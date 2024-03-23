Представитель МИД РФ: Россия столкнулась с массовым террором, осуществляемым преступным киевским режимом

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Представитель МИД РФ: Россия столкнулась с массовым террором, осуществляемым преступным киевским режимом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила со специальным заявлением по поводу вчерашнего террористического акта в подмосковном городе Красногорск. По последним данным, от рук террористов, которые уже задержаны и дают показания, погибли более ста человек, разбор завалов ТРЦ «Крокус Сити Холл» продолжается.

Представитель МИД РФ отметила, что Россия и наш народ в новейшей истории государства не впервые сталкиваются с чудовищными террористическими преступлениями. С их проявлениями наша страна столкнулась в 1990-х и начале 2000-х годов, когда вела борьбу с террористическим подпольем на Северном Кавказе.



После терактов 11 сентября 2001 года в США, Россия оказала содействие международной коалиции в проведении антитеррористической операции в Афганистане. С 2015 года по просьбе сирийского руководства Вооруженные силы РФ участвуют в борьбе с международными террористическими группировками в САР. Среди них и ИГИЛ (запрещена в РФ), которая уже взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на «Крокус Сити».

Теперь наша страна вновь столкнулась с массовым террором, осуществляемым в последнее время преступным киевским режимом, подчеркнула Захарова. При молчаливом попустительстве, а правильнее сказать соучастии Запада, украинские неонацисты планомерно обстреливают гражданские объекты на территории РФ. Удары, в том числе поставленным Западом оружием, наносятся по детским садам, школам, медицинским учреждениям. Киевский режим организует диверсии в отношении гражданских объектов российской инфраструктуры. Организуются и проводятся покушения на политиков, общественных деятелей и журналистов.

Наша страна поддерживает все усилия, направленные на противодействие международному терроризму, осуждает его во всех формах и проявлениях, где бы ни совершались террористические акты

— подчеркнула представитель МИД РФ.

Она отметила, что преднамеренные убийства мирных граждан, какими бы целями они не оправдывались, являются тяжелейшими преступлениями и абсолютно неприемлемы. Все здоровые силы мирового сообщества должны приложить максимум усилий для предотвращения подобных деяний и борьбы с этим злом.

Захарова особо отметила, что российские спецслужбы и правоохранительные органы сделают все, чтобы выявить причастных к вчерашнему теракту. Его исполнители уже пойманы, следует найти организаторов, а главное, истинных заказчиков этого бесчеловечного злодеяния. Все они должны быть наказаны, их кураторам, в том числе иностранным, будут даны необходимые правовые и политические оценки, подчеркнула представитель россисйкого дипведомства.
  • ТГ-канал Марии Захаровой
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57 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +7
    Сегодня, 18:19
    Ну так назовите их террористами, объявите им войну, в чем проблема?
    Ах, да, газ очень выгодно продавать...
    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Михаил-Иванов
      Ну так назовите их террористами, объявите им войну, в чем проблема?
      Ах, да, газ очень выгодно продавать...

      Когда у президента военный спросил, не пора ли ГУР признать терр. организацией, он начал говорить не по теме, так что не стоит ни чего ждать, все уже сказано, это терракт и у него нет национальности.
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +2
        Сегодня, 18:39
        Пойманные террористы сообщили, что им по пол миллиона рублей обещали.
        И половину заплатили вперёд.
        Так что скорее всего это операция ЦРУ.
        Хотя действовали наверняка через Киев.
        1. Фактор Ранг пользователя
          Фактор
          +6
          Сегодня, 18:50
          Пердимонокль, однако.

          Зачем им рубли, если они сразу же драпанули в украинское окно?

          В Киеве разве отовариваривают российские банковские карты?

          То-то и оно, что это пурга голимая.
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            +5
            Сегодня, 19:16
            Скорее всего заранее заготовленная легенда
            1. topol717 Ранг пользователя
              topol717
              0
              Сегодня, 20:15
              Цитата: Serhio250381
              Скорее всего заранее заготовленная легенда

