«У террористов нет национальности»: президент РФ выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

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«У террористов нет национальности»: президент РФ выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что в результате действий террористов погибли десятки наших соотечественников, а за жизни и здоровье пострадавших борются врачи. Подключились и простые граждане, оказывая им первую помощь, доставляя в лечебные учреждения.

Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура и выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Он сообщил, что правоохранители задержали 11 человек, причастных к преступлению, в том числе, всех четверых непосредственных убийц, пытавшихся скрыться на Украине.

Президент пообещал найти и покарать каждого, кто стоит за их спинами. Он сказал, что террористов и нелюдей, которые не имеют и не могут иметь национальности, ждет неизбежное возмездие. Глава государства заявил, что никому не удастся посеять семена паники и розни в многонациональное российское общество.

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103 комментария
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +37
    Сегодня, 17:00
    Ну так и разберись с ними! Разнеси им здания СБУ и ГУР, снеси Правительственный квартал, организуй проблемы МИ-6 на их территориях! Болтовня никому не нужна, мы итак все сами видели и знаем...
  2. ARIONkrsk Ранг пользователя
    ARIONkrsk
    +38
    Сегодня, 17:01
    У терроризма нет, а у террористов есть.
    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +29
      Сегодня, 17:03
      Именно. При этом национальность террористов ни в коем случае нельзя замалчивать!
      1. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        +30
        Сегодня, 17:04
        Цитата: al3x
        Именно. При этом национальность террористов ни в коем случае нельзя замалчивать!

        Как мы видим ее намеренно замалчивают.
        1. lis-ik Ранг пользователя
          lis-ik
          +12
          Сегодня, 17:06
          Цитата: ARIONkrsk
          Цитата: al3x
          Именно. При этом национальность террористов ни в коем случае нельзя замалчивать!

          Как мы видим ее намеренно замалчивают.

          А я именно об этом и писал ранее Цитата: Aken
          Ципса разгоняет тему ИГИЛ. Вывод? Это не ИГИЛ.

          Эту тему будут разгонять и власти РФ,это удобно,т.к. ответки не потребуется. Более того вероятно заявят,что и таджики не причём,а эти выродки одурманенные пропагандой ИГИЛ единичный случай.
        2. al3x Ранг пользователя
          al3x
          0
          Сегодня, 18:11
          Цитата: ARIONkrsk
          Как мы видим ее намеренно замалчивают.


          Вот это очень бесит, когда заведомо зная из какой страны , чаще пишут что-то нейтральное - иностранец, ближнее зарубежье, гость из Средней Азии. Лишь бы не задеть чувств нацменьшинств. Тьфу.
    2. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      -3
      Сегодня, 17:03
      Дело не в национальности, а кто их нанял.
    3. Ilya-spb Ранг пользователя
      Ilya-spb
      +32
      Сегодня, 17:04
      Национальность у тварей есть. Это надо признать. Будет лучше.

      Исполнители - таджики.

      Заказчики организаторы - украинцы бандеровцы.

      Бенефициары выгодоприобретатели - англосаксы.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +11
        Сегодня, 17:07
        Ещё бы назвали всех тех кто им помогал и обеспечивал всем необходимым на территории России.
    4. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 17:10
      Но национальность террористов совершенно не говорит о том, что люди этой национальности - террористы.
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +20
        Сегодня, 17:19
        Нет. Это означает только то, что к людям определённых национальностей стоит относиться с ощутимо большей настороженностью, чем к остальным. И наконец-то задуматься - а нужны они тут, в России?
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          -7
          Сегодня, 17:21
          Всему своё время.
          ...............................
          1. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            +16
            Сегодня, 17:23
            Пока оно настанет, нас тут всех такими темпами перережут... Настало - оно ещё 30 лет назад, когда Союз развалили..
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              -12
              Сегодня, 17:28
              Не перережут. Но как я понимаю, у вас как раз стоит задача в этом пытаться убедить людей? Укрота всех мастей подстрекает к межнациональной бойне в России и пытается настроить россиян против других национальностей, вы решили им в этом помочь, пытаясь пугать тем, что они нас перережут, или что?
              1. Уарабей Ранг пользователя
                Уарабей
                -7
                Сегодня, 17:34
                п.с. Что, всех "коллег по цеху" подтянул для минусишек, или остальные ближе к вечеру подтянутся? laughing
              2. Fisher Ранг пользователя
                Fisher
                +9
                Сегодня, 17:41
                При определенных условиях, наверное, да. Можно вспомнить святые девяностые как русские, немцы да и много кто ещё бежали без подштанников из этих республик. Но то, что они нас вытесняют и замещают определенно - да. В Питере сначало были одни мужики, теперь матери с детьми и их все больше. И они навязывают своё поведение. У знакомых внуки в школу пошли, так требуют чтобы девчонки от мальчишек отдельно занимались, пока только на физике. Маму в больницу возил. Час ночи, приёмный покой и иностранный специалист требует женщину специалиста но УЗИ для своей жены, так как мужчина врач его не устраивает. К чему мы придем в итоге?
              3. Ильнур Ранг пользователя
                Ильнур
                +1
                Сегодня, 18:00
                Не перережут.

