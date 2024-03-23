«Был подписан на проповедника»: опубликованы первые данные предварительного допроса участника нападения на «Крокус Сити Холл»

Но просто так с таким предложением – убивать людей за деньги – не обращаются. Почему именно с тобой они держали связь?

Что они тебе предложили?

Деньги предложили, чтобы людей убивать. Они место скинули, где это делать.

Кого конкретно требовали убивать?

Без разницы, кого. Просто.