МЧС России опубликовало кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле»

В ужасном теракте, произошедшем вчера в здании «Крокус Сити Холла» в подмосковном городе Красногорске, погибли десятки человек. Однако этот кровавый террористический акт сопровождался не только стрельбой из автоматов, но и привёл к значительным обрушениям некоторых конструкций в здании.На месте происшествия оказалось много работы для сотрудников МЧС. Министерство опубликовало в Telegram кадры разбора завалов, на которых видно, насколько к масштабным разрушениям в здании «Крокус Сити Холла» привёл вчерашний теракт.На кадрах видны многочисленные обрушившиеся железные конструкции, разбор которых, к сожалению, приводит к обнаружению всё новых тел погибших.Если ранее Следственный комитет России сообщал о 93 погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», то, по последним данным ведомства, в ходе разбора завалов работниками МЧС были найдены ещё тела погибших и их число уже составляет 115 человек.Вчера примерно в 20:00 в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске ворвались несколько вооружённых людей в камуфляжной форме и открыли огонь по посетителям и совершили поджоги в концертном зале. Сообщалось также о двух взрывах в здании. По некоторым данным, на этот день в концертный зал было продано 6000 билетов.

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