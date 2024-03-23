«Был подписан на проповедника»: опубликованы первые данные предварительного допроса участника нападения на «Крокус Сити Холл»

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«Был подписан на проповедника»: опубликованы первые данные предварительного допроса участника нападения на «Крокус Сити Холл»

В сети появляются видеоматериалы с предварительным допросом одного из задержанных предполагаемых участников террористического акта в Красногорске. Задержание, как ранее сообщили в ЦОС ФСБ, было произведено неподалёку от Брянска, близ населённого пункта Хацунь.

Один из задержанных террористов на плохом русском языке отвечает на вопросы российских правоохранителей. По его утверждению, за расстрел людей в «Крокус Сити Холле» некое неизвестно лицо ему пообещало якобы полмиллиона рублей. И половину этой суммы он получил на карту, но карту потерял. После исполнения теракта обещали перевести остальные деньги.



Задержанный, который, по данным российских следственных органов, является гражданином Таджикистана 1998 года рождения, заявил о том, что вышли на него через Телеграм и предложили сделать то, что накануне и произошло в Красногорске.

Российский правоохранитель:

Но просто так с таким предложением – убивать людей за деньги – не обращаются. Почему именно с тобой они держали связь?

Террорист заявил, что он в ТГ общался с неким помощником проповедника, имени которого «не знает». И тот в конечном итоге сделал предложение по совершению теракта.

Из предварительного допроса:

Что они тебе предложили?

Террорист:

Деньги предложили, чтобы людей убивать. Они место скинули, где это делать.

Кого конкретно требовали убивать?

Террорист:

Без разницы, кого. Просто.

У преступника также спросили, откуда он взял оружие, на что тот уклончиво ответил, что «они, с которыми по Телеграму общался, дали».

Пока подробностей о том, как именно происходила передача оружия террористической группе, кто является в ней главным и как осуществлялся набор лиц в эту ячейку, не приводится.


Обращают на себя внимание слова о том, что совершали расстрел - за деньги. В таком случае полностью рушится схема, которую на Западе пытаются представить как деяние ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в РФ), ведь ИГИЛ* всегда, как утверждали её главари, действует за идеологию.
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    219 комментариев
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    1. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +15
      Сегодня, 13:44
      На кол его надо медленно сажать...
      Зато быстро все вспомнит hi
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 13:50
        Раньше хотя бы террористы убивали и сами умирали за идею, а сейчас за зеленые на карту... Фууууу!!! Мерзость какая!!! Повесить этих гнид мало, предварительно четвертовать как это было на Руси (ну или на кол...) Думаю желающие найдутся... am
        1. Николай С. Ранг пользователя
          Николай С.
          +39
          Сегодня, 13:52
          10 дней не прошло, как судья-таджичка, сужу по отчеству Раисовна, в Челябинске отпустила из-под стражи из зала суда таджика--бойца MMA, убившего инвалида СВО. Похоже, таджики на этом примере решили, что они могут убивать русских сколько захотят, и им за это ничего не будет. А на самый крайний случай бандерофашисты пообещали поменять террористов на мирных русских заложников - гражан Украины, миллионы которых брошены в тюрьмы и большинство уже убиты.
          Верните смертную казнь.
          Надо поступать, как с грузинами в 2008: лишать гражданства, забирать бизнеса – закон есть, депортировать диаспору. Тогда с грузинами получилось взаимопонимание и этим ума добавится.
          1. мерцание Ранг пользователя
            мерцание
            0
            Сегодня, 14:06
            Похоже, таджики на этом примере решили, что они могут убивать русских сколько захотят

            Или кто то хочет, чтобы русские так считали.

            Таджиков явно подставляют (хотя они как и другие мигранты конечно "хороши").
            Кто сказал, что кроме таджиков никто больше в Крокусе не действовал?
            Как знать, может была и вторая группа, которая ждала "таджиков" и под их прикрытием подожгла Крокус Сити?
            1. Тима Ранг пользователя
              Тима
              +5
              Сегодня, 14:13
              Таджиков явно подставляют

              Это как подставляют? Они убили, расстреляли более 100 мирных граждан! Спусковые крючок автомата кто нажимал за 1 миллион рублей!
              1. Alex777 Ранг пользователя
                Alex777
                -6
                Сегодня, 14:34
                Цитата: Тима
                Они убили расстреляли более 100 мирных граждан!

                Многие погибли не от стрельбы, а из-за пожара.
                Но это, ни в коей мере, не оправдывает уродов.
                1. Дмитрий_Кук Ранг пользователя
                  Дмитрий_Кук
                  +1
                  Сегодня, 15:42
                  Какая разница,от пожара или от пуль?Пожар ведь тоже они устроили.
              2. Вовик Ранг пользователя
                Вовик
                +1
                Сегодня, 14:35
                подставляют это значит что те кто это все организовывал нашли для проведения акции именно таджиков, можно найти ведь отморозков и среди других наций, та же так называемая русская освободительная армия как пример, но выбрали именно таджиков, и тут же в сетях куча возмущенных криков по поводу диаспоры, хотя диаспора уж точно их не нанимала для этого и не вооружала, похоже на организованый вброс. Как вариант попытка западных спецслужб спровоцировать межнауъциональные конфликты в России, они это любят и у них большой опыт в таких делах, стравливать нацию с нацией фишка запада.
                1. SovAr238A Ранг пользователя
                  SovAr238A
                  +3
                  Сегодня, 14:53
                  Цитата: Вовик
                  подставляют это значит что те кто это все организовывал нашли для проведения акции именно таджиков, можно найти ведь отморозков и среди других наций, та же так называемая русская освободительная армия как пример, но выбрали именно таджиков, и тут же в сетях куча возмущенных криков по поводу диаспоры, хотя диаспора уж точно их не нанимала для этого и не вооружала, похоже на организованый вброс. Как вариант попытка западных спецслужб спровоцировать межнауъциональные конфликты в России, они это любят и у них большой опыт в таких делах, стравливать нацию с нацией фишка запада.

                  Диаспора всегда "причем".
                  Вся вербовка слыбвх душ и последующая перестройка и перепрограммирование из слабых душ в радикальных экстремистов идёт через мечети.
                  Только через мечети.
                  Через них находятся слыбве души, которых потом различные "проповедники" начинают учить правильному исламу, и самые верующие становятся воинами-мучениками
                  Так что религия здесь как раз причем.
                  Я неоднократно был в мечетях Самары и видел там столько очень странных лиц, которых к верующим вот никак нельзя отнести.
                  А вот к ветеранам вербовщика, очень даже легко
                2. Тима Ранг пользователя
                  Тима
                  -1
                  Сегодня, 15:27
                  [/quote]но выбрали именно таджиков, и тут же в сетях куча возмущенных криков по поводу диаспоры, хотя диаспора уж точно их не нанимала для этого и не вооружала, похоже на организованый вброс.[quote]

                  Почему то не русские, не буряты, не татары совершили теракт и именно таджики! Посмотрите видео допросов задержанных террористов!
                  1. Serhio250381 Ранг пользователя
                    Serhio250381
                    0
                    Сегодня, 15:46
                    Русские участвовали в нападении на Белгородскую область, дальше что? Ты еще скажи, что украинцы не могли бы устроить теракт. Украинцы выбрали национальность, чтобы от себя отвести подозрение и чтобы устроить в России национальный срач, а вы подпиваете украинской пропаганде
              3. Lako Ранг пользователя
                Lako
                0
                Сегодня, 14:55
                Те кто убивали сидят в ФСБ, а вот те кто организовал и оплатил это убийство в Киеве и Лондоне. Я жду исполнения танца смерти для бандерлогов.
            2. frruc Ранг пользователя
              frruc
              +2
              Сегодня, 14:20
              мерцание
              ......может была и вторая группа, которая ждала "таджиков" и под прикрытием подожгла Крокус Сити?

              Понятно, что дело не простое. Выводы делать преждевременно, возможна многоходовка.
              1. НИКНН Ранг пользователя
                НИКНН
                +3
                Сегодня, 14:34
                Цитата: frruc
                Понятно, что дело не простое. Выводы делать преждевременно, возможна многоходовка.

                Полагаю, что их точно ждали, чтобы ликвидировать, не должны они были живыми остаться (кто таких , а это неумные люди для мяса отпускать хотел) или это группа отвлекающая, но не срослось, теперь план "Б" играют.
              2. Alex777 Ранг пользователя
                Alex777
                +1
                Сегодня, 14:38
                Цитата: frruc
                Выводы делать преждевременно, возможна многоходовка.

                Да. Звонок Байдена ночью лидерам Британии, Франции, Италии и Германии, вряд ли был случайным или обыденным.
            3. ramzay21 Ранг пользователя
              ramzay21
              +10
              Сегодня, 14:29
              Таджиков явно подставляют

              Вам надо с детьми своими пожить среди таджикских соседей чтобы престать чушь нести?
              1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                Штынский Карлик
                -11
                Сегодня, 14:40
                Чем вы отличаетесь от нацистов бандеровцев?
                1. ramzay21 Ранг пользователя
                  ramzay21
                  +6
                  Сегодня, 14:49
                  Чем вы отличаетесь от нацистов бандеровцев?

