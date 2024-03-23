«Разве Газа для них не важнее Украины?»: французский политик задался вопросом, зачем исламистам было нападать на «Крокус Сити Холл»

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«Разве Газа для них не важнее Украины?»: французский политик задался вопросом, зачем исламистам было нападать на «Крокус Сити Холл»

Нападение на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске остается главной новостью сегодняшнего дня. Этот чудовищный террористический акт комментируют политики и общественные деятели из многих стран.

Бывший член Европарламента, французский политик Аймерик Шопраде задается вопросом, зачем исламистам, а ответственность за теракт уже взяли на себя структуры ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), устраивать подобное нападение на российской территории на фоне тех событий, что происходят сегодня на Ближнем Востоке.



Разве для исламистов в данный момент Газа не была важнее, чем российско-украинский конфликт?

- вопрошает французский политик.

Действительно, исламистам следовало бы, по логике, не заниматься нападениями в Москве, а помогать «братьям» из движения ХАМАС отражать израильские атаки в палестинском анклаве. Но это если не учитывать подконтрольность радикальных организаций западным кураторам.

По мнению Шопраде, «фасад» нападения в Красногорске – безусловно исламистский. Однако истинными организаторами он называет «мажоритарных акционеров» ближневосточных террористических организаций. Вне всяких сомнений, под этими «акционерами» можно понимать спецслужбы стран «коллективного Запада», и в первую очередь – США и Великобритании.

К мнению французского политика стоит прислушаться, но не стоит забывать и об еще одном вероятном участнике теракта – украинской стороне. Не случайно Киев сразу поспешил оправдываться и утверждать, что никакого отношения к этому страшному преступлению не имеет. Ведь именно Украине сейчас важно дестабилизировать ситуацию в нашей стране на фоне явного провала ВСУ на ряде направлений.
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    23 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 12:02
      — Француз мои мысли читает ...
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 12:15
        Так и исламисты разные!Возможно что это их тех кто за бабло маму родную зарежет!Сколько в исламе течений,сколько мусульман воюют часто брат против брата?Купили шакалов,промыли остатки мозгов,попользовались ими,возможно что использовали как тряпку,а остальные боевики,не такие обезбашенные,спокойно спрятались или ушли из региона,чтобы отсидеться до поры до времени,или следующего теракта!
        1. BABAY22 Ранг пользователя
          BABAY22
          +1
          Сегодня, 12:37
          А по моему скромному мнению, нас всех пытаются пустить по ложному следу.
          Если вспомнить Норд-Ост, то там была террористическая армия. Были заложники, политические требования.
          А тут зашли убийцы, с целью как можно больше убить, и быстренько сбежать.
          Чей это почерк?
          Исполнителей наняли не самых умных из тожероссиян. А заказчики сидят в Киеве. Ну, без вашингтона-лондона тоже не обошлось, куда ж без них.
          Так что фаберже в тиски и трясти тех, кого взяли. Хотя вряд ли они много знают.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 13:01
            Не случайно Киев сразу поспешил оправдываться и утверждать, что никакого отношения к этому страшному преступлению не имеет.

            Ну да... А убивать гражданских и детей с помощью американских РСЗО на улицах Донецка и Белгорода это разве не страшное преступление и не терроризм чистейшей воды...??? am
      2. aksleks Ранг пользователя
        aksleks
        -1
        Сегодня, 12:26
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Француз мои мысли читает ...

        Ваш краткий комментарий не раскрывает вообще ничего.
        1. Rage66 Ранг пользователя
          Rage66
          0
          Сегодня, 13:13
          Раскрывает комментарий француза...
          Вы статью читали? what
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +10
      Сегодня, 12:05
      Действительно, исламистам следовало бы, по логике, не заниматься нападениями в Москве, а помогать «братьям» из движения ХАМАС

      Потому что независимых исламистов не существует... Это Западные проекты...
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +3
        Сегодня, 12:14
        После этого Россия имеет право на открытие персональной охоты на руководителей киевской хунты. Жалко, что пока не западных руководителей
      2. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +5
        Сегодня, 12:18
        А если ещё учесть,что ИГИЛ не одного теракта не устроил в Израиле и США. Да и публикаций сколько было,что ИГИЛ создали именно эти два государства. Ща евреи на этом сайте начнут минусовать.
    3. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +5
      Сегодня, 12:06
      Не просто важнее, а им нет смысла нападать на тех кто помогает палестинцам(мусульманам) от геноцида, который им устроил Израиль(Запад). Всем известно, что все исламисты с которыми воевала Россия осели в Европе и Украине. Ну не будут же этнические украинцы устраивать такой теракт, им нужно прикрытие из других национальностей. Украина и Запад еще ответят за это преступление
      1. Ivan F Ранг пользователя
        Ivan F
        0
        Сегодня, 12:10
        "Всем известно, что все исламисты с которыми воевала Россия осели в Европе и Украине." - очень точное замечание, о котором многие забыли и фокус внимания сместился на укронациков.
      2. Ильнур Ранг пользователя
        Ильнур
        +2
        Сегодня, 12:25
        нужно прикрытие из других национальностей.

