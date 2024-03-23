Ветераны подразделения «Альфа»: «После трагедии в «Крокус Сити Холле» мы проснулись в другой стране»
Произошедший в Подмосковье теракт ставит этот случай в один ряд с Буденновском, Бесланом и «Норд-Остом». И самое страшное, что теперь террористы прекратили что-либо требовать – они просто убивают ради убийств, чтобы запугать всех остальных.
Такое заявление сделали ветераны антитеррористического подразделения «Альфа»в своем открытом письме, опубликованном на сайте их организации.
Отставные бойцы и офицеры спецназа считают, что боевикам ненавистна наша страна с ее традициями и ценностями. Очевидно, что характер террористической угрозы в отношении нашей страны изменился, это требует изменений и от нас.
- сказано в письме.
По мнению ветеранов «Альфы», российское общество и руководство страны должны наконец-то осознать, что все мы живем в реалиях военного времени, и это касается каждого из нас.
Отставные сотрудники антитеррора считают, что в наше время нет места мораторию на смертную казнь. Прежде всего, она должна грозить террористам, их пособникам и кураторам, чьи действия угрожают жизням людей и безопасности государства.
Такая мера крайне необходима, считают спецназовцы, так как на кону стоит судьба России и ее народа.
На данный момент правоохранителями задержаны все четыре боевика, непосредственно участвовавшие в атаке на «Крокус Сити Холл» и совершавшие убийства мирных граждан.
- говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России.
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