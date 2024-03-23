Представитель МИД РФ: Россия столкнулась с массовым террором, осуществляемым преступным киевским режимом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила со специальным заявлением по поводу вчерашнего террористического акта в подмосковном городе Красногорск. По последним данным, от рук террористов, которые уже задержаны и дают показания, погибли более ста человек, разбор завалов ТРЦ «Крокус Сити Холл» продолжается.
Представитель МИД РФ отметила, что Россия и наш народ в новейшей истории государства не впервые сталкиваются с чудовищными террористическими преступлениями. С их проявлениями наша страна столкнулась в 1990-х и начале 2000-х годов, когда вела борьбу с террористическим подпольем на Северном Кавказе.
После терактов 11 сентября 2001 года в США, Россия оказала содействие международной коалиции в проведении антитеррористической операции в Афганистане. С 2015 года по просьбе сирийского руководства Вооруженные силы РФ участвуют в борьбе с международными террористическими группировками в САР. Среди них и ИГИЛ (запрещена в РФ), которая уже взяла на себя ответственность за вчерашнее нападение на «Крокус Сити».
Теперь наша страна вновь столкнулась с массовым террором, осуществляемым в последнее время преступным киевским режимом, подчеркнула Захарова. При молчаливом попустительстве, а правильнее сказать соучастии Запада, украинские неонацисты планомерно обстреливают гражданские объекты на территории РФ. Удары, в том числе поставленным Западом оружием, наносятся по детским садам, школам, медицинским учреждениям. Киевский режим организует диверсии в отношении гражданских объектов российской инфраструктуры. Организуются и проводятся покушения на политиков, общественных деятелей и журналистов.
— подчеркнула представитель МИД РФ.
Она отметила, что преднамеренные убийства мирных граждан, какими бы целями они не оправдывались, являются тяжелейшими преступлениями и абсолютно неприемлемы. Все здоровые силы мирового сообщества должны приложить максимум усилий для предотвращения подобных деяний и борьбы с этим злом.
Захарова особо отметила, что российские спецслужбы и правоохранительные органы сделают все, чтобы выявить причастных к вчерашнему теракту. Его исполнители уже пойманы, следует найти организаторов, а главное, истинных заказчиков этого бесчеловечного злодеяния. Все они должны быть наказаны, их кураторам, в том числе иностранным, будут даны необходимые правовые и политические оценки, подчеркнула представитель россисйкого дипведомства.
- ТГ-канал Марии Захаровой
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