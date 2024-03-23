Российские войска полностью освободили село Ивановское
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Российские бойцы в результате упорных боёв расширили зону контроля по направлению к Константиновке и Часову Яру. Поступает информация о том, что Вооружёнными силами России полностью освобождено село Ивановское (Красное), что к западу от освобождённого в прошлом году Артёмовска.
Село Ивановское расположено на автомобильной дороге Т 0504, которая соединяет Артёмовск с находящейся под контролем войск киевского режима Константиновкой.
Ивановка важна тем, что её южная часть находится на господствующей высоте. Контроль этих территорий позволяет наносить огневое поражение противнику, частично контролирующему Клещеевку – село к югу от Артёмовска.
Продвижение российских войск есть и в направлении самой Клещеевки. На днях Минобороны РФ сообщало о взятие под контроль станции Алебастровая, что на ветке Артёмовск-Курдюмовка. За минувшие сутки площадь контроля нашими бойцами увеличена и там.
Таким образом, за двое суток (22-23 марта) российские войска полностью освободили два населённых пункта – Ивановское и Тоненькое. И, как уже в одном из утренних материалов сообщало «Военное обозрение», ВС РФ продвинулись примерно на 3 км западнее Тоненького по направлению к Уманскому и Яснобродовке.
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