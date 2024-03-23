«Темп максимальный из возможного сейчас»: Зеленский рассказал о восстановлении энергосистемы после ракетных ударов
В ночь на 22 марта ВС РФ нанесли комбинированные удары высокоточным оружием в том числе по объектам энергетической инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории Это стала самая массированная атака энергообъектов с начала спецоперации, что признали и украинские власти.
Наиболее значимым стало поражение крупнейшего генерирующего гидросооружения страны — Днепровской ГЭС. В «Укргидроэнерго» признали, что работа станции полностью остановлена, как минимум ГЭС-2 восстановить, скорее всего, не получится. Это означает, что даже если ДнепроГЭС когда-либо начнет вновь работать, при условии восстановления также пострадавшего второго объекта генерации ГЭС-1 и другого оборудования, то мощность выработки электроэнергии снизится минимум вдвое.
Очень плотно российские ракеты отработали и по Харьковской области, поражены несколько ТЭЦ и ТЭС, ряд других генерирующих и распределительных энергообъектов. В результате административный центр и многие районы в области остались без света, встал электротранспорт, возникли проблемы с интернетом. Аварийные отключения произошли и в ряде других регионов Украины.
Сразу после ночной атаки Зеленский опубликовал обращение, в котором ожидаемо начал выпрашивать у Запада срочной поставки новых систем ПВО, как он выразился, для защиты Запорожья и Харькова. В сегодняшнем заявлении глава киевского режима рассказал о состоянии энергетической системы страны после вчерашних массированных ударов ВС РФ, попытавшись успокоить граждан, что, мол, все под контролем и вскоре электричество будет буквально везде и у всех.
— написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Он признал, что вся Днепропетровская область, кроме части потребителей в Никополе, остается без электроснабжения. Восстановительные работы ведутся, но сроки их завершения неизвестны. По заявлению президента, в Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Запорожской областях «фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества». Другими словами, возможность в этих регионах восстановлена, но света пока нет. Как-то не очень оптимистично на этот раз получилось у киевского клоуна.
— расплывчато уточнил Зеленский.
Между тем, остановка работы ДнепроГЭС может иметь очень серьезные долгосрочные последствия для всей энергосистемы Украины, считают эксперты. С учетом известных повреждений, надо будет отдельно размещать заказы на крупных гидросиловых заводах. Даже в оптимальных условиях только на изготовление вышедших из строя агрегатов уйдет не менее полугода. Таким образом, не факт, что к началу следующего отопительного сезона ДнепроГЭС заработает даже на половину мощности.
Есть и другая проблема. До 2022 года Днепровская ГЭС обеспечивала электроэнергией порядка десяти процентов потребителей на Украине. После перехода под контроль России ЗАЭС и полной ее остановки, снижения выработки другими станциями, нагрузка на эту крупнейшую гидроэлектростанцию значительно выросла.
Кроме того, ДнепроГЭС выполняла роль «пикового регулятора», быстро увеличивая выработку электроэнергии в моменты высокого потребления. Тем самым осуществлялось своего рода маневрирование распределения электричества во всей энергосистеме страны. Теперь это делать станет намного сложнее. Соответственно, в пиковые часы будут происходить аварийные отключения наименее важных объектов потребления, особенно в зимнее время. Да и в летнюю жару тоже.
Очевидно, что приоритетными для электроснабжения будут стратегически важные промышленные объекты, особенно принадлежащие аффилированным с режимом бизнесменам, системы жизнеобеспечения, а страдать, как всегда, будут простые граждане остатков незалежной. Причем, даже в тех регионах, которые ВС РФ пока что не очень сильно атакуют.
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