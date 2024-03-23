Латвийская полиция запрещает возложение цветов по поводу теракта в «Крокус Сити» к стенам посольства РФ в Риге

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Латвийская полиция запрещает возложение цветов по поводу теракта в «Крокус Сити» к стенам посольства РФ в Риге

После вчерашнего чудовищного теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорск официальные лица большинства государств мира, политики, общественные деятели и неравнодушные граждане выражают соболезнования близким погибших и поддержку всему российскому народу. Международный террор не имеет национальности, этнической и религиозной идентификации.

Но, как выясняется, может иметь политическую окраску. В то время как почти во всех странах, где у России есть официальные дипломатические представительства, граждане выражают свою позицию, организуя мемориалы у зданий российских дипведомств, власти Латвии продолжают придерживаться оголотелой русофобской позиции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, публикуя в своем телеграм-канале все более растущую подборку фото и видео цветов, которые в разных странах люди возлагают к стенам российских посольств и консульств, отметила «особую» позицию Риги.



В столице Латвии сотни людей, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства России в Риге. Однако латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта.

Рижане вынуждены были организовать стихийный мемориал напротив здания посольства на противоположной стороне улицы, причем среди «экспонатов» антироссийской направленности, размещенных там латвийскими националистами и русофобами, сообщает Захарова. Кроме того, подчеркнула представитель МИД РФ, не лучше ведут себя и власти Латвии, которые демонстративно игнорируют этот зверский теракт. Официальный заявлений и слов соболезнования от них так и не поступило.



Всё это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны

— констатирует Захарова.

При этом не все западные страны столь циничны в оголтелой русофобии. И уж тем более трагедия такого масштаба не оставляет равнодушными жителей вроде как недружественных России стран. Стихийные мемориалы в знак скорби и солидарности с нашим народом организованы у зданий диппредставительств РФ в Дании, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Франции, Австралии и множестве других государств, всех и не перечислить. Даже в не менее русофобской, чем Латвия Эстонии, власти не противятся возложению цветов у посольства в Таллине.



  • ТГ-канал Марии Захаровой
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. PN Ранг пользователя
    PN
    +17
    Сегодня, 18:54
    Мелкое, никчёмное, не до государство. С этой паршивой овцы даже клока шерсти не будет.
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +8
      Сегодня, 18:59
      Если разобрать структуру доходов Латвии, Литвы и Эстонии то выясняется очень много интересного. Эти горе-страны до сих пор живут за счет нас, а не за счет ЕС! При этом нас они регулярно хаят. Но, нашу власть сие не смушает и торговля процветает... В который раз пишу, газ дорого стоит, продавать выгодно...
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 19:02
      Ну до чего же прибалты опустились... Из всех щелей дерьмо полезло, которое они когда-то тщательно скрывали за маской европейской воспитанности... Какие же они всё таки мелочные, продажные и мелкотравчатые... А если хозяин скомандует фас, что делать будете, лабусы...???Всё так же трусливо жаться к ноге хозяина...??? am
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +6
      Сегодня, 19:28
      Цитата: PN
      Мелкое, никчёмное, не до государство
      Всегда были и. Клопы вонючие
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 20:15
        Неудивтельно, этот уб.людочный фашистский режим, который открыто поддерживает террористов, давно уже потерял человеческий облик....
  2. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +10
    Сегодня, 18:55
    Мрази и фашисткие недобитки! Гореть вам прибалты в аду!!!
  3. Queen_Annes_Revenge Ранг пользователя
    Queen_Annes_Revenge
    +11
    Сегодня, 18:55
    Одно слово цензурное есть - фашисты.
  4. Denis812 Ранг пользователя
    Denis812
    -9
    Сегодня, 19:04
    У посольства в Риге уже давным-давно нельзя ничего возлагать. Это требование безопасности местной полиции. Это никак не связано ни с какой особой позицией Риги в отношении теракта в "Крокусе". Такие правила действуют давным давно.

