В западных странах общественники и блогеры увидели связь между тайным визитом Обамы к Сунаку и терактом в московском «Крокус Сити»
22 марта произошёл теракт в Подмосковье, а 18 марта бывший американский президент Барак Обама встречался с премьером Великобритании Риши Сунаком, когда посещал Лондон.
Однако некоторые представители западных стран увидели связь между тайным визитом Обамы к Сунаку и терактом в «Крокус Сити Холле».
Так, итальянский архитектор, кинопродюсер и общественник Робин Монотти написал в соцсети следующее:
А британская журналистка и блогер Ванесса Били сопроводила картинку, на которой Барак Обама выходит из резиденции британского премьера, словами о том, что в своё время экс-президент США вооружал и обеспечивал воздушное прикрытие ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена) в Сирии и Ираке. Били подметила, что Обама посетил Сунака менее чем за неделю до теракта в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что ИГИЛ* взяло на себя ответственность за случившееся в «Крокус Сити Холле».
- отметил пользователь под именем Roberto.
Некоторые пользователи в сети связали встречу Обамы и Сунака с недавней победой Владимира Путина на выборах в России и вероятной победой Трампа на предстоящих выборах президента в США. По их мнению, оба эти события вызывают у значительной части западного истеблишмента панику.
Помимо этого западные эксперты, комментируя заявления о взятой на себя ответственности за теракт ИГИЛ*, говорят о том, что сейчас на ИГИЛ* можно списать активность натовских спецслужб.
- www.indiaweekly.biz
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