                Вот именно так и сделают, и может даже задачу поставили, проникать в Россию и всеми способами терроризировать россиян, что они активно делают... Кто не хочет увидеть не увидит, а вся Россия уже бесчинствами иммигрантов страдает. Не давний случай, когда имигрант из Таджикистана убил участника СВО...
            2. Дровасек Ранг пользователя
              Дровасек
              -1
              Сегодня, 18:03
              Не перережут. Насильственное устранение людей - средство управления общественным мнением. Когда хотят уничтожить в больших масштабах, делают это экономически.
        2. Керенский Ранг пользователя
          Керенский
          0
          Сегодня, 18:08
          Это означает только то, что к людям определённых национальностей стоит относиться с ощутимо большей настороженностью, чем к остальным. И наконец-то задуматься - а нужны они тут, в России?
    5. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +7
      Сегодня, 17:17
      Цитата: ARIONkrsk
      У терроризма нет, а у террористов есть.

      У террористов - нет национальности, но бежали они на Украину, а не в Лондон. Заказчик теракта - СБУ.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +9
        Сегодня, 17:21
        Заказчик и организатор МИ-6, соорганизатор и куратор ГУР, исполнители граждане Таджикистана и, как минимум, один гражданин России.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +1
          Сегодня, 17:50
          Цитата: Михаил-Иванов
          Заказчик и организатор МИ-6, соорганизатор и куратор ГУР, исполнители граждане Таджикистана и, как минимум, один гражданин России.

          Зеленский при чём?
          Вы эту байду родственникам погибших расскажите. Они вас поймут.
      2. Комментарий был удален.
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    -7
    Сегодня, 17:01
    Надеюсь что он теперь полон решимости идти до конца и забрать всю ук-роину полностью в состав России!
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +15
      Сегодня, 17:02
      Я в его выступлении этого не заметил и не услышал... И выступление он не торопился выпустить в эфир...
      О террористической угрозе было известно задолго до этого терракта, мер никто не предпринял!
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +6
        Сегодня, 17:06
        Надо просто, в ближайшие дни, покарать Зелинского.

        Кинжалом его!
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +5
          Сегодня, 17:09
          Судя по такой логике, надо было получить терракт с сотнями погибших и раненых в Москве, чтобы ответить комику из 95 квартала?
          1. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            +7
            Сегодня, 17:35
            Боюсь что этого маловато, отвечать комику традиционно будет Медведев в соцсетях. Трудно сказать что с той стороны должны сделать, чтоб у нас наконец решились на ликвидацию украинских чиновников. Теракты на АЭС были, обстрелы Белгорода кассетными боеприпасами были, расстрел вот случился, даже по Кремлю прилетело, куда уж дальше?
        2. parusnik Ранг пользователя
          parusnik
          +3
          Сегодня, 17:17
          Кинжалом его!
           Когда ванну принимать станет,а тут Шарлотта Корде, с кинжалом.
          1. Ryaruav Ранг пользователя
            Ryaruav
            0
            Сегодня, 17:31
            Алексей , а вы кого под маратом представляете?
            1. parusnik Ранг пользователя
              parusnik
              0
              Сегодня, 18:09
              Ой, да просто прикололся,осподи,обыграл другой Кинжал,да и всё.Закидайте ,за это.
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +13
        Сегодня, 17:06
        Глянул на это выступление в нете(телек давно не смотрю).Решимости не увидел.
        1. К_4 Ранг пользователя
          К_4
          +10
          Сегодня, 17:09
          Я тоже, как всегда сплошное бла-бла. По идее это должно быть жесткое заявление обращенное в первую очередь не только к якобы стоящим ( а возможно и реально) за этим украм, но и к диаспорам. Тут нужна быстрая и глобальная чистка этих гадюшников, думаю силовики там нашли бы много интересного. Нужна проверка силовых министерств, которые давно превратились в охотников за блогерами и одиночными пикетами, стали пускателями пыли в глаза. А что мы слышим? В эфире какое-то неуверенное мямленье.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +8
            Сегодня, 17:16
            Я так скажу, должны быть представлены факты участия в этом нападении украинских спецслужб. После этого Украина и ее руководство должны быть объявлены террористами с объявлением войны! Причем, Президент обязан это сделать по нашей Конституции!
            А слова о том, что кого-то он накажет больше не работают, два года ждем...
        2. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +6
          Сегодня, 17:17
          Видимо заказчиков попросили не трогать, чтоб не портить переговорный фон
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 17:56
        Кстати,пару недель назад многие с Запада предостеригали своих граждан от поездки в Россию..
    2. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +9
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Бережливый
      Надеюсь что он теперь полон решимости идти до конца и забрать всю ук-роину полностью в состав России!