                  Предлагаете этих террористов как и убийц ветерана СВО просто отпустить?
                  И я вам не либерал, я против вступления в НАТО, я против саботажа, я против Жестов доброй воли с врагами, и я против завоза дикарей.
                  1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                    Штынский Карлик
                    -7
                    Сегодня, 14:53
                    Вы написали "пожить среди таджикских соседей". Они ведь для вас люди второго сорта?
                    1. жарофф Ранг пользователя
                      жарофф
                      +1
                      Сегодня, 15:05
                      Нет и ещё раз нет. Это люди другой ментальности . На самом деле им в РФ плохо. Никому не нравится жить на чужбине . Другое дело,что одни встраиваются в нашу жизнь (учат язык,переселяются из райно компактного проживания выходцев из республики,что греха таить ,гетто),детей приучают жить именно по нашим правилам,их мало,но они есть,но больше других,которых,даже трудно сказать,они и тут не хотят ассимилироваться и домой не хотят . Я их не жалею. Их надо вежливо удалять . Всей семьёй
                    2. ramzay21 Ранг пользователя
                      ramzay21
                      +2
                      Сегодня, 15:26
                      Вы написали "пожить среди таджикских соседей". Они ведь для вас люди второго сорта?

                      Вы несете эту чушь потому что не жили в Средней Азии а я жил, и это они нас за людей не считают, особенно таджики а потому они побежали резать своих русских соседей в 1992 году а не русские их.
                      Вот я и говорю что вам и таким как вы надо пожить с ними и на своей шкуре прочувствовать ИХ отношение к вам, чтобы чушь не лепить и не предлагать делать другим то в чем вы не разбираетесь!
                      1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                        Штынский Карлик
                        +1
                        Сегодня, 15:34
                        Ну а прибалты вобще русским даже гражданство не дают - у русских там статус "неграждане". Зачем вы в сторону уводите? Вместо того чтобы акцентировать внимание на настоящем враге - англосаксах, вы правоцируете ненависть к бывшей советской республике? Вы думаете ЦРУ США не смогут завербовать убийц из этнических русских? Может вам про РДК напомнить?
                    3. Chack Wessel Ранг пользователя
                      Chack Wessel
                      0
                      Сегодня, 15:35
                      Люди? Вы в этом уверены?
            4. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 15:02
              При чем тут именно таджики?Этот упырь-славянин?Явно -среднеазиат.Коих сюда бесконтрольно завезли.Всех не будем скопом.Есть один метод.Собрать авторитетов из диаспор и поставить перед выбором.В России остаются только те,за кого они персонально будут держать ответ.Собрать представителей бизнеса,использующие мигрантов на работе.Поставить их же перед таким выбором.Или отвечаете головой,или...
              1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                Штынский Карлик
                0
                Сегодня, 15:36
                Может проще отменить "Московскую декларацию 1994" чтобы покончить с заказчиком всего этого кашмара?
          2. ramzay21 Ранг пользователя
            ramzay21
            +2
            Сегодня, 14:08
            Понятно что заказчики это бандеровцы. Но наказать надо прежде всего тех кто потенциальных террористов к нам везет без счета, кто их крышует и кто поддерживает их диаспоры. Это саботаж в чистом виде и Кириенко, Хусну́ллин и их подельники должны болтаться в петле вместе с этими уродами убившими около ста человек. Смерть тварям!
            1. Штынский Карлик Ранг пользователя
              Штынский Карлик
              0
              Сегодня, 14:40
              А заказчики "бандеровцев" - ЦРУ США. Они и есть главный кто за всем этим стоит.
            2. frruc Ранг пользователя
              frruc
              +1
              Сегодня, 14:48
              ramzay21
              Понятно что заказчики это бандеровцы.

              Возможно. Вспоминаю, как организовали подрыв Крымского моста с участием целой цепочки посредников, через целый ряд государств (Украина, Болгария, Грузия, РФ) , а взорвался ничего неподозревающий водитель-дальнобойщик с фурой и жд.состав с топливом. Кто такие операции разрабатывал и воплощал в действие?
              1. ramzay21 Ранг пользователя
                ramzay21
                0
                Сегодня, 15:44
                Возможно. Вспоминаю, как организовали подрыв Крымского моста с участием целой цепочки посредников, через целый ряд государств

                Вот именно. Для начала нужно прекратить бардак с иммиграцией в нашей стране, запретить двойное гражданство, разработать адекватные и прозрачные законы регулирующие трудовые визы и правила их получения, введение визового режима со странами граждане которых регулярно работают нелегально, и правила получения вида на жительство в нашей стране, исключающие получение вида на жительство в нашей стране, не говоря о граждансве лицам не знающим русского языка, не разделяющими наши ценности а так же преступниками и потенциальными преступниками.
            3. ВасАндр Ранг пользователя
              ВасАндр
              0
              Сегодня, 14:59
              Даже если следствие точно определит всех исполнителей теракта и они во всём признаются, надо, прежде чем их расстрелять, пройтись по всем цепочкам, выявить всех причастных, найти их и наказать. Без этого признательные показания нельзя считать полностью правдивыми, а зло наказанным.
              1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                Штынский Карлик
                -2
                Сегодня, 15:00
                Ну выясниться что это ЦРУ США. И что делать?
          3. zsdk Ранг пользователя
            zsdk
            +6
            Сегодня, 14:24
            Судя по публикациям в разных источниках в челябинске вообще творится беспредел.
          4. Mitos Ранг пользователя
            Mitos
            +4
            Сегодня, 14:38
            Льет соловьем легенду. Они не просто набраны с улицы дворникм, а люди с подготовкой отработавшие свои действия и там явно должен быть старший кто руководил. В любом случае они пошли убивать мирных, где они помрут в петле или в тюрьме уже не столь важно инструмент можно и выкинуть. А вот возбудителей эьой чумы - руководителей надо уничтожать.
          5. Николай310 Ранг пользователя
            Николай310
            +1
            Сегодня, 14:48
            Раис - это популярное у мусульман имя. И среди татар, и среди башкир...

            Судить отчеству о национальности - извините, но это признак недалекого ума...
        2. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 13:53
          Надеюсь почки и печень у них в смятку! sad
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +7
            Сегодня, 14:05
            И?кому теперь от этого легче будет?А я надеюсь,что эти органы в смятку будут у тех,кто организовал это забугром.Даже здесь,среди диаспор,неприкосновенных.И пусть меня считают расистом.
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              +1
              Сегодня, 14:12
              Хоть убейте меня,не верю тому что говорит!Прикидывается джамшутом, глаголит легенду.
              1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                dmi.pris1
                +1
                Сегодня, 14:14
                А что?Не джамшут?Представитель внеземной цивилизации?..
              2. 41 РЕГИОН Ранг пользователя
                41 РЕГИОН
                0
                Сегодня, 14:30
                Цитата: Эдик
                Хоть убейте меня,не верю тому что говорит!Прикидывается джамшутом.

                Да я тоже как то слабо верю что он 98 года рождения , то есть что ему 26 лет
              3. Ясная Ранг пользователя
                Ясная
                +1
                Сегодня, 14:32
                Цитата: Эдик
                Хоть убейте меня,не верю тому что говорит!Прикидывается джамшутом, глаголит легенду.

                Конечно. Пока он говорит то, что запомнил на инструктаже. Сейчас его поймают на вранье и "пристыдят", мол вам, мистер бандит, должно быть стыдно! И он, очевидно, умрет от стыда.
          2. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            +1
            Сегодня, 14:07
            Цитата: Эдик
            Надеюсь почки и печень у них в смятку! sad

            Вначале надо чтобы они соловьём запели и мамой поклялись что Буданов - их брат, а потом можно и в кашу и почень и печки! am
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +4
              Сегодня, 14:18
              Меня всеода умиляли такие комменты.Ну признается,что он-"брат".Дальше что?До этого мы были в неведении,что ГУР Украины,как и сама эта территория является террористическим государством?Блин!Прозрели!А я более того скажу-а ничего не изменится.Как не признавали их террористами,так и высшие наши силы и не поизнают.Как вели себя к диаспорам преклоненно,так и будет продолжаться..Зла не хватает на эту импотенцию в верхах
              1. isv000 Ранг пользователя
                isv000
                -3
                Сегодня, 14:25
                Цитата: dmi.pris1
                Меня всеода умиляли такие комменты.Ну признается,что он-"брат".Дальше что?

