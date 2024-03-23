Минобороны России: Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных наёмников

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Минобороны России: Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных наёмников

Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, и поразили его. Помимо этого, наши военные в течение суток уничтожали технику и личный состав противника в 149 районах.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

На Купянском направлении российские подразделения при поддержке артиллеристов и авиации нанесли ущерб 32-й украинской ОМБр и пресекли три вражеские попытки штурма в районе Синьковки на Харьковщине. За день враг потерял около 20 человек убитыми и ранеными, а также различную технику отечественного и зарубежного производства.

В ДНР на Донецком участке фронта бойцы группировки «Юг» освободили от оккупантов Красное, улучшив свое положение по переднему краю. Наши подразделения при поддержке ВКС России и артиллерийского огня нанесли противнику серьезный ущерб, уничтожив до 200 вражеских солдат, а также различную технику, в том числе, реактивную установку «Град».

Продолжается продвижение российских войск под Авдеевкой. Они нанесли поражение личному составу и технике трех бригад противника в районе Дзержинска (украинское название – Торецк) и других населенных пунктов.

На Херсонском направлении наиболее активные боевые действий были отмечены в районе Работино (Запорожская область) и Токаревка (Херсонщина). Здесь понесли потери в живой силе и технике 35-я бригада украинских морпехов и 65-я механизированная бригада ВСУ.
  • Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 15:20
    А по местам скопления внутренних врагов (всякие подпольные "борцовские" мма-клубы для мигрантов, где они сбиваются в банды) когда нанесут удар?
    4 таджика убили больше 100 россиян
    Ни одному "французу" такое не сделать
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 15:31
      А разве не этого от нас хочет запад?
      1. lwxx Ранг пользователя
        lwxx
        +1
        Сегодня, 15:39
        Цитата: Я свой
        А разве не этого от нас хочет запад?

        Запад хочет , что бы мы сломя голову , начали бомбить гражданских, как евреи. И тогда ,они с чистой совестью, обвинят нас во всех грехах, забывая о своих. Именно этого они добиваются , чтобы мы опустились до их уровня. А наведения порядка в своем доме -это внутренние дело страны.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          0
          Сегодня, 15:41
          Да еще бы начали национальные погромы у себя в стране. На Западе бы с радостью начали бы орать про фашизм в России и расовые чистки
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 15:47
          Иностранцев в России всегда любили и одаривали их в первую очередь... вот и сейчас нужно иностранным наёмникам в первую очередь всё наше самое лучшее посылать... Изделие 305, Искандеры, Кинжалы, Цирконы, Герани, Ланцеты... И в конце ТОСами, да Смерчами добавить и разгладить... am
    2. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +3
      Сегодня, 15:32
      Убили не 4 таджика, а 4 агента Украины. Вы не в ту сторону воюете. Не было бы таджиков, были бы другие национальности. В нападении на Белгородскую область участвовали русские. А вы несете нарратив украинской пропаганды
    3. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      0
      Сегодня, 15:45
      4 таджика убили больше 100 россиян

      Говорят уже о более 150... И второе, это были не просто таджики, а очень хорошо обученные профессионалы, множество нюансов поведения показывает доведённые до автоматизма движения и чёткую слаженность работы. Отрабатывали каждое действие чётко по секундам. А вот по силовикам очень много вопросов: охраны на месте не было, постов вокруг не было, приехали по вызову чуть ли не через час!!!! Как можно вообще игнорировать действо с почти 7000 человек, вопрос, а не продался ли кто то?
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 15:22
    Тема войны из за теракта временно отошла на второй план,но надеюсь что только временно!А,нашим военным нужно пожелать идти только вперёд,и действовать против всук максимально жестоко,они иного не заслуживают!
  3. Комментарий был удален.
  4. эгссп Ранг пользователя
    эгссп
    0
    Сегодня, 15:44
    Не разжигайте межнациональную рознь. Нацисты только этого и ждут.
    И вообще - это статья УК.

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