      Белгород кошмарят каждый день, убивают невинных людей, но что то решимости не видно. За это время уже можно было из добровольцев-контрактников собрать армию и войти в Харьковскую область с Белгородской и отодвинуть границу.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +10
        Сегодня, 17:27
        Я бы тут отметил несколько важных моментов!
        Во-первых, в нашем приграничье противник разнес несколько населенных пунктов в хлам и наша власть это съела.
        Во-вторых, проблемы приграничья совсем не чувствует население Москвы. Даже такой громкий терракт мало что поменяет в этом вопросе. Удивительно, но зрители в Крокус Холле в большинстве своем как раз либералы...
        И, в-третьих, в выступлении Президента я так и не увидел решимости начать войну и объвить Запад и Украину террористами, коими они по факту являются!
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 18:01
          Я согласен во много с Вами.Однако,про мертвых-ни слова!Тем более там погибли дети.Да,разум у нас зачастую совсем запаздывает.Сначала думаем о наслаждениях и отдыхе,потом вытираем кровавые сопли.Да,конечно в Москве полно публики определенного склада...А страна при этом воюет.Столица отдыхает..
    3. Xenofont Ранг пользователя
      Xenofont
      +4
      Сегодня, 17:36
      Наговорено уже вдосталь, а делать то что будет? Будет готовить холодное блюдо мести лет 10; тут главное дожить до этого момента! Не, ну вещать на любимых "международных площадках " о происках партнеров, безусловно, то же занятие.
  4. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 17:02
    Теперь главное, чтобы всё сказанное Верховным было бы реализованно на практике. Другое дело, что, конечно, в числе закзачиков могут оказаться и лидеры государств стран-НАТО. Кто угодно. Это может оказаться Байден, Зеленский, Макрон, Сунак, Каллас... Кто угодно. Готова ли Россия привлечь их к реальной ответственности, ели это кто-то из них. Вот вопрос на который важно честно ответить себе.

    Слава России!
    1. Тима Ранг пользователя
      Тима
      +2
      Сегодня, 17:52
      [/quote]Теперь главное, чтобы всё сказанное Верховным было бы реализовано на практике.[quote]

      Ярослав, вот сказанное с реализованным на практике у него не сходится(не выполняется)
  5. БойКот Ранг пользователя
    БойКот
    +18
    Сегодня, 17:03
    террористов и нелюдей, которые не имеют и не могут иметь национальности, ждет неизбежное возмездие
    Мне не нравится это - нет у преступников национальности. У них есть всё, и это, и дата рождения, и все остальное. А также у неупомянутых организаторов. Оно конечно само-собой разумеется что организаторы своё получить должны, но уточнение не помешало бы.
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +6
      Сегодня, 17:14
      Один из задержанных террористов имеет российский паспорт, гражданство ему дали по Самарской области...
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +11
        Сегодня, 17:21
        Вот первым делом и спросить конкретно с того, чья подпись стоит под документом о принятии его в гражданство РФ...
      2. БойКот Ранг пользователя
        БойКот
        +6
        Сегодня, 17:23
        И что? Про нет национальности у преступности это выдумка европейских толерастов, захлестнутых волной мигрантской преступности. Негоже повторять их лживые мантры.
  6. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +8
    Сегодня, 17:07
    Как это нет?
    Имя есть?
    Дата рождения есть?
    А национальности нет?
    Удивительно

