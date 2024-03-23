Украине достались крохи: Конгресс США принял законопроект о расходах на оборону

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Украине достались крохи: Конгресс США принял законопроект о расходах на оборону

Спустя несколько месяцев задержек Конгрессу США удалось принять законопроект о расходах на оборону. Однако для киевского режима это не сулит ничего стоящего: из предполагавшегося потока военной помощи на десятки миллиардов долларов ему достались лишь крохи.

Как указывается в издании Defense News, 23 марта американский парламент наконец согласовал военный бюджет на 2024 финансовый год, который начался еще в октябре прошлого года. Пентагон получает $825 млрд. Наиболее крупные расходы касаются затрат на строительство 8 боевых кораблей, производство 86 истребителей F-35 и 24 F-15EX, 15 топливозаправщиков KC-46A. $2,1 млрд выделяется на гиперзвуковое оружие для армии и ВМС [на его разработку].



Предусматривается финансирование многолетних контрактов, предполагающих приобретение шести важнейших типов боеприпасов: ПКР NSM, управляемых снарядов GMLRS для РСЗО М270 и HIMARS, ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot, ПКР LRASM, высокоточных КР класса «воздух-поверхность» JASSM и ракет типа «воздух-воздух» AMRAAM.

Обычно многолетние контракты касались крупных закупок, таких как корабли и самолеты, но Пентагон надеется, что их применение в отношении боеприпасов обеспечит стабильность спроса и побудит оборонных подрядчиков наращивать производственные мощности.

Американский ВПК изо всех сил пытается быстро пополнить запасы боеприпасов, изъятых из арсеналов США для нужд Украины на миллиарды долларов

- говорится в издании.

Собственно на военную помощь киевскому режиму выделяется $300 млн при том, что Сенат запрашивал $50 млрд, то есть сущие крохи из предполагавшейся суммы.
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    28 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +5
      Сегодня, 16:59
      Пора бы конгресс и сенат сшы вносить для начала в "миротворец "а потом и в ликвидационный список "маминого пирожка " wassat
      1. Sergej1972 Ранг пользователя
        Sergej1972
        +2
        Сегодня, 17:01
        Сенат это одна из палат Конгресса.) Наряду с Палатой Представителей.
      2. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        0
        Сегодня, 17:56
        АГА!!! А потом конгресс и сенат сша поставит "миротворец" в один ряд с ИГИЛ?
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 17:03
      Крохи,да.Из запрашиваемого.Но откуда берется вооружение,боеприпасы на вна?Да просто ,кроме бюджета в США есть еще куча лазеек,грантов.По которым все это и идет.На фронте им хватает,и снрядов,и жрачки.По определенным видам вооружения,да-проблемы.В частности-ПВО.Но тут подключаются японцы
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 17:05
        По факту проект Украина закрывается...
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 17:07
          По факту-еще только разворачивается.Проект войны с нами.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +5
            Сегодня, 17:11
            Война с нами идет столетиями! Проект Украина закрывается как нерентабельный и бесперспективный. Достаточно посмотреть американские проекты в области вооружений, там большая часть также свернута.
        2. ARIONkrsk Ранг пользователя
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 17:08
          Цитата: Михаил-Иванов
          По факту проект Украина закрывается...

          Слишком много туда вложено чтоб все прекратить.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 17:23
            Советую сравнить с их затратами на Афганистан и Ирак. Особенно по времени! И они оттуда ушли в варианте Афганистана, и скоро уйдут в варианте Ирака.
            1. ARIONkrsk Ранг пользователя
              ARIONkrsk
              -1
              Сегодня, 17:25
              Цитата: Михаил-Иванов
              Советую сравнить с их затратами на Афганистан и Ирак. Особенно по времени! И они оттуда ушли в варианте Афганистана, и скоро уйдут в варианте Ирака.

              Тут немного другое, тут противостояние с Россией и на кону репутация.
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                +2
                Сегодня, 17:31
                Какая у них репутация? Они недавно из Гаити сбежали. У них везде одно и то же - деньги. На этих войнах их ВПК зарабатывает, а на согласовании контрактов моют деньги конгрессмены и сенаторы. Им вообще все равно с кем вести войну, лишь бы не ядерную...
            2. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              -1
              Сегодня, 17:30
              Я советую немного призадуматься.Да,у Штатов есть проблемы.И войну на несколько фронтов даже они не тянут.Почему они ушли из Афгана?Да очень просто-просчитали,спланировали.Будущую войну на вна.И приняли для себя лучший вариант..Перекинуть средства на другую страну
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                +2
                Сегодня, 17:34
                Тема Афганистана уже полностью раскрыта. На днях был доклад в Конгрессе, гды выступали все их бывшие генералы руководители, они там стояли на пороге физического поражения от талибов, поэтому сбежали. Начал бы Путин бомбить Жешув в 2022 году, сейчас уже Украины бы не было!
                1. dmi.pris1 Ранг пользователя
                  dmi.pris1
                  +1
                  Сегодня, 17:50
                  Начал бы Путин весной 2014 конкретно заниматься Украиной и бомбить Жешув не надо
        3. Ghost1 Ранг пользователя
          Ghost1
          +2
          Сегодня, 17:49
          Проект будет закрыт когда киевский режим будет на скамье подсудимых и на Донбассе больше не будут звучать выстрелы. Пока этого не видно.
    3. эльбрус Ранг пользователя
      эльбрус
      +3
      Сегодня, 17:05
      так у них другой план - заставить ес потратить наши замороженные резервы на приобретение оружия для украины у сша
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 17:32
        Это уже не прокатило, и вряд ли будет реализовано. Но! Удивителен другой момент, наши власти так и не подали в суд за арест активов!
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 17:07
      Понятно, что не понятно как дальше будет...
      То, что кукуевским достанется меньше желаемого, мы предпологали... вопрос в том, чего там и как гейропейцы на собирают?
    5. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      +4
      Сегодня, 17:07
      Так из этих 300 лямов не факт, что Киевский режим получит хоть что то. Скорее всего - амеры потратят эти деньги на "восстановление затрат после отправки помощи Киеву".
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:11
      300 млн $ это тоже деньги.
    7. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      +2
      Сегодня, 17:14
      Какая разница, $300 млн или $300 млрд
      Украина уже давно пошила специальные шаровары с карманами для хранения этой звёздно-полосатой помощи
    8. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 17:19
      Видимо, всё, что необходимо бандеровскому режиму, теперь придётся этому режиму закупать самому в кредит. Если кто-то ещё готов продать что-то в кредит режиму, который никогда эти деньги не отдаст.
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      -1
      Сегодня, 17:21
      Значит деньги пойдут окольными путями , они с этого имеют свой нехилый гешефт, так-что финансирование не прекратят.
    10. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 17:23
      Получили не матчасти, а просто мат good lol
    11. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:36
      Интересно а на какие бабки жил Пентагон-с октября месяца?
    12. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 17:53
      Пусть поскачут! Может ещё несколько миллиардов и наскачут wink
    13. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 17:54
      Фенита ля комедия??? Укра ФСЁ???!!!
    14. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 18:08
      Мало кто обращает внимание на историю с "пожертвованиями" бизнеса с обеих сторон. Деньги немалые. Безголовым объяснять только время терять, а остальные поймут, кто и за что воюет.

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