Российские парламентарии комментируют возможность отказа от моратория на смертную казнь

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Российские парламентарии комментируют возможность отказа от моратория на смертную казнь

В связи с совершённым накануне террористическим актом, жертвами которого стали по меньшей мере 133 человека, актуализировался вопрос о том, достаточно ли суровым в таких случаях для террористов является действующее по российскому законодательству предельно возможное наказание, а именно пожизненное тюремное заключение. На сегодняшний день в нашей стране действует мораторий на смертную казнь. Причём сам мораторий в своё время вводился как своеобразный реверанс в адрес «демократического Запада» с желанием показать «движение России в правовом направлении». Сам этот реверанс во многом выглядел и выглядит весьма странно, учитывая тот факт, что в «светоче демократии», коим привыкли считать себя США, смертная казнь в ряде штатов продолжает действовать. Мало того, в США выдумывают и новые способы казни, включая казнь «чистым» азотом.

Вопрос возможности возвращение смертной казни в реализуемый сегмент уголовного права обсуждается всякий раз в нашей стране при совершении особо резонансных преступлений. Нападение на сотни людей в московском «Крокус Сити Холле», безусловно, одно из таких.
В связи с этим по теме высказываются всё больше политиков, чиновников, депутатов. Так, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев, имеющий богатый опыт борьбы с терроризмом, в эфире канала «Россия 24» прокомментировал вопрос возможного возврата к высшей мере наказания. По словам парламентария, эта тема нуждается в детальной проработке.



Владимир Васильев:

Будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов:

Не исключаю, что дойдет и до смертной казни, вернуть которую для террористов я давно призываю

Тем временем за отмену действующего моратория на смертную казнь высказываются и в верхней палате парламента. В связи с этим повышается вероятность того, что устроивших теракт в Красногорске преступников будут судить на основании уже внесения изменений в той части закона РФ, которая предусматривает наказание за совершённые преступления.

Для справки: смертная казнь как высшая мера наказания действует в ряде штатов США, в Китае, Индии, Саудовской Аравии, Белоруссии, Индонезии, Египте, Иране, Вьетнаме, Японии и целом ряде других стран мира.
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    5 комментариев
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    1. Кузнец 55 Ранг пользователя
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 18:05
      Израиль не гнушается дома террористов и их родственников с землей сравнивать . Таких к стенке , и родственников не забывать . Называется семейное воспитание .
      1. ramzay21 Ранг пользователя
        ramzay21
        0
        Сегодня, 18:11
        Всякий раз как у нас теракт начинается болтовня про возврат смертной казни, и этому сериалу уже больше 20 лет. Вы или уже верните сметную казнь или перестаньте про нее болтать, пустобрехи.
    2. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 18:05
      Что там комментировать, нужно садиться и принимать закон в кротчайшие сроки, смысл содержать нелюдей.
    3. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:07
      А что насчёт организаторов коридора на украинской границе? Им будет смертная казнь или мы не такие?
    4. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 18:10
      15 декабря 1961 года был вынесен приговор Адольфу Эйхману, которого называли вдохновителем плана уничтожения еврейского населения по всей Европе, «архитектором Холокоста». Исторический суд над нацистом, организовавшим систему убийств миллионов евреев, стал для многих поворотным моментом в восприятии разрозненных прежде эпизодов Холокоста, — благодаря телевидению, транслировавшему по всему миру заседания четырехмесячного судебного процесса из израильского города Рамла, в ходе которого выступило множество непосредственных свидетелей давних событий. Это был не только первый в истории судебный процесс, который транслировался по телевидению, но и своего рода второй Нюрнбергский процесс, сосредоточившийся на изучении картины тотального геноцида конкретного народа, не получившего прежде достаточного освещения на послевоенных процессах.

      Приговор был приведен в исполнение на следующий год: в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года Эйхман был повешен в Рамле старшим надзирателем тюрьмы Шаломом Нагаром после того, как президент Израиля Ицхак Бен-Цви отклонил прошение о помиловании. И это был второй и последний случай смертной казни в Израиле по приговору суда.

      После повешения тело Эйхмана было сожжено, а пепел развеян в Средиземном море за пределами территориальных вод Израиля.

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