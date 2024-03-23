Латвийская полиция запрещает возложение цветов по поводу теракта в «Крокус Сити» к стенам посольства РФ в Риге

Всё это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны







После вчерашнего чудовищного теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорск официальные лица большинства государств мира, политики, общественные деятели и неравнодушные граждане выражают соболезнования близким погибших и поддержку всему российскому народу. Международный террор не имеет национальности, этнической и религиозной идентификации.Но, как выясняется, может иметь политическую окраску. В то время как почти во всех странах, где у России есть официальные дипломатические представительства, граждане выражают свою позицию, организуя мемориалы у зданий российских дипведомств, власти Латвии продолжают придерживаться оголотелой русофобской позиции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, публикуя в своем телеграм-канале все более растущую подборку фото и видео цветов, которые в разных странах люди возлагают к стенам российских посольств и консульств, отметила «особую» позицию Риги.В столице Латвии сотни людей, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства России в Риге. Однако латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта.Рижане вынуждены были организовать стихийный мемориал напротив здания посольства на противоположной стороне улицы, причем среди «экспонатов» антироссийской направленности, размещенных там латвийскими националистами и русофобами, сообщает Захарова. Кроме того, подчеркнула представитель МИД РФ, не лучше ведут себя и власти Латвии, которые демонстративно игнорируют этот зверский теракт. Официальный заявлений и слов соболезнования от них так и не поступило.— констатирует Захарова.При этом не все западные страны столь циничны в оголтелой русофобии. И уж тем более трагедия такого масштаба не оставляет равнодушными жителей вроде как недружественных России стран. Стихийные мемориалы в знак скорби и солидарности с нашим народом организованы у зданий диппредставительств РФ в Дании, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Франции, Австралии и множестве других государств, всех и не перечислить. Даже в не менее русофобской, чем Латвия Эстонии, власти не противятся возложению цветов у посольства в Таллине.