                А дальше надо натянуть сову на глобус и потребовать с высоких трибун признать У р каину террористическим образованием, обрезав тем самым подпитку Залежалой извне...
                1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                  dmi.pris1
                  -1
                  Сегодня, 14:38
                  Вы поняли,что написали?Странно как то.Вроде в одной стране живем..
                2. Штынский Карлик Ранг пользователя
                  Штынский Карлик
                  -3
                  Сегодня, 14:41
                  Не так. Нужно признать, что Украина вышла из СССР незаконно.
                  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                    dmi.pris1
                    +2
                    Сегодня, 14:47
                    Ну,тогда уже более того-Союз развалили незаконно
                    1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                      Штынский Карлик
                      -1
                      Сегодня, 14:56
                      Так и есть - "Это было решение руководства Советского союза" (с) Путин в интервью Такеру Карлосону. При чем решение НЕЗАКОННОЕ.
                      А нам 30 лет телевизор говорит, что СССР типа сам по себе взял и развалился.
                      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                        dmi.pris1
                        0
                        Сегодня, 15:07
                        Ээ..По СМИ твердят лет тридцать?Скажите,вот Путин заявил о незаконности развала государства американскому журналисту.А ему слабо это сделать перед камерой и заявить прилюдно нам.Кстати,двадцать лет при нем твердили в СМИ обратное.Слабо ему снять неприкосновенность с тех,кто принимал активное участие в развале?Вплоть до их потомков и семей?Коим он в свое время "что то пообещал"?
                        1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                          Штынский Карлик
                          +2
                          Сегодня, 15:12
                          Такер такой же вопрос ему и задал - на что Путин сказал, что сила США в СМИ перевешивает его возможности (в том числе и в России) - и он просто "засветит" свои источники.
                          Но Путин по факту - прямо под камеру и сказал, что СССР распустило его руководство (незаконно как выяснилось). Кстати законного документа о том что СССР "пропал" - просто не существует.
                  2. Николай310 Ранг пользователя
                    Николай310
                    +2
                    Сегодня, 14:50
                    Она и вышла незаконно... Как и Россия, кстати... Вопреки воле народов на референдуме.

                    Может пора деЕльцинизацию провести?!
                    1. Штынский Карлик Ранг пользователя
                      Штынский Карлик
                      -2
                      Сегодня, 14:59
                      А вы разве не слышали, что уже собрано более 450 000 подписей за расследование развала СССР? Верховный суд - начисто игнорирует этот факт. Есть даже сайт - "горбсудрф". Там каждый желающий может к иску присоедениться. Иск подала адвокат Ольга Смирнова.
        3. ettore Ранг пользователя
          ettore
          +3
          Сегодня, 14:02
          Цитата: Lev_Russia
          Раньше хотя бы террористы убивали и сами умирали за идею, а сейчас за зеленые на карту... Фууууу!!! Мерзость какая!!!

          Это обычный наёмник, там тоже за идею - деньги.
          1. К-50 Ранг пользователя
            К-50
            -1
            Сегодня, 14:24
            Цитата: ettore
            Это обычный наёмник

            Обычные наёмники терракты не устраивают. Это именно террорист! Надесь долго не проживёт, ибо не к чему ему это.
            Хотел к аллаху с гуриями? Ну и отправить его к ним, кто мы мешать ему к присоединению, наоборот нужно ускорить его.
            1. ettore Ранг пользователя
              ettore
              -2
              Сегодня, 14:33
              Цитата: К-50
              Обычные наёмники терракты не устраивают. Это именно террорист!

              И в чём принципиальная разница? И там и там преступление совершается для того чтобы дать сигнал другим, различается количеством жертв и величиной психологического эффекта. Наёмник может совершить за деньги то, что террорист делает за идею и деньги.
              Наёмник это террорист у которого нет религиозной или политической идеи, только деньги.
        4. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 14:05
          Цитата: Lev_Russia
          Раньше хотя бы террористы убивали и сами умирали за идею, а сейчас за зеленые на карту... Фууууу!!!

          Процесс расследования в самом начале, ещё неизвестно, какие детали и подробности выплывут наружу. Может быть, сейчас этот "правоверный" просто врёт, что только за деньги. Вот когда остальных отловят и вывернут наизнанку, тогда и можно будет делать окончательные выводы. Уж очень они старались расстрелять, как можно больше людей. Именно идейные террористы так поступают. Мои личные предположения.
        5. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +1
          Сегодня, 14:13
          У преступника также спросили, откуда он взял оружие, на что тот уклончиво ответил, что........

          Пeндoc недоговаривает или откровенно врет. Главное, чтобы их в камерах-одиночках раньше времени не ликвидировали. Следствию и поисковикам надо дальше копать.
          1. Южноукраинец Ранг пользователя
            Южноукраинец
            +3
            Сегодня, 14:26
            Цитата: frruc
            Пeндoc недоговаривает или откровенно врет

            Откуда у такой опыт обращения с автоматом? По виду обычный дворник.
            1. frruc Ранг пользователя
              frruc
              +1
              Сегодня, 14:33
              Южноукраинец
              По виду обычный дворник.

              Проверят этого дворника и на мозоли на пальчиках и на выхлопы пороха, разведут по полной программе. Там ведь еще имеется десяток задержанных. Да и поисковики дальше рыщут.
        6. 41 РЕГИОН Ранг пользователя
          41 РЕГИОН
          +1
          Сегодня, 14:20
          Цитата: Lev_Russia
          Повесить этих гнид мало, предварительно четвертовать как это было на Руси (ну или на кол...) Думаю желающие найдутся...

          Может хоть сейчас запрет на Смертную казнь отменят хотя бы для таких погомиев
        7. Сергей3 Ранг пользователя
          Сергей3
          +1
          Сегодня, 14:27
          а сейчас за зеленые на карту...

          Даже не за зелёные, всего то за 500 тыс. деревянных, вот так вот...
        8. Землекоп Ранг пользователя
          Землекоп
          +2
          Сегодня, 14:54
          Предлагаю аккуратно отрезать стопы и забинтовать дабы от потери крови не скопытились. Кинуть к голодным свиньям. Кто не в курсе голодные свиньи страшнее тигров. они разрывают и жрут все живое и не живое. Заживо съеденные вот достойное наказание.
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +5
        Сегодня, 13:58
        Цитата: Rage66
        На кол его надо медленно сажать...
        Зато быстро все вспомнит hi

        Бамбук растёт очень быстро. Повинного сажали на сидушку над бамбуком и заправляли росток ему в задний проход. Росток рос прямо во внутрь. Восток - дело тонкое... wink
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 14:06
        Цитата: Rage66
        На кол его надо медленно сажать
        Сначала хорошенько допросить
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 14:22
          Сначала хорошенько допросить
          ...да не вопрос...пару доз Амитала..и вся инфа в кармане...а вот публичная казнь не плохо было б...и не какое то повешение...а что б помучался на публике...дозу бутулина прямо в рот
      4. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        0
        Сегодня, 14:09
        Повесить, а труп свиньям скормить.
        1. podval57 Ранг пользователя
          podval57
          +1
          Сегодня, 14:24
          Повесить на воротах посольства Таджикистана.
          1. Chack Wessel Ранг пользователя
            Chack Wessel
            0
            Сегодня, 15:37
            Лучше на воротах Москворецкого рынка.
      5. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 14:11
        Цитата: Rage66
        На кол его надо медленно сажать...
        Зато быстро все вспомнит hi

        А хоронить живым , зашив в свиную шкуру , кормить только свининой, и пусть проклянет тот день когда родился на свет . am
      6. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 14:29
        Цитата: Rage66
        На кол его надо медленно сажать...
        Зато быстро все вспомнит

        насчет "на кол", согласен, что вспомнит, глубоко сомневаюсь, тупое животное которое ни чего не знает, использовали как презерватив
    2. Mirakuru Ранг пользователя
      Mirakuru
      +9
      Сегодня, 13:45
      Нууу пойти убивать за 500к рублей такое себе, попахивает... кхм неправдой.
      Хотя с другой стороны появилась мысль, что реально так и было. Кураторы в тг(известно чей почерк), наняли за гроши этих, я даже не знаю как назвать этих существ, и думали устроить черный пиар. Типо пойдут постреляют, может быть грохнут пару человек, чисто акция для СМИ. А эти нелюди пошли в разнос. И когда начала появляться инфа насколько все оказалось серьезно, глаза от страха на лоб полезли, паника началась у них. От туда и пошли вбросы ципсо, от туда бегство с банковой, от туда разные оправдания, и от туда же наспех слепленный фейк про ответственность ИГ.
      1. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        +2
        Сегодня, 13:54
        Цитата: Mirakuru
        Типо пойдут постреляют, может быть грохнут пару человек, чисто акция для СМИ.


        Тем более руку на акциях в Белгородской области набили (если именно те кто я думаю), кураторы - РДК , похожий почерк.... но не рассчитали масштаб проблемы и последствия для себя.
        1. Storm1978 Ранг пользователя
          Storm1978
          0
          Сегодня, 14:02
          Оно говорит, что прибыло из Турции. Вопросов больше не имею. Там этих существ натаскали, не секрет Полишинеля, что Турция является тренировочным и перевалочным хабом.
        2. красноярск Ранг пользователя
          красноярск
          +1
          Сегодня, 14:21
          Цитата: Aleksandr21
          кураторы - РДК , похожий почерк..

