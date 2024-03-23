Украине достались крохи: Конгресс США принял законопроект о расходах на оборону
Спустя несколько месяцев задержек Конгрессу США удалось принять законопроект о расходах на оборону. Однако для киевского режима это не сулит ничего стоящего: из предполагавшегося потока военной помощи на десятки миллиардов долларов ему достались лишь крохи.
Как указывается в издании Defense News, 23 марта американский парламент наконец согласовал военный бюджет на 2024 финансовый год, который начался еще в октябре прошлого года. Пентагон получает $825 млрд. Наиболее крупные расходы касаются затрат на строительство 8 боевых кораблей, производство 86 истребителей F-35 и 24 F-15EX, 15 топливозаправщиков KC-46A. $2,1 млрд выделяется на гиперзвуковое оружие для армии и ВМС [на его разработку].
Предусматривается финансирование многолетних контрактов, предполагающих приобретение шести важнейших типов боеприпасов: ПКР NSM, управляемых снарядов GMLRS для РСЗО М270 и HIMARS, ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot, ПКР LRASM, высокоточных КР класса «воздух-поверхность» JASSM и ракет типа «воздух-воздух» AMRAAM.
Обычно многолетние контракты касались крупных закупок, таких как корабли и самолеты, но Пентагон надеется, что их применение в отношении боеприпасов обеспечит стабильность спроса и побудит оборонных подрядчиков наращивать производственные мощности.
- говорится в издании.
Собственно на военную помощь киевскому режиму выделяется $300 млн при том, что Сенат запрашивал $50 млрд, то есть сущие крохи из предполагавшейся суммы.
Информация