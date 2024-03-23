Российские парламентарии комментируют возможность отказа от моратория на смертную казнь

Будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества.

Не исключаю, что дойдет и до смертной казни, вернуть которую для террористов я давно призываю

В связи с совершённым накануне террористическим актом, жертвами которого стали по меньшей мере 133 человека, актуализировался вопрос о том, достаточно ли суровым в таких случаях для террористов является действующее по российскому законодательству предельно возможное наказание, а именно пожизненное тюремное заключение. На сегодняшний день в нашей стране действует мораторий на смертную казнь. Причём сам мораторий в своё время вводился как своеобразный реверанс в адрес «демократического Запада» с желанием показать «движение России в правовом направлении». Сам этот реверанс во многом выглядел и выглядит весьма странно, учитывая тот факт, что в «светоче демократии», коим привыкли считать себя США, смертная казнь в ряде штатов продолжает действовать. Мало того, в США выдумывают и новые способы казни, включая казнь «чистым» азотом.Вопрос возможности возвращение смертной казни в реализуемый сегмент уголовного права обсуждается всякий раз в нашей стране при совершении особо резонансных преступлений. Нападение на сотни людей в московском «Крокус Сити Холле», безусловно, одно из таких.В связи с этим по теме высказываются всё больше политиков, чиновников, депутатов. Так, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев, имеющий богатый опыт борьбы с терроризмом, в эфире канала «Россия 24» прокомментировал вопрос возможного возврата к высшей мере наказания. По словам парламентария, эта тема нуждается в детальной проработке.Владимир Васильев:Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов:Тем временем за отмену действующего моратория на смертную казнь высказываются и в верхней палате парламента. В связи с этим повышается вероятность того, что устроивших теракт в Красногорске преступников будут судить на основании уже внесения изменений в той части закона РФ, которая предусматривает наказание за совершённые преступления.Для справки: смертная казнь как высшая мера наказания действует в ряде штатов США, в Китае, Индии, Саудовской Аравии, Белоруссии, Индонезии, Египте, Иране, Вьетнаме, Японии и целом ряде других стран мира.