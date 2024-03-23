Еще два года назад сообщалось о вербовке посольствами Украины наёмников в Таджикистане и других странах

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Еще два года назад сообщалось о вербовке посольствами Украины наёмников в Таджикистане и других странах

Вчерашний чудовищный теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл», без сомнения, будет иметь очень серьезные последствия во многих сферах, касающихся обеспечения безопасности нашей страны и граждан. Пока что, до завершения следственных мероприятий, говорить о том, кто виноват, включая реальных заказчиков массового убийства мирных граждан, рано. Но уже точно стоит задаваться другими важными вопросами, включая сакраментальное не только «что делать», но и почему превентивные меры не предпринимались ранее. Ведь соответствующие сигналы поступали, причем давно.

По неофициальным данным, все четыре задержанных исполнителя теракта — иностранцы из ближнего зарубежья. По крайней мере один из них является гражданином Таджикистана, что подтверждается опубликованными в сети кадрами его допроса. Встает вопрос, кто, когда и где завербовал этих маргиналов-исламистов для совершения масштабного злодеяния?



Хотя ответственность за теракт уже взяла на себя международная исламистская террористическая организация ИГИЛ/ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), известно, что сама эта группировка в свое время возникла не то что не без поддержке, а по инициативе и при прямом участии американских спецслужб, в первую очередь ЦРУ. Которые, к слову, являются прямыми кураторами и киевских структур, таких как СБУ и ГУР МО Украины, стоящих за другими терактами на территории России.

При этом Киев, конечно, отрицает свою причастность к массовому убийству людей в «Крокус Сити». Более того, МИД Украины опубликовало заявление, в котором прямо обвиняет российские спецслужбы в организации этого кровавого преступления.

Однако, выясняется, что еще два года назад, в марте 2022-го, филиал российского новостного агентства Sputnik в Душанбе сообщал о вербовке посольствами Украины наёмников в Таджикистане и других странах. Причем призывы присоединиться к «сопротивлению России» и вступить в ряды украинского «Интернационального легиона» открыто публиковались на сайтах дипведомств Украины. Помимо постсоветских республик, такое объявление было размещено даже на интернет-ресурсе украинского посольства в Греции. Соответствующие призывы распространялись и в западных соцсетях.

Украинское МИД «формирует международный легион обороны, и дипмиссия, в свою очередь, обещает полную поддержку, ценный боевой опыт и режим без виз», говорилось в сообщении посольств Украины в Таджикистане и других странах. И это при том, что согласно Венской конвенции, вербовка наемников не входит в функции дипломатической миссии, да и само наемничество в большинстве государств считается уголовным преступлением.

Позднее эта информация была удалена с сайтов украинских посольств и из соцсетей. Однако чуть менее чем через год, в январе 2023-го, в Минске был задержан гражданин Грузии, которого завербовало украинское посольство в Тбилиси для участия в боевых действиях в составе так называемого «Грузинского легиона».

Спрашивается, почему еще тогда не последовало никакой реакции со стороны российских и таджикских властей, спецслужб двух стран, входящих в ОДКБ и регулярно проводящих совместные мероприятия, посвященные противодействию международному терроризму? Насколько известно, не было никаких заявлений и от МИД РФ. Не исключено, что совершившие вчерашний теракт в подмосковном Красногорске были завербованы украинскими дипломатами в одной из «дружественных» РФ стран.
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    116 комментариев
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    1. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +15
      Сегодня, 15:55
      Что сказать. Агентура работает на всю катушку и против нас используют все методы вплоть до террактов. Не важно кого наймут, важен эффект и урон. Англосаксы не зря там в Куиве прохлаждаются ещё с довоенных времён.
      Вчерашняя бойня - это нам чёрная метка в целях запугать и отступить от намеченного. Не на тех нарвались.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +23
        Сегодня, 16:05
        Ну мы же сами сюда эту мигрантскую "нечисть" запустили... И на кого сейчас пенять...??? Необразованную, быдловатую, не собирающуюся жить по законам РФ... Они и здесь повсюду маленькие "таджикистаны" устраивают... В Штатах, чтобы получить грин-карт нужно изрядно поднапрячься и отработать, да и выдают её только тем кто им нужен, а у нас из всякой хрени быстро граждан РФ делают, даже особо к ним не приглядываясь... Так что имеем, то что имеем и винить в этом нужно в первую очередь себя... am
        1. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          +2
          Сегодня, 16:15
          Цитата: Lev_Russia
          Ну мы же сами сюда эту мигрантскую нечисть запустили.

          Тут дело даже не в самих мигрантах, а в том, кого привлекли к этому терракту. С таким же успехом могли быть и кавказцы и славяне которых обработают как надо и за деньги вперёд.
          Предатель на вертолёте был и ему подобные могут найтись. А на выборах сколько зелёнки потратилт на окраску урн? И самое главное кто там совершал деяния - женщины. Ну как они то могли быть повёрныты в мозгу - правильно деньгами, а ведь ещё и идейные могут попасться и ведь наши же Русские. Вчера использовали таджиков, а завтра?
          1. aksleks Ранг пользователя
            aksleks
            +3
            Сегодня, 16:19
            Цитата: Irokez
            Цитата: Lev_Russia
            Ну мы же сами сюда эту мигрантскую нечисть запустили.

            Тут дело даже не в самих мигрантах, а в том, кого привлекли к этому терракту. С таким же успехом могли быть и кавказцы и славяне которых обработают как надо и за деньги вперёд.
            Предатель на вертолёте был и ему подобные могут найтись. А на выборах сколько зелёнки потратилт на окраску урн? И самое главное кто там совершал деяния - женщины. Ну как они то могли быть повёрныты в мозгу - правильно деньгами, а ведь ещё и идейные могут попасться и ведь наши же Русские. Вчера использовали таджиков, а завтра?

