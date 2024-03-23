Добавит огневой мощи танкам Т-72: в Турции испытывают новую башню MZK

Изначально новая башня, концептуально схожая с российским проектом «Бурлак», задумывалась не только для модернизации турецких M60, но и для улучшения Т-72, состоящего на вооружении зарубежных стран

Однако это заявление вызывает некоторые сомнения, учитывая повышенную эффективность многих современных ПТУР, в том числе российского 9М133 «Корнет»

Разработчик возлагает большие надежды на экспорт новой башенной системы нынешним пользователям M60, включая Египет, Йемен, Саудовскую Аравию и Марокко. Однако нельзя исключать, что пакет модернизации Т-72 [в лице MZK125] станет более популярным, поскольку группа пользователей советской машины очень велика