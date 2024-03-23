Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» приближается к сотне

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Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» приближается к сотне

Количество жертв вчерашнего теракта в подмосковном Красногорске продолжает стремительно расти. Как сообщает Следственный комитет РФ, на данный момент число погибших достигло 93 человек и, очевидно, эта цифра будет ещё расти.

В СК сообщили, что следственные действия по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжаются и на месте работают следователи, криминалисты и эксперты.

В ходе своей работы сотрудники СК ведут осмотр помещений здания, изымая вещественные доказательства по мере расчистки завалов экстренными службами. Изъяты записи с камер видеонаблюдения и ведётся работа с потерпевшими.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения

- говорится в сообщении ведомства.

По данным Следственного комитета РФ, террористы, напавшие вчера на «Крокус Сити Холл» использовали автоматическое оружие, включая карабины «Сайга» и автоматы Калашникова (причём калибра 7,62 мм), которое было обнаружено на месте происшествия, а также легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала.

Вчера ночью сообщалось о 40 погибших и 100 пострадавших. Позже появились другие цифры – 62 человека погибло и около 150 пострадало.

Напомним, что некоторые предполагаемые преступники, направлявшиеся в сторону российско-белорусской границы уже задержаны.
  • Телеграм-канал СК РФ/скриншот видео
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42 комментария
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  1. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +8
    Сегодня, 12:33
    Грустно, очень грустно! Соболезнования родным и близким погибших и выздоровление раненным.
  2. Igor1915 Ранг пользователя
    Igor1915
    +2
    Сегодня, 12:35
    Вот не верю я что тут исламисты радикальные замешаны, больше похоже на украинскую организацию сделавшую так чтобы с себя ответственность снять .
    1. Волк Ранг пользователя
      Волк
      +3
      Сегодня, 12:40
      Мне больше похоже на работу ЦРУ или Лондонцев а может быт и Франки . Это стратегически удар са глубокой целью.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +5
        Сегодня, 12:42
        Исламисты - расходный материал.
        Головы - за лужей и каналом.
        1. Ростов Папа Ранг пользователя
          Ростов Папа
          0
          Сегодня, 13:08
          Грядут чистки, давно пора. Ох Виссарионыча не хватает
      2. Волк Ранг пользователя
        Волк
        +4
        Сегодня, 12:44
        Упокой Господь души усопщих раб Твоихи и даруй им Царство Небесное.
      3. Igor1915 Ранг пользователя
        Igor1915
        +6
        Сегодня, 12:44
        Тоже возможно, всегда поражает как через час после теракта на западе заявляют - эти не виноваты а эти виноваты
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +1
      Сегодня, 12:48
      Каждый волен верить во что ему хочется. Или наоборот - не верить.
      Кто-то вот не хочет верить, что в страну запущены толпы иностранцев с чужой нам культурой, из которых можно вербовать группы убийц-террористов
      1. Igor1915 Ранг пользователя
        Igor1915
        -3
        Сегодня, 12:57
        А как Вы планируете это перекрыть, когда т.к мы были единой страной и у нас большое количество этнических граждан этих стран? Если же допустим США или Украина захотят заслать к нам террориста они запросто сделают ему паспорт другой страны и он вьедет не как гражданин условного Таджикистана а как пакистанец какой нибудь. Такие вопросы можно предотвратить только политически + сильные спецслужбы.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          +1
          Сегодня, 13:02
          Цитата: Igor1915
          А как Вы планируете это перекрыть, когда т.к мы были единой страной и у нас большое количество этнических граждан этих стран?

          1. Что такое "этнические граждане"? Вы сами придумали такое понятие?
          2. Да, это явно нерешаемая задача.
          Особенно если не хотеть ее решать.
          Проще дальше завозить "ценных специалистов"
    3. Стирбьорн Ранг пользователя
      Стирбьорн
      +1
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Igor1915
      Вот не верю я что тут исламисты радикальные замешаны, больше похоже на украинскую организацию сделавшую так чтобы с себя ответственность снять .
      То есть таджиков отпустить, а арестовать каких-нибудь украинцев поблизости? Типа мирные гастарбайтеры, просто случайно нашли этот рено и решили сдать его в ближайшее отделение, но не успели.
  3. kepmor Ранг пользователя
    kepmor
    -3
    Сегодня, 12:37
    Хватит ли у Собянина с Воробьевым воли и мудрости объявить траур в городе и области хотя бы на сутки???
    Или будут ждать команды из-за кремлёвской стены???
    1. Cвободный Ранг пользователя
      Cвободный
      +2
      Сегодня, 12:42
      Реакция уже есть, отменены мероприятия намеченные на выходные в Москве. Мне даже вернули деньги за авиабилет, который невозвратный в связи с переносом рейса.
    2. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      0
      Сегодня, 12:49
      "Хватит ли у Собянина с Воробьевым воли" - у них вроде бы нет таких полномочий,это на другом уровне решается. Всё что могут сделать мэры - отменить мероприятия,оказать помощь и т.д.
  4. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 12:43
    Убили 100 человек и ушли с места преступления.
    Такого еще никогда не было, как мне кажется