              Или постановка для ТВ. Или вообще выдумка террориста. Или ... Версий можно придумать 2 десятка, и скорее всего правду нам не скажут. Да и не нужна она нам эта правда, людей уже не воскресишь. НО!!!! виновные должны быть жестко наказаны, что бы больше даже мыслей таких ни у кого не было.
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          -2
          Сегодня, 18:53
          Это были нищие, которых завербовали через землячество. Им пообещали работу в такси, купили для этого машину. Потом с ними поработали определенные специалисты и они пошли убивать всех подряд. Также готовили и женщин смертниц в начале 2000 -х...
          1. Фактор Ранг пользователя
            Фактор
            +6
            Сегодня, 19:24
            Блеф.
            Стреляли они профессионально. Знали как и где поджигать.
            Расстреливали одиночными выстрелами и короткими очередями на поражение, грамотно передвигались по Крокус и легко ушли из него.
            Таких "нищебродов" готовят не один месяц в специальных лагерях и полигонах.
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              +2
              Сегодня, 19:28
              Ничего так, что у одного из них автомат отобрали и при этом ему морду набили? Они зашли в зал без пистолетов, что уже говорит о непрофессионализме! И автомат у него отобрали при перезарядке!
            2. Обычный Ранг пользователя
              Обычный
              0
              Сегодня, 20:14
              Вы видео хоть гляньте для приличия. Там до профи как нам с вами до Китая на велосипеде, причем задним ходом.
    2. helilelik Ранг пользователя
      helilelik
      +1
      Сегодня, 18:25
      На борьбу с международным терроризмом нужны деньги. Террористы купят у нас газ,а мы на эти деньги будем с ними бороться.
      1. Egeny Ранг пользователя
        Egeny
        +5
        Сегодня, 18:37
        ...на эти деньги мы купим красные карандаши...
    3. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      -3
      Сегодня, 18:27
      Ты что, умник, думаешь, газ в мире ни у кого купить? Если мы перестанем продавать газ, нефть, бюджет у нас уменьшится, и многие социальные программы придётся закрыть!Ты же первый тут будешь стонать!
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 18:31
        Так давайте тогда и "армату" им продадим, денег заработаем на "многие социальные программы". Для нас же дорого применять "армату" в СВО, а так хоть "польза будет".... Нельзя быть "немного беременным".
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 18:37
          Сначала собственные войска, а потом экспорт! Так все страны делают, а вы, типа, не знали? Экспорт вооружения даёт очень хорошую прибыль! И за рынок всегда идёт борьба, даже войны начинаются за рынок! А чел на верху пытается нам втюхать самим от него отказаться.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +2
            Сегодня, 18:41
            Сейчас как раз получился реэкспорт нашего оружия на Украину и плевать все хотели на пункт о разрешении таких поставок.
            Газ надо продавать после победы, а не во время войны!
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              -4
              Сегодня, 18:48
              Цитата: Михаил-Иванов
              Сейчас как раз получился реэкспорт нашего оружия на Украину и плевать все хотели на пункт о разрешении таких поставок.

              Что вы опять чушь несёте? Им отдают старое советское и не только барахло.Так как они с ним умеют обращаться.
              Цитата: Михаил-Иванов
              Газ надо продавать после победы, а не во время войны!

              А ты уверен, что наша экономика выдержит и в последующем мы сможем вообще кому-нибудь что не будь продавать? Я вот как-то не горю желанием вернуться в девяностые, когда идёшь за хлебом, а он стоит уже в два раза дороже.
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                +2
                Сегодня, 18:56
                Я как раз уверен, потому что кроме газа и нефти есть другие способы зарабатывать. В девяностые я зарабатывал больше чем сейчас, потому что конкуренция была меньше и не было картелей.
                И, вообще, говорить о деньгах и бизнесе стоит тогда, когда в этом понимаешь.
                1. Эдик Ранг пользователя
                  Эдик
                  -1
                  Сегодня, 19:05
                  Цитата: Михаил-Иванов
                  Я как раз уверен, потому что кроме газа и нефти есть другие способы зарабатывать.

                  Уверен он, откуда такая уверенность? В Центробанке работаешь или какой-то дядя в интернете на ухо наступил?
                  Цитата: Михаил-Иванов
                  В девяностые я зарабатывал больше чем сейчас, потому что конкуренция была меньше и не было картелей.

                  Понимаю, конечно, хочется опять халявы и продавать опять всё втридорога.
            2. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              -4
              Сегодня, 19:07
              Ты и сейчас на трагедии плюсики тут собираешь, на каждой статье одно и то же наяриваешь.
          2. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            0
            Сегодня, 18:44
            Так я и говорю, зачем нам "Армата" если ее нельзя использовать в СВО. Чего "добру пропадать". Денег заработаем, рынок вооружения для России сохраним... Или крестик снимаем, или трусы одеваем.
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              -1
              Сегодня, 18:51
              Цитата: Владимир М
              Так я и говорю, зачем нам "Армата" если ее нельзя использовать в СВО.