          А можно про "похожий почерк" по подробней.
          Почерк, кстати, больше похож на мусульманский.
          1. Aleksandr21 Ранг пользователя
            Aleksandr21
            0
            Сегодня, 14:32
            Цитата: красноярск
            А можно про "похожий почерк" по подробней.
            Почерк, кстати, больше похож на мусульманский.


            Похож тем, что на исполнителей вышли через телеграмм и предложили деньги (такое очень любят Украинские спецслужбы) + после исполнения теракта, куда двинули боевики ? В сторону Украины, где по информации наших спецслужб имели связи на той стороне…

            До этого РДК делало практически тоже самое: пиар акция. резонанс… я помню их первые заходы, когда расстреливали машины с мирными жителями и случайных прохожих) тут за небольшими отличиями похожая картина.

            Ну и мусульманский почерк… всё таки там больше идейные, шахиды а тут за деньги выполнили работу – умирать не захотели, и направились на Украину. Так что либо ГУР Украины приложили тут свою руку, либо кураторы из Великобритании… а может быть все стороны.
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 13:54
        Цитата: Mirakuru
        Оттуда и пошли вбросы ципсо, от туда бегство с банковой, от туда разные оправдания, и от туда же наспех слепленный фейк про ответственность ИГ.

        А здесь уже мелькали сообщения о странном передвижении по залу «профессионалов»...
        Какая, однако у нас страна. Ещё и окажется, что они жили в России ДО ТОГО КАК...
        Цитата: tralflot1832
        Гавнюк с трудом вспоминает "легенду".

        Скорее всего, он с трудом вспоминает русский язык...
      3. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 13:54
        Не удивлюсь, если выяснится, что это группа прикрытия.
        Западный СМИ и ципы совершили фальстарт. Они начали кричать о мусульманах, когда ещё никого не пймали. Они знали, что поймают таджиков.
      4. Hellcos Ранг пользователя
        Hellcos
        +4
        Сегодня, 13:55
        Думаю, что все же на религиозной почве склонили убивать, а деньги бонусом. Чем глупее человек, тем легче им манипулировать всяким там "помощникам проповедника"
      5. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 13:59
        Никакой паник у них не было. И они не шли убивать пару человек. Они тащили с собой зажигательные смеси, чтобы устроить пожар. Чётко пришли, сделали свое дело и чётко ушли.
        1. Mirakuru Ранг пользователя
          Mirakuru
          -3
          Сегодня, 14:01
          Паника не у них, а у организаторов, от того что исполнители со всей душой подошли к делу.
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            +1
            Сегодня, 14:05
            Для чего им дали задание устроить поджог? Чтобы убить пару человек? Я уже не говорю об стрельбе из автомата очередями по толпе людей. Ну да, рассчитывали убить пару человек, ага
        2. Tagan Ранг пользователя
          Tagan
          +1
          Сегодня, 14:46
          Однако после поимки животное вело себя не так уж чётко - тряслось как осиновый лист, в глазах страх. Поди ещё и обоccался(как минимум).
      6. Стирбьорн Ранг пользователя
        Стирбьорн
        +4
        Сегодня, 13:59
        Цитата: Mirakuru
        Кураторы в тг(известно чей почерк), наняли за гроши этих, я даже не знаю как назвать этих существ, и думали устроить черный пиар.
        Странно, до этого говорили, что работали профи. Ставер целую статью написал. А тут за 500 всего...да ихнее Рено дороже стоит, не говорю уже про оружие...Муть какая-то
        1. Mirakuru Ранг пользователя
          Mirakuru
          0
          Сегодня, 14:03
          Вот это как раз и не вяжется, короче главное чтобы фсбшники все с них вытрясли.
      7. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
        Дмитрий Иванов_1991
        +2
        Сегодня, 14:03
        хорошо в Московиях живёшь, да бюджете-газпроме работаешь?
        и не понимаешь, как в другой части за МКАДом люди живут.
        Только недавно в Хакасии мужик (из народа шойгу) с топором одного забил до смерти в голову, второго зарезал ножом, зажав ногами и перерезав горло, как животному.
        причина? проигрался в карты на 10 или 20тр.
        у меня в Подмосковье, буквально недавно, человек убил человека за 30тр долга. Тот итак в кредитах был, а тут ещё и долг в 30тр прилетел - крышу и сорвало.
        смешные суммы, да? для тебя. а люди , вот, на такое способны из-за них.
      8. красноярск Ранг пользователя
        красноярск
        +1
        Сегодня, 14:16
        Цитата: Mirakuru

        Нууу пойти убивать за 500к рублей такое себе, попахивает... кхм неправдой.

        Получается, что их "с бору по сосенке" на "Телеграм" надергали, пообещали денежку малую, указали объект, дали какое-никакое "ружжо" и все?
        А как же слова очевидца: - "Действовали слаженно, умело, чувствовалась четкая организация, каждый знал свое место..."
        Тут не попахивает, тут смердит неправдой.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +8
      Сегодня, 13:47
      Гавнюк с трудом вспоминает "легенду".Надо его выпотрошить наизнанку, в ФСБ это умеют.
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 14:15
        Цитата: tralflot1832
        Надо его выпотрошить наизнанку, в ФСБ это умеют.

        Гимн с ним разучивать будут am
      2. -Paul- Ранг пользователя
        -Paul-
        +1
        Сегодня, 14:22
        Русский с трудом вспоминает, его трясёт от страха и холода.
    4. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
      Иван Иванов_36
      +3
      Сегодня, 13:47
      Надо все внимательно сверять, все их показания и так далее. Чтобы это не была подставная группа. А реальная затаилась и ждет, чтобы уйти. Думаю, разберутся.
      1. Monster_Fat Ранг пользователя
        Monster_Fat
        +8
        Сегодня, 13:56
        Ну, да- сидит такой и тут ему смс в телеге или вотсар: " слышь чувак, пойди убей кого-нибудь, дадим 500 тыс рублей"... Он такой:"А кого убить?" Ему: "да, без разницы"...
        "А, где и когда"? "Скинем адрес и время". "А оружие где и боеприпасы?". "Да приедут чуваки на машине привезут, вместе и поедите". Он такой-"о какое бабло большое, я согласен". Так все и было, судя по статье? winked
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Сегодня, 13:48
      Понятно баран для заклания,другие кто с ним в машине ехал тоже явно испытывают дефецит головного мозга,если поехали и с оружием в машине,да и машину что полстраны искало,не поменяли на другую!К сожалению,таких сейчас понаехало множество,вербуй не хочу!О чем вообще речь,если наши курицы на железке релейные шкафы жгут за тысяч рублей?А этому чучелу остатки мозга вымыли начисто,думает что он герой,а ему роль дичи изначально и была уготована!И карту с баблом он не терял-утянули свои,чтобы между собой бабло поделать!
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 14:14
        Как то очень долго искали.
    6. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      +3
      Сегодня, 13:49
      Все миндальчаем.ищем друзей.а вокруг одни враги . И идет война но власть имущая этого не понимает. И учит уроки рысования.
    7. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      +3
      Сегодня, 13:49
      Убивали они долго и много. Не просто - пострелял за деньги и сбежал. ....Может им "план" числа убитых выставили?....Скорее - "идейно-одурманенный", который сейчас прикидывается трусливой овечкой.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 13:57
        Цитата: samarin1969
        Убивали они долго и много. Не просто - пострелял за деньги и сбежал.

        Может статься так, что от пожара погибло больше, чем от пуль...Уже 115 жертв...
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +1
          Сегодня, 14:13
          Росс42-к сожалению погибших почти 150 человек!Тела находят в разных местах,многие задохнулись от дыма!
          1. ROSS 42 Ранг пользователя
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 14:38
            Цитата: Бережливый
            Тела находят в разных местах, многие задохнулись от дыма!

            Именно это я и имел ввиду. Не идёт урок впрок...Здание не должно гореть, как спичечный коробок...И системы пожаротушения должны работать...
            Но их установка такая дорогая...
    8. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 13:50
      Откуда информация - Telegram. Как общались - через Telegram. Как познакомились - через Telegram. Кто и как отдавал приказы на начало и проведение акции - через Telegram. Telegram-каналам "почёт и уважение". Telegram - каналы никто не читает, абсолютно никто особенно некие "они" ангелы или черти науке и природе в принципе не известно. Особенно тем кто свои отчёты о проделанной работе опубликовывает в своих так называемых каналах. Молодцы ! am request good drinks hi
    9. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +3
      Сегодня, 13:51
      Только смертная казнь.
      1. samarin1969 Ранг пользователя
        samarin1969
        +1
        Сегодня, 14:12
        Цитата: JÜRGEN WEGNER
        Только смертная казнь.