            Сергей, полностью с вами согласен.
          2. tsvetahaki Ранг пользователя
            tsvetahaki
            +6
            Сегодня, 16:35
            Цитата: Irokez
            С таким же успехом могли быть и кавказцы и славяне которых обработают как надо и за деньги вперёд.

            Все ждал, когда начнут говорить о замечательных мигрантах, что нельзя из-за четверых бросать тень на все миллионы новых Россиян, замечательных специалистов...
            Ну прям как демократические газеты в Штатах. Впрочем, мы же свои, буржуинские, все по западным меркам - включая миграцию.
            Это только во Франции и Германии это было злом - да и то, год назад, - теперь все хорошо!
            1. Irokez Ранг пользователя
              Irokez
              +2
              Сегодня, 16:40
              А Вы что, не согласны с тем, что за деньги найдутся те кто маму родную продаст?
              К сожалению деньги и невежество в голове решают большинство негативных проблем. А если кастрюлю одеть, то полная попа и это славяне.
        2. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +4
          Сегодня, 16:15
          Цитата: Lev_Russia
          Ну мы же сами сюда эту мигрантскую "нечисть" запустили... И на кого сейчас пенять...??? Необразованную, быдловатую, не собирающуюся жить по законам РФ... Они и здесь повсюду маленькие "таджикистаны" устраивают... В Штатах, чтобы получить грин-карт нужно изрядно поднапрячься и отработать, да и выдают её только тем кто им нужен, а у нас из всякой хрени быстро граждан РФ делают, даже особо к ним не приглядываясь... Так что имеем, то что имеем и винить в этом нужно в первую очередь себя... am

          Украина устроила теракт в Москве, используя таджикскую торпеду. Зря они это сделали. От этого гуано им не отмыться никогда. После совершенного теракта они очень резко лишатся поддержки западного пугливого обывателя. А мы станем сильнее.
          Вертушки до сих пор к Крокусу летают.
          Скорблю вместе с родственниками погибших.
          1. 30 вис Ранг пользователя
            30 вис
            +1
            Сегодня, 16:25
            Цитата: Бородач
            Украина устроила теракт в Москве, используя таджикскую торпеду. Зря они это сделали. От этого гуано им не отмыться никогда. П

            Им с... ы в глаза они скажут божья роса .. Израиль убивает где хочет , кого хочет и может , и что ? Ни что ... неприкасаемые , так и нынешняя бандероукрия .
        3. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 16:16
          Ерунду не несите. В США миллионы нелегалов работают
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            +4
            Сегодня, 16:21
            Цитата: Serhio250381
            Ерунду не несите. В США миллионы нелегалов работают

            Кстати, именно на этой теме, в числе прочих, Трамп строит свою предвыборную кампанию. Обещает перекрыть южную границу штатов. Там в местных элитках распри сейчас вокруг нелегалов.
          2. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +4
            Сегодня, 16:22
            Нелегалы везде работают... Я писал про законопослушных мигрантах, которые пытаются стать гражданами США и как легко у нас из мигрантов делают граждан РФ... Не путайте кислое с пресным...
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              -4
              Сегодня, 16:23
              Вроде, среди задержанных нет ни одного гражданина России, вы это к чему?
              1. Lev_Russia Ранг пользователя
                Lev_Russia
                +2
                Сегодня, 16:28
                Пока нет... А это всё к тому, что надо изначально либо запретить либо проверять и контролировать миграцию из соседних и уже далеко не всегда нам дружественных республик...
                1. Serhio250381 Ранг пользователя
                  Serhio250381
                  -2
                  Сегодня, 16:35
                  Тогда к чему это все? А если среди задержанных будут русские тогда что? Мигранты напали на Белгородскую область? Мигранты обстреливают обстреливают Белгород из Градов?
                2. Бородач Ранг пользователя
                  Бородач
                  0
                  Сегодня, 16:44
                  Цитата: Lev_Russia
                  Пока нет... А это всё к тому, что надо изначально либо запретить либо проверять и контролировать миграцию из соседних и уже далеко не всегда нам дружественных республик...

                  В Москве из автобуса выхожу, а из уже больше, чем нас славян.
                  Вчера, на эмоциях, хотел подъезд почистить: чернозём в окна повыкидывать. Друзья остановили. Говорят: рано ещё.
        4. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          +2
          Сегодня, 16:17
          Гораздо интереснее о роме А узнать. Миротворец. Чей агент? Цели его-аетивы ухрии ? Или жизни граждан рф и развиьие пензенской + курганской обл
        5. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +3
          Сегодня, 16:23
          Согласен. В целях "экономии" в строительстве и жкх,устроили из страны- проходной двор. А за своих земляков,пусть отвечает диаспора. При всем уважении,к азиатским народам.
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +2
            Сегодня, 16:46
            Цитата: Андрей Николаевич
            Согласен. В целях "экономии" в строительстве и жкх,устроили из страны- проходной двор. А за своих земляков,пусть отвечает диаспора. При всем уважении,к азиатским народам.

            Я с ними в армии служил. Вообще не уважаю. Выходишь биться один на один, а там уже весь кишлак. Хватаешь в руку лом, и лупишь по дупе весь кишлак.
            1. ROSS 42 Ранг пользователя
              ROSS 42
              +1
              Сегодня, 16:58
              Цитата: Бородач
              Хватаешь в руку лом, и лупишь по дупе весь кишлак.

              laughing
              Точно описал...
              1. Бородач Ранг пользователя
                Бородач
                +1
                Сегодня, 17:14
                Цитата: ROSS 42
                Цитата: Бородач
                Хватаешь в руку лом, и лупишь по дупе весь кишлак.

                laughing
                Точно описал...

