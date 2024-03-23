В Самарской области разыскивают диверсантов, причастных к атакам БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы

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В Самарской области разыскивают диверсантов, причастных к атакам БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы

Правоохранители в Самарской области разыскивают диверсантов, причастных к атакам БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы региона. Кроме того, они пытались организовать взрыв железнодорожного моста через реку Чапаевку.

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

На дорогах региона усилен контроль за следующими по ним автомобилями.

Сегодняшней ночью на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе загорелась колонна первично переработки нефти. Пострадавших нет. Предполагается, что это произошло в результате удара беспилотника. На месте происшествия работают экстренные службы. Руководство организовало оперативный штаб.

Помимо этого, как сообщил самарский губернатор Дмитрий Азаров в своем Telegram-канале, неизвестный дрон пытался атаковать Новокуйбышевский НПЗ, но эту грозу удалось ликвидировать, сбив беспилотник на подлете. Люди и технологическое оборудование не пострадали.

Азаров считает, что активизация диверсий на российской территории напрямую связана с неудачами украинской армии на передовой.

Уверен, ответим на это еще большей сплоченностью и консолидацией

- заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что власти Самарской области приняли решение усилить меры безопасности против атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия. Данный шаг был предпринят после нападений дронов на заводы по переработки нефти в Нижнем Новгороде, Рязани и Сызрани.
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    14 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 12:25
      А как решается вопрос с защитой таких объектов?Пусть добровольцы из Росгвардии ставят там зэушки,или ПЗРК для,используют для защиты от дронов.
      1. bubalik Ранг пользователя
        bubalik
        +3
        Сегодня, 12:28
        Три прилетело, один не сдетонировал. Он то ли в тросах запутался, система безопасности такая. Сетки натягивали. Хотя бы как-то защитить. Должна система безопасности работать, а у нас ПВО нет, — рассказал работник КНПЗ.
        https://63.ru/text/incidents/2024/03/23/73373285/
    2. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      -7
      Сегодня, 12:30
      Росгвардия такой мелочью не занимается. Она крышует или отжимает успешный бизнес.
      1. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
        Себастьян Аристархович Перейра
        +3
        Сегодня, 12:38
        Уважаю людей отвечающих за свои слова!
        Примеры в студию!
        1. 16112014nk Ранг пользователя
          16112014nk
          0
          Сегодня, 13:18
          Если бы Росгвардия ответственно выполняла свои обязанности - охрану общественного порядка и охрану важных государственных объектов - то таких случаев как теракт в Крокус Сити и атака на НПЗ дронами могло и не быть.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:36
      К сожалению, санитарную зону вокруг опасных, важных объектов организовать везде и сразу, не возможно!
      Какие мероприятия защиты необходимо проводить... КОМПЛЕКСНЫЕ! Не существ одно самого надёжного способа, увы, значит придётся вложит я в целый комплекс мер, организационной и технической направленности.
      За покой и благополучие придётся ПЛАТИТЬ... иначи потери будут много больше.
      Жадный будет платить дважды, трижды, а то и без штанов останется вообще!
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 12:40
        Коллега, соглашусь со всеми вашими словами.
      2. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 13:12
        А вот и нет, нефтеперерабатывающие заводы находятся в промзоне, где зона отчуждения присутствует сама по себе. И даже многоэтажные здания способные выполнять роль башен ПВО выстроить несложно, как уже предлагалось в одной из статей здесь. Например, можно выстроить паркинг на семь этажей, где верхние пара этажей будут отданы расчетам, а крыша под установку систем ПВО.
    4. Kvakosavrus Ранг пользователя
      Kvakosavrus
      -1
      Сегодня, 12:37
      Всю страну ПВО не закроешь, а диверсанты могут быть везде, одних навальнят наверно с миллион - практически готовые исполнители.
    5. Nicola Ранг пользователя
      Nicola
      -1
      Сегодня, 12:40
      Пока гром не грянет-мужик не перекрестится.Пока не начали долбить по тылам России,о защите предприятий не думали.А возможно,и нечем защищать.Тяжёлая бюрократическая машина еле еле ворочается.Что то многое необходимо менять.
    6. ANB Ранг пользователя
      ANB
      -1
      Сегодня, 12:46
      Дошло, наконец, что дроны запускают на месте?
      На мигрантов особое внимание обращать надо теперь.
    7. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      -1
      Сегодня, 12:50
      Очень глубокая мысль:
      Азаров считает, что активизация диверсий на российской территории напрямую связана с неудачами украинской армии на передовой.

      решение было очень непростым:
      власти Самарской области приняли решение усилить меры безопасности против атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия.


      а по-сути: никто не чешется, а идет 3-й год войны и если сверху не будет указаний - то живут по принципу: и ....с ним, как говорила моя бабушка
    8. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:01
      Имею сказать , таки: весь цимес в том, что опасения наших экспертов на ВО в присутствии внутри РФ диверсионных групп с организацией диверсий и запусков БПЛА, подтверждаются атаками
      дронов в глубине, в далёком тылу от ЛБС вна 404.
      Ранее мы предполагали прилёты по маршрутам более 1000 км с территории вна 404, что подтверждалось ТТХ образцов БПЛА с проводкой последних спец системами разведки и наведения.
      Наша задача, как можно чаще в сми и на производстве, школах, транспорте объяснять всем людям проявлять бдительность и инициативность лживого и хитрого врага можно победить только совместными усилиями, помогая спецслужбам.
    9. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 13:15
      Теракты, диверсии есть, а СМЕРШа нет.

      Границы открыты, мигрантов завозим миллионами.

      Надо бы сначало тылы почистить и проверить весь госаппарат на благонадёжность, а потом уже идти на войну.

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