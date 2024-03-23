МЧС России опубликовало кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле»

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МЧС России опубликовало кадры разбора завалов в «Крокус Сити Холле»

В ужасном теракте, произошедшем вчера в здании «Крокус Сити Холла» в подмосковном городе Красногорске, погибли десятки человек. Однако этот кровавый террористический акт сопровождался не только стрельбой из автоматов, но и привёл к значительным обрушениям некоторых конструкций в здании.

На месте происшествия оказалось много работы для сотрудников МЧС. Министерство опубликовало в Telegram кадры разбора завалов, на которых видно, насколько к масштабным разрушениям в здании «Крокус Сити Холла» привёл вчерашний теракт.




На кадрах видны многочисленные обрушившиеся железные конструкции, разбор которых, к сожалению, приводит к обнаружению всё новых тел погибших.

Если ранее Следственный комитет России сообщал о 93 погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», то, по последним данным ведомства, в ходе разбора завалов работниками МЧС были найдены ещё тела погибших и их число уже составляет 115 человек.


Вчера примерно в 20:00 в здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске ворвались несколько вооружённых людей в камуфляжной форме и открыли огонь по посетителям и совершили поджоги в концертном зале. Сообщалось также о двух взрывах в здании. По некоторым данным, на этот день в концертный зал было продано 6000 билетов.
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15 комментариев
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  1. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:54
    Ни разу не удивлюсь тому что те же самые граждане из солнечного Таджикистана разбором завалов "Крокус Сити Холла" и займутся. Особенно при его восстановлении в случае принятия соответствующего решения что собственно навряд ли.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:03
      Цитата: oppozite28
      Ни разу не удивлюсь тому что те же самые граждане из солнечного Таджикистана разбором завалов "Крокус Сити Холла" и займутся
      Ещё и новых пригласят
      1. DvaParovoza Ранг пользователя
        DvaParovoza
        -2
        Сегодня, 14:52
        И восстанавливать опять же будут они...
  2. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 14:03
    Печаль.

    Хуже всего, что с начала ведения СВО по н.в., видя всю неприглядность внутренней картины (отношение, безопасность и т.д.) у многих рождается любое плохое желание воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях.
    Это, как очернить репутацию, повлиять на решения и даже кому-то порушить бизнес.
    Ведь СВО и вся информация вокруг нее - все спишет. Всегда можно стрелку отвести, был бы тот, кто возьмется ее перевести (новости, заметки и т.д.)
    Грусть от того, что в это игре - есть неповинные жертвы.

    Пускай радостью для тех кого уже не вернуть, будет уходит из этого цирка теней. У них начинается новый путь.
    Ну а для тех кто потерял, пожелание только одно - помнить тех, кто действительно в сердце оставил свой след.
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 14:16
      Цитата: A17ttt
      у многих рождается любое плохое желание воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях.

      Я вчера вечером смотрел всякие хад тв, дождь и прочее. Искреннее желание было задушить ведущих и неврозова того-жэ. am Как еще это дерьмо не заблокировали. Это просто жесть. А те, кого они приглашали порой высказывались в плане что вы говорите и творите и с ними связь разрывали. И понеслась по новой... самопровозглашенный ВВП, теракты 99, взрывы домов все путин и щас фсб все устроило и т.д. неврозов вообще заявил театральная постановка для продажи, куча лжи и т.д. Так его чистилище что? Не то же самое - люди ведь тогда верили, что это реальная правда чеченской войны. А все что там есть - откровенная ложь. У меня потом уже, когда сам пошел появились друзья, кто там был и насколько люди прошедшие все это в чечне ненавидят невзоринцину и прочее
      1. красноярск Ранг пользователя
        красноярск
        -2
        Сегодня, 14:28
        Цитата: Enceladus
        Я вчера вечером смотрел всякие хад тв, дождь и прочее.

        Власть играет в липовую демократию, в свободу слова, а народ за эту игру жизнями платит.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 14:34
          Какого ответа вы ожидаете?
          Я наоброт смотрю это все дерьмо и желчь, чтоб понять какую лапшу на неокрепшие умы и вешают. Я старый Борз, которого новым фокусам не научить, но и пургу в мозг занести тоже.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +4
            Сегодня, 14:41
            Невзоров - редкостная мразь. Встречу - раздавлю, просто так для профилактики.
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              +2
              Сегодня, 14:43
              Согласен 146% good
              З.Ы. Если что, минус я не ставил.
              Цитата: Бородач
              Невзоров - редкостная мразь
              1. Бородач Ранг пользователя
                Бородач
                +1
                Сегодня, 15:06
                Цитата: Enceladus
                Согласен 146% good
                З.Ы. Если что, минус я не ставил.
                Цитата: Бородач
                Невзоров - редкостная мразь

                Я был прав ночью.
                Террористов задержали в Брянской области. Они пытались скрыться на Украине. Это было не спонтанное решение, а заранее разработанный план. За терактом стоят СБУ, Буданов, Зеленский.
                1. Enceladus Ранг пользователя
                  Enceladus
                  0
                  Сегодня, 15:19
                  Да кое какие детали еще вечером были, просто шло все под литерами
                2. 1 z1 Ранг пользователя
                  1 z1
                  0
                  Сегодня, 15:30
                  Позавчера под прикрытием арт. обстрела через границу прощемилась хо..цкая ДРГ .Обложили их как раз в лесном массиве через который проходит трасса М3 . Это около 100-120 км от того места где Рено нерусей остановили .О результатах облавы естественно не сообщают, но посты сняли вчера после обеда. Так что можно сложить такую мозаику- дрг встречает выбледков на трассе перед границей, а там скорее всего их по тихому валят и подбрасывают улики указывающие на следы какого-нибудь игила
  3. osp Ранг пользователя
    osp
    0
    Сегодня, 15:12
    А наверное пора кончать с раздачей гражданства налево и направо как делают российские власти.
    Ну или как минимум получая российский паспорт отказываешься от своего.
    По межправительственному соглашению таджикам можно иметь два паспорта.
    Они сюда массово завозят семьи чтобы жить на пособия.
    Сразу же уходят в тень и работают неофициально. Не встают на воинский учет.
    А по закону это уже малообеспеченная семья и имеет права на пособия. Их дети почти
    не учатся, ибо не знают русского.
    Самое паршивое что наши семьи права на эти пособия не имеют , ибо работают официально.
    Эти же мигранты государством не обижены.
    И только слышно от мэров , губернаторов и других что надо мол завозить их больше.
  4. МВГ Ранг пользователя
    МВГ
    -1
    Сегодня, 15:14
    Царство небесное погибшим. Надеюсь, эти погубленные жизни станут уже причиной правильных решений.
  5. BAI Ранг пользователя
    BAI
    -1
    Сегодня, 15:16
    1. Спезназ не обязан, но пожарные и спасатели покинули зал из-за задымления. Спустя некоторое время опять приступили к спасательным работам, со словами - там могут остаться люди. Конечно, они остались и задохнулись. Вообще то у спасателей работа такая - спасать людей, рискуя жизнью.
    2. Необходимо отменить мараторий на смертную казнь, хотя бы на несколько лет

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