                Это не описание.
                Это руководство к действию.
                У нас был сержант Обти Цынаев. Чеченец. Он просто им рожи бил. Они его боялись, а я - нет.
        6. mikh-korsakov Ранг пользователя
          mikh-korsakov
          +1
          Сегодня, 16:24
          " В Штатах, чтобы получить грин-карт нужно изрядно поднапрячься и отработать, да и выдают её только тем кто им нужен," Грин-карт, в начале 90-х годов стоила $1,500 на услуги адвоката, сейчас не знаю сколько. Зато там полно нелегальных иммигрантов. Или старик Трамп не прав?.
        7. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 16:28
          Завоз в страну мигрантов и выдача им наших паспортов для властей один из немногих способов поправить дырки в демографии. Гораздо проще и дешевле ввезти готовое население, чем вырастить свое родное.
          Насчет организованного ввоза к нам ваххабитов, так это не новость. Послом Украины в Таджикистан был назначен бывший СВР, который там открыто этим занимался. Курирует проект МИ-6.
        8. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 16:57
          Цитата: Lev_Russia
          Так что имеем, то что имеем и винить в этом нужно в первую очередь себя...

          Давайте каждый будет отвечать за свою вину, а то я часто вижу, что президент не может отвечать за всё, а тут вы решили обвинить себя...Стратегии нет, вот и идёт что попало. Работающая за откаты полиция и миграционная служба, - вот виновные творящегося беспредела.
          Не мы превращали столицу в Москвабад...Не нам нужны дешёвые безграмотные рабочие руки.
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 17:12
        В телегах есть информация что все четверо граждане России!Вопросы тогда как они получали гражданство,если как минимум один из них по Русски даже почти не говорит!Документы на гражданство России,анкету,как и кто ему тогда заполнял?Экзамены на знание нашего языка для получения гражданства как был сдан лицом по Русски не говорящем?
        1. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          0
          Сегодня, 17:19
          Цитата: Бережливый
          как они получали гражданство,если как минимум один из них по Русски даже почти не говорит

          Не знаю. Путин выступал и сказал, что будут разбираться во всё как и что всё узнают. Как узнают так и получите ответ. Но незнание Русского языка никак не говорит о намерениях человека.
          Если работала агентура, то у ней всё схвачено для получения гражданства любой страны и наша агентура так же работает. Поэтому это не проблема для стран внедрить своих на территорию чужих. Вот контрразведка и разберётся.
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +13
      Сегодня, 16:00
      Судя по происходящему в нашей стране кардинального не будет.Вычищать мигрантов?Отнюдь.Даже тут на сайте люди уверены,что они работают на российскую экономику(а не на свой карман,не поддерживают экономику своих стран)..И..они замещают наших ребят ,ушедших на фронт(это вообще ни в какие ворота).Мои предложения по работе с мигрантами дублировать не буду,в предыдущей статье написал)
      1. Аскольд65 Ранг пользователя
        Аскольд65
        +9
        Сегодня, 16:15
        Согласен полностью. Вот чего не говорилось бы am но наше руководство косвенно тоже виновато в случившемся ! Об этом уже давно предупреждали все адекватные аналитики на различных ресурсах, что эту мигрантскую массу будут завозить и использовать для раскачки ситуации изнутри России. Это только "первая ласточка" прилетела.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          -5
          Сегодня, 16:17
          Ваше руководство на Банковой сидит и оно виновно не косвенно, а на прямую
          1. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            +3
            Сегодня, 16:21
            Запутинец ?! Тогда ваше руководство сидит в Кремле и напрямую крышует диаспоры терроризирующие граждан России.
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              -3
              Сегодня, 16:22
              Завласовец, Украина провела этот теракт и вы ответите за это
              1. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                +5
                Сегодня, 16:25
                Завласовцы - либералы засели в Кремле в одной из его башен и разваливают Россию изнутри и вы ответите за это.
              2. Ivan№One Ранг пользователя
                Ivan№One
                +1
                Сегодня, 16:26
                А таджики не ответят?
                Эти таджики граждане таджикистана, а не украины

                Цитата: Serhio250381
                Не Путин, а ты пустил. Иди мети улицы, тогда таджики твое место не займут.

                Не убранные улицы (что на самом деле ложь) или 4 таджика убивают больше 100 россиян (уже 150 вроде бы)?
                Что страшнее?

                Но видимо не для таких как ты
                1. Serhio250381 Ранг пользователя
                  Serhio250381
                  -2
                  Сегодня, 16:30
                  Цитата: Ivan№One
                  А таджики не ответят?
                  Эти таджики граждане таджикистана, а не украины

                  А кто им заказ сделал? Правительство Таджикистана или Украины? На Белгород напали русские, это русское правительство виновато? Не украинское?
                  ЦИПСО ты не отмажешься от этого преступления. Будут наказана не только киевская хунта, но и штатные украинские пропагандисты
                  1. Ivan№One Ранг пользователя
                    Ivan№One
                    0
                    Сегодня, 16:31
                    Я понял твою мысль
                    Таджики не причем, так получилось
                    Они жертвы даже. Ну согласились расстрелять людей за 500 тысяч рьблей. Да? Вот ты бы тоже согласился?
                    1. Serhio250381 Ранг пользователя
                      Serhio250381
                      -6
                      Сегодня, 16:32
                      Каким боком тут Таджикистан? Это агенты Украины
                      1. Ivan№One Ранг пользователя
                        Ivan№One
                        -2
                        Сегодня, 16:35
                        Никаким боком
                        Эти 4 таджика выросли и жили не в таджикитсане , а на украине
                        И они граждане украины, а не таджикистана
                        Я понял твою мысль, не продожай:
                        Черное это белое
                        Мир это война
                        1. Serhio250381 Ранг пользователя
                          Serhio250381
                          +1
                          Сегодня, 16:40
                          А те кто напал на белгородскую область где выросли? Где вырос Сырский? Какая разница, где они родились, если они всего лишь инструмент преступников на Украине?
                          Твоя киевская хунта ответит за это преступление
                        2. Ivan№One Ранг пользователя
                          Ivan№One
                          -3
                          Сегодня, 16:42
                          Ты смешной
                          Если кто-то пишет то что не нравится - то он укроп. Это очень удобно. Для глупого человека.