    Тогда может и "украинских нацистов" нет национальности?
  7. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 17:08
    теория ! Если в украине было окно, значит, причастны гур и другие структуры украины. То есть украина - страна-террорист, и те, кто ей правит! Возможно, европейцы или сша- заказчики, а украинцы - кураторы, а исполнители - бараны! ФСБ разберется кто причастен !!!
  8. Saler Ранг пользователя
    Saler
    +5
    Сегодня, 17:09
    Главное выйти на заказчика, его обнародовать и потом наказать.
    А исполнители -это просто пешки, неважно какой национальности.
    Они могут любой национальности, даже русские из НОА и кто угодно. request
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +1
      Сегодня, 17:20
      Главное выйти на заказчика, его обнародовать и потом наказать.
       А если заказчиком окажется... ну....допустим Шольц или Макрон?Как наказывать станем?
      1. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 18:00
        Comment ?
        Demandez aux Américains ils ont l'habitude : Kennedy, Kennedy,Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley. Chez eux, Et hors de leurs frontières directement ou par des sous traitants : Kadhafy, Hussein, Allende ...

        Прокомментировать ?
        Требования Америки и ее привычки : Кеннеди, Кеннеди,Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям МаКкинли. Прежде всего, это прямое отношение к внешним границам и к собственным предателям : Кадхафи, Хусейну, Альенде ...
      2. УАЗ 452 Ранг пользователя
        УАЗ 452
        0
        Сегодня, 18:06
        А я бы и конкурентов по бизнесу владельцев "Крокуса" проверил. Вряд ли, конечно, ну а вдруг?
    2. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 18:10
      Главное выйти на заказчика, его обнародовать и потом наказать.
      А исполнители -это просто пешки, неважно какой национальности.

      Заказчик - это важно, конечно. Но когда в стране огромное количество тех, кто готов за несколько сот тысяч десятками и сотнями убивать коренное население, нужно что-то делать именно с потенциальными исполнителями. Потому что заказчики, располагающие такими невеликими финансовыми возможностями, найдутся всегда. Среди конкурентов по бизнесу, к примеру.
  9. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:09
    «У террористов нет национальности»:
    . Наймиты, за бабло... это понятно. Найти и утопить в сартире организаторов, дело такое, сильно сложнее.
    1. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      +1
      Сегодня, 18:05
      Такое впечатление, что их никто и не собирается искать - их уже назначили, а вдруг результаты расследования не совпадут с заранее сформулированными выводами? Хотя любому разумному человеку понятно, что насчёт "окна" на украинской границе - полное фуфло. Никому на фиг не сдалось - заморачиваться ради спасения такого одноразового инструмента. Тем более, когда в России ещё миллионы тех, кто готов за несколько сотен тысяч мочить коренное население хоть в сортирах, хоть в театрах, хоть десятками, хоть сотнями.
  10. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +13
    Сегодня, 17:09
    Сколько мы уже слышали таких обещаний и проведения красных линий. Почему имея информацию о предстоящих терактах от янки не были отменены мероприятия с большим стечением людей и в крайнем случае не поставлена вооруженная охрана? Мы видим полную неспособность власти купировать и предупреждать теракты. А что еще можно ждать от органов занимающихся в основном крышеванием бизнеса и не понимающих что страна находится в состоянии войны?!!!
  11. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:10
    Месть - это блюдо которое лучше подавать холодным.( народная мудрость).
    1. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 17:20
      Цитата: tralflot1832
      Месть - это блюдо которое лучше подавать холодным.( народная мудрость).

      Не всегда ! есть время, чтобы подавать это холодным. Есть моменты, когда нужно подавать горячим !
  12. usr01 Ранг пользователя
    usr01
    +6
    Сегодня, 17:10
    Президент пообещал...

    обещать - не значит жениться!
    ты давай xepачь!!!
    да так чтоб камня на камне....
    или "красную линию" перенесём???
    за меня не ccцы (и за моих) выживу!
    ПА-А-А-Чему Одессу не бомбят??? что? патроны кончились?????
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +3
      Сегодня, 17:23
      А может проще,газ отключить,перестать поставлять нефтепродукты?Дешевле же..
      1. usr01 Ранг пользователя
        usr01
        -4
        Сегодня, 17:34
        Цитата: parusnik
        Дешевле же..

        Вы правы - дешевле! проще!
        Но - дольше!
        А под бандеровцами жить Вы посчитали???
        А мой батя под румынами выжил!
        И я под бандеровцами - а выстою Я !!!
        О так вот!!!
  13. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +7
    Сегодня, 17:10
    Только террористы об этом не знают, они почему-то все выходцы из восточных республик. Ещё, кто конкретно выдал этим объектам паспорта? Фамилии,имена отчества, их надо судить вместе с террористами.
  14. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +9
    Сегодня, 17:12
    Паники никто не посеял, но и вы дайте права и поставьте задачу силовикам пресекать на корню (без сожаления) мигрантовский беспредел. Не хотят жить по российским законам - «ком на шишка битте за угол!»
  15. пешик
    пешик
    -3
    Сегодня, 17:13
    Цитата: usr01

    ПА-А-А-Чему Одессу не бомбят??? что? патроны кончились?????


