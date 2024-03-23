Что ж, теперь мы знаем, чему был посвящён был визит Обамы на Даунинг-стрит, 10

Совпадение? 4 дня назад Обама был в Лондоне для встречи с Сунаком. Сегодня ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Москве. ЦРУ Обамы спонсировало ИГИЛ. ЦРУ/МИ6 взорвали «Северный поток»

22 марта произошёл теракт в Подмосковье, а 18 марта бывший американский президент Барак Обама встречался с премьером Великобритании Риши Сунаком, когда посещал Лондон.Однако некоторые представители западных стран увидели связь между тайным визитом Обамы к Сунаку и терактом в «Крокус Сити Холле».Так, итальянский архитектор, кинопродюсер и общественник Робин Монотти написал в соцсети следующее:А британская журналистка и блогер Ванесса Били сопроводила картинку, на которой Барак Обама выходит из резиденции британского премьера, словами о том, что в своё время экс-президент США вооружал и обеспечивал воздушное прикрытие ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена) в Сирии и Ираке. Били подметила, что Обама посетил Сунака менее чем за неделю до теракта в Подмосковье.Ранее сообщалось, что ИГИЛ* взяло на себя ответственность за случившееся в «Крокус Сити Холле».- отметил пользователь под именем Roberto.Некоторые пользователи в сети связали встречу Обамы и Сунака с недавней победой Владимира Путина на выборах в России и вероятной победой Трампа на предстоящих выборах президента в США. По их мнению, оба эти события вызывают у значительной части западного истеблишмента панику.Помимо этого западные эксперты, комментируя заявления о взятой на себя ответственности за теракт ИГИЛ*, говорят о том, что сейчас на ИГИЛ* можно списать активность натовских спецслужб.