                          Жаль, что именно ты не встретился этим четырём трудолбивым мигрантам вчера. Или твоя жена или дети.Ты бы им рассказал, как поддерживаешь мигрантов и сочуствуешь им.
                  2. Аскольд65 Ранг пользователя
                    Аскольд65
                    -1
                    Сегодня, 17:20
                    Цитата: Serhio250381
                    На Белгород напали русские, это русское правительство виновато?

                    Тебе сколько раз нужно объяснять, что это не "русское" правительство, а либеральная тусовка засевшая в Кремле потакала и закрывала глаза на воспитание молодого поколения в России, особенно в ВУЗах, с либеральными преподавателями-русофобами. А так же безответственную миграционную политику, взрастившую праворадикальную молодёжь, перекинувшихся на сторону украинских нацистов для " освобождения " России от мигрантов, а заодно и от этого правительства.
                    И хватит тут гнать ЦИПСОшную повестку, что "русские напали на русских". Напал разношёрстный сброд нацистов всех мастей и стран с территории контролируемой украинским правительством.
                    1. Serhio250381 Ранг пользователя
                      Serhio250381
                      -2
                      Сегодня, 17:24
                      Я первый раз тебя слышу. Что ты мне тут постоянно объяснял?
                      Что вы несете? Либералы, вузы, молодое поколение... Украина наняла 4х таджиков(на их месте могла быть любая национальность) для совершения теракта. Вся остальная ваша чушь не имеет никакго отношения к делу.
                      Ну давай, расскажи, в составе ВСУ не было русских? ЦИПСО разгоняет тему национальных разборок в Росси для чего и были выбраны таджики и вы разгоняете украинскую пропаганду
                      1. Аскольд65 Ранг пользователя
                        Аскольд65
                        +1
                        Сегодня, 17:38
                        Цитата: Serhio250381
                        Я первый раз тебя слышу. Что ты мне тут постоянно объяснял?

                        У тебя ещё и память отшибло... Посмотри выше, с кем ты пытался дискутировать. fool

                        .
                        Цитата: Serhio250381
                        Что вы несете? Либералы, вузы, молодое поколение... Украина наняла 4х таджиков(на их месте могла быть любая национальность) для совершения теракта. Вся остальная ваша чушь не имеет никакго отношения к делу.

                        Я про таджиков ни словом не обмолвился в предыдущем посте. Я написал КАКИЕ русские напали на Белгород -- ученики либеральных ЗАСЛУЖЕННЫХ учителей, типа мадам Эдельман. Или обозленные либеральной миграционной политикой.
                        Цитата: Serhio250381
                        Ну давай, расскажи, в составе ВСУ не было русских?

                        Там больше половины этнических русских, а по факту " вырусей -манкуртов", которых так же в украинских школах обрабатывали учителя-русофобы.
                        Цитата: Serhio250381
                        ЦИПСО разгоняет тему национальных разборок в Росси для чего и были выбраны таджики и вы разгоняете украинскую пропаганду

                        Так я о чём и писал выше, что об этом предупреждали все адекватные аналитики, а правительство продолжало игнорировать происходящие процессы.
              3. dmi.pris1 Ранг пользователя
                dmi.pris1
                +4
                Сегодня, 17:37
                Кстати,про власовцев.Судя по риторике,поступкам и внешней атрибутике,то в Кремле они и засели.Вместе с белогвардейщиной...
            2. Sergej1972 Ранг пользователя
              Sergej1972
              -1
              Сегодня, 17:20
              Я, например, за Путина. А вы кто, неовласовец, из числа "любящих страну, ненавидящих государство"? Родновер или "национальный демократ"?
              1. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                -1
                Сегодня, 17:47
                Цитата: Sergej1972
                Я, например, за Путина. А вы кто, неовласовец, из числа "любящих страну, ненавидящих государство"? Родновер или "национальный демократ"?

                Я русский патриот своей страны, ненавидящий руководителей ведущих свою страну в БЕДУ. Либо не ведая, что творят, либо по злому умыслу.
                Ваш Путин -- либерал. Но при этом "русский националист в хорошем смысле этого слова" ( это его слова). В этом его и беда ( или вина), что шарахается из одной крайности в другую.
                1. Sergej1972 Ранг пользователя
                  Sergej1972
                  +1
                  Сегодня, 17:49
                  Вы в любом случае, как гражданин РФ, обязаны исполнять законы, принятые ГД и СФ и подписанные Президентом, равно как и подписанные им Указы.
                  1. Аскольд65 Ранг пользователя
                    Аскольд65
                    0
                    Сегодня, 17:51
                    Но это и не значит, что я должен "помалкивать в тряпочку".
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +2
        Сегодня, 16:38
        Однако если не будет Украины (а ещё лучше Британии и США), тогда некому будет выдавать заказы таким мигрантам. Прошерстить десять миллионов приезжих трудно, а смешать с бетонной крошкой руководство Украины гораздо проще
    3. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +14
      Сегодня, 16:04
      Встает вопрос, кто, когда и где завербовал этих маргиналов-исламистов для совершения масштабного злодеяния?

