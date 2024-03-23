«Разве Газа для них не важнее Украины?»: французский политик задался вопросом, зачем исламистам было нападать на «Крокус Сити Холл»
Нападение на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске остается главной новостью сегодняшнего дня. Этот чудовищный террористический акт комментируют политики и общественные деятели из многих стран.
Бывший член Европарламента, французский политик Аймерик Шопраде задается вопросом, зачем исламистам, а ответственность за теракт уже взяли на себя структуры ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), устраивать подобное нападение на российской территории на фоне тех событий, что происходят сегодня на Ближнем Востоке.
- вопрошает французский политик.
Действительно, исламистам следовало бы, по логике, не заниматься нападениями в Москве, а помогать «братьям» из движения ХАМАС отражать израильские атаки в палестинском анклаве. Но это если не учитывать подконтрольность радикальных организаций западным кураторам.
По мнению Шопраде, «фасад» нападения в Красногорске – безусловно исламистский. Однако истинными организаторами он называет «мажоритарных акционеров» ближневосточных террористических организаций. Вне всяких сомнений, под этими «акционерами» можно понимать спецслужбы стран «коллективного Запада», и в первую очередь – США и Великобритании.
К мнению французского политика стоит прислушаться, но не стоит забывать и об еще одном вероятном участнике теракта – украинской стороне. Не случайно Киев сразу поспешил оправдываться и утверждать, что никакого отношения к этому страшному преступлению не имеет. Ведь именно Украине сейчас важно дестабилизировать ситуацию в нашей стране на фоне явного провала ВСУ на ряде направлений.
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