«Темп максимальный из возможного сейчас»: Зеленский рассказал о восстановлении энергосистемы после ракетных ударов

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«Темп максимальный из возможного сейчас»: Зеленский рассказал о восстановлении энергосистемы после ракетных ударов

В ночь на 22 марта ВС РФ нанесли комбинированные удары высокоточным оружием в том числе по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории Это стала самая массированная атака энергообъектов с начала спецоперации, что признали и украинские власти.

Наиболее значимым стало поражение крупнейшего генерирующего гидросооружения страны — Днепровской ГЭС. В «Укргидроэнерго» признали, что работа станции полностью остановлена, как минимум ГЭС-2 восстановить, скорее всего, не получится. Это означает, что даже если ДнепроГЭС когда-либо начнет вновь работать, при условии восстановления также пострадавшего второго объекта генерации ГЭС-1 и другого оборудования, то мощность выработки электроэнергии снизится минимум вдвое.



Очень плотно российские ракеты отработали и по Харьковской области, поражены несколько ТЭЦ и ТЭС, ряд других генерирующих и распределительных энергообъектов. В результате административный центр и многие районы в области остались без света, встал электротранспорт, возникли проблемы с интернетом. Аварийные отключения произошли и в ряде других регионов Украины.

Сразу после ночной атаки Зеленский опубликовал обращение, в котором ожидаемо начал выпрашивать у Запада срочной поставки новых систем ПВО, как он выразился, для защиты Запорожья и Харькова. В сегодняшнем заявлении глава киевского режима рассказал о состоянии энергетической системы страны после вчерашних массированных ударов ВС РФ, попытавшись успокоить граждан, что, мол, все под контролем и вскоре электричество будет буквально везде и у всех.

Сложнее всего до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас

— написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он признал, что вся Днепропетровская область, кроме части потребителей в Никополе, остается без электроснабжения. Восстановительные работы ведутся, но сроки их завершения неизвестны. По заявлению президента, в Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Запорожской областях «фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества». Другими словами, возможность в этих регионах восстановлена, но света пока нет. Как-то не очень оптимистично на этот раз получилось у киевского клоуна.

В части общин действуют аварийные графики отключений

— расплывчато уточнил Зеленский.

Между тем, остановка работы ДнепроГЭС может иметь очень серьезные долгосрочные последствия для всей энергосистемы Украины, считают эксперты. С учетом известных повреждений, надо будет отдельно размещать заказы на крупных гидросиловых заводах. Даже в оптимальных условиях только на изготовление вышедших из строя агрегатов уйдет не менее полугода. Таким образом, не факт, что к началу следующего отопительного сезона ДнепроГЭС заработает даже на половину мощности.

Есть и другая проблема. До 2022 года Днепровская ГЭС обеспечивала электроэнергией порядка десяти процентов потребителей на Украине. После перехода под контроль России ЗАЭС и полной ее остановки, снижения выработки другими станциями, нагрузка на эту крупнейшую гидроэлектростанцию значительно выросла.

Кроме того, ДнепроГЭС выполняла роль «пикового регулятора», быстро увеличивая выработку электроэнергии в моменты высокого потребления. Тем самым осуществлялось своего рода маневрирование распределения электричества во всей энергосистеме страны. Теперь это делать станет намного сложнее. Соответственно, в пиковые часы будут происходить аварийные отключения наименее важных объектов потребления, особенно в зимнее время. Да и в летнюю жару тоже.

Очевидно, что приоритетными для электроснабжения будут стратегически важные промышленные объекты, особенно принадлежащие аффилированным с режимом бизнесменам, системы жизнеобеспечения, а страдать, как всегда, будут простые граждане остатков незалежной. Причем, даже в тех регионах, которые ВС РФ пока что не очень сильно атакуют.
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    21 комментарий
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +4
      Сегодня, 13:55
      "Все будет" (с) Горбачев "но я не сказал, что у ВАС все будет" (с) Петросян... бородатая шутка конца 80
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +8
        Сегодня, 14:01
        В сегодняшнем заявлении глава киевского режима попытался успокоить граждан, что, мол, все под контролем и вскоре электричество будет буквально везде и у всех...

        Работать нужно так - восстановили утром, ракеты прилетели вечером... Восстановили вечером, ракеты прилетели утром... А можно сегодня ракеты, а завтра восстановление...??? Можно... Но восстановление вперёд ... am
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +4
          Сегодня, 14:04
          Хех, еще вспомнилось... я так понял обыграл классику good hi
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +4
        Сегодня, 14:34
        Цитата: Enceladus
        "Все будет" (с) Горбачев "но я не сказал, что у ВАС все будет" (с) Петросян... бородатая шутка конца 80

        Можно и по-другому представить перспективы укрорейха:
        «Темп максимальный из возможного сейчас»: Зеленский рассказал о восстановлении энергосистемы после ракетных ударов

