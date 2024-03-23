Глава МИД Ирана осудил нападение на «Крокус Сити Холл» и назвал условие предотвращения подобных преступлений

С осуждением вчерашнего теракта в подмосковном Красногорске и соболезнованиями правительству и народу России выступили власти Ирана. Министр иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан выступил с решительным осуждением террористической вылазки, жертвами которой стали десятки мирных граждан.Глава иранского дипломатического ведомства передал соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову, а также правительству и всему народу Российской Федерации. В то же время, Абдоллахиан назвал и основное условие предотвращения в будущем подобных чудовищных преступлений.- написал в своем аккаунте в социальной сети руководитель МИД Ирана.Отметим, что ранее десятки стран мира выразили свои соболезнования российскому народу и осудили теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Однако остается открытым вопрос не только о том, что за структуры были исполнителями теракта, но и о подлинных его заказчиках.Пока ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация). Но есть сомнения не только относительно ее причастности к теракту, но и относительно того, кто именно был инициатором нападения. Многие политики и эксперты намекают, что за терактом могли стоять западные спецслужбы, хотя прямых обвинений, разумеется, пока никто не выдвигает.События в Красногорске свидетельствуют, что враги нашей страны готовы пойти на любое преступление, с любым количеством жертв, только бы добиться своих целей – дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России.

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