    Я понимаю злость людей, но не надо приписывать дополнительно рижским властям что-то новое.
    Они и так все в поддержке нацизма измазаны с головы до ног.
    Не стоит опускаться до их уровня.
  5. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 19:09
    Это всё потому что мы их считаем на уровне нашего МИДа полноправным государством,а это всего лишь колония сша,живущая чётко по их инструкциям!
    1. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 19:38
      Эка вы МИД притащили в тему каким-то противоестественным способом. Бред какой-то.
  6. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +3
    Сегодня, 19:10
    Как были фашистами, так и остались
  7. Наган Ранг пользователя
    Наган
    +2
    Сегодня, 19:14

    New York City, NY, USA
  8. Олеся Леся Ранг пользователя
    Олеся Леся
    +3
    Сегодня, 19:18
    Вымираты. Фашизм и нацизм там процветает на государственном уровне. И фишистские шествия проходят. Не удивительно.
  9. A.A.G. Ранг пользователя
    A.A.G.
    +2
    Сегодня, 19:24
    В Латвии врачам запретили говорить по-русски. Если пациент не говорит по-латышски, то он должен приходить со своим переводчиком.
  10. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +3
    Сегодня, 19:24
    С прибалтийскими вымиратами все с одно стороны просто, а с другой... такое впечатление, что наглосаксы готовят их на заклание!?
    Понятно, что для них, это полигон, один из дальних и не особо нужных... грохнется там все, да и фиг с ним.
    А нам то оно зачем, вонючей, визгливо, нищее...
    1. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 19:54
      Цитата: rocket757
      С прибалтийскими вымиратами все с одно стороны просто, а с другой... такое впечатление, что наглосаксы готовят их на заклание!?
      Понятно, что для них, это полигон, один из дальних и не особо нужных... грохнется там все, да и фиг с ним.
      А нам то оно зачем, вонючей, визгливо, нищее...

      Ну хотя бы для того, что бы у Калининградской области был сухопутный коридор с Россией. Да и ради восстановления исторической справедливости, эти земли должны вернуться к своему исконному хозяину, сиречь России, которая выкупила эти земли вместе с мазанками, крестьянами и скотом. По моему до сих пор ни один суд не вынес постановление о признании той сделки недействительной, а стало быть она до сих пор является юридически обоснованной и действующей. winked
      Похоже на то, что уровень нарастающей деградации прибалтийских вымиратов приведёт к тому, что Россия как правопреемница СССР отменит акт признания независимости этих недогосударств и вернёт их под свой протекторат. Не мы так хотим, они на этом настаивают. yes
  11. arnulla Ранг пользователя
    arnulla
    +2
    Сегодня, 19:28
    Лабусы реально неадекваты..
  12. Отшельница Ранг пользователя
    Отшельница
    +2
    Сегодня, 19:37
    Отношение руководства стран к этому теракту проявили страны террористы и их пособников. Штаты сразу заявили что Украина ни причём и что в России есть недовольные управлением Путина (зашибись, мы должны учитывать мнение таджиков), прибалты промолчали или съязвили, и запрещают даже цветы возложить, незалежная ликует.
  13. tralmaster Ранг пользователя
    tralmaster
    +2
    Сегодня, 19:40
    Не зря у них этих карликов приставка ,,При,, . Это неполноценное население. Которое ненавидит РОССИЮ просто за оо что она есть такая большая.
  14. Million Ранг пользователя
    Million
    +2
    Сегодня, 19:40
    Давно пора оказать некое физическое воздействие на руководство прибалтийских государств.
  15. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:47
    При этом не все западные страны столь циничны в оголтелой русофобии.

    Это самообман из серии - помощник начальниканегодяй и постоянно на меня агрессирует, а начальник хороший. Просто так у людей повелось, что грязную работу сваливают на всяких латышей, а западные страны будут лить крокодиловы слезы
  16. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    +1
    Сегодня, 19:51
    Из одного корыта с укронациками д'ерьмо хлебают.
  17. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 20:08
    Не добили прибалтийских мразей в 1944-53гг,сейчас пожинаем плоды.Как же сейчас латвийские фашисты радуются убийству русских детей,ведь это их исконная мечта.Скорее всего,мы скоро услышим одобрение этого теракта от всех балтийских шакалов.Думаю,что если бы граница Латвии была бы ближе к Москве,чем украинская,то террористы несомненно пробивались бы к ней.Ведь как оказалось там,именно там, наряду с окраиной живут друзья всех террористов мира.Интересно,будет ли наш МИД объявлять Латвию страной,содействующей террористам?Похоже нет,утрется,как утерся после плевка всех западных дипломатов в лицо Лаврову и всему нашему государству 4.03.2024.На Востоке это называют " потерей Лица" со всеми вытекающими для стерпевшего последствиями.

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