        Только не забудь, наркофюрер, что и в РФ темп выпуска "Искандеров" с "Кинжалами" достаточно высок. Можно, конечно, постараться что-то восстановить, но нет гарантий беспрепятственного функционирования. Раньше, помнится, над подобными стараниями прикалывались, называя их - артель "Напрасный труд". yes
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +7
          Сегодня, 14:40
          Так на текущий момент официальная цифра производства например снарядов, мы около 3млн в год, все ната (с учетом изъятия из стратегических запасов) - 1,2млн. Я где-то недели 2 назад писал эти цифры - меня заминусовали ниже плинтуса, а потом официально с запада эти цифры прозвучали. Вон оно как Михалыч (с) Экономика уже больше года на военных рельсах и запад просто офигивает.
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            +4
            Сегодня, 14:59
            Цитата: Enceladus
            Я где-то недели 2 назад писал эти цифры - меня заминусовали ниже плинтуса

            Да плюньте на эти минусы. Свою точку зрения или информацию это никак не мешает высказывать, а всякие укротролли (и прочие им подобные) пусть стараются впустую, только и способны минусовать, ущемленцы обиженные. yes
      3. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 15:05
        . я не сказал, что у ВАС все будет" (с) Петросян

        Особенно если учесть вот это
        . вся Днепропетровская область, кроме части потребителей в Никополе, остается без электроснабжения

        . Сложнее всего до сих пор в Харькове.

        laughing
        Что же тогда в Харькове то...
    2. Vladimir Lenin Ранг пользователя
      Vladimir Lenin
      +1
      Сегодня, 13:58
      Всыпать им ещё! Что бы не хорохорились!
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 13:59
      Зачем скаклам электроэнергия. Пусть салом освещают wink
      1. Napayz Ранг пользователя
        Napayz
        +1
        Сегодня, 14:47
        Всё, что касается энергетики, в 404 создано при СССР. Так что наши ракеты лишь ускоряют процесс "декоммунизации". Странно, что xАxлы недовольны.
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 14:59
          Поддерживаю! Электоэнергия,жкх,транспорт- пережитки коммунизма. На волов,в вышиванки и в холопы. Откуда вышли туда и пусть вернутся. Это- справедливо!
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 14:01
      «Темп максимальный из возможного сейчас»: Зеленский рассказал о восстановлении энергосистемы после ракетных ударов

      Не будет у вас электричества у всех и везде...
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 14:18
      Коммунистической наследие их, если не спасает, то хоть как то облегчает работы по восстановлению подачи энергии в различные регионы/города... умели коммунисты создавать надёжно, по уму!!!
      Самостийники не успели все разрушить окончательно и... это наша недоработка! Надо добивать.
    6. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 14:32
      Пущай восстанавливают, на не откалиброванном оборудовании всё равно им не работать. А вообще, никто почему то не обратил внимание на интересную вещь: уничтожены не только генераторы, но и задвижки, регулирующие сток воды и это перед самым разгаром весеннего половодья, а снега нынче было раза в 2 больше обычного, а дамбу надо полагать капитально не ремонтировали со времён СССР... wassat
    7. Арка Ранг пользователя
      Арка
      0
      Сегодня, 14:41
      Знать как ударить - рубль, а когда и как ещё 199 (с) из старого анекдота про печника. Выносить надо и эта задача не столь сложная сколько дорогая. А на вынос в правильное время.. цена значения не имеет.
    8. Scaffold Ранг пользователя
      Scaffold
      0
      Сегодня, 14:45
      Быстрее повторные удары! И повторные к повторным! Когда наконец начнем воевать? :(
      1. Lako Ранг пользователя
        Lako
        -1
        Сегодня, 15:24
        За два года, уже можно было положить энергетику. хохлостана так, что она не подлежала бы восстановлению. Но это не с малохольным главнокомандующим. Быстрей вражеские дроны уничтожат все заводы нефтепереработки в европейской части России. От выражения озабоченностей она сама не рухнет. После варварского теракта, я что то и озабоченности не слышал, как воды а рот набрали.
    9. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      -1
      Сегодня, 14:59
      Вот тут и мониторить"энергия будет постовляться на военное производство..."отслеживать и уничтожать.Удар по энергосистеме давно напрашивался и реализован.Но до нужного уровня?Уверен нет.Необходимо бить дальше и целенонаправлено.Прежде всего бить по всем крупным обьектам постовляющих энергию Киеву.Не обязательно "удар возмездия"просто с каждым налетом,пуском уделять внимание таким обьектам.Ну и по всей Украине.Что еще сильно может параллизовать,конечно ж/д транспорт.А это прямо напрашивается 2-я серия.
      1. ANB Ранг пользователя
        ANB
        0
        Сегодня, 15:13
        . А это прямо напрашивается 2-я серия.

        После Крокуса второй серии уже, скорее всего, не будет. Будет снова первая, но уже другого фильма. Большего масштаба.
        1. ВадимЖивов Ранг пользователя
          ВадимЖивов
          0
          Сегодня, 15:25
          Этого все хотят. Дай бог ума нашим руководителям...
    10. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:11
      Повторить! И на постоянной основе!!!

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