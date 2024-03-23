Польша получила доступ к добыче природного газа в Европе

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Польша получила доступ к добыче природного газа в Европе

Польские потребители теперь смогут получать европейское газовое топливо не только из Норвегии. Дело в том, что после пятилетнего перерыва, вызванного ремонтом морских платформ, возобновилась добыча природного газа на датском месторождении Tyra в Северном море.

О значении данного события для Польши рассуждает обозреватель газеты Rzeczpospolita Бартоломей Савицкий.

Он отмечает, что польская нефтегазовая компания Orlen может извлечь из него прямую выгоду. Ведь кроме импортируемого норвежского газа она, имея соответствующий контракт с энергетической компанией Ørsted из Дании, получила доступ к датскому газовому месторождению Tyra.

Оно соединено газопроводом с датским городом Нибро и нидерландским Ден-Хелдером. Датская газовая инфраструктура соединена с польской через трубопровод Baltic Pipe, идущий из Норвегии в Польшу через датскую территорию.

Газовое поле месторождения Tyra расположено в Северном море в 225 километрах от датского города Эсбьерг. После его повторного ввода в эксплуатацию Дания станет самодостаточной в отношении «голубого топлива». Эта скандинавская страна перестанет его покупать и начнет снова экспортировать.

Работы на месторождении организует крупная французская энергетическая компания TotalEnergies, которая эксплуатирует его от имени датского консорциума. Она тоже в него входит. Полная мощность хаба, которая может быть достигнута через четыре месяца после запуска, составит 5,7 миллиона кубометров газа и 22 тысячи баррелей конденсата в сутки.
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    13 комментариев
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    1. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      -3
      Сегодня, 14:42
      Si les Polonais veulent continuer à bénéficier de ce gaz, il va falloir qu'ils restent très coopérants avec les Ukrainiens
      sinon il pourraient à leur tour avoir à faire aux "plongeurs Ukrainiens" sarcasme
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 14:44
      Как раз работа для Лошарика появилась! wink
    3. Taskhyl
      Taskhyl
      -7
      Сегодня, 14:45
      Помнится два года назад верещали, что газ будет по 4 тыс.,что Европа загнется без нашего газа.А сейчас газ торгуется по цене ниже довоенной. Вот такая, блин, история
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +1
        Сегодня, 14:52
        Ну так мы им наш газ исправно поставляем
      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +2
        Сегодня, 14:54
        .А сейчас газ торгуется по цене ниже довоенной. Вот такая, блин, история
        ...пойди и купи...так , инфа для дегенератов...с РФ прокачивалось в сутки 3000 лядов литра ..а тут какие то ые 5 лямов....котам на смех....пущяй качают...да ещё посмотрим посмеюсь как делить будут...всё таки 4 страны участвуют ...да и то ...на долго ли....
      3. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +2
        Сегодня, 14:59
        В Европе всё прекрасно? Серьезно? Потребление газа в еврозоне снизилось на 30 процентов. Сами догадаетесь, почему?
      4. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 15:03
        Верещали проплаченные пропагандоны. Те же самые, что верещали в 15 году, что Окраина замёрзнет.
        Только кто их слушал? Хотя, да, слушали. Уряклы. Они и сейчас слушают.
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 14:47
      Землетрясения будут в дании и сев море.
      Слабость порождает грубость.
      Потеряли 25 лет развития россии.
      Партнерам понравиться - целое поколение высш руководства выросло
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:59
      Компания Qrstred не является оператором газоконденсатного месторождения Тайра,это вторые руки - не пойму что так поляк радуется!?
      1. ВадимЖивов Ранг пользователя
        ВадимЖивов
        0
        Сегодня, 15:16
        Для них главное, что уже не из России. Мантра. По мне, что поленья, что сало еды всё живность с одной помойки...
    6. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 15:12
      Поляки теперь имеют собственный источник топлива...

      Толку-то! Лес - тоже источник топлива. И кизяк, тоже источник.
    7. Z_пчелка_Z Ранг пользователя
      Z_пчелка_Z
      0
      Сегодня, 15:33
      Господа, вы знаете что нужно делать.
    8. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 15:36
      Краткое содержание: Польша стала покупать у Дании газ, который добывает для нее французская Тоталь.
      Только не понятно, зачем ЭТО перепечатывают на ВО?

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