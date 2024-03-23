Замглавы МИД РФ: Йеменские хуситы обещают не атаковать российские суда в Красном море
Йеменские повстанцы-хуситы, выступающие с оружием в руках в поддержку палестинского движения ХАМАС, с октября прошлого года воюющего с армией обороны Израиля в секторе Газа, фактически взяли под полный контроль торговое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, как следствие, и в Суэцком канале. Теперь именно они решают, корабли каких стран могут беспрепятственно следовать этим важным морским коридором, соединяющим Европу и Азию.
Наскоро сколоченная США и Великобританией военно-морская коалиция, к которой вроде как присоединились несколько европейских стран, хотя действуют они на свое усмотрение, пока что с трудом отражают атаки ракет и дронов с территории Йемена на свои корабли. Изначально заявленная цель миссии на Ближнем Востоке по защите торгового судоходства, очевидно, оказалась провальной.
Следует отметить, что движение «Ансар Алла» (хуситы) в части фильтрации торгового трафика в акватории Красного моря ведет себя достаточно организованно и даже корректно. Повстанцы стараются четко идентифицировать истинную принадлежность коммерческих судов, которые курсируют под флагами разных стран, в том числе выходя на связь с экипажами, и атакуют только те корабли, которые входят в список объявленных хуситами врагов. Среди таковых, конечно, Израиль и поддерживающие его государства, в первую очередь направившие свои боевые корабли в Красное море.
Россия осуждает действия Израиля в секторе Газа и геноцид палестинского населения, призывая к немедленному прекращению боевых действий в анклаве. Кроме того, Москва усиливает партнерские связи с Тегераном, а хуситы, в свою очередь, считаются приранской группировкой. Соответственно, руководство «Ансар Алла» не имеет ничего против того, чтобы корабли под российским флагом беспрепятственно проходили через акваторию Красного моря.
Российские дипломаты поддерживают связи с хуситами, хотя на международном уровне это военно-политическое движение не считается официально признанной легитимной властью Йемена. Но как говорится, враг нашего врага — наш друг. Именно так рассуждают и хуситы.
Хуситы в контактах с Москвой заверяют, что у них нет никаких замыслов силовых акций против российских судов, атаковать корабли РФ они не намерены. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Кроме того, есть информация, что «Ансар Алла» гарантирует неприкосновенность и торговым кораблям Китая, для которого Суэцкий канал является стратегически важной торговой артерией с Европейским континентом.
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