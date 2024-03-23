В Самарской области разыскивают диверсантов, причастных к атакам БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы
Правоохранители в Самарской области разыскивают диверсантов, причастных к атакам БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы региона. Кроме того, они пытались организовать взрыв железнодорожного моста через реку Чапаевку.
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
На дорогах региона усилен контроль за следующими по ним автомобилями.
Сегодняшней ночью на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе загорелась колонна первично переработки нефти. Пострадавших нет. Предполагается, что это произошло в результате удара беспилотника. На месте происшествия работают экстренные службы. Руководство организовало оперативный штаб.
Помимо этого, как сообщил самарский губернатор Дмитрий Азаров в своем Telegram-канале, неизвестный дрон пытался атаковать Новокуйбышевский НПЗ, но эту грозу удалось ликвидировать, сбив беспилотник на подлете. Люди и технологическое оборудование не пострадали.
Азаров считает, что активизация диверсий на российской территории напрямую связана с неудачами украинской армии на передовой.
- заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что власти Самарской области приняли решение усилить меры безопасности против атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия. Данный шаг был предпринят после нападений дронов на заводы по переработки нефти в Нижнем Новгороде, Рязани и Сызрани.
Информация