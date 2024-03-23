Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» приближается к сотне
Количество жертв вчерашнего теракта в подмосковном Красногорске продолжает стремительно расти. Как сообщает Следственный комитет РФ, на данный момент число погибших достигло 93 человек и, очевидно, эта цифра будет ещё расти.
В СК сообщили, что следственные действия по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжаются и на месте работают следователи, криминалисты и эксперты.
В ходе своей работы сотрудники СК ведут осмотр помещений здания, изымая вещественные доказательства по мере расчистки завалов экстренными службами. Изъяты записи с камер видеонаблюдения и ведётся работа с потерпевшими.
- говорится в сообщении ведомства.
По данным Следственного комитета РФ, террористы, напавшие вчера на «Крокус Сити Холл» использовали автоматическое оружие, включая карабины «Сайга» и автоматы Калашникова (причём калибра 7,62 мм), которое было обнаружено на месте происшествия, а также легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала.
Вчера ночью сообщалось о 40 погибших и 100 пострадавших. Позже появились другие цифры – 62 человека погибло и около 150 пострадало.
Напомним, что некоторые предполагаемые преступники, направлявшиеся в сторону российско-белорусской границы уже задержаны.
- Телеграм-канал СК РФ/скриншот видео
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