    И почему Душанбе не бомбят - наслать на них Вымпел.
  16. arnulla Ранг пользователя
    arnulla
    +5
    Сегодня, 17:15
    Ну да,у террористов нет национальности..)) Может хватит пороть чушь обнулённому,и делать вид,что ему верят? А миграционная политика у страны,как я полагаю есть.И она антироссийская по сути и по исполнению.
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 17:42
      Цитата: arnulla
      Может хватит пороть чушь обнулённому,и делать вид,что ему верят?

      За "обнулённого" на выборах проголосовали 76 277 708 человек, 87,28 процента голосов избирателей. И кому мы должны больше верить? Предполагаю, что не безродному провокатору из интернета.
      А теперь жду минуса от обиженных "засланных казачков".yes Давайте, ребятки, не ленитесь. tongue
  17. N-W Ранг пользователя
    N-W
    +2
    Сегодня, 17:15
    Да-да, постоянно звучат эти мантры в момент, когда жизнь доказывает обратное. Есть этно-культурная принадлежность. Конечно, это чуть более точное понятие, но оно также учитывает национальный фактор.
  18. штурм Ранг пользователя
    штурм
    +10
    Сегодня, 17:16
    Теракт в Подмосковье это результат предательской минрационной политики властей по завозу в Россию миллионов "ценных специалистов" из Средней Азии и Кавказа, готовых за деньги свободно расстреливать коренных жителей России.
    Теракт в Крокус Сити это только репетиция страшных событий которые могут случиться в ближайшем будущем если не принять срочные меры и не выдворить хотя бы нелегальных мигрантов из России, а легальных гастарбайтеоров и получивших гражданство переселенцев взять под особый контроль силовых органов...
    1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +6
      Сегодня, 17:19
      Согласен, не так сложно подогнать вагоны, собрать всех мигрантов их туда погрузить и выселить. Новых не пускать.
      1. 1 z1 Ранг пользователя
        1 z1
        +1
        Сегодня, 17:34
        не так сложно подогнать вагоны, собрать всех мигрантов их туда погрузить и выселить

        Зачем ?Раз не могут адаптироваться к местным условиям и законам, создать им комфортные обособленные поселения при крупных производственных объектах ( рудодобыча, переработка ТКО и т.п.) А что бы их никто не обижал охрану усиленную по периметру.
  19. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +3
    Сегодня, 17:18
    Немедленно надо отменять мораторий на смертную казнь. Этих тварей к смертной казни, судить тех кто такое допустил, кто выдавал паспорта, пропускал через границу. Организаторов ликвидировать всех до одного.
    1. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 17:58
      Насчёт организаторов - тут стоит проявить осторожность. Ведь если наши спецслужбы их не найдут, чтобы их не прессовали сверху, они просто кого-нибудь на эту роль назначат.
  20. DVM Ранг пользователя
    DVM
    +2
    Сегодня, 17:18
    День прошел, число сменилось, ничего не изменилось. Как гремели теракты с 1999 года, когда Путин пришел, так все и продолжается. И опять такие же слова, такая же суета, беготня чиновников, выплаты жертвам и прочая имитация кипучей деятельности. Цирк с конями. А число жерт за 25 лет просто огромно. Спецслужбы как обсирались, так и обсираются. Да и дело не только в них. Просто соплежуев никто не боится и всем плевать на слова. Что-то за эти же 25 лет, я не припомню таких кровавых терактов в Израиле (кроме последней вылазки в прошлом году, да и та вызывает много вопросов и больше похожа на провокацию самих же евреев). А Израиль, например, просто окружен, мягко говоря, не очень дружественными государствами и группировками. И дело там не только в отменной работе Моссада, а и в том, что на такую кровавую бойню, Израиль сравняет с землей всех и вся, а кто не верит, может поехать в Сектор Газа. А у нас сплошное бла-бла-бла.
  21. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +7
    Сегодня, 17:19
    Их было больше, чем 4 таджика которых аккуратно сдали.

    Это ж каким идиотом нужно быть, чтобы не знать, что везде видеокамеры, и в Крокусе, и на дорогах.
    Приехать на одном авто и на нем же двинуть в бега.
    Одно слово, урюки, а не те, кто профессионально расстреливал людей и поджигал Крокус.