      Встаёт другой вопрос - кто и зачем вообще пустил этих маргиналов-исламистов в Россию??? И кто за это ответит?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +8
        Сегодня, 16:14
        Видимо лучшие спецы,коих не хватае.Уникальные станочники,научные работники,конструкторы высшей категории. am
      2. Алевил Ранг пользователя
        Алевил
        +10
        Сегодня, 16:14
        Путин пустил. На самом деле капиталистам наплевать кто у них будет рабом - русские или таджики. Другое дело, что таджики менее покладисты, но более ведомы исламистскими манипуляторами.
        1. Serhio250381 Ранг пользователя
          Serhio250381
          -9
          Сегодня, 16:19
          Не Путин, а ты пустил. Иди мети улицы, тогда таджики твое место не займут.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +7
            Сегодня, 16:22
            Кстати,про "мести улицы".Краснодарский край,райцентр.Ну нет ни одного убощика улиц,работника "Экоцентра" оттуда.Все местные,русские.Что то в Вашей методичке не того yesЭто я про утверждение,что мы не идем на подобную работу.
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              -7
              Сегодня, 16:24
              Кстати, у нас в УК били дворники таджики, было чисто и хорошо. Их убрали и начался срач на улицах
              1. Монтесума Ранг пользователя
                Монтесума
                +2
                Сегодня, 16:39
                Цитата: Serhio250381
                Кстати, у нас в УК били дворники таджики, было чисто и хорошо. Их убрали и начался срач на улицах

                Ради реальной картины хочу заметить, что у нас в УК дворниками были узбеки и киргизы, работали так себе - местами чисто, местами вообще руки не прикладывали, к работе приступали поздно, приходилось утром мусор у подъездов наблюдать. Сейчас их не стало, и уборка проводится только эпизодично. УК утверждает, что не может найти работников.
          2. Алевил Ранг пользователя
            Алевил
            +1
            Сегодня, 16:25
            Такие, как ты потворствуют мигрантам: покупают их дрянь, дают им работу, сдают им жильё. Такие, как ты не чувствуют свою Родину и позволяют этим мразям чувствовать себя безнаказанно. Такие, как ты оправдывают среднеазиатских убийц, которые режут русских ребят в Казани.
            У меня во дворе метут русские , так как им платят достойную зарплату, а в дела жкх не вмешивается этническая мафия. Такие, как ты, существа без русского национального самосознания, губят Россию.
            1. Serhio250381 Ранг пользователя
              Serhio250381
              -3
              Сегодня, 16:26
              Такие как вы, не хотят быть дворниками и рабочими заводах, потому что это фу, потому что хочет в офисе сидеть. Это вы потворствуете мигрантам. Это вы всячески отмазываете украинских заказчиков теракта
              1. Алевил Ранг пользователя
                Алевил
                +2
                Сегодня, 16:39
                Я какелов считаю одними из главных организаторов и виновников теракта. Они дали оружие и взрывчатку, а также дали возможность для отхода. Вторые по виновности - это диаспоры, которые тащат сюда исламистов и отморозков. А с чьего позволения тащат, хоть разок задумывались?
                1. Serhio250381 Ранг пользователя
                  Serhio250381
                  -1
                  Сегодня, 16:42
                  С твоего позволения, который не хочет работать. Кто виновен в том, что русские атаковали Белгородскую область?
                  1. Алевил Ранг пользователя
                    Алевил
                    +1
                    Сегодня, 16:45
                    Я работаю на заводе. И ещё колымлю на другом, кстати в советские времена очень успешном, но разваленном во время правления сам знаешь кого. Вокруг меня огромное количество русских людей, которые пашут и готовы пахать ещё больше, в том числе и в гражданских перевозках. Только там азерсие и среднеазиатские мафии рулят и тащат туда только своих.
                  2. Алевил Ранг пользователя
                    Алевил
                    +1
                    Сегодня, 16:46
                    Как выяснилось, "русские националисты" оказались румынскими и грузинскими наёмниками)))
      3. cast iron Ранг пользователя
        cast iron
        +2
        Сегодня, 16:14
        Ответят как известно добросовестные владельцы разрешённого гражданского оружия. Думаю, что после произошедшего дАрАгая Партия вообще запретит владеть оружием гражданам страны. Таджикским гастарбайтерам, правда, разрешений никаких не нужно. Им ноунеймы-проповедники в телефоне советуют убивать русских женщин и детей - и они без колебаний идут и убивают. Спасибо дАрАгому Правительству. Ведь без миллионов исламистов-гастарбайтеров в России никуда, верно?
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          0
          Сегодня, 17:16
          Если бы в зале было хотя бы с десяток хотя бы с травматами - жертв могло бы быть ощутимо меньше... Конечно - из резиноплюя убить сложно, но - таки можно. По крайней мере - отвлекли бы на себя басмачей..

          Но увы - в иные места даже со складными ножами не пускают. Не говоря об оружии.. Например - питерское метро. там даже баллончик нельзя.. Можно подумать - террористов все эти ваши тупые запреты останавливают.. В общем - делают всё, чтобы наших граждан можно было резать и убивать безнаказанно..
      4. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        -4
        Сегодня, 16:18
        А узнать кто им дал задание не хочешь? Там Украина, Англия, США?
        1. cast iron Ранг пользователя
          cast iron
          +4
          Сегодня, 16:29
          А кто их сюда завозит миллионами тебе неинтересно? Все русских из Таджикистана разными способами выкинули за последние 30 лет. Почему сюда завозят сотни тысяч таджиков тебе неинтересно?
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -5
            Сегодня, 16:32
            Завозили те, кто не нашел русских работников.
            А кто подготовил террористов? Кто заплатил им? Кто разработал теракт?
            Украина.
            Ты не отмажешь свою киевскую хунту
      5. aksleks Ранг пользователя
        aksleks
        +6
        Сегодня, 16:23
        Цитата: paul3390
        Встает вопрос, кто, когда и где завербовал этих маргиналов-исламистов для совершения масштабного злодеяния?

        Встаёт другой вопрос - кто и зачем вообще пустил этих маргиналов-исламистов в Россию??? И кто за это ответит?

        Мантуров, если чего.
      6. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +4
        Сегодня, 16:27
        Ну один из них был парикмахер.
        Улицы не мел, как тут один кадр пишет. В барбершопе стриг.
        Да - оцень ценный был специалист, незаменимый для экономики.