              Это решают специалисты, а не писатели. По мне, так на СВО два Т-90 всяко лучше одной «Арматы».
              1. Владимир М Ранг пользователя
                Владимир М
                +1
                Сегодня, 18:54
                Т-90 и Армата это частности. Вопрос в другом - или крестик снимаем, или трусы надеваем.
                1. Эдик Ранг пользователя
                  Эдик
                  -4
                  Сегодня, 18:59
                  Цитата: Владимир М
                  Т-90 и Армата это частности. Вопрос в другом - или крестик снимаем, или трусы надеваем.

                  Какие частности-то? Вы со своим напарником дальше собственного носа не видите! Одни тупые лозунги для зарабатывания плюсиков. Бюджет государства не резиновый, а танки на СВО отлетают только в путь. Надо как можно больше танков. И тут выбор встаёт: или делать более-менее дешёвые Т-90, или супердорогие Т-14.
                2. Tagan Ранг пользователя
                  Tagan
                  -1
                  Сегодня, 19:28
                  Что это вы так ухватились за крестик с трусами? Со второго раза одна и та же "остро́та" работает в обратном направлении.
            2. Отшельница Ранг пользователя
              Отшельница
              +2
              Сегодня, 19:54
              У нас есть царь пушка, царь колокол и царица Армата.
              Ципсошники на бежали, минусят всех подряд.
        2. amonoa
          amonoa
          -1
          Сегодня, 19:18
          Армату сами купить не можем очень дорогая
      2. К_4 Ранг пользователя
        К_4
        +1
        Сегодня, 18:36
        Предлагаю распустить Думу, один фиг болтологией занимаются, зато на высвобожденные деньги можно пару школ построить, а то и больше.
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          -2
          Сегодня, 18:40
          Цитата: К_4
          Предлагаю распустить Думу

          Согласен,распускайте.
      3. Дилетант Ранг пользователя
        Дилетант
        -1
        Сегодня, 18:57
        и многие социальные программы придётся закрыть!

        А хотелось бы уточнить, какие именно социальные программы в РФ финансируются долларами или евро? Ответ - никакие. Они все финансируются рублями из госбютжета, который так же получает рубли в виде налогов. Хватит дурить людей гайдарономикой.
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +3
          Сегодня, 19:17
          Цитата: Дилетант
          А хотелось бы уточнить, какие именно социальные программы в РФ финансируются долларами или евро? Ответ - никакие. Они все финансируются рублями из госбютжета, который так же получает рубли в виде налогов.

          И ему ещё сейчас кучу плюсов наставят за это откровение.
    4. фигвам Ранг пользователя
      фигвам
      0
      Сегодня, 18:29
      Его исполнители уже пойманы, следует найти организаторов, а главное, истинных заказчиков этого бесчеловечного злодеяния.

      Заказчики сша и британия, организаторы окраина, исполнители игил...
      1. Комментарий был удален.
      2. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 18:39
        И все, а где остальные? все те, кто тренировал, обеспечивал паспортами, оружием, боеприпасами, планами здания... на территории России.
        1. suhorukofal Ранг пользователя
          suhorukofal
          +3
          Сегодня, 19:02
          Говорят же, что 11 человек задержали, только 4 непосредственные исполнители. С остальными, как мне кажется, работают. Но я не уверен. Мне почему-то еще не докладывали, завтра разберусь что это они так расслабились.
    5. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 18:36
      Проблема в том, что для нашей власти власти объявление войны является табу. Ведь придется тогда национализировать предриятия наших олигархов и они не смогут больше воровать и выводит деньги на запад. И вообще на фоне этой войны проявилась страшная некомпетентность нашей власти и неумение взять на себя ответственность за тяжелые решения.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        -4
        Сегодня, 19:24
        Что за чушь вы несете? Откуда вы это берете?
        Последствия для населения:
        Изъятие у граждан имущества, необходимого для нужд обороны. В дальнейшем государство должно это компенсировать, выплатив стоимость изъятого.
        Введение комендантского часа, досмотр документов, вещей и жилищ граждан.
        Запрет на забастовки, собрания, пикеты, митинги и прочие массовые мероприятия.
        Ограничение движения транспортных средств граждан и их досмотр.
        Особый режим въезда на территорию, где введено военное положение, и выезда с нее – проще говоря, пропускной режим. Могут вводиться ограничения в передвижении по самой территории.
        Запрещение или ограничение выбора места пребывания или места жительства. На практике, скорее всего, это будет обозначать эвакуацию из какого-либо населенного пункта – например, из-за угрозы его захвата.
        Запрет или ограничение на выезд за пределы территории России. Скорее всего, будет действовать, если после военного положения объявят всеобщую мобилизацию.
        Изоляция граждан государства, воюющего с Россией. При изолировании должны соблюдаться нормы международного права.
        Привлечение граждан к работам для нужд обороны, для восстановления разрушенных объектов, ликвидации последствий обстрелов и т. п.
        Военная цензура за почтовыми отправлениями, электронными сообщениями, контроль телефонных переговоров.

