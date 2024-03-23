«Полное пренебрежение к жизням невинных»: китайский журналист раскритиковал реакцию Запада на события в «Крокус Сити Холл»

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«Полное пренебрежение к жизням невинных»: китайский журналист раскритиковал реакцию Запада на события в «Крокус Сити Холл»

События в подмосковном Красногорске, где террористы атаковали мирных граждан в ТРЦ «Крокус Сити Холл», вызвали закономерное возмущение во всем мире. Десятки государств мира соболезнуют российскому народу и осуждают террористов.

Тем не менее, лидеры западных государств, включая США и страны Западной Европы, предпочитают «отмалчиваться» по данному вопросу. Это их, разумеется, не красит, и, более того, наталкивает на весьма неоднозначные мысли. Китайский журналист Чэнь Вэйхуа раскритиковал реакцию Запада на события в «Крокус Сити Холл».

Тот факт, что лидеры США и других западных стран ничего не сказали об ужасном террористическом акте в Москве вчера, демонстрирует их полное пренебрежение к жизням невинных гражданских лиц. Может быть, они видят в этих террористах союзников?

- заявил китайский журналист.

О том, что к теракту могут быть причастны западные спецслужбы, косвенно заявляли и другие аналитики и политические деятели. Такую версию нельзя исключать, учитывая эскалацию конфликта на Украине, явные провалы украинских формирований на фронте и курс Запада на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России.

Не имеет значения, кто именно выступил в роли непосредственного исполнителя чудовищного террористического акта. Гораздо важнее установить его настоящих заказчиков – не посредников между заказчиками и исполнителями, а именно тех, в чьих интересах и по чьему поручению было организовано это жестокое убийство беззащитных людей.
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    12 комментариев
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    1. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +6
      Сегодня, 12:44
      Мы должны дождаться, пока российские спецслужбы установят личности крыс и выяснят, откуда они взялись.Одни бросают камень.... другие прячут руку....
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 13:15
        демонстрирует их полное пренебрежение к жизням невинных гражданских лиц. Может быть, они видят в этих террористах союзников?

        А когда они демонстрировали что-то кроме пренебрежения к жизням невинных гражданских лиц...??? Во Вьетнаме...??? В Корее...??? В Ираке...??? В Сирии...??? В Афганистане...??? Да и как может не быть твоим союзником тот кого ты создал...??? Ни для кого не секрет, что Штаты приложили свои грязные ручонки к созданию Талибана и ИГИЛ... Да и Хамас создавался Израилем явно не без одобрения США am
    2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +3
      Сегодня, 12:46
      Не имеет значения, кто именно выступил в роли непосредственного исполнителя чудовищного террористического акта. Гораздо важнее установить его настоящих заказчиков – не посредников между заказчиками и исполнителями, а именно тех, в чьих интересах и по чьему поручению было организовано это жестокое убийство беззащитных людей.
      Согласен полностью. Но, не менее "важней" , это наказать по-полной. Кто бы не был, и где бы не был.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +3
        Сегодня, 12:51
        Цитата: a.s.zzz888
        Но, не менее "важней" , это наказать по-полной. Кто бы не был, и где бы не был.

        Признаться, приходится об этом только мечтать, с этой, прости Господи, леопольдовской политикой.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 12:48
      Может быть, они видят в этих террористах союзников?
      Они их финансируют, вооружают, обучают и координируют их деятельность указывая где и когда нанести удар. Так было с моджахедами в Афганистане, с радикальными исламистами на Северном Кавказе, ИГИЛ в Ираке...
    4. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      +3
      Сегодня, 12:53
      Die wahren Anstifter und Auftraggeber sitzen in Kiew und werden unterstützt, ausgebildet und vor allem finanziert durch die CIA und die Kiew-Nazi--Ratte Budanov...!!!
      1. Vugigugi Ранг пользователя
        Vugigugi
        -2
        Сегодня, 13:04
        Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
        Die wahren Anstifter und Auftraggeber sitzen in Kiew und werden unterstützt, ausgebildet und vor allem finanziert durch die CIA und die Kiew-Nazi--Ratte Budanov...

        Ich zweifle daran, dass es Ukrainer waren. Der betreffende Objekt gehört einem Aserbaidschaner, und unter den Opfern sind auch Aserbaidschaner. Meinen Sie wirklich, dass die Ukraine es riskieren würde, sich Aserbaidschan zum Feind zu machen? Crocus City ist im Besitz des Vaters der Enkel des Präsidenten von Aserbaidschan. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Ukraine einen solchen Schritt wagen würde, insbesondere angesichts der humanitären Hilfe, die sie von Aserbaidschan erhalten hat.
        1. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
          1erWahrheitsMinister_1984
          0
          Сегодня, 13:09
          Aber sie suchten ALLE ihr Heil in der Flucht nach Kiew, warum wohl...?!?

          Da die meisten der Terror-Mörder gefangen wurden, werden wir wohl dieses mal sehr schnell erfahren woher der üble Wind weht...!!!

          Selbst wenn diese Terroristen nur "Asyl" bei den Nazis in Kiew kriegen, sie werden gerne mit offen Armen in empfangen denn der Feind meines Feindes ist mein Freund...!!
    5. tihonmarine Ранг пользователя
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 12:53
      Тем не менее, лидеры западных государств, включая США и страны Западной Европы, предпочитают «отмалчиваться» по данному вопросу.

      Когда в США и Европе будут происходить (а там их намного больше), то и Росси должна молчать и никаких соболезнований.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 13:10
        Даже более того, на укрресурсах вовсю тиражируют, что это мы себя же и далее "обоснование" по списку западных агиток.
    6. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +1
      Сегодня, 13:02
      Нужно отменять мораторий на смертную казнь! Всех этих нерусей поганых нужно вздернуть на виселице! Идейных организаторов найти, привезти в Москву и казнить, потом кремировать и рассеять прах по реке.
    7. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 13:04
      «отмалчиваться» -? Да европейские руководители в открытую говорят что надо уничтожать русских. А глава пентагона (или другой конторки , не помню) заявил в открытую: что "Каждый русский должен ложиться спать и в ужасе думать что завтра ему могут перерезать горло"
      И какой реакции ещё можно ждать от европейских и американских варваров?

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