    Если это не сигнал для правоохранителей , что надо что-то менять, то я не знаю
    1. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      +2
      Сегодня, 12:51
      "Если это не сигнал для правоохранителей" - увы... и как это не печально, но к сожалению не они решают. Они лишь исполнители.
    2. Aleks88
      Aleks88
      0
      Сегодня, 13:13
      Почему не было? Беслан, например
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 13:14
        Из школы Беслана террористы уехали?
  5. Арка Ранг пользователя
    Арка
    +4
    Сегодня, 12:46
    Родным и близким погибших мои соболезнования. Знаю, что это слова, но.... вы не одиноки. Во всяком случае вся моя семья скорбит вместе с вами.
    Пострадавшим - скорейшего выздоровления, и чтобы обошлось без последствий.
    Виновным, прямым и косвенным, отправиться к чертям. Они вас заждались.
  6. Николай310 Ранг пользователя
    Николай310
    +1
    Сегодня, 12:48
    По-моему, после завершения следственных действий, нужно снять мораторий на смертную казнь и расстрелять вот этих персонажей...

    Лично я не хочу платить налоги, чтобы вот эти упыри жили...
    1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      -2
      Сегодня, 12:53
      Согласен снять мораторий, уничтожить всех кто за этим стоит, все семьи репрессировать. Нудно также с наших чиновников спросить, как такое допустили и кто за это ответит.
      1. Стирбьорн Ранг пользователя
        Стирбьорн
        +1
        Сегодня, 13:09
        Цитата: БЭТ-МЕНТ
        все семьи репрессировать.
        в Таджикистане?! Кто же даст
    2. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      -1
      Сегодня, 12:58
      "нужно снять мораторий на смертную казнь и расстрелять вот этих персонажей.." - к сожалению против таких "персонажей" это не поможет, они и так знают на что идут.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 13:06
        Цитата: Ivan F
        к сожалению против таких "персонажей" это не поможет, они и так знают на что идут.


        И на что же они пошли? Раз ушли с места терракта, а не там остались?
        И пытались уйти к границе (что почти удалось) и не пошли дальше убивать ище больше людей
        1. Ivan F Ранг пользователя
          Ivan F
          0
          Сегодня, 13:18
          "И на что же они пошли?" - на преступление, за которое смерть или во время исполнения или при задержании и скорее всего в последующем, даже при отсутствии высшей меры.
          "Раз ушли с метса терракта, а не там остались?" - потому что была возможность. Что бы потом ещё продолжить. Это не смертник с поясом, но умереть готовы. Поэтому против таких тяжело работать, ибо они идейные и готовые умереть.
  7. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +1
    Сегодня, 12:50
    По ТВ в репортажах. Все нормально все министры и губернатор прибыли на место и осуществляют личное руководство. Так что все нормально ребята можно выдохнуть. Раз сами министры подключились. А у меня вопрос, как такое допустили, за это кто нибудь серьезно ответит или будут только щеки налудувать изображая свое величие?
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 13:09
      Про опер-штаб забыл
      Воробьев вчера много про то как они опер штаб создали говорил.

      А на мой взгляд профана, лучше бы московская область больше нарядов полиции у себя имела, что бы на сообщения об убийстве людей можно было приехать через 3-5 минут (как в загнивающих штатах )
  8. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    -3
    Сегодня, 12:52
    Политику Д.А. Медведева в жизнь!. Всех таджиков выгнать из России,семьи террористов подвергнуть репрессиям! Если замешана Украина, уничтожить все ее руководство.
  9. пешик
    пешик
    -2
    Сегодня, 12:53
    Цитата: Igor1915
    Вот не верю я что тут исламисты радикальные замешаны, больше похоже на украинскую организацию .


    таджики исполнители терракта - обнулить все их семьи, вырастивших таких выродков и всех их родственников - дать задание нашим, как и в случаях с чеченскими терористами, и ихнему Рахмону. Сбросить в отместку, для начала какой-нибудь ФАБ 9000 на подобный центр в Душанбе и предупредить, - если будет ещё подобное в РФ - действовать c Таджикистаном подобно США и пр. странам, как было после 11 сентября.
  10. km-21 Ранг пользователя
    km-21
    -1
    Сегодня, 12:56
    Ребята, это война во всей своей красе. Такие операции проводят с целью раскачать противника, вывести его из равновесия, заставить действовать на эмоциях отбросив трезвые расчеты. Если Россия прямо сейчас в мстительной горячке примется разносить в хлам остатки Украины, то организаторы этой диверсии поимеют оглушительный успех.