        Последствия для бизнеса:

        Как и у граждан, у компаний и организаций могут изымать имущество, необходимое для нужд обороны, с последующей компенсацией изъятого.
        Приостановка работы политических партий, общественных и религиозных объединений.
        Запрет на продажу оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов.
        Запрет на продажу алкоголя. Поскольку вводится запрет на оборот, то, возможно, алкоголь нельзя будет не только реализовывать, но и производить.
        Особый режим оборота лекарств и препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.
        Эвакуация социальных, культурных и хозяйственных объектов.
        Усиление охраны общественного порядка, государственных, военных и иных объектов.
        Введение особого режима работы ряда объектов, в том числе транспортных, коммуникационных, объектов энергетики и т. п.
        Запрет на деятельность иностранных и международных организаций, если у правоохранителей есть точные сведения, что эти организации подрывают безопасность и оборону России.

        Где здесь хоть слово про национализацию и запрет на воровство? На какой Запад вы все деньги выводите? По свифт, виза, мастеркарт? У тебя отберут автомобиль, заставят работать за копейки 12ч в день и запретят продавать тебе алкоголь. Вот это есть.
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        -1
        Сегодня, 19:43
        Цитата: vasyliy1
        Ведь придется тогда национализировать предриятия наших олигархов и они не смогут больше воровать и выводит деньги на запад.

        Нет, неправда. Потому что войну надо объявлять уважаемым партнерам, а на них лет двести учили молиться. Как жить без партнеров - непонятно и страшно
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 19:12
      Террористами их необходимо было назвать когда киёв запретил Русский язык,а они были для власти тогда "дорогие партнёры "дорогие видимо,оттого что их содержание России дорого стоило!
  2. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    +4
    Сегодня, 18:22
    Надо в ООН выставить на голосование лозунг: - "Кто поддерживает Фашизм - является террористом".
    Хотелось бы посмотреть кто голосует против и воздерживается.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 18:33
      Посмотрите результаты по голосованию в ООН о борьбе с героизацией нацизма... Результаты будут точно такими же... За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Россия, Китай, Израиль были в числе поддержавших резолюцию. Против выступили США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие. am
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +3
        Сегодня, 18:35
        Всё правильно, но тут ещё и слово терроризм подключено, а я думаю некоторые подзадумаются как голосовать.
        1. Ныробский Ранг пользователя
          Ныробский
          +1
          Сегодня, 18:48
          Цитата: Irokez
          Надо в ООН выставить на голосование лозунг: - "Кто поддерживает Фашизм - является террористом".
          Хотелось бы посмотреть кто голосует против и воздерживается.

          Цитата: Irokez
          Всё правильно, но тут ещё и слово терроризм подключено, а я думаю некоторые подзадумаются как голосовать.

