«Был подписан на проповедника»: опубликованы первые данные предварительного допроса участника нападения на «Крокус Сити Холл»
В сети появляются видеоматериалы с предварительным допросом одного из задержанных предполагаемых участников террористического акта в Красногорске. Задержание, как ранее сообщили в ЦОС ФСБ, было произведено неподалёку от Брянска, близ населённого пункта Хацунь.
Один из задержанных террористов на плохом русском языке отвечает на вопросы российских правоохранителей. По его утверждению, за расстрел людей в «Крокус Сити Холле» некое неизвестно лицо ему пообещало якобы полмиллиона рублей. И половину этой суммы он получил на карту, но карту потерял. После исполнения теракта обещали перевести остальные деньги.
Задержанный, который, по данным российских следственных органов, является гражданином Таджикистана 1998 года рождения, заявил о том, что вышли на него через Телеграм и предложили сделать то, что накануне и произошло в Красногорске.
Российский правоохранитель:
Террорист заявил, что он в ТГ общался с неким помощником проповедника, имени которого «не знает». И тот в конечном итоге сделал предложение по совершению теракта.
Из предварительного допроса:
Террорист:
Террорист:
У преступника также спросили, откуда он взял оружие, на что тот уклончиво ответил, что «они, с которыми по Телеграму общался, дали».
Пока подробностей о том, как именно происходила передача оружия террористической группе, кто является в ней главным и как осуществлялся набор лиц в эту ячейку, не приводится.
Обращают на себя внимание слова о том, что совершали расстрел - за деньги. В таком случае полностью рушится схема, которую на Западе пытаются представить как деяние ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в РФ), ведь ИГИЛ* всегда, как утверждали её главари, действует за идеологию.
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