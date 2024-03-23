Тот факт, что лидеры США и других западных стран ничего не сказали об ужасном террористическом акте в Москве вчера, демонстрирует их полное пренебрежение к жизням невинных гражданских лиц. Может быть, они видят в этих террористах союзников?

События в подмосковном Красногорске, где террористы атаковали мирных граждан в ТРЦ «Крокус Сити Холл», вызвали закономерное возмущение во всем мире. Десятки государств мира соболезнуют российскому народу и осуждают террористов.Тем не менее, лидеры западных государств, включая США и страны Западной Европы, предпочитают «отмалчиваться» по данному вопросу. Это их, разумеется, не красит, и, более того, наталкивает на весьма неоднозначные мысли. Китайский журналист Чэнь Вэйхуа раскритиковал реакцию Запада на события в «Крокус Сити Холл».- заявил китайский журналист.О том, что к теракту могут быть причастны западные спецслужбы, косвенно заявляли и другие аналитики и политические деятели. Такую версию нельзя исключать, учитывая эскалацию конфликта на Украине, явные провалы украинских формирований на фронте и курс Запада на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России.Не имеет значения, кто именно выступил в роли непосредственного исполнителя чудовищного террористического акта. Гораздо важнее установить его настоящих заказчиков – не посредников между заказчиками и исполнителями, а именно тех, в чьих интересах и по чьему поручению было организовано это жестокое убийство беззащитных людей.