    Мужчина, который обезоружил голыми руками нападавшего в «Крокус Сити Холле», рассказал о происходившем в концертном зале:

    — Я взглянул на супругу и увидел в ее глазах дикий ужас. И понял, что должен что-то делать. И в том момент, когда он (террорист) поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие… Я оттолкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз. Я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары. И в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина крупной комплекции, тоже нанес еще пару мощных ударов. И мы его вырубили.
    1. Грац Ранг пользователя
      Грац
      +3
      Сегодня, 17:27
      а кому они сдались одноразовый расходный материал не более, никто из организаторов теракта и не собирался им помогать выжить
      1. Фактор Ранг пользователя
        Фактор
        -1
        Сегодня, 17:36
        Похоже, что так и планировалось изначально.
        1. УАЗ 452 Ранг пользователя
          УАЗ 452
          +1
          Сегодня, 17:55
          Тоже думаю, что никакого окна на границе Украины не было, даже если это действительно операция СБУ - людоедов, готовых людей мочить десятками за 500 тысяч рублей (а можно, наверное, и дешевле сторговаться) стараниями господина Хуснуллина и многих других обитателей московских кабинетов, в России без счёта. Хватит, чтобы реки крови обеспечить, причём не за дорого.
    2. 1 z1 Ранг пользователя
      1 z1
      +1
      Сегодня, 17:27
      И в этот момент ко мне подбежал еще один мужчина крупной комплекции, тоже нанес еще пару мощных ударов. И мы его вырубили.

      А про этого не слова
      1. Фактор Ранг пользователя
        Фактор
        0
        Сегодня, 17:48
        Председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в "Крокус Сити Холле"
  22. пешик
    пешик
    -5
    Сегодня, 17:20
    Цитата: штурм
    из Средней Азии и Кавказа, готовых за деньги свободно расстреливать коренных жителей России.


    штурм, обидно блин - великих русских людей так просто убивают.
  23. Грац Ранг пользователя
    Грац
    +3
    Сегодня, 17:25
    Есть проблема с мигрантами и миграцией и её надо решать!!!
  24. 1 z1 Ранг пользователя
    1 z1
    +5
    Сегодня, 17:26
    Ждал решительного "будем мочить в ..." . А услышал поговорку -старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет.
  25. Bulrumeb Ранг пользователя
    Bulrumeb
    +10
    Сегодня, 17:26
    Не согласен. Есть у них национальность и скрывать её не нужно. Никогда не слышал, чтобы пятеро русских вошли в концертный зал в Душанбе, Ташкенте или тому подобных местах и устроили бойню.
  26. Анюта Славная Ранг пользователя
    Анюта Славная
    -2
    Сегодня, 17:32
    48 часов надо дать для ликвидации нацисткой верхушки окраины. Сколько можно?
  27. tank_killer156 Ранг пользователя
    tank_killer156
    +5
    Сегодня, 17:32
    У террористов нет национальности-- Ну так,оно так,но и контроль за так скажем прибывающими (гостями) из средней Азии контроль и квоту вводить надо,уж больно много их становится,терпел терпел пофиг скажу,я просто помню времена когда Русских и Русскоязычных гнали от туда,у меня жена с тещей от туда Ташкент,они так баями хотели быть да жить господами,так какого черта вы сюда едите,да спросите любого Россиянина и вы получите процент как на выборах а то и больше,в пользу что им тут не рады,посмотрите как растет по стате преступность благодаря этим гостям,вот только писали сми то там Таджики избили Русского то там что,сколько еще нужно примеров из жизни простого народа,вот во что все это выливается,ну против фактов не попрешь,я уже не говорю про СВО,много их там в наших рядах,или забыли как эти вот нов граждане в учебном центре сослуживцев расстреляли наших парней,писали будут выселять где кто когда видел,или ченуши на постах бабки пилят да гражданства раздают на раз,он (новый гражданин)сам едет и за собой табор тащит,а наш Русскоязычный вигвам,это сугубо мое личное мнение и не к чему я не призываю,грустно очень грустно ГОСПОДА.
  28. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +6
    Сегодня, 17:32
    Из той же оперы, что и Пригожин с Уткиным сами взорвали гранаты в самолёте.
    Кстати, следствие до сих пор молчит, почему фюзеляж и крыло улетели на несколько километров от места падения смарлета Пригожина. Что это за граната?

    А вот и Путин: четыре трясущихся таджика уничтожили профессиональную службу безопасности Агаларова, убили 150 человек в зале, устроили пожар на 8000 м2, спокойно ушли и лишь на территории Брянской области были задержаны мужественными кадыровцами.

