Замглавы МИД РФ: Йеменские хуситы обещают не атаковать российские суда в Красном море

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Замглавы МИД РФ: Йеменские хуситы обещают не атаковать российские суда в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы, выступающие с оружием в руках в поддержку палестинского движения ХАМАС, с октября прошлого года воюющего с армией обороны Израиля в секторе Газа, фактически взяли под полный контроль торговое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, как следствие, и в Суэцком канале. Теперь именно они решают, корабли каких стран могут беспрепятственно следовать этим важным морским коридором, соединяющим Европу и Азию.

Наскоро сколоченная США и Великобританией военно-морская коалиция, к которой вроде как присоединились несколько европейских стран, хотя действуют они на свое усмотрение, пока что с трудом отражают атаки ракет и дронов с территории Йемена на свои корабли. Изначально заявленная цель миссии на Ближнем Востоке по защите торгового судоходства, очевидно, оказалась провальной.



Следует отметить, что движение «Ансар Алла» (хуситы) в части фильтрации торгового трафика в акватории Красного моря ведет себя достаточно организованно и даже корректно. Повстанцы стараются четко идентифицировать истинную принадлежность коммерческих судов, которые курсируют под флагами разных стран, в том числе выходя на связь с экипажами, и атакуют только те корабли, которые входят в список объявленных хуситами врагов. Среди таковых, конечно, Израиль и поддерживающие его государства, в первую очередь направившие свои боевые корабли в Красное море.

Россия осуждает действия Израиля в секторе Газа и геноцид палестинского населения, призывая к немедленному прекращению боевых действий в анклаве. Кроме того, Москва усиливает партнерские связи с Тегераном, а хуситы, в свою очередь, считаются приранской группировкой. Соответственно, руководство «Ансар Алла» не имеет ничего против того, чтобы корабли под российским флагом беспрепятственно проходили через акваторию Красного моря.

Российские дипломаты поддерживают связи с хуситами, хотя на международном уровне это военно-политическое движение не считается официально признанной легитимной властью Йемена. Но как говорится, враг нашего врага — наш друг. Именно так рассуждают и хуситы.

Хуситы в контактах с Москвой заверяют, что у них нет никаких замыслов силовых акций против российских судов, атаковать корабли РФ они не намерены. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Кроме того, есть информация, что «Ансар Алла» гарантирует неприкосновенность и торговым кораблям Китая, для которого Суэцкий канал является стратегически важной торговой артерией с Европейским континентом.
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    9 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 16:44
      Ключевое ,суда под Российским Флагом. am Хотя в туман и плохую видимость это проблема.Надо помочь организовать хуситам Систему Управления Движением Судов с елнтролем на берегу. bully
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 17:06
        Там немного иначе дело обстоит... Была встреча наших с руководством хуситов, договорились, что они нас не трогают, мы им помогаем продовольствием и политически в ООН.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 17:50
          Цитата: Михаил-Иванов
          мы им помогаем продовольствием и политически в ООН
          Вот это решение правильное!
    2. пешик
      пешик
      +2
      Сегодня, 16:52
      Ну хорошо, хоть тут кто за нас активно работает. Сходил в магазин - народ какой-то грустный, а продацы нерусские (похоже те таджики) прячут глаза.
    3. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      0
      Сегодня, 17:14
      Дать оружие и помочь и заниматься уничтожением пож их именем
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:19
      Красное море и Баб - Эль- Мадебский пролив где кораблю,судну за неправильный флаг на борту можно получить ракету в рубку.( Бьют не по флагу оказывается) ,за поддержку государства Израиль .И кто бы на западе мог представить такое унижение для себя пару лет назад.Эйзенхаур бы повредить ,всё равно он первый в очередь под списание ,восстанавливать не будут.
    5. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:32
      Соответственно, руководство «Ансар Алла» не имеет ничего против того, чтобы корабли под российским флагом беспрепятственно проходили через акваторию Красного моря.
      Российский флаг как пропуск из ада в рай. fellow
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:38
      А что такое российские суда-суда на которых российский флаг-и только?
    7. wanna Ранг пользователя
      wanna
      0
      Сегодня, 18:06
      что «Ансар Алла» гарантирует неприкосновенность и торговым кораблям Китая


      Именно поэтому в Красном море наблюдается феномен, когда корабли некоторых стран стоят на якоре у поверхности, спокойно ожидая прибытия торгового судна с китайским флагом, а затем вместе плывут по Красному морю, плотно окружая этот китайский корабль.

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