        А почему так слабо? За такой масштабный теракт должен отвечать весь род. Последствия должны быть для всех "верующих в телеграмм"... am
        1. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
          JÜRGEN WEGNER
          +3
          Сегодня, 14:17
          Публично казнить заказчиков и исполнителей.

          Можно конечно принудить исполнить приговор мать убийцы.
          Эти мрази знают кого воспитали. А отца казнить вместе с сыном.

          Всех причастных, не зависимо от ранга и положения.
    10. Ганкутсу_ Ранг пользователя
      Ганкутсу_
      +7
      Сегодня, 13:52
      Ваххабиты, с британским душком. И таких в России миллионы. Уверен, что никто за это не ответит, а в Россию продолжат завозить ценных специалистов
    11. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 13:53
      Цитата: Mirakuru
      Нууу пойти убивать за 500к рублей такое себе, попахивает...

      почему нет? для таджика, фана из Гиссара это большие деньги.
      Про проповедников отличные романы Фр Форсайта - особенно Список Убийств - по общению с проповедником в инт-те - поклонники аллаха убивают людей в штатах и англии - проповедник занесён в список убийств, который еженедельно рассматривается президентом США.
      1. Feodor13 Ранг пользователя
        Feodor13
        +1
        Сегодня, 14:10
        Большие деньги таджики могут "заработать" на СВО, что и делает часть из них.
        За 2,5 месяца как минимум.
        А при хорошем раскладе получат еще и гражданство РФ, и даже почет, и трудоустройство и т.д.

        Так что тут насчет денег - какой-то фейк. Другой мотив у них. Либо одурманенные раисами и прочими ихними пророками.
        1. Monster_Fat Ранг пользователя
          Monster_Fat
          -1
          Сегодня, 14:26
          А почему заплатили рублями, а не гривнами, если ехал на Украину или не в евро- долларах? Что он с рублями делать будет за границей? И да половину перевели на карту банка, которую он потерял ( в какой банк? Учитывая, что всё банки отключены мало того что от СВИФТ, так и то, что отключены и от МИР если платёж за границей) .. Как он деньги собирался получить? Ну, такое....
          1. Виталий161 Ранг пользователя
            Виталий161
            0
            Сегодня, 15:02
            Вы как маленький, или по вашему крипта тоже под санкциями? или думаете в нашей стране ни кто за магар не обналичит и не переведет кому надо некую сумму?перевести деньги не проблема, абсолютно, а вот оружие...и ведь работали они не Сайгой или Вепрем, а АК 12ми, хоть и первых серий, вот как оружие попало в страну, и свободно передвигалось, вопрос вопросов, жаль номера все сбиты на стволах по любому, думаю от куда Ак 12 мог взяться догадаться не сложно
    12. Обычный Ранг пользователя
      Обычный
      +11
      Сегодня, 13:53
      Вопрос к пи....су Хуснуллину, который ратует за привлечение мигрантов: зачем тебе вот такие работники? Что можно ждать от этого животного здесь? Что он полезное может привнести? Это потенциальный убийца, вор и насильник наших женщин.
    13. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +7
      Сегодня, 13:55
      Кто пустил это существо в Россию? Кто дал ему паспорт?
    14. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 13:56
      Врет. Операция явно подготовленная. Бежали не абы куда, а конкретное место. Путь отхода тоже был отработанным.
      Явно работали за евро и переселение их семей в Европу по поручению Украины.
      1. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        -1
        Сегодня, 13:58
        Вы серьезно? То есть предателя перебежчика на вертолете и того грохнули, а это животное нужно было бы для каклов и беспокойство об их семьях? Его бы там бы и замочили. Не удивлюсь даже тому что сами сбушники сдали их нашим в виде анонимного сообщения. Не злоупотребляйте алкоголем так сильно.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          -1
          Сегодня, 14:03
          Ты сам серьезно? Предатель летчик рубли получил? Где его убили? В Европе, где он жил по украинским документам. ЦИПСОТА, ты своих не отмажешь.
          1. Обычный Ранг пользователя
            Обычный
            -3
            Сегодня, 14:04
            Пхахаха, иди опохмелись, малыш)))))Первые три буквы в твоем имени явно лишние. Завязывай бухать.
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              -3
              Сегодня, 14:05
              ЦИПСОТа, а чего занервничал и на оскорбления перешел? Факты крыть нечем?
              1. Обычный Ранг пользователя
                Обычный
                -2
                Сегодня, 14:07
                Ципа, желудь хочешь, у тебя чуб торчит
          2. Обычный Ранг пользователя
            Обычный
            0
            Сегодня, 14:05
            тетерев унылый, зарегистрированный 24 февраля мне пишет про ципсоту? Чубатый, хочешь желудь?
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              -2
              Сегодня, 14:08
              Смотри, ЦИПСОта, зарегистрирован с именем и фамилией, а не аноним, как ты
    15. Oleg Telpes Ранг пользователя
      Oleg Telpes
      +1
      Сегодня, 13:58
      не только телеграм, но и банки пособники, да и нелюдей хватает.
      такие не понимают, но страх есть
    16. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
      Дмитрий Иванов_1991
      +11
      Сегодня, 13:58
      Скажите спасибо путину за его бесконтрольную раздачу российских паспортов вот таким вот "тоже-россиянам" и "незаменимым" специалистам из Средней Азии.
      как бы это смешно не звучало, но при Медведеве такой вот раздачи и беспредела не было. Они у нас работали, но имели временный вид на жительство и депортировались пачками при любом нарушении.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        -6
        Сегодня, 14:15
        ЦИПСОта, скажи спасибо Зеленскому, что пока не на фронте, ему тролли очень нужны
        1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
          Дмитрий Иванов_1991
          -1
          Сегодня, 14:25
          а что ты фамилию зеленского с большой буквы пишешь? уважаешь человека?
          так кто из нас ципсота?
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -3
            Сегодня, 14:26
            О, бред о том, что что-то надо писать с маленькой буквы(иначе ты не настоя укр и пророссийский активист и к тебе уже выехали) пошел из украинской пропаганды. Ты же палишься
        2. Обычный Ранг пользователя
          Обычный
          0
          Сегодня, 14:51
          Прокололся, чубатый, зеленского прям с заглавной любишь писать? Последний раз спрашиваю: желудь хочешь? Какие же вы тупые там, понабирают ых в вашу контору))))
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -1
            Сегодня, 14:58
            Твой коммент 8 января 2024 в новости "Секретарь комитета ВРУ по обороне Костенко заявил, что Зеленский «политически умер»": "... С Зеленским все куда проще...".
            6 января 2024 "Зеленский призвал Запад передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных российских активов": "...Зеленский очень сильно боится проиграть..."
            Попался, ЦИСОта))) Еще раз, писать что-то с маленькой буквы, чисто украинская мулька. Русские такой фигней не страдают
            1. Обычный Ранг пользователя
              Обычный
              -1
              Сегодня, 14:59
              Желуди заканчиваются, торопись, чубатый.
    17. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +8
      Сегодня, 13:59
      Главарь.

      Даёт показания через переводчика.

      Продукт миграционной политики.
      1. Poruchik77 Ранг пользователя
        Poruchik77
        +1
        Сегодня, 14:32
        поверьте, при грамотном подходе (а там люде знают свое дело) в СИЗО в Лефортово такие плохо говорящие, начинают языком Пушкина и Лермонтова говорить. Просто немного пальцы в дверной косяк поместить и слегка дверкой надавить. Жалеть их не нужно.
        1. Фактор Ранг пользователя
          Фактор
          0
          Сегодня, 14:36
          Ничего не прояснилось. Вопросов больше, чем ответов этих упырей.

          Англосаксы умеют тень на плен наводить и чужими руками творить провокации и тер.акты.

          Как-то сразу они подсуетились и мгновенно дали наводку на чурок.
    18. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +3
      Сегодня, 14:00
      Вернуть смертную казнь. Вернуть смертную казнь. Вернуть смертную казнь, наконец!
      Вернуть уважение к Российскому паспорту, прежде всего среди работникив ФМС! Создать Российский интернет!
      1. Обычный Ранг пользователя
        Обычный
        0
        Сегодня, 14:55
        На мой взгляд дело не в смертной казни, а в бестолковых перестановках всяких министров. Вот к примеру, снимут одного, а потом его просто переместят на другое теплое место. Принципиально нужны новые люди, с другим мышлением. Ну допустим полетит голова Хуснуллина с одного места, так его же никуда не денут, просто переместят на другое. Мы не выращиваем людей с принципиально другим мышлением. Мы казним 100 террористов, а пси..а Хусснулин за это время завезет еще тысяч 200-ти.
        1. fiv Ранг пользователя
          fiv
          0
          Сегодня, 15:43
          Все, что сказал выше плюс выращивать новых людей. Хочешь - не хочешь, напрашивается идеология. С Вами согласен, но частично.
    19. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +2
      Сегодня, 14:04
      Эти ребята ментально не похожи на тех, кто был в Крокусе
      По-моему
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        +3
        Сегодня, 14:18
        Цитата: Rage66
        Эти ребята ментально не похожи на тех, кто был в Крокусе
        По-моему

        Да тут вообще странно. Сначала крайне профессионально вошли, устроили профессиональный терракт по всем правилам. Молниеносно без следов ушли и растворились в тумане. После чего пошёл цирк с конями полный. Где они уже какие то немоголики дилетанты полные. Либо мой отец и мать были зайцы как в анекдоте либо же отпущения которых настоящие бандиты сливают силовикам
    20. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +5
      Сегодня, 14:05
      Врёт конечно, они любят прикидываться баранами. Если из той группы, то все наверное по глубже, чем этот лепет.....*никого не знаю, ничего не видел".
    21. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 14:05
      А как он в Россию-то попал? Гастарбайтер?
      1. tkoh
        tkoh
        +2
        Сегодня, 14:13
        Цитата: Голландец Михель
        А как он в Россию-то попал? Гастарбайтер?