        Жаль решил людей из автомата убить.
        Но он не виноват
        Это все госдеп и укропы
      7. aksleks Ранг пользователя
        aksleks
        +3
        Сегодня, 16:28
        Цитата: paul3390
        Встает вопрос, кто, когда и где завербовал этих маргиналов-исламистов для совершения масштабного злодеяния?

        Встаёт другой вопрос - кто и зачем вообще пустил этих маргиналов-исламистов в Россию??? И кто за это ответит?

        Но скорее всего Мантуров будет в стороне, а отвечать будет сантехник Петров.
      8. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +1
        Сегодня, 16:31
        Как кто пустил? Либералы,пятая колона,враги Отечества, разумеется.А может они сами просочились. smile
      9. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 16:41
        Встаёт другой вопрос - кто и зачем вообще пустил этих маргиналов-исламистов в Россию???
        Странный вопрос, вовсе не требующий ответа ввиду его очевидности.

        И кто за это ответит?
        У нас за такое не отвечают, а повышают и награждают.
    4. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      +4
      Сегодня, 16:08
      Упущения, упущения и ещё раз упущения. Постоянно приходится догонять, исправлять или вообще начинать с нуля то, что давно должно уже было быть. М-да, ситуация крайне не простая ( это если мягко сказать).
    5. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:09
      Есть даже скриншот объявления о наборе добровольцев на сайте украинского посольства в Таджикистане в марте 2022 года. Послом на тот момент был некто Валерий Евдокимов. Активная деятельность Евдокимова в этом направлении объясняется отсутствием у него дипломатического опыта, но серьезной военной карьерой, поскольку раньше он работал в погранвойсках, главой Службы внешней разведки Украины и членом Совета нацбезопасности и обороны.
    6. Colonel57 Ранг пользователя
      Colonel57
      +5
      Сегодня, 16:10
      В 2023-2024 годах в наших СМИ и Телеграмм-каналах проходила информация о том что на стороне ВСУ, и в частности в составе "Иностранного легиона" воюют сторонники ИГИЛ.Я вполне допускаю, что задержанные таджики имеют отношение к ИГИЛ, но ранее уехавшие из Сирии в Таджикистан. Вместе с тем их данные в ИГИЛ имеются. Вполне возможно что их оттуда отправили в Таджикистан для последующего переезда в Россию. Просматривается многоходовая операция по внедрению диверсионной группы в РФ, при чем не в абы какой город РФ, а именно в Москву и приехали они 12-15 дней назад с их слов. В этой ситуации слишком много нюансов указывающих на организаторов. И не только пути отхода через Украину (кстати самый простой вариант). А если учесть что и украинец активизировался в Белгородской и Брянской областях примерно в это же время, просто таджики маленько не успели.
    7. Понаехавший Ранг пользователя
      Понаехавший
      0
      Сегодня, 16:10
      Никто не ответит на вопросы о мигрантах. Вы слышали сегодня главного сказочника. Поможем, не забудем, накажем и сплотимся....
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        0
        Сегодня, 16:29
        Это ты сказочник с кастрюлей на голове.
    8. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      +3
      Сегодня, 16:10
      Разведка тупо пропустила тему. Охрана с рациями и свистками. Где антитеррор на на вокзалах? Война идёт, кто не в курсе.
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +1
        Сегодня, 16:32
        Цитата: Луенков
        Война идёт, кто не в курсе.

        Война - это с коллективным западом, а СВО - это на Окраине.
        Если охране танк придать для устрашения, то он как раз первый и загорится, что никак не уберёт фактор неожиданности в любой операции. Читать мысли преступников разведка ещё не научилась.
    9. Алевил Ранг пользователя
      Алевил
      +7
      Сегодня, 16:11
      Триумф путинской миграционной политики
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        -1
        Сегодня, 16:21
        Хорошая попытка, ЦИПСО, но нет. Киевская хунта ответит за это преступление
        1. Алевил Ранг пользователя
          Алевил
          0
          Сегодня, 16:26
          Я понял: такое количество среднеазиатов на в Русских городах - это ципсо и кокляди виноваты... Пардон, а тогда кто же управляет нашим государством?
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            -2
            Сегодня, 16:27
            Такое количество, это ваше не желание работать. ЦИПСО сейчас отмазвает Украину от терактов и все вали на таджиков, чем вы и занимаетесь
            1. Алевил Ранг пользователя
              Алевил
              -2
              Сегодня, 16:35
              1. Я более чем уверен, что главными организаторами и вдохновителями терактов являются "партнеры" из США и Англии.
              2. Организаторами терактов являются тоже "партнеры" нашей власти по минским соглашениям ухрюинцы, которые и подкинули террористам стволы и взрывчатку. Такими же организаторами терактов являются ещё более любимые нашей властью диаспоры, с которыми наша власть не устаёт вести беседы и диалоги, а также выделяет бюджетные средства на хорошую жизнь и толерантность, которую мы вчера лицезрели воочию.
              3. Рядовыми же исполнителями являются тупые бабаи без знания русского языка, но зато с русскими паспортами, которыми легко манипулируют исламистские проповедники, но которых готова отмазать от ЛЮБЫХ преступлений диаспора столь любимая нашей "всенародноизбранной" властью.
              1. Serhio250381 Ранг пользователя
                Serhio250381
                +1
                Сегодня, 16:36
                Умничка, ты доказала, что на месте таджиков могли быть кто угодно. Что это просто агенты стран, которые с нами воюют. Всё что я и говорил. Так о чем спор?
                1. Алевил Ранг пользователя
                  Алевил
                  -3
                  Сегодня, 16:41
                  У исламистов здесь появилась огромная база, несколько десятков миллионов человек, которые завезены сюда с разрешения власти капиталистов.
                  Задайся вопросом: кто разрешил их сюда пустить, если мозги есть, конечно?
                  1. Serhio250381 Ранг пользователя
                    Serhio250381
                    +1
                    Сегодня, 16:42
                    Прекрати писать одно и тоже по сто раз. Я тебе уже ответил
                    1. Алевил Ранг пользователя
                      Алевил
                      -2
                      Сегодня, 16:49
                      Это ты пишешь всякую х_рню, а я лишь укрепляю свою аргументацию. У меня для тебя ещё множество примеров "успешной" миграционной политики. Продолжим?
            2. Комментарий был удален.
              1. Serhio250381 Ранг пользователя
                Serhio250381
                -1
                Сегодня, 16:47
                Меня спросили кто виноват в мигрантах, я сказал те кто не хочет работать. Ума не хватает это понять?
            3. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              -2
              Сегодня, 16:47
              Серхио6969, ты уж опеределись, болезный.
              Он "укроп из ципсо" или "россиянин который не хочет работать"?
              А то ты запутался уже
              1. Serhio250381 Ранг пользователя
                Serhio250381
                +1
                Сегодня, 16:48
                Меня спросили кто виноват в мигрантах, я сказал те кто не хочет работать. Ума не хватает это понять?
      2. Олеся Леся Ранг пользователя
        Олеся Леся
        -2
        Сегодня, 17:18
        Это политика миграционная как раз - либеральная. Врагов нашей страны. У них задача наполонить Россию ими и раскачать её, а лучше бойню и резню устроить. Этим всем руководят навальнисты-олигархи. ))) И не трожь Путина, он как вам отношения не имеет, вы лучше у себя в стране разбирайтесь. а в Россию не лезьте.
    10. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      +6
      Сегодня, 16:12
      Цитата: dmi.pris1
      Судя по происходящему в нашей стране кардинального не будет.Вычищать мигрантов?Отнюдь.Даже тут на сайте люди уверены,что они работают на российскую экономику(а не на свой карман,не поддерживают экономику своих стран)..И..они замещают наших ребят ,ушедших на фронт(это вообще ни в какие ворота).Мои предложения по работе с мигрантами дублировать не буду,в предыдущей статье написал)

