На фоне войны в Газе «Хизбалла» наносит удары по северу Израиля беспилотниками и артиллерией
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В ответ на продолжающуюся войну в Газе боевики ливанского движения «Хизбалла» нанесли несколько ответных ударов по израильским позициям на оккупированных в 1948 году территориях близ границы с Ливаном.
Ливанский новостной канал «Аль-Маядин», ссылаясь на заявление «Хизбаллы», сообщил, что в пятницу группировка нанесла артиллерийские удары по группе израильских солдат возле военной базы Джал-эль-Алам, рядом с деревней Альма-эш-Шааб на юге Ливана. В результате несколько израильских военнослужащих были убиты и ранены.
Кроме того, группировка сообщает об атаке на израильский танк на посту Метула с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника и обстреле израильских сил возле казарм Зарита.
В свою очередь, израильская авиация нанесла бомбовые удары по приграничному городу Айта аль-Шааб на юге Ливана, а израильские танки и артиллерия обстреливали окрестности города Аль-Хиам и окраины деревень Аль-Одайсе и Кфаркела.
Напомним, что после начала войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа началось обострение ситуации и на ливано-израильской границе. За это время с ливанской стороны погибло по меньшей мере 322 человека. Израиль признал гибель десяти своих военнослужащих и семи поселенцев. Около 100 тысяч человек с обеих сторон границы были эвакуированы в безопасные районы.
aawsat.com
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