        Была новость что все граждане РФ
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 14:15
          Цитата: tkoh
          Цитата: Голландец Михель
          А как он в Россию-то попал? Гастарбайтер?

          Была новость что все граждане РФ
          Но была, что они и граждане Таджикистана
          1. BlackMokona Ранг пользователя
            BlackMokona
            +1
            Сегодня, 14:28
            Цитата: Голландец Михель
            Но была, что они и граждане Таджикистана

            Одно другому не мешает. Российские паспорта раздают Таджикам очень просто
    22. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +2
      Сегодня, 14:05
      Я не знаю что еще должно произойти, что бы лицо отвечающее за безопасность граждан и обладающий необходимыми полномочиями не принял меры по регулярным ударам по центрам принятия решений? На мой взгляд уже много сделано много ошибок из-за непоследовательности и малодушия с 14 года. И мы с каждым днем все больше умываемся кровью. Но попытки умиротворения, попытки договориться унять никак не можем. И это парадоксальная ситуация больше напоминает не на хитрую многоходовку а на преступную халатность, неисполнение мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан России.
    23. flint Ранг пользователя
      flint
      +5
      Сегодня, 14:06
      Что то не верится что этот чушкан участвовал в теракте. Возможно ложный след, для сокрытия настоящих исполнителей, которые сейчас спокойно кофеек попивают на съемной квартире.
      1. ugos Ранг пользователя
        ugos
        +1
        Сегодня, 14:52
        Какие-то они все мелкие, по первым кадрам стрельбы были выше, и более похожи на профи, а эти как будто с базара, которые ''арава'' толкают и кричат ''почт, почт''.
        1. flint Ранг пользователя
          flint
          +2
          Сегодня, 15:10
          Да согласен, ведь то, что произошло это была сложнейшая диверсионная операция, тщательно продуманная и распланированная, где были распределены все роли до секунд. На такие операции идут обычно смертники, а эти даже умудрились УЙТИ!!! И на такую операцию привлекли обычных таджиков с рынка в общем то даже для таджиков за копейки??? Что то совсем не верится.
      2. Igor1915 Ранг пользователя
        Igor1915
        0
        Сегодня, 15:25
        Такая же мысль, возможно был обслугой, или как вариант под воздействием чего то там . Но клубок нужно разматывать+ все таки много свидетелей осталось
    24. Igor1915 Ранг пользователя
      Igor1915
      +2
      Сегодня, 14:06
      Самый главный вопрос, зачем оказался в брянской области?
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:28
        Igor1915
        Самый главный вопрос, зачем оказался в брянской области?

        Чтобы затем перебраться в Черниговскую область. Возможно его специально подставили для последующего задержания, чтобы запутать следы.
        1. Igor1915 Ранг пользователя
          Igor1915
          0
          Сегодня, 15:23
          Судя по допросу они не самые умные и мне не до конца понятно были ли они исполнители . если вы были на границе, то ее так просто не перейти, надо разобраться что как. Надеюсь до нас внизу информацию доведут.
          1. frruc Ранг пользователя
            frruc
            +1
            Сегодня, 15:26
            Igor1915
            Судя по допросу они не самые умные и мне не до конца понятно были ли они исполнители

            Я такого же мнения. Настоящих террористов могли выкинуть из автомобиля по дороге и они сейчас на свободе, а эти -подставные бараны.
    25. Million Ранг пользователя
      Million
      +5
      Сегодня, 14:07
      Всех таджиков выслать из России!
      Хуснуллина- в отставку.
    26. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      +7
      Сегодня, 14:07
      Цитата: Mirakuru
      Нууу пойти убивать за 500к рублей такое себе, попахивает... кхм неправдой.

      Правоохранительные органы,после того как пропустили такое,будут работать на быстрое задержание.А найти "козлов отпущения" просто простого.Надо разбираться! Вон вместо Чекатило людей расстреливали,и в тюрмах держали.Руководство требовало результат! hi
    27. Бледар Ранг пользователя
      Бледар
      +8
      Сегодня, 14:07
      Чтото не очень он похож на безжалостную машину для убийств, которые в роликах были. Там видно было что хладнокровные профессионалы орудовали, а этот блеет и трясется как ишак. Скорей всего подставной
      1. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        0
        Сегодня, 14:21
        Он не один, но события очень сильно меняют людей, к тому же там прохладно, сложно сохранить хладнокровие. Больше информации в тг каналах военкоров
        1. Обычный Ранг пользователя
          Обычный
          0
          Сегодня, 14:58
          Это страх, а страх это адреналин, вот и трясет животное. Хотя тоже имею скепсис касаемо того, что именно он участвовал в расстреле.
        2. Igor1915 Ранг пользователя
          Igor1915
          0
          Сегодня, 15:31
          Честно сказать вообще не похож, все таки есть тип людей. Посмотрите допросы террористов из Чечни - по человеку видно что он и горло перегрызает и его это особо не волнует. Один из моих бывших руководителей - сотрудник альфы на пенсии , у него адреналин вообще не выделяется.
      2. futurohunter Ранг пользователя
        futurohunter
        +2
        Сегодня, 14:25
        Бледар
        По видео трудно судить. Могли накачать "боевой химией" - вот и безжалостные были. А трястись может потому, что начался психоз, после того, как наркотик перестал действовать.
        На профессионалов не похожи - те "залегди бы на дно", а эти бежали, даже машину не поменяли
        1. Igor1915 Ранг пользователя
          Igor1915
          0
          Сегодня, 15:35
          Очень продуманный терракт и абсолютно не продуманный выход - очень странно пока видится. Нет смены авто , смены номеров , любая группа школьников после этого разбежалась и залегла на 3 недели . Для меня один из главных вопросов - почему в центре были без масок?
      3. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 15:46
        Да они такие и есть когда слабых кошмарить всегда готовы а когда возьмут трясутся.
    28. Mraka Ранг пользователя
      Mraka
      +1
      Сегодня, 14:12
      Я не верю,что это ИГИЛ.
      Скорее Украина.
      Но их всех по-любому выпотрошат.
      Все они расскажут.
      Современная химия творит чудеса.
      1. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        0
        Сегодня, 14:19
        Пишут, что координатором теракта мог быть полевой командир ичкериец шишани, которые сейчас находится в харьковской области в составе всу
        1. futurohunter Ранг пользователя
          futurohunter
          +1
          Сегодня, 14:36
          Владимир_Д
          ичкериец шишани

          Масло масляное: "ичкерия" - так боевики Чечню называли, "шишани" - по-арабски "чеченец" (нет у них звуков "ч" и "е" - "чай" по-арабски "шай").
          Так что, по сути, вы написали: "некий аноним, выдающий себя за чеченца"
      2. futurohunter Ранг пользователя
        futurohunter
        0
        Сегодня, 14:37
        Mraka
        Зачем химия? Есть много методов допроса - и это не пытки. А наркоман под химией такого наплетет...
        Психология в руках умелого следователя творит чудеса
      3. ugos Ранг пользователя
        ugos
        0
        Сегодня, 14:48
        Химия то творит чудеса, но они скажут... вернее мы услышим, то что выгодно нашим верхам, а так как наши верхи за мир во всем мире, это скорее всего будет ИГИЛ, которых все не любят, а достать не могут, а с украинцами ещё переговоры вести надо... опять же благоприятный фон ...
    29. ettore Ранг пользователя
      ettore
      +3
      Сегодня, 14:13
      По его утверждению, за расстрел людей в «Крокус Сити Холле» некое неизвестно лицо ему пообещало якобы полмиллиона рублей. И половину этой суммы он получил на карту, но карту потерял. После исполнения теракта обещали перевести остальные деньги

      Ээээ!? Что это такое, что за бред? Заказчик платит исполнителю через банк, это чтобы потом отследить можно было? Исполнитель теряет карту с 500 тыс денег, и такие идиоты провели спецслужбы? Как то очень тревожно становится.
      1. Arisaka Ранг пользователя
        Arisaka
        +1
        Сегодня, 14:37
        Это тупые имбецилы, они не способны думать и продумывать. Почему многие считают, что грабители банков хитрые и умные герои боевиков, хотя на деле всех убивают и сажают. А половина других прокалывается на ерунде.
        Куча наших сограждан по рождению за копейки пилило рельсы и подрывало шкафы распределительные, поджигало военкоматы и здания МВД. А сколько их, убежавших за рубеж донатит хохлам, собирает банки для изготовления окопных свечей, пересылает деньги? Сколько таких групп в телеграмме с тысячами подписчиков. Очнитесь, алло.
        А расстрел на сборах уже и забылся в 22-м году?
        1. ettore Ранг пользователя
          ettore
          0
          Сегодня, 14:42
          Цитата: Arisaka
          Это тупые имбецилы, они не способны думать и продумывать. Почему многие считают, что грабители банков хитрые и умные герои боевиков, хотя на деле всех убивают и сажают. А половина других прокалывается на ерунде.

