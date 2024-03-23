В западных странах общественники и блогеры увидели связь между тайным визитом Обамы к Сунаку и терактом в московском «Крокус Сити»

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В западных странах общественники и блогеры увидели связь между тайным визитом Обамы к Сунаку и терактом в московском «Крокус Сити»

22 марта произошёл теракт в Подмосковье, а 18 марта бывший американский президент Барак Обама встречался с премьером Великобритании Риши Сунаком, когда посещал Лондон.

Однако некоторые представители западных стран увидели связь между тайным визитом Обамы к Сунаку и терактом в «Крокус Сити Холле».



Так, итальянский архитектор, кинопродюсер и общественник Робин Монотти написал в соцсети следующее:

Что ж, теперь мы знаем, чему был посвящён был визит Обамы на Даунинг-стрит, 10

А британская журналистка и блогер Ванесса Били сопроводила картинку, на которой Барак Обама выходит из резиденции британского премьера, словами о том, что в своё время экс-президент США вооружал и обеспечивал воздушное прикрытие ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена) в Сирии и Ираке. Били подметила, что Обама посетил Сунака менее чем за неделю до теракта в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что ИГИЛ* взяло на себя ответственность за случившееся в «Крокус Сити Холле».

Совпадение? 4 дня назад Обама был в Лондоне для встречи с Сунаком. Сегодня ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Москве. ЦРУ Обамы спонсировало ИГИЛ. ЦРУ/МИ6 взорвали «Северный поток»

- отметил пользователь под именем Roberto.

Некоторые пользователи в сети связали встречу Обамы и Сунака с недавней победой Владимира Путина на выборах в России и вероятной победой Трампа на предстоящих выборах президента в США. По их мнению, оба эти события вызывают у значительной части западного истеблишмента панику.

Помимо этого западные эксперты, комментируя заявления о взятой на себя ответственности за теракт ИГИЛ*, говорят о том, что сейчас на ИГИЛ* можно списать активность натовских спецслужб.
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16 комментариев
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  1. DrMad Ранг пользователя
    DrMad
    -2
    Сегодня, 15:16
    К чему эти вбросы? Причём здесь Обама?
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 15:29
      После реального теракта во что только не поверишь... А раньше я думал что на такие гипотезы только REN TV способно... Притягивать что то к чему то за уши дело не благодарное... Кто верил в теорию заговора, так и будет в неё верить, а кто не верил всё равно не поверит... На снимке я вижу таджикскую рожу, которая как то не вяжется с физиономиями Обамы или Сунака, зато очень органично будет смотреться с хитрой рожей Буданова или небритой нарка Зеленского... Ну не верю я что Обама или Сунак могли бы так подставиться... am
      1. Alex DHG Ранг пользователя
        Alex DHG
        0
        Сегодня, 15:43
        Ну а если дальше развить мысль? Рожа Сунака как смотрится вместе с рожей Зе? С обнимашками. Разве что по-брежневски в десна не долбятся.
    2. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      0
      Сегодня, 15:46
      При том, при чём и Коллинз. Как раз после её визита в Грузию и подзадориваний Саакашвили, Грузия напала на Цхинвал.
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 15:18
    Я поверю в такой вариант развития событий только после того как обама предет в киев!
    Нам упорно в новостях "подсовывают "игил,тем самым выгораживая зелёного,но террористы бежали не в Турцию и потом дальше,а поехали в сторону границы с ук-роиной!Это прямо указывает на вину киевского каганата в терракте !
    1. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +1
      Сегодня, 15:21
      Согласен. Бежали туда потому что те обещали коридор и прикрытие. Явно их там ждали у границы или возможно перед...
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 15:48
        А что , наша граница в данном месте настолько плохо охраняется что возможно создать коридор?! Кому они вообще нужны? Отработанный материял вроде той дуры с статуэткой.
    2. Olga Taschilina Ранг пользователя
      Olga Taschilina
      0
      Сегодня, 15:48
      Украина у них перевалочная база. Они все бегут в Киев после 2014 года. Свояк свояка видит издалека. Киев всех террористов встречает с распростёртыми объятиями.
  3. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 15:19
    Вполне возможно. Никаких точек соприкосновения у этих хмырей нет, кроме одной - оба они выходцы из британских коллоний.
  4. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +3
    Сегодня, 15:22
    Рано подводить итоги. Пусть проведут окончательное расследование. Народ хочет правды. Мы хотим Справедливости. Мы хотим Жестокой Мести, уничтожив Голову Змеи, а не её хвоста.
  5. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:30
    Мне кажется что и без этого украинское руководство более чем достойно в кратчайшие сроки предстать перед апостолом Петром, Анубисом или кто там ещё. Разглядит ли в этот раз наше новоизбранное руководство связь террористов с ними или это осложнит переговорный фон и мы не будем поддаваться на провокации?
  6. Монтесума Ранг пользователя
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 15:35
    Кстати, по теме теракта. Возле Брянска поймали ещё одного упыря. Неплохо ему при задержании физиономию отрихтовали. Это вместо пересечения границы с укрорейхом.
    1. ANB Ранг пользователя
      ANB
      +1
      Сегодня, 15:41
      . Неплохо ему при задержании физиономию отрихтовали

      Не, слабенько так. Ну, ещё не вечер.
  7. Roust Ранг пользователя
    Roust
    0
    Сегодня, 15:35
    Всё просто, как древний мир : саксы - оружие - пуля, а именно. :ми6-буданов - завербованные малограмотные, которым нужны деньги.
    1. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 15:46
      Малограмотный - это ж не значит совсем тупой. Оно что не понимало чем это закончится? На что надеялась эта ошибка Аллаха?
  8. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    0
    Сегодня, 15:45
    Британия, Украина и США - вот три ответственные за терракт страны. Ещё может страны Балтии. Напомню, что посольство Латвии, как и посольства США и Великобритании, недавно советовали своим гражданам не ездить в Россию в связи с угрозами террактов. Кто в курсе, тот, как минимум, соучастник, а то и организатор. Эти песни про ИГИЛ не выдерживают никакой критики. Характерно, что сейчас перекрыта граница и со странами Балтии. А этот таджик, которого поймали, террорист по-найму. Даже не шестёрка, а пятёрка. Повесить его и дело с концом. Главное не верить в эти байки про ИГИЛовцев.

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