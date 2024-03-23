Ветераны подразделения «Альфа»: «После трагедии в «Крокус Сити Холле» мы проснулись в другой стране»

После трагедии в «Крокус Сити Холле» мы проснулись в другой стране

В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в «Крокусе», ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы

Произошедший в Подмосковье теракт ставит этот случай в один ряд с Буденновском, Бесланом и «Норд-Остом». И самое страшное, что теперь террористы прекратили что-либо требовать – они просто убивают ради убийств, чтобы запугать всех остальных.Такое заявление сделали ветераны антитеррористического подразделения «Альфа»в своем открытом письме, опубликованном на сайте их организации.Отставные бойцы и офицеры спецназа считают, что боевикам ненавистна наша страна с ее традициями и ценностями. Очевидно, что характер террористической угрозы в отношении нашей страны изменился, это требует изменений и от нас.- сказано в письме.По мнению ветеранов «Альфы», российское общество и руководство страны должны наконец-то осознать, что все мы живем в реалиях военного времени, и это касается каждого из нас.Отставные сотрудники антитеррора считают, что в наше время нет места мораторию на смертную казнь. Прежде всего, она должна грозить террористам, их пособникам и кураторам, чьи действия угрожают жизням людей и безопасности государства.Такая мера крайне необходима, считают спецназовцы, так как на кону стоит судьба России и ее народа.На данный момент правоохранителями задержаны все четыре боевика, непосредственно участвовавшие в атаке на «Крокус Сити Холл» и совершавшие убийства мирных граждан.- говорится в сообщении пресс-службы ФСБ России.