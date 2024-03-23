Добавит огневой мощи танкам Т-72: в Турции испытывают новую башню MZK

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Добавит огневой мощи танкам Т-72: в Турции испытывают новую башню MZK

Турецкая компания Roketsan сообщила об успешном завершении полигонных испытаний башенной системы MZK105, которая должна стать основой для создания более тяжелой версии, вооруженной пушками советского калибра. Цель данной разработки – создать башню, способную добавить огневой мощи и повысить защиту танков семейств М60, Leopard 1 и Т-72.

Впервые MZK105 была продемонстрирована в начале прошлого года, а в июне 2023 года были показаны кадры первых полигонных испытаний, на которых башня тестировалась на шасси танка М60А3.



На текущий момент MZK оснащена 105-мм пушкой (вероятно, американской М68 или ее производной), однако ее можно заменить на 125-мм орудие, идентичное советским образцам, которые ведут огонь не унитарными снарядами, а выстрелами раздельного заряжания. В этом случае боевое отделение получает обозначение MZK125 и снаряжено автоматом заряжания, позволяя сократить состав экипажа на одного бойца.

Изначально новая башня, концептуально схожая с российским проектом «Бурлак», задумывалась не только для модернизации турецких M60, но и для улучшения Т-72, состоящего на вооружении зарубежных стран

- говорится в издании Defence24.

Как отмечает разработчик, модули ДЗ, установленные на MZK, предназначены для обеспечения защиты от противотанковых управляемых ракет, оснащенных тандемной кумулятивной боевой частью.

Однако это заявление вызывает некоторые сомнения, учитывая повышенную эффективность многих современных ПТУР, в том числе российского 9М133 «Корнет»

- полагают в издании.



Верхняя часть башни также покрыта ДЗ, что должно повысить уровень защиты от барражирующих боеприпасов или FPV-дронов. Кроме того, была установлена современная СУО и система оповещения о лазерном облучении.

Пока неизвестно, сколько экземпляров модернизированного М60А3 намерена заказать турецкая армия. Она имеет на вооружении более 600 оригинальных M60A3, а также 166 танков, улучшенных до стандарта M60T. На ее оснащении также состоят [не считая Leopard 1/2] около 350 единиц М48А5Т2, но на смену этим машинам, скорее всего, в первую очередь придут новые танки Altay, серийное производство которых должно начаться в ближайшие годы.

Разработчик возлагает большие надежды на экспорт новой башенной системы нынешним пользователям M60, включая Египет, Йемен, Саудовскую Аравию и Марокко. Однако нельзя исключать, что пакет модернизации Т-72 [в лице MZK125] станет более популярным, поскольку группа пользователей советской машины очень велика

- делают вывод в издании.

  • Roketsan
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10 комментариев
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  1. ettore Ранг пользователя
    ettore
    +3
    Сегодня, 16:25
    При тревоге или экстренной ситуации для посадки высадки мехвода башню снимать надо или он ужиком проскальзывает? По габариту и форме похоже на 90 градусов поворачивать надо.
    1. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      0
      Сегодня, 17:17
      А от зенитного пулемёта, устанавливаемого на башне, зря отказались.
      Автоматическая система защиты от дронов наверняка будет создаваться на основе пулемёта.
      И такая система наверняка появится скоро.
      1. Грац Ранг пользователя
        Грац
        0
        Сегодня, 17:42
        вряд ли, более перспективно что-нибудь шрапнельное, несколько мортирок или что то похожее
  2. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 16:27
    Под укров навую башню для советских танков делают .
    1. Архитектор Ранг пользователя
      Архитектор
      +2
      Сегодня, 16:57
      Вряд ли под уркопов.
      Тут коммерческий проект , деньги нужны , а укропы привыкли клянчить и получать нахаляву.
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 17:05
    Не тяжела ли башня для ходовой части танка?А то при торможении слишком большой инерционный момент,машина в это время превращается в отличную мишень.
  4. Eugen 62 Ранг пользователя
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 17:15
    Я не танкостроитель, но очень сомневаюсь, что можно сделать некую универсальную башню, которую можно поставить на все типы танков разных производителей и годов выпуска. Помню, сколько мучений вызвала новая кабина, которую пытались впихнуть на старый экскаватор. Самое первое, это нарушается развесовка, т. е. смещается центр тяжести. Как будет вести себя машина при повороте башни? Про остальные вопросы очень много и не в теме этого сайта.
  5. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    0
    Сегодня, 17:18
    молодцы ребята турецкие , судя по видосам башня очень защищенная тут я думаю уже результаты сво учтены и с учетом того что противокумулятивная защита зависит не от толщины основной брони а от глубины этой защиты то на роликах очень серьезный подход именно к двойным кумулятивным боеприпасам
  6. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    0
    Сегодня, 17:25
    раньше была поговорка - тупой как турок , так вот после первой мировой так говорить было не правильно а сейчас когда они спускают на воду и вводят в строй крупные боевые корабли проектируют и производят ракетное оружие разных классов ,то это не смешно
  7. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:41
    И как добавят "огневой мощи"-заменив нашу 125ку на британскую 105ку? tongue Да и модернизацией наших танков-вообще то-нам бы надо заниматься

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