          Меня тревожит, что спецслужбы профукали подготовку этих имбицилов к терракту. Вот о чём мой пост. Такой терракт спонтанно и быстро не организуется, тем более намёки были за две недели.
          Или нам пытаются выставить их имбицилами? Но тогда ещё больше вопросов возникает.
          1. Arisaka Ранг пользователя
            Arisaka
            0
            Сегодня, 14:45
            Я вообще не представляю, как в городе размером с иную страну, можно вообще такое предотвратить. У населения на руках миллионы легального огнестрела, сколько с 404 привезли окольными путями, населения миллионы. Если в том же Израиле ты чётко видишь - это наш, это - араб. То у нас и таджики и уроженцы 404 - нам привычны. Я, как москвич, помню как во время второй чеченской мы в метро шарахались всех. И даже это не особо помогало.
    30. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 14:15
      Пургу несёт этот зверёк. По действиям зверьков на видео видно, что зверьки перед этим проходили обучение и тренировки. Но в тоже время видно по тому как держат оружие, что в боевых действиях они не участвовали.
    31. Евгений68 Ранг пользователя
      Евгений68
      +1
      Сегодня, 14:19
      Деньги дали на карту, т.е. был сделан перевод? Кто перевел? Где передали оружие, кто еще был с ним . Какой то детский лепет И в новостях было что выше среднего роста и опытом войны, как то непохож он
    32. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 14:20
      Т вари! Расстрелять!!! am
      По его утверждению, за расстрел людей в «Крокус Сити Холле» некое неизвестно лицо ему пообещало якобы полмиллиона рублей. И половину этой суммы он получил на карту, но карту потерял. После исполнения теракта обещали перевести остальные деньги.

      Куда тебя иуда переведут? ибо карту ты потерял. И, надеюсь, потеряешь свою никчёмную жтзнь, Т вари зарабатывающие на убийстве мирных граждан не имеют право на жизнь свою!
    33. Kreta25 Ранг пользователя
      Kreta25
      +3
      Сегодня, 14:20
      Неужели кто-то в это его вранье верит? Понятно, что он или подставной, или пока еще не теми методами его допрашивали.
      Кто-то, где-то, куда-то, карту потерял...
      Тьфу.
      Хочется верить, что ему потом помогли "как следует" вспомнить.
    34. kriten Ранг пользователя
      kriten
      +3
      Сегодня, 14:20
      Власть выставляет врущего таджика, что бы потом отмазывать Киев. Сам теракт был наверняка спланирован в Киеве и Британии. Но это святая страна для наших политических импотентов и завтрашних предателей.
    35. Комментарий был удален.
    36. Goldmitro Ранг пользователя
      Goldmitro
      +2
      Сегодня, 14:22
      У преступника также спросили, откуда он взял оружие, на что тот уклончиво ответил, что «они, с которыми по Телеграму общался, дали».

      Пора, наконец, забыть об желанной ассимиляции мигрантов и прекратить разговоры о терпении и толерантном отношении к их выходкам! Сейчас очень важно разобраться со всей этой чиновничьей коррумпированной нечистью, которая позволила и позволяет без проблем, в том числе, и кам, типа задержанных за убийства в "Крокус Холле", без проблем приезжать и оставаться в России.
    37. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +2
      Сегодня, 14:23
      Под названием "таджики" существует несколько народов. Они даже отличаются внешне.
      Максимально пророссийские и относительно цивильные - кулябцы.
      А этот - типичный гармец. Отличаются отсталостью уклада и исламизмом.
    38. futurohunter Ранг пользователя
      futurohunter
      0
      Сегодня, 14:23
      А чего тут обсуждать? Одноразовое мясо, повоевало где-то на Ближнем Востоке, имеет опыт обращения с оружием. Действовали, скорее всего, под психостимуляторами. Отход не был продуман (что говорит об одноразовости). Даже не поменяли машину. Действия бандитов, похоже, были паническими - возможно, психостимулятор перестал действовать.
      Вообще, показания кажутся очень странными - либо пойманный невменяем (возможен психоз от употребления наркотика), либо могли быть вообще, подставные лица (могли запугать, купить, или затравить наркотиками). Время покажет, сейчас судить рано.
      Кстати, почему так быстро поймали всю банду? Не могла ли диаспора просто сдать "козлов отпущения"?
      Кстати, умоляю не раздувать ту "абу-тему". Оеррористы национальности не имеют
      1. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        +3
        Сегодня, 14:28
        Очень удобно, национальности не имеют. Имеют, еще как имеют.
        1. futurohunter Ранг пользователя
          futurohunter
          -2
          Сегодня, 14:30
          А какое это имеет отношение к делу? Собаке - собачья смерть, независимо от национальности! И собаководам - тоже!
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 14:58
        Как это не имеют национальности?
        Все 4 таджика
        Таджик это не национальность?

        Как это не имеет отношение?
        У них группа по науионланомк признаку
        Ислпндцев или русских среди нет.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          +1
          Сегодня, 15:05
          "Национальному"
          Это именно 4 таджика пошли убивать людей за 500 тысяч
          Не исландец или русский
    39. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      +3
      Сегодня, 14:25
      Те самые "ценные работники" завозимые в Россию миллионами. За 500тыс. рублей. Это товарищи называется - приехали.
      Миграционная политика привела к катастрофе. Но бизнесу сросшемуся с властными структурами на это наплевать,им главное деньги,а что будет творится в стране....
    40. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:26
      Предположим, уж совсем задарма, стараются уж совсем сбрендившие, отмороженные... деньги всегда имеют значение, в том или ином виде за них стараются все остальные.
      А так, заказ...
    41. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +1
      Сегодня, 14:26
      Тупая ....... Сейчас подтянутся защитнички от уважаемых людей, начнутся предложения после суда на отбытие наказания в своем ауле...
    42. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
      Евгений Попов_3
      0
      Сегодня, 14:26
      Я так понял, что им и денег меньше половины заплатили. Очень похоже на жадных украинцев )
    43. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 14:28
      Вот еще участники банды на тг каналах "Повернутые на z войне" и "Colonelcassad"
    44. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      0
      Сегодня, 14:29
      Пускаем массив людей готовых на все ради денег -и вот оно.
    45. kriten Ранг пользователя
      kriten
      +3
      Сегодня, 14:29
      И вот этих сволочей убивших почти 150 человек будут кормить и лечить пожизненно на наш счет? Все ради либеральных бредней, которыми заражен ВВП.
    46. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 14:29
      скорей сего гур укрры все это замутил чужими руками вот и все ! ише и пытались к уррр прорваться к границе !
    47. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 14:32
      Самый главный вопрос как эти обезьяны оказались в России?
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +2
        Сегодня, 15:06
        Спросите у ввп и экономического блока
        Ну и мвд тоже
    48. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
      Дмитрий Иванов_1991
      +1
      Сегодня, 14:34
      С телеграмма. Двоих уже опознали.
      Про того, что допрашивали на кадрах выше- первая часть.
      Вторая про того, кто ранение во время задержания получил.
      1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
        Дмитрий Иванов_1991
        +1
        Сегодня, 14:43
        третий пойманный.
        99% что гражданин России, не говорит по русски вообще.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -1
          Сегодня, 14:54
          "Говорить по-русски"?
          Зачем?
          Их и так пускают и берут на работу (хотя без языка не могут)
          Про граждансво лучше вообще не вспоминать
          500 тысяч рублей - и они они пошли убивать
          Это мрак
        2. Kreta25 Ранг пользователя
          Kreta25
          0
          Сегодня, 15:14
          А что, сейчас нет экзамена по русскому языку для мигрантов?
          Как ему паспорт-то выдали?
          1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
            Дмитрий Иванов_1991
            +1
            Сегодня, 15:27
            лет 5-7 назад, когда вк был без цензуры и жёсткого модерирования - я лично видел несколько роликов о том, как происходит церемония получения российского гражданства.
            ведётся же официальная видеофиксация.