    Украинцы им подготовили окно на границе, между двумя воюющими странами, где наши героические войска каждый день отбивают нападения диверсионных групп.

    ФСБ молодцы - приехали всего через час, кадыроцы молодцы - подобрали таджиков, те, кто убивает женщин детей, стариков в Украине - молодцы и герои, всех покараем и вообще всем дадим денег - только заткнитесь..
    Нда…

    Международное наблюдение за расследованием - пригласим ИГИЛ, ХАМАС и Талибов..
    1. УАЗ 452 Ранг пользователя
      УАЗ 452
      +2
      Сегодня, 17:48
      Украинцы им подготовили окно на границе, между двумя воюющими странами, где наши героические войска каждый день отбивают нападения диверсионных групп.

      Вот и я об этом - украинцы могли окно обеспечить только со своей стороны, а с нашей им тоже кто-то окно обещал? Но такое реально может обеспечить только должностное лицо весьма не низкого ранга, имеющее право приказывать целым подразделениям, причём относящимся к разным ведомствам. А если никакого окна по нашу сторону границы/ЛБС/линии фронта не было, то и по поводу украинского окна вполне мог быть развод наивных таджикских людоедов.
  29. Хибинский Пластун Ранг пользователя
    Хибинский Пластун
    +7
    Сегодня, 17:34
    А думал, что отменит мараторий на смертную казнь. Ан нет. Опять эта бурда про нет национальности. У них есть национальность и эти "национальности" в Россию ввозят с одобрения вашего окружения господин президент. Спасибо.
    Этих тварей повесить на свинных кишках, на московской помойке.
  30. Александр_Первый Ранг пользователя
    Александр_Первый
    +7
    Сегодня, 17:34
    «У террористов нет национальности»[quote][/quote]
    После произошедшей трагедии возникли некоторые вопросы. Почему не говорят о виновных в произошедшем. Кто из высших чиновников организует бесконтрольный завоз, под видом трудовых мигрантов, нелюдей. Точнее зверей в человеческом облике из южных стран. Почему компетентные службы моментально выдают гражданство РФ этим персонажам. (по крайне мере один из убийц имел гражданство РФ, но не мог говорить без переводчика ) Необходимо, для торжества закона, провести публичное расследование по выявлению криминальной цепи способствовавшей получению паспорта гражданина РФ террористом. И всех виновных в этом, публично судить за пособничество терроризму. Правда начинать придется с господина Хуснулина М.Ш., Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
    ( это он требовал больше завозить потенциальных террористов) и далее по списку. Компетентные силовые службы РФ, ничего не смогут сделать если не навести жёсткий порядок в миграционной сфере. Иностранные спецслужбы не смогут активно действовать в стране, если нейтрализовать их пособников и предателей. А этого "добра" в РФ очень много.
  31. Grigory B Ранг пользователя
    Grigory B
    -3
    Сегодня, 17:37
    Что-то мне кажется кто первый вброс сделал про ИГИЛ,тот и организатор,а таджики под ИГИЛ подходят лучше всего.Очень кто-то хочет у нас распалить межнациональную вражду.
  32. Lako Ранг пользователя
    Lako
    +2
    Сегодня, 17:37
    Я тибе, как президенту говорю: Сказаль - дэлай. Иначэ ты нэ мужчына.
  33. Garris199 Ранг пользователя
    Garris199
    +5
    Сегодня, 17:38
    На какой нибудь мелкий митинг приедет два автобуса росгвардии, а на концерте с аудиторией более 6 тысяч человек не было никого! Я уже не говорю про сотрудников в штатском, которые просто обязаны контролировать обстановку в местах массового скопления людей! Особенно в нынешнее время. Государство свои функции исполнять вообще собирается? Или если мы сами, то тогда все чинуши оторвали свои задницы от кресел и на выход милости просим!
    1. К_4 Ранг пользователя
      К_4
      0
      Сегодня, 18:05
      Похоже порядок смогут навести только революционные матросы и их "Караул устал, господа заседатели", иначе никак. Вот только духу тех матросов в нас не осталось. Рабы все. уже...
  34. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
    ВЗЭМ100
    -1
    Сегодня, 17:40
    снова отмазывает исламистов
  35. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 17:40
    Если в ближайшие дни здания СБУ ,ГУР и "администрации,этого,президента окраины" останутся целы,то ,значит наша Власть покажет,что сильно боится их и их хозяев.Укронелюдь сейчас притихнет на пару дней,будет ждать нашей реальной,жесточайшей реакции.Если ее не будет( сколько раз так до этого было),то надо ждать уже подготовленных ЦРУ совместно с ГУР и СБУ целой серии терактов в российских городах,увы.Такова их истинная,непреложная цель- убить как можно больше русских детей.Укроамерофашистская нелюдь понимает только один способ джентльменского общения - сильнейший удар в ее башку, приводящий к сносу этой башки с тела.Только и исключительно такое вежливое общение до них доходит.А вовсе не удары по энергетике,военным частям и фабрикам медпрепаратов. Только этого они ждут в ответ на свои деяния,и опасаются этого( хотя чего им опасаться после стольких " красных линий "с нашей стороны?) Любой истинный Джентльмен ответил бы только так,почему мы то не Джентльмены до сих пор?
  36. УАЗ 452 Ранг пользователя
    УАЗ 452
    +6
    Сегодня, 17:41
    У террористов нет национальности