          Матрасы уже не раз демонстрировали миру то, что у них нет однозначного толкования терроризма и они разделяют это понятие на два варианта "условных террористов" и "террористов", что по их пониманию позволяет им иметь контакты с "условными". В Сирии, тех кто воевал против Асада матрасы относили к условным и выделяли деньги на их обучение и вооружение, что курировалось лично сенатором Маккейном. Так что и тут они извернутся ужиком и будут толковать слово терроризм в нужном им смысле. Пока они не столкнутся с актами терроризма направленными против США и их граждан, они не угомонятся.
  3. tihonmarine Ранг пользователя
    tihonmarine
    +1
    Сегодня, 18:23
    Все они должны быть наказаны, их кураторам, в том числе иностранным, будут даны необходимые правовые и политические оценки

    Террор гуляет по стране, а ВМН как не было и даже не просматривается.
    Да и о СМЕРШ, тоже молчёк.
  4. Jovanni Ранг пользователя
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 18:24
    Представитель МИД РФ: Россия столкнулась с массовым террором, осуществляемым преступным киевским режимом

    Уже который год ждём, когда же преступный киевский режим столкнётся с возмездием. А также те кто его науськивает...
  5. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:25
    Болгарское правительство уже наказали за отказ пояснять почему из их страны прибыла фура с взрывчаткой?
    Ну и тут встречный вопрос - можно ли такую фуру провезти в обратном направлении, припарковать у посольства США в Киеве и ...?
  6. Практик23354df Ранг пользователя
    Практик23354df
    -1
    Сегодня, 18:25
    "При молчаливом попустительстве Запада", а также правительства России.
  7. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    +4
    Сегодня, 18:33
    Восстановить смертную казнь для террористов не зависимо от возраста и пола ввиду особой опасности. А Трепову нужно повесить.
  8. Incvizitor Ранг пользователя
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 18:38
    Ответные действия должны быть обращены в первую очередь на фашистский запад а уже потом на его террористическую ячейку на 404
  9. patxi46 Ранг пользователя
    patxi46
    +1
    Сегодня, 18:39
    El régimen criminal de Kiev solo es una franquicia mas (delegación) del Deep State Mundial (BlackRock-Vanguard-CIA-Mossad-MI6)
  10. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 18:42
    Возглавляемым евреем Зеленским.
  11. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    +1
    Сегодня, 18:44
    Такие сострясания воздуха очень удручающе действуют, где б.... судный день, которым грозил Дмитрий Анатольевич? Как надоел этот блеф.
  12. Комментарий был удален.
  13. rgd20 Ранг пользователя
    rgd20
    +1
    Сегодня, 18:56
    Захарова особо отметила, что российские спецслужбы и правоохранительные органы сделают все, чтобы выявить причастных к вчерашнему теракту. Его исполнители уже пойманы, следует найти организаторов, а главное, истинных заказчиков этого бесчеловечного злодеяния.


    Ну найдут (рано или поздно) в числе организаторов ГУР и в частности Мамкиного Пирожка.

    А дальше что ? На словах покараем, негодяя, как всегда.
  14. Андрей Андреев_2 Ранг пользователя
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 18:59
    Надо было бы в заголовке статьи приписать:"... под руководством Британии." Тогда все бы встало на свои места.
  15. Ponimatel Ранг пользователя
    Ponimatel
    0
    Сегодня, 19:03
    Цитата: Михаил-Иванов
    Ах, да, газ очень выгодно продавать..

    Именно так! И газ и много всякого...
  16. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 19:06
    Будет ли режим официально объявлен таковым со всеми вытекающими отсюда последствиями. Посмотрим.
  17. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 19:13
    Все правильно. Теперь надо объявить Украину страной -террористом и начать уничтожение членов киевской хунты
  18. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +2
    Сегодня, 19:16
    Это приговор всей миграционной политике последних десятилетий.

    На первом этапе миграция перестала быть культурно обоснованной, когда люди советского воспитания сменились агрессивными ваххабитами, выросшими в атмосфере нищеты и русофобии, русских тогда в Таджикистане просто вырезали.

    На втором этапе миграция перестала быть экономически обоснованной, когда стало ясно, что большинство новых граждан уходят в криминал и серые схемы, при этом по полной программе используя маткаптал, соцпособия и бесплатную медицину/образование.

    На третьем этапе началась эрозия государственного механизма, когда диаспоры, превратившись в этнические ОПГ, начали процесс инфильтрации своими людьми силовых, судебных и государственных структур.

    Сейчас мы вступили в четвёртый этап, когда миграция превратилась в угрозу государству, как таковому. В наших городах находится полноценная армия, живущая по своим правилам, в своём собственном параллельном мире, недосягаемом до российских законов, но переполненном ваххабитскими догмами и ненавистью к коренному населению.

    Пятый этап будет означать уничтожение России и геноцид русского народа. Времени на то, чтобы это предотвратить - в обрез.

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