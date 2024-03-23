Польша получила доступ к добыче природного газа в Европе

Польские потребители теперь смогут получать европейское газовое топливо не только из Норвегии. Дело в том, что после пятилетнего перерыва, вызванного ремонтом морских платформ, возобновилась добыча природного газа на датском месторождении Tyra в Северном море.О значении данного события для Польши рассуждает обозреватель газеты Rzeczpospolita Бартоломей Савицкий.Он отмечает, что польская нефтегазовая компания Orlen может извлечь из него прямую выгоду. Ведь кроме импортируемого норвежского газа она, имея соответствующий контракт с энергетической компанией Ørsted из Дании, получила доступ к датскому газовому месторождению Tyra.Оно соединено газопроводом с датским городом Нибро и нидерландским Ден-Хелдером. Датская газовая инфраструктура соединена с польской через трубопровод Baltic Pipe, идущий из Норвегии в Польшу через датскую территорию.Газовое поле месторождения Tyra расположено в Северном море в 225 километрах от датского города Эсбьерг. После его повторного ввода в эксплуатацию Дания станет самодостаточной в отношении «голубого топлива». Эта скандинавская страна перестанет его покупать и начнет снова экспортировать.Работы на месторождении организует крупная французская энергетическая компания TotalEnergies, которая эксплуатирует его от имени датского консорциума. Она тоже в него входит. Полная мощность хаба, которая может быть достигнута через четыре месяца после запуска, составит 5,7 миллиона кубометров газа и 22 тысячи баррелей конденсата в сутки.

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