            стоит средне-азаиат и на ломанном русском зачитывает присягу. Рядом стоит женщина в звании полковника (по протоколу - она какая-нибудь начальница РАЙОНА ! или округа от ФМС, т.е. не рядовая тётя, а высший чиновник от этой организации). Среднеазиат зачитал, отмучался и к нему журналисты подлетают чтобы он поделился впечатлениями -а он вообще ничего не понимает по русски и по "ихнему" говорит. Таких роликов было несколько штук - это были "неудачные" кадры для местного репортажа.
            В итоге, нашли более-менее говорящего и с ним сняли ура-ролик, как он счастлив стать россиянином.

            я пробовал пол года назад найти такие ролики (дискуссия на топ варе была, а я без доказательств и ссылок обычно беседу не веду.) В итоге, не смог найти, ни в вк, ни в ок, ни просто в сети.

            ПС: мораль сей тирады? женщина, начальница от ФМС, неужели она сама не видит кому гражданство вручает? она не понимает, что эти специалисты её родню чисто теоретечески могут задеть когда-либо? понимает. Но , что-то в кармане ей мешает об этом думать и закрываются в глаза. И это "что-то" - это не совесть, к сожалению.
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 14:53
        Давайте спросим у этой "руководительницы" (и посмореть на нее тоже неплохо было бы) зачем она наняла эту обезьяну
    49. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Rage66
      На кол его надо медленно сажать...
      Зато быстро все вспомнит hi

      Зачем: Если бы я вел допрос он запел как канарейка: предложил бы на выбор, мучительная смерть в тюрьме на ПЛС или четвертак; если бы продолжал молчать вколол бы скополамин.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 14:50
        Цитата: Иезекиль 25-17
        вколол бы скополамин.

        и он вам ответил то же самое что и на камеру, вы реально считаете что эти что-то знают?!!
        баранов послали на убой, бараны даже не поняли этого
        1. PPD Ранг пользователя
          PPD
          0
          Сегодня, 15:19
          Да все он понимает.
          В Джамшута играет.
          Карточку" потерял" потому как она именная.
          Под дурака косит.
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 15:35
            Цитата: PPD
            Под дурака косит.

            боюсь что не косит, разовое изделие
            1. PPD Ранг пользователя
              PPD
              0
              Сегодня, 15:40
              Да нет, именно косит.
              Так сходу про потерянную карточку придумать - сомнительно.
              Карточка это же не номер телефона.
              Банком человеку под паспорт дается.
              Да и перевод тоже кем то совершается.
              А назваться он может, хоть Абдулой, хоть Обамой.
              Да и склонять незнакомого человека по телеграмму...
              Переводить на карточку. request
    50. Arisaka Ранг пользователя
      Arisaka
      0
      Сегодня, 14:39
      Цитата: ettore
      чтобы потом отследить можно было

      Никого не отследить, это всё делается через дропов левых. Концы в воду. СБП и прочие, вывод через крипту,а там через случайного человека, который был и не в курсе.
      Недавно окончательно киви прикрыли, потому что там все платежи такими и были.
    51. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      +2
      Сегодня, 14:48
      Какая то дичь: на кадрах расстрела - полное хладнокровие, а этого трясет, как вибратор...
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 14:55
        Намекаете что этот обгадившийся таджик не вчерашний?
        Ну вчера они могли быть под героином или еще чем
        А сейчас отходняк
        1. DvaParovoza Ранг пользователя
          DvaParovoza
          0
          Сегодня, 15:02
          Нет таких отходняков от наркоты. Все это выглядит по другому. Так колотит от адреналина. А адреналин может повышаться от многих причин. Много вы на видео наблюдали задержаний при которых людей так трясло? Обычно люди могут быть в шоке и толком говорить не могут. А этого колбасит, но он отлично ориентируется в самом разговоре, несмотря на языковой барьер. Аномалия какая то. Больше похоже на неприодолимый страх.
          1. Ivan№One Ранг пользователя
            Ivan№One
            0
            Сегодня, 15:11
            Их сняли сотни камер
            Масок не было
            Покажут в хорошем разрешении - вопросов не будет
    52. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -3
      Сегодня, 14:51
      500 тысяч рублей
      За столько из наняли убить людей

      "Спасибо" власти, что привезли этих зверей в нашу страну
      Вещите еще на замену этим
    53. Sofievka Ранг пользователя
      Sofievka
      +1
      Сегодня, 14:53
      Представить этого с автоматом? лицом второго яруса, и то вряд-ли, жили люди не тужили и пошли в кино
    54. APAHAKC
      APAHAKC
      0
      Сегодня, 14:56
      что у них в головаХ?!!!!
    55. К_4 Ранг пользователя
      К_4
      0
      Сегодня, 15:03
      А где вообще наш президент, почему молчит? Почему хотя бы толком соболезнования не высказал? Раньше как что, так выступал, а сейчас вся страна на взводе, а он мочок? Что происходит вообще?
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 15:07
        А что он скажет?
        Простите что мы пустили их сюда?
        Не скажет он такого
    56. Дво Ранг пользователя
      Дво
      -2
      Сегодня, 15:08
      Отбросьте эмоции ,недели две назад западные спецслужбы не рекомендовали своим гражданам приезжать в Россию они об этом знали . Тут тупизм зачем Таджикам если это они осуществляли этот теракт ехать на Украину, там одни славяне их нацики просто расстреляют и всё .Таджики бы ушли по маршруту сначала в Казахстан а затем на родину там легче мусульманам раствориться .Недавняя статья в популярном в США издании Politico. В ней описывается отношение США к России на ближайшие 6 лет.
      Согласно статье, в первую США следует усиливать этнический сепаратизм в России, а так же усиливать санкции, в том числе против третьих стран через которые Россия закупает необходимые товары. Продолжить попытки отвязать Россию от Казахстана, Молдавии и Армении. Вообще мне это всё сценарий 2000 годов напоминает когда в Москве дома гексогеном взрывали ,уравнение то же только числа разные.
    57. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 15:09
      Это не люди. Это дикие звери. У одного даже взгляд звериный. Человеческого в этих тварях 0. Заслуживают самой мучительной смерти.
    58. PPD Ранг пользователя
      PPD
      +1
      Сегодня, 15:11
      Ага, карточку он потерял....
      Обратились, дали оружие..
      Почему именно к нему..
      А если вдруг выяснится, что он им пользоваться не умеет? А если он в фсб побежит?
      Организаторы вроде как совсем идиоты?
      Сказки несет...
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 15:27
        Ваши предложения?
        Рафик невиноват?
        1. PPD Ранг пользователя
          PPD
          0
          Сегодня, 15:29
          Рафик намного серьезнее чем кажется.
          Кто из организаторов на стройке народ искать будет.
          Да и чистый он больно что то.
          Похоже за ним куча чего всякого..
    59. ergh081 Ранг пользователя
      ergh081
      -1
      Сегодня, 15:27
      Передать Рамзану Ахматовичу. Он с шайтанами знает как поступать. А то наши опять будут субстанцию пережёвывать
    60. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      0
      Сегодня, 15:31
      является гражданином Таджикистана 1998 года рождения

      "Незаменимые специалисты"
    61. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 15:36
      Что там с фаб? По хрюкову по куеву чтобы там ничего не осталось, это террористическое подобие игил всё должно гореть.
    62. Chack Wessel Ранг пользователя
      Chack Wessel
      0
      Сегодня, 15:43
      Перед нами последствия построения т.н. новой России, которую почему-то называют "Русским Миром".
    63. Chack Wessel Ранг пользователя
      Chack Wessel
      0
      Сегодня, 15:44
      Цитата: ergh081
      Передать Рамзану Ахматовичу. Он с шайтанами знает как поступать. А то наши опять будут субстанцию пережёвывать

      Вы имели ввиду Адика Кадырова? Дык этот крендель коран не жёг. Он убивал неверных. Адику это может понравиться.
    64. _BOPOH_ Ранг пользователя
      _BOPOH_
      0
      Сегодня, 15:46
      Не кто не задавался вопросом, почему машина с предложительно террористами, была слита в СМИ? Думаю, что было две группы. Одна группа после стрельбы, переоделась в каком-нибудь помещении, отклеили бороды, смешались с толпой, разъехались на временно бесплатных такси или частниках. Вторая группа, как раз состоящая из этих вот "интеллектуалов", действовала по инструкции так называемого "проповедника". Проще говоря, барашки на заклание. А может вдруг уйдут? Напоминает сценарий с убийством Дугиной. Кстати считаю, что у той губастой бабёнки - якобы исполнителя, аналогичная роль была, разница лишь в том, что та успешно ушла за кордон. Версия конечно, но всёж...
    65. Chack Wessel Ранг пользователя
      Chack Wessel
      0
      Сегодня, 15:46
      Цитата: Ivan№One
      Их и так пускают и берут на работу (хотя без языка не могут)

      Я неделю назад по Москве ехал с таксистом, который по русски ни бельмеса. Косил под слабослышащего, тем не менее в салоне играла музыка. Пели что-то про "чихылдыр дырылдырен дырыл дыр".

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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