором говорится, что на данный момент количество погибших в результате теракта составляет 93 человека, к сожалению, это не окончательная цифра. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
- Сайт президента Казахстана
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