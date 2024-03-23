Еще два года назад сообщалось о вербовке посольствами Украины наёмников в Таджикистане и других странах

Вчерашний чудовищный теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл», без сомнения, будет иметь очень серьезные последствия во многих сферах, касающихся обеспечения безопасности нашей страны и граждан. Пока что, до завершения следственных мероприятий, говорить о том, кто виноват, включая реальных заказчиков массового убийства мирных граждан, рано. Но уже точно стоит задаваться другими важными вопросами, включая сакраментальное не только «что делать», но и почему превентивные меры не предпринимались ранее. Ведь соответствующие сигналы поступали, причем давно.По неофициальным данным, все четыре задержанных исполнителя теракта — иностранцы из ближнего зарубежья. По крайней мере один из них является гражданином Таджикистана, что подтверждается опубликованными в сети кадрами его допроса. Встает вопрос, кто, когда и где завербовал этих маргиналов-исламистов для совершения масштабного злодеяния?Хотя ответственность за теракт уже взяла на себя международная исламистская террористическая организация ИГИЛ/ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), известно, что сама эта группировка в свое время возникла не то что не без поддержке, а по инициативе и при прямом участии американских спецслужб, в первую очередь ЦРУ. Которые, к слову, являются прямыми кураторами и киевских структур, таких как СБУ и ГУР МО Украины, стоящих за другими терактами на территории России.При этом Киев, конечно, отрицает свою причастность к массовому убийству людей в «Крокус Сити». Более того, МИД Украины опубликовало заявление, в котором прямо обвиняет российские спецслужбы в организации этого кровавого преступления.Однако, выясняется, что еще два года назад, в марте 2022-го, филиал российского новостного агентства Sputnik в Душанбе сообщал о вербовке посольствами Украины наёмников в Таджикистане и других странах. Причем призывы присоединиться к «сопротивлению России» и вступить в ряды украинского «Интернационального легиона» открыто публиковались на сайтах дипведомств Украины. Помимо постсоветских республик, такое объявление было размещено даже на интернет-ресурсе украинского посольства в Греции. Соответствующие призывы распространялись и в западных соцсетях.Украинское МИД «формирует международный легион обороны, и дипмиссия, в свою очередь, обещает полную поддержку, ценный боевой опыт и режим без виз», говорилось в сообщении посольств Украины в Таджикистане и других странах. И это при том, что согласно Венской конвенции, вербовка наемников не входит в функции дипломатической миссии, да и само наемничество в большинстве государств считается уголовным преступлением.Позднее эта информация была удалена с сайтов украинских посольств и из соцсетей. Однако чуть менее чем через год, в январе 2023-го, в Минске был задержан гражданин Грузии, которого завербовало украинское посольство в Тбилиси для участия в боевых действиях в составе так называемого «Грузинского легиона».Спрашивается, почему еще тогда не последовало никакой реакции со стороны российских и таджикских властей, спецслужб двух стран, входящих в ОДКБ и регулярно проводящих совместные мероприятия, посвященные противодействию международному терроризму? Насколько известно, не было никаких заявлений и от МИД РФ. Не исключено, что совершившие вчерашний теракт в подмосковном Красногорске были завербованы украинскими дипломатами в одной из «дружественных» РФ стран.