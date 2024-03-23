«Сдержат угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи»: японская армия своеобразно аргументирует закупку новых бронемашин

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«Сдержат угрозы со стороны России, Китая и Северной Кореи»: японская армия своеобразно аргументирует закупку новых бронемашин

БМП ICV


Япония вошла в 2024 финансовый год с рекордно большим военным бюджетом, составившим $55,9 млрд. За счет повышения финансирования вооруженных сил предполагается, в частности, провести переоснащение армии.



Япония усиливает сухопутные войска новой бронетехникой, которая позволит сдерживать угрозы со стороны России, Китая и Северной Корем

- говорится в издании Shephard со ссылкой на армию Японии.

На днях Минобороны начало приобретение новой техники, заказав у Mitsubishi Heavy Industries 24 БМП ICV и 8 мобильных минометов MMCV (120-мм калибра). Оба типа созданы на базе боевой машины Type 16 (MCV) 8х8. Их поставки, как ожидается, начнутся в 2027 году и завершатся в 2028 году, после чего развернутся более крупные закупки.


Мобильный миномет MMCV


Новая БМП оснащена необитаемой башней с установленной на ней 30-мм пушкой Mk 44 Bushmaster II и спаренным 7,62-мм пулеметом Mk 54.

Послуживший для неё основой Type 16, вооруженный 105-мм пушкой, имеет сравнительно небольшую массу в 26 тонн за счет небольших габаритов и легкой брони. Он предназначен для поражения бронетехники и личного состава противника. Предполагается, что выживаемость данной машины на поле боя будет обеспечиваться за счет ее высокой маневренности и огневой мощи. В марте 2023 года был размещен заказ на дополнительные машины Type 16 с целью увеличить их парк до 250 единиц.

  • Military Leak
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10 комментариев
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  1. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    +5
    Вчера, 22:36
    Япония, в одиночку, собралась сдерживать Россию, Китай и Сев. Корею?))) адмирал Ямамото, в 41 - ом, был даже чутка скромнее)))
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Вчера, 22:46
      Япония, в одиночку, собралась сдерживать Россию, Китай и Сев. Корею?

      Все они готовы быть хероями в одиночку, но только когда за их спиной стоит альянс НАТО... am
    2. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +1
      Вчера, 22:58
      Будут потом диарею сдерживать...
  2. olegff68 Ранг пользователя
    olegff68
    +4
    Вчера, 22:38
    Тяжеловато будет Японии, сдержать хотя бы с десяток ядерных боеголовок. Шутники прям
  3. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +1
    Вчера, 22:43
    ""Type 16, вооруженный 105-мм пушкой, имеет сравнительно небольшую массу в 26 тонн за счет небольших габаритов и легкой брони. Он предназначен для поражения бронетехники и личного состава противника. Предполагается, что выживаемость данной машины на поле боя будет обеспечиваться за счет ее высокой маневренности и огневой мощи. "" - будет уничтожена дронами.
  4. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    +2
    Вчера, 22:55
    А где "мангалы"? или они думают что РЭБ установленная на машине справится с FPV-дронами? Израильцы и то на свои "Меркавы" после первых же боев кустарить начали.
  5. ved_med12 Ранг пользователя
    ved_med12
    +1
    Вчера, 22:58
    "24 БМП ICV и 8 мобильных минометов MMCV (120-мм калибра)." Для сдерживания России, Китая и Северной Кореи...смешно!
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Вчера, 23:31
    Как увидят 32 таких хрени-сразу обгадятся жидкими фракциями laughing
  7. Васян1971 Ранг пользователя
    Васян1971
    0
    Вчера, 23:54
    Предполагается, что выживаемость данной машины на поле боя будет обеспечиваться за счет ее высокой маневренности и огневой мощи.

    Именно, что "предполагается"! Мангала на крыше нет, значит - фуфлыга!
  8. Дво Ранг пользователя
    Дво
    -1
    Сегодня, 00:00
    Шапкозакидатели западные вам известно что на островах проживает свыше 140 миллионов японцев у нас на всём ДВ до Бурятии и восьми миллионов нету населения.Во вторых ВМФ Японии по количеству кораблей и подводных лодок давно превышает весь ВМФ РФ кратно . Единственное что их сдерживает силы ЯО РФ и всё .А если произойдёт конфликт без ЯО то у нас заберут ДВ даже силами Японии . Виной будет логистика и недостаточная армия (подразделения и технику с ДВ забрали на Украину) и малозаселённая территория.

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