        Что и сделали англосаксы, организовав террак руками укранацистов, которые в свою очередь прикрылись таджиками...
    4. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +6
      Сегодня, 12:08
      Теракт за интересы тех кто заплатил.
      А за этим терактом явно торчал свиной пятачок в звёзднополосатой обёртке.
    5. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 12:08
      Бывший член Европарламента, французский политик Аймерик Шопраде задается вопросом, зачем исламистам, а ответственность за теракт уже взяли на себя структуры ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), устраивать подобное нападение на российской территории на фоне тех событий, что происходят сегодня на Ближнем Востоке.

      Всё очень просто, ИГ ещё за долго до СВО являлся одним из главных союзников Украины и у них был даже свой батальон там.
    6. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +7
      Сегодня, 12:09
      Я пока не могу отделаться от ощущения, что кто-то очень настойчиво хочет, чтобы остальные думали про исламистский след. Исполнители подобраны соответствующие, ответственность якобы взяла такая же организация. Всё как будто бы прошло стихийно, и вообще не вписывалось в перечень событий. request
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 12:16
      Разве для исламистов в данный момент Газа не была важнее, чем российско-украинский конфликт?
      Резонный вопрос, как и адекватные рассуждения о "мажоритарных акционерах". К тому же не стоит забывать сколько на украине воюет таких "бородатых" за бандеровщину.
    8. Ray Ранг пользователя
      Ray
      +5
      Сегодня, 12:18
      Сейчас идёт геноцид палестинцев в Палестине. Взоры исламского мира обращены туда. А Россия: 1. Осудила Израиль и призвала сесть за стол переговоров. В отличии от укров и запада. 2. Не ведёт в настоящий момент активную борьбы с южной эмиграцией, как например в 14-м. 3). Активные экономические отношения с ведущими мусульманскими странами: Турция, Аравия, Египет, Индонезия. Даже с талибанским правительством дип отношения есть.
      Так почему мусульманину, пусть даже отмороженному террористу, выходить организованной группой и "мочить" с калашов обычных людей? Ведь те же таджики должны понимать, что это может закончится тем, что миллионы их соотечественников могут лишиться заработка. Это я в том числе как мусульманин рассуждаю. Не радикал. А тот же ИГИЛ(запрещенная организация) это спланированный продукт американской внешней политики. И они очень пригодились для них сейчас.
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        Сегодня, 12:27
        Именно. У России с нормальными мусульманами всегда всё ровно было. Мы если уж не закадычные друзья - то уж точно не враги. А даже бармалеи - имеют какие-то связи с исламскими правительствами. Которые железно ни фига не одобрят подобные окаянства. Оно - им зачем? Так что - почерк стопудово узнаваемый. Британский. Подобные выходки - всегда их коронкой были. Даже матрасники таким заниматься не любят..
      2. Юрий Васильев Ранг пользователя
        Юрий Васильев
        0
        Сегодня, 12:33
        Вы правы, надо смотреть кому выгодно. Кому.... врагам России, а кто сегодня враг России? Ответ очевиден.
    9. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 12:30
      Англосаксы спланировали, укры сделали. Арабов хотят подставить.
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:38
      «Разве Газа для них не важнее Украины?»: французский политик задался вопросом, зачем исламистам было нападать на «Крокус Сити Холл»
      . Тут даже не совпадение интересов различных групп наших врагов... все чётко, ОПЛАЧЕНО!
    11. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 12:52
      Откуда вы взяли, что исламисты на себя что-то взяли?

      "Это фейк. Данный шаблон новостей ИГ не используется уже несколько лет. В официальных каналах ИГ в Telegram тоже ничего нет." Из тг

      Тоже из тг:
      "Как верно замечено, заявления о том, что ИГ якобы взяло на себя ответственность за теракт в Москве, являются фейком: этих сообщений нет ни на одном из ресурсов группировки или их региональных филиалов. Это подтверждают и сирийские и другие арабоязычные каналы.

      В то же время ничего не мешает «Исламскому государству» в ближайшее время заявить об обратном в рамках самопиара: за последние годы влияние этой террористической организации во многом сошло на нет, и в этих условиях боевики готовы подписаться за что угодно с целью напомнить о своем существовании.

      В условиях активной работы украинских ЦИПсО подобных вбросов в ближайшее время будет явно много, что является хорошим поводом вновь вспомнить о понятии..."
    12. Волк Ранг пользователя
      Волк
      0
      Сегодня, 13:07
      ЦРУ , МОССАД , ЛОНДОНЦЫ, ФРАНКИ а может быт и ВАТИКАН организаторы а эти просто расходные материал . Это стратегически удар с глубоким целью . Политик не далеко от истины .

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