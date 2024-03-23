Мужчина, обезвредивший террориста в «Крокус Сити Холле»: «Я понял, что должен что-то делать»

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Мужчина, обезвредивший террориста в «Крокус Сити Холле»: «Я понял, что должен что-то делать»

Во время нападения в подмосковном концертном зале один из вооруженных автоматами боевиков оказался рядом с молодым человеком, пришедшим на концерт. Неожиданно мужчина не растерялся.

Он сам рассказал о своем подвиге в интервью журналистам телеканала «Россия 24», но своего имени попросил не называть.

Мужчина, обезвредивший террориста в «Крокус Сити Холле», сообщил, что заметил трех вооруженных людей на бельэтаже и еще одного неподалеку от себя. Только что боевик спокойно расстреливал безоружных посетителей концерта.

Зритель был на концерте с женой, именно ее он защищал в тот момент.

Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас, и понял, что я должен что-то делать

- рассказывал впоследствии неизвестный герой.

Мужчина заметил, что бандит перезаряжал автомат. Не растерявшись, он оттолкнул жену и схватился одной рукой за оружие, потянув его вниз. Другой рукой он стал наносить боевику удары в голову. На подмогу нашему герою подоспел еще один зритель, который помог «выключить» бандита.

Как признался журналистам мужчина, в тот момент он не осознавал, что своими действиями спас жизни многим людям, возможно, десяткам человек. Герой осознал это только после того, как был уже далеко от концертного зала.

Хочется выразить соболезнования родным и близким погибших во время теракта. И если бы не этот скромный человек, пришедший с женой на концерт, жертв было бы гораздо больше.

Пусть все виновные в таком страшном преступлении будут наказаны, а подобная трагедия больше никогда не повторится.

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45 комментариев
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  1. vasyliy1 Ранг пользователя
    vasyliy1
    +15
    Сегодня, 19:21
    Молодец мужик - настоящий герой! Надо его представить к государственной награде!
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +14
      Сегодня, 19:33
      Там второй еще был, который тоже помог! Наградить их надо однозначно.
      Что бы я отметил, он подловил таджика на перезарядке, это говорит о том, что эти пастухи шли без пистолетов, профессионалы так не работают. У них даже не было во что переодеться, не было запасной машины. Их использовали с расчетом, что спецназ их в итоге убьет. Теперь они дают показания и это для ГУР Украины большая проблема.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