    Поэтому необходимо отложить эмоции и продолжать действовать согласно стратегическому плану. Но при этом пора осознать всю серьезность положения и начать наконец наводить порядок в стране. Потому что нынешняя расхлябанность чревата только усугублением вражеской диверсионной деятельности во всем тылу.
    1. tkoh
      tkoh
      -1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: km-21
      Если Россия прямо сейчас в мстительной горячке примется разносить в хлам остатки Украины, то организаторы этой диверсии поимеют оглушительный успех.

      Разнесем Украину и завезём ещё больше незаменимых специалистов.
  11. Вовик Ранг пользователя
    Вовик
    -2
    Сегодня, 12:58
    Похоже на многоходовку западных спецслужб с использованием украинских коллаборационистов(люди предавшие Украину и служащие западу) Расчет на то что российские спецслужбы обнаружат что подготовка теракта велась с территории Украины, потом следует жосткий ответ от России, в этот момент якобы российская ракета влетит в скопление гражданских на Украине, ну или в обьект типа атомной электростанции, весь мир негодует и вводятся западные войска для защиты мирного населения. Во всем долженбыть смысл, в этом поступке при имеющейся на данный момент открытой информации, другого смысла вроде как и нету.
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 13:13
      Западные спецлужбы.
      Украинские коллбарационисты.
      Так, никого не забыл?
      Кто лично пошел убивать безоружных людей из автоматов? Как их имена и откуда они?Что с ними и их диаспорами предалагешь делать?
      Они сильно ближе, чем "западные спецслужбы"
  12. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    -1
    Сегодня, 13:00
    Нужно отменять мораторий на смертную казнь! Всех этих нерусей поганых нужно вздернуть на виселице! Идейных организаторов найти, привезти в Москву и казнить, потом кремировать и рассеять прах по реке.
  13. Shamil88 Ранг пользователя
    Shamil88
    +1
    Сегодня, 13:05
    Уже 115, в одном только туалете 28, жесть, хозяина тоже надо на кол, все эвакуационные выходы было закрыти, люди просто задохнулись от дыма.
    1. ВлР Ранг пользователя
      ВлР
      +1
      Сегодня, 13:15
      Вот, о чем я и писал уже сегодня комментарии к другой статье: огромный комплекс горел так, будто был наполнен нефтью или сухой древесиной, и сгорел за считанные часы. Речь идет о грандиозных нарушениях при строительстве, экономят эти ... (эпитет поставьте сами) бизнсмены, с которых нынешние правители пыль сдувают и проверять запрещают. А они - людей то сожгут в "Хромой лошади", "Зимней вишне" иди в казанском "Адмирале", или еще где-то, то отравят. псевдосидром. А теперь - устроили ловушку с душегубкой.
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 13:17
      Этот концертный зал был построен из овна и палок
      Раз он так быстро загорелся и не сработали системы тушения (котрые там должны были быть)

      Но если вы посомтрите кто там владелец, то поймете что ему ничего не будет
  14. vet Ранг пользователя
    vet
    +2
    Сегодня, 13:06
    Просто беда, вот чем заканчивается "путинская стабилность". Как обидно за наших детей и внуков, котрые (в том числе и по нашей вине) вступают в такую реальность.
  15. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 13:06
    Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» приближается к сотне

    Теперь меня больше всего интересует возмездие этим четырём убийцам и их семи подельникам.
    Я за смертную казнь после расследования. Причем со всем утекающим в трубу печи крематория последствиями...
  16. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    0
    Сегодня, 13:08
    Российские спецслужбы подозревают участие СБУ в координации теракта в Москве.

    Пойманные террористы не доехали до украинской границы чуть больше километров и целенаправленно направлялись туда.

    Количество жертв теракта погибшими на полдень - 115 человек, но сейчас идет разбор завалов в концертном зале, число жертв как сообщают - увеличится значительно.

    По предварительным данным вчера Renault Symbol с четырьмя вооруженными боевиками подъехал в 19:55 22 марта к главному входу Крокус Сити Холл в Красногорске на западе Москвы.
    Из автоматического и полуавтоматического оружия они убивали всех встречных людей, дошли до зала где должен был в 20 часов начаться концерт группы "Пикник" и устроили там расстрел всех кто не успел убежать. На обратном пути они подожгли зал.

    В 20:13 сели в Renault Symbol и уехали в сторону Брянской области.
  17. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:09
    Бостонский марафон, помнится,пресёк подобные кровавые безобразия в России в конце 90-х . . . hi
  18. Aleks88
    Aleks88
    +1
    Сегодня, 13:11
    В одном из туалетов Крокус Сити Холл обнаружено 28 тел погибших. Также 14 тел обнаружено на одной из эвакуационных лестниц. По данным СМИ, люди лежали семьями. Некоторые умерли в обнимку. Многие матери были найдены обнимающими своих детей

    - Количество погибших увеличилось до 115 человек. Спасатели сейчас разгребают завалы в зрительном зале. Там нашли 20 тел.

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