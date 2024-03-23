Минобороны России: Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных наёмников
Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, и поразили его. Помимо этого, наши военные в течение суток уничтожали технику и личный состав противника в 149 районах.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
На Купянском направлении российские подразделения при поддержке артиллеристов и авиации нанесли ущерб 32-й украинской ОМБр и пресекли три вражеские попытки штурма в районе Синьковки на Харьковщине. За день враг потерял около 20 человек убитыми и ранеными, а также различную технику отечественного и зарубежного производства.
В ДНР на Донецком участке фронта бойцы группировки «Юг» освободили от оккупантов Красное, улучшив свое положение по переднему краю. Наши подразделения при поддержке ВКС России и артиллерийского огня нанесли противнику серьезный ущерб, уничтожив до 200 вражеских солдат, а также различную технику, в том числе, реактивную установку «Град».
Продолжается продвижение российских войск под Авдеевкой. Они нанесли поражение личному составу и технике трех бригад противника в районе Дзержинска (украинское название – Торецк) и других населенных пунктов.
На Херсонском направлении наиболее активные боевые действий были отмечены в районе Работино (Запорожская область) и Токаревка (Херсонщина). Здесь понесли потери в живой силе и технике 35-я бригада украинских морпехов и 65-я механизированная бригада ВСУ.
- Минобороны РФ
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