    То есть таджиков так и будут завозить в РФ миллионами, для замещения русских мужиков, которых будут отправлять на СВО. Я правильно понял нашего президента?
  37. DenVB Ранг пользователя
    DenVB
    +3
    Сегодня, 17:43
    Глава государства заявил, что никому не удастся посеять семена паники и розни в многонациональное российское общество.

    Видимо, пора нам всем учить таджикский.
  38. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    +4
    Сегодня, 17:46
    Цитата: Бородач
    У террористов - нет национальности,

    Да нет господин президент !Есть. И если вы и ваши чиновники меньше "завозили"подобных типов-меньше было миллионов желающих заработать на смерти россиян.
    РС.любой закон в РФ в конце подписывается ВВП,в том числе о миграции. negative
  39. штурм Ранг пользователя
    штурм
    +2
    Сегодня, 17:48
    Национальность есть у каждого террориста, у каждого организатора и у каждого спонсора терактов.

    Каждый террорист проливший или планировавший пролить Русскую кровь должен быть неминуемо уничтожен спецслужбами России.
  40. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    -1
    Сегодня, 17:50
    Теперь даже гадать не надо, кто стоит. Украинцы и британцы. Видимо наняли уроженцев азиатской страны, чтобы ещё больше разжечь меж.национальную рознь, на фоне проблем с мигрантами. Удар конечно очень сильный. Исполнителям только высшая мера наказания, никаких пожизненных сроков. Только расстрел.
  41. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 17:55
    «У террористов нет национальности»
    А по-моему если посмотреть на фото террористов, так эта самая национальность сразу и бросается в глаза wink
  42. Kapany3
    Kapany3
    -1
    Сегодня, 18:00
    Цитата: Михаил-Иванов
    Ну так и разберись с ними! Разнеси им здания СБУ и ГУР, снеси Правительственный квартал, организуй проблемы МИ-6 на их территориях! Болтовня никому не нужна, мы итак все сами видели и знаем...

    Подними ж*пу с дивана, пойди добровольцем и победи! А вот гневно кричать с дивана не нужно - это не помогает
  43. Aleks88
    Aleks88
    0
    Сегодня, 18:01
    Тут конечно удивления у меня особо нет, "блестящие политики" даже раздали жилищные (Херсонские) сертификаты тысячам диверсантов из Украины. Просто аттракцион невиданной щедрости.

    А когда Херсон сдали, эти же "прекрасные люди" открывали шампанское в лагерях размещения беженцев.

    Большинство из них продали купленное жилье (практически сразу), сказали "Дякую" одному гениальному человеку и уехали через третьи страны назад в Украину, только с деньгами, вот такая херня.

    Украинским террористам даже не пришлось тратить агентурные средства , из бюджета, на покупку оперативного жилья. Им его подарили. Без фактических фильтрационных мероприятий.

    И эти же люди везут сюда весь этот миграционный сброд, непонятно на что надеясь.

    Украинский ГУР использует абсолютно все методы, все террористические, аморальные методы. Вне всяких принципов.

    Им подмахивают -либералы, ваххабиты-мигранты, наемные наркоманы (через даркнет) и прочая шлоебень.


    Кто не понял, поясню! В ТЫЛУ ТОЖЕ ИДЕТ ВОЙНА! ПРОСНИТЕСЬ. РАБОТЫ НЕПАХАНОЕ ПОЛЕ.

    П.С.: Это с телеграмма, Тринадцатый.
  44. Glock-17 Ранг пользователя
    Glock-17
    +1
    Сегодня, 18:10
    Лично я ничего другого услышать не ожидал. Главное не поддаваться панике и понять, что расстрел коренного населения России средь белого дня в столице это очередная реальность.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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