      Работа с мигрантами близка к "0" . Диаспоры руководят многими городами. Руководству кол чеши. За убийство участника СВО получают условные сроки..
    11. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      +1
      Сегодня, 16:14
      Эти т.н. наёмники совершенно легально проживают на территории РФ. Их даже забрасывать не нужно. Помощник муллы доходчиво объяснит своим прихожанам, что надо сделать и когда. Они своих не сдают, будьте уверены. В первую очередь нужен тотальный контроль за всеми этими "верующими" магометянами. Контроль за "духовными" наставниками стократный. Не надо все валить на Украинские спецслужбы, они просто пиарятся на этом.
    12. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      +1
      Сегодня, 16:16
      Цитата: dmi.pris1
      Видимо лучшие спецы,коих не хватае.Уникальные станочники,научные работники,конструкторы высшей категории. am

      Не же. Это те, кто станочников и учёных отлавливает толпой на улицах.
    13. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
      ДушаРоссии87
      -3
      Сегодня, 16:17
      Я смотрю большинство дует в ту дудку которую им подсунули англосаксы. Причем тут мигранты? И причем тут эти куклы, мигранты и ислам вообще? У них что интервью брали верующие они или нет? Или наличие бороды делает любого исламистом? Как то все дружно забыли хохлятские уши с звездополосатым оттенком зза спиной у этих "боевиков" и накинулись на старую добрую нацисткую песню про засилье чурок. Кому это на руку? Русский нацист хохлятскому глаз не выклюет это надо помнить всегда.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 16:29
        4 мигранта убили из автоматов за копейки почти 200 россиян
        Да уж "причем тут мигранты"?!??
        Ору с таких
        1. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
          ДушаРоссии87
          0
          Сегодня, 16:35
          Запрети лучше кухонные ножи с таким идиотским отношением причиноследственным. От поножовщины на кухнях каждый день умирает по столько. Калибр по банковой надо лупить, а не мигрантов кошмарить.
      2. Rakovor Ранг пользователя
        Rakovor
        0
        Сегодня, 16:55
        Когда твоих родственников отмудохают или, не дай бог, покалечат эти чуркомены на улице, тогда ты может и поймешь, при чем тут мигранты. Хотя, скорее всего нет, ты необучаемый организм.
    14. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -3
      Сегодня, 16:21
      И какие действия были предприняты?

      Как, в читаемом насквозь тг, не вышли на этих таджиков?
      Стукачей среди этих таджиков тоже нет?
    15. пешик
      пешик
      +1
      Сегодня, 16:21
      Цитата: paul3390
      Встает вопрос, кто, когда и где завербовал этих маргиналов-исламистов для совершения масштабного злодеяния?

      Встаёт другой вопрос - кто и зачем вообще пустил этих маргиналов-исламистов в Россию??? И кто за это ответит?


      Ну кто кто - путинское правление же. Таджики в горах труднодоступных, куда только пешком или вертолёт - живут в соломенных мазанках из говна верблюдов - 500 р или миллион за убийство - чем не подспорье.
    16. жарофф Ранг пользователя
      жарофф
      +2
      Сегодня, 16:22
      Перечитываю воспанинания Судоплатова. Вот государственные люди ! Думали на много ходов вперёд. Оставляли агентов . В том числе агентов влияния. И это в совсем сопоставимые года отначала 20-х до войны,с учётом восстановления после репрессий 1937-1938,двадцать лет! А мы за тридцать ,похоже, только "грабли" видим
    17. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +5
      Сегодня, 16:22
      В 1979 году был в командировке в Таджикской ССР и Узбекской ССР. Шла война в Афганистане.
      В Душанбе на рынке услышал речи урюков: -мы вас русских будем резать.

      Потом был 1991 год. Русские бежали из Душанбе, Ташкента, бросая квартиры и имущество.

      А вот зачем Лужков начал завозить азиатов- бАльшой вопрос.

      И при Путине из Азии в Россию пошел неконтролируемый поток потомков басмачей.

      Странно слышать про "квалифицированных специалистов".

      Что разве не знают какая промышленность существовала в Таджикистане?
      Если были какие-то предприятия. то при СССР их строили русские специалисты и они же и работали на них.

      Ничего кроме скрытой диверсии против России объяснений быть не может.
      1. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
        ДушаРоссии87
        -2
        Сегодня, 16:25
        Сколько доморощенным нацистам нынче плалят из 404ой? Вы чего добиваетесь? Кровавой бани в Росии? Гражданской войны? Развала России на национальные народные республики? Да вы враг или . Не знаю что хуже.
        1. Фактор Ранг пользователя
          Фактор
          +2
          Сегодня, 16:27
          Не истери. Это некоренные жители России. Это другие люди.
          1. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
            ДушаРоссии87
            -3
            Сегодня, 16:31
            С таким нацистким отношением скоро и чеченцы с татарами станут некоренными жителями России. А что останется? национальное русское государство вот в таком виде. Радуйтесь.
            1. Фактор Ранг пользователя
              Фактор
              0
              Сегодня, 16:41
              В 2017 году гражданство России получило всего 29 тысяч граждан Таджикистана. А в 2022 году уже 173 600. А в 2023 году эта цифра приблизилась к 300 тысячам новых россиян. Такая же ситуация наблюдается и с миграцией из Узбекистана и Киргизии.

              Патриотическая часть населения давно привлекала и продолжает привлекать внимание к необходимости наведения порядка с массовым въездом мигрантов из стран Средней Азии и получения ими российского гражданства, а также создания ими инфраструктуры своих организаций (подпольных ММА-клубов и молельных). Многие из них исповедуют радикальные взгляды, что общеизвестно.
              1. Sergej1972 Ранг пользователя
                Sergej1972
                0
                Сегодня, 17:36
                С киргизами и узбеками ситуация несколько иная. Перешедших в российское гражданство жителей Узбекистана и Киргизии, вместе взятых, в несколько раз меньше, чем жителей Таджикистана. Власти Узбекистана негативно относятся к институту двойного гражданства. Поэтому принявший российское гражданство узбек должен быть готов к отказу от узбекского гражданства.
                1. Фактор Ранг пользователя
                  Фактор
                  0
                  Сегодня, 17:38
                  Киргизы более агрессивные. А узбеков меньше. Они держаться особняком.
                  1. Sergej1972 Ранг пользователя
                    Sergej1972
                    0
                    Сегодня, 17:46
                    На самом деле среди граждан Узбекистана, живущих в РФ, как имеющих вид на жительство, так и перешедших в российское гражданство, значительная часть этнические таджики. Среди выходцев из Таджикистана немало узбеков. А среди выходцев из Киргизии немало и узбеков, и таджиков.
        2. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -2
          Сегодня, 16:40
          Гражданская война?
          Мигранты не граждане, их сюда привезли
          У тебя в голове каша
    18. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +1
      Сегодня, 16:25
      Из-за вчерашнего теракта, я думаю, борьба за Новые Республики/Восточную Украину закончится через два-три месяца.
    19. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +6
      Сегодня, 16:25
      иностранцы из ближнего зарубежья
       Вот совсем не удивлен,наверное и остальные семеро от туда же.Хм..своих не послали,теперь украинский след необходимо доказывать и доказывать и желательно документально, иначе не поверят. У 404 отмаза хорошая,теракт совершили таджики, мы то причем.Да и их партнеры скажут вот именно,Украина причем?Бармалеи виноваты.Мы тож против них, мы даже Бен Ладена замочили.
    20. пешик
      пешик
      -3
      Сегодня, 16:28
      Цитата: Андрей Николаевич
      При всем уважении,к азиатским народам.


      Какой уважение - да они за деньги, больше чем другой народ, готовы мать убить.
      1. ДушаРоссии87 Ранг пользователя
        ДушаРоссии87
        +1
        Сегодня, 16:36
        Петя, или Мыкола как тебя там. Вали как ты от сюда в свою сраину
    21. Иван Северский Ранг пользователя
      Иван Северский
      +2
      Сегодня, 16:37
      Организатор самого кровавого теракта в России со времен Беслана - вице-премьер Голикова, которая лоббировала раздачу миллиона российских паспортов уроженцам Таджикистана.

      А уж кто завербовал Голикова или все это делалось ради вилл в Испании и Португалии, гольф-клуба и бизнес-джета это пускай следствие устанавливает.
    22. tank_killer156 Ранг пользователя
      tank_killer156
      +1
      Сегодня, 17:06
      Да что ту говорить,пример унас в Оренбуржье В 2023 году в Оренбургскую область прибыли почти 63 тысячи мигрантов,а это Таджикистан,Узбекистан и Азербайджан но последних поменьше,они тут рожают получают гражданства,а это в Оренбуржье 2 мил население,это много,я живу в маленьком городе и их присутствие растет просто не реально быстро,а я вот что хочу спросить а много из прибывших добровольцы на СВО за новую Родину,нет они на рынке,а вечерами только и слышно рыр гыр,может они в армии служат,че то я не видел вроде все на месте на рынке,да заметил только новых торговых представителей здоровых бородатых аудит помидорный прибыл,это к чему он сам едет и весь свой аул потом тащит,Русские своих не бросают-- может пора вспомнить про тех не брошенных на чужой Азии и не Азии или вот оно во что вылилось,говорят в чужой моностырь своим уставом не ходят,да чето я сомневаюсь и уже давно(Азияты салам )
    23. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:44
      А что значит-"не исключено"?-трудно спросить бандитов а не гадать?

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