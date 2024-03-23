Глава МИД Ирана осудил нападение на «Крокус Сити Холл» и назвал условие предотвращения подобных преступлений

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Глава МИД Ирана осудил нападение на «Крокус Сити Холл» и назвал условие предотвращения подобных преступлений

С осуждением вчерашнего теракта в подмосковном Красногорске и соболезнованиями правительству и народу России выступили власти Ирана. Министр иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан выступил с решительным осуждением террористической вылазки, жертвами которой стали десятки мирных граждан.

Глава иранского дипломатического ведомства передал соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову, а также правительству и всему народу Российской Федерации. В то же время, Абдоллахиан назвал и основное условие предотвращения в будущем подобных чудовищных преступлений.

Совместная и эффективная борьба с терроризмом требует серьезных и непредвзятых действий международного сообщества

- написал в своем аккаунте в социальной сети руководитель МИД Ирана.

Отметим, что ранее десятки стран мира выразили свои соболезнования российскому народу и осудили теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Однако остается открытым вопрос не только о том, что за структуры были исполнителями теракта, но и о подлинных его заказчиках.

Пока ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация). Но есть сомнения не только относительно ее причастности к теракту, но и относительно того, кто именно был инициатором нападения. Многие политики и эксперты намекают, что за терактом могли стоять западные спецслужбы, хотя прямых обвинений, разумеется, пока никто не выдвигает.

События в Красногорске свидетельствуют, что враги нашей страны готовы пойти на любое преступление, с любым количеством жертв, только бы добиться своих целей – дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России.
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    9 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +6
      Сегодня, 12:32
      Однако остается открытым вопрос не только о том, что за структуры были исполнителями теракта, но и о подлинных его заказчиках.
      Уже ведутся допросы подозреваемых, надеемся, что установят всех.
      Однако, задержанные на полном ходу ехали к границе с укрорейхом. Случайность?
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 12:34
        Цитата: a.s.zzz888
        Уже ведутся допросы подозреваемых, надеемся, что установят всех.

        думаю, что исполнители это тупые торпеды, не занющие ни чего
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 13:06
          враги нашей страны готовы пойти на любое преступление, с любым количеством жертв, только бы добиться своих целей – дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России.

          Ну а кто бы в этом сомневался... Они то готовы пойти на любое преступление... Жаль что мы оказались не готовы его предотвратить в том же "Крокус - Сити."... Как всегда - пока гром не грянет... am
      2. Юрий Васильев Ранг пользователя
        Юрий Васильев
        +1
        Сегодня, 12:36
        Я думаю, исполнители это молодые фанатики, биозомби, и вряд ли знают конечного бенефициара.
      3. Ратник-80 Ранг пользователя
        Ратник-80
        +4
        Сегодня, 12:39
        Да к бабке не ходи или цру или гур , исламскому государству незачем это делать , в исламском мире Россия сейчас в авторитете , не знаю помоему надо жесточайше отвечать
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +3
          Сегодня, 12:47
          Цитата: Ратник-80
          Да к бабке не ходи или цру или гур

          Согласен с вами,Путина переизбрали, и они переходят к другой тактике. Добавлю МИ-6.
        2. guest Ранг пользователя
          guest
          +1
          Сегодня, 13:04
          Цитата: Ратник-80
          исламскому государству незачем это делать , в исламском мире Россия сейчас в авторитете

          ИГ и исламский мир это не синонимы. ИГ это как раз инструмент запада против исламского мира.
    2. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      +1
      Сегодня, 12:59
      Der gemeinsame und wirksame Kampf gegen den Terrorismus erfordert ein ernsthaftes und unparteiisches Handeln der internationalen Gemeinschaft


      Diese naive Aussage verschleiert, dass die größten Terror-Organisation ohne jeden Zweifel die
      Drei-Buchstaben-Agenturen der USA, allen voran die CIA sind...!!!
      Es deswegen leider sehr blauäugig anzunehmen, dass die CIA und ihre von den USA finanzierten Ausbilder und Handlanger dieser Mord-Buben nicht hinter vorgehaltener Hand herzlich lachen und große Freude über ihren "Erfolg" empfinden...!!!
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 13:08
      Имею сказать, таки: наверняк, что руки, ноги и уши растут из саксо-наглии гадко гадящей постоянно и территории Фашинг-тона с ЦРУ, пятиугольника со штабом в би дэ!
      А пользовать исполнителей могли втёмную, задержанные , скорее всего пустые пешки в большой игре.
      А со всеми группировками даже не совсем законными у РФ установлены отношения без
      признаков неуважения к ценностям друг друга.

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