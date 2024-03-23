Ветераны подразделения «Альфа»: «После трагедии в «Крокус Сити Холле» мы проснулись в другой стране»

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Ветераны подразделения «Альфа»: «После трагедии в «Крокус Сити Холле» мы проснулись в другой стране»

Произошедший в Подмосковье теракт ставит этот случай в один ряд с Буденновском, Бесланом и «Норд-Остом». И самое страшное, что теперь террористы прекратили что-либо требовать – они просто убивают ради убийств, чтобы запугать всех остальных.

Такое заявление сделали ветераны антитеррористического подразделения «Альфа»в своем открытом письме, опубликованном на сайте их организации.

Отставные бойцы и офицеры спецназа считают, что боевикам ненавистна наша страна с ее традициями и ценностями. Очевидно, что характер террористической угрозы в отношении нашей страны изменился, это требует изменений и от нас.

После трагедии в «Крокус Сити Холле» мы проснулись в другой стране

- сказано в письме.

По мнению ветеранов «Альфы», российское общество и руководство страны должны наконец-то осознать, что все мы живем в реалиях военного времени, и это касается каждого из нас.

Отставные сотрудники антитеррора считают, что в наше время нет места мораторию на смертную казнь. Прежде всего, она должна грозить террористам, их пособникам и кураторам, чьи действия угрожают жизням людей и безопасности государства.

Такая мера крайне необходима, считают спецназовцы, так как на кону стоит судьба России и ее народа.

На данный момент правоохранителями задержаны все четыре боевика, непосредственно участвовавшие в атаке на «Крокус Сити Холл» и совершавшие убийства мирных граждан.

В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в «Крокусе», ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы

- говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России.
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2 комментария
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  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 18:09
    Вот не понимаю...Спецы якобы проснулись в другой стране..Как это комментировать?Я понимаю,что люди думали совсем про другое...Но заголовок ацкий
  2. пешик
    пешик
    0
    Сегодня, 18:10
    Цитата: dmi.pris1
    Но заголовок ацкий


    ага,. и мне нравится). почему не пишут про знаменитый "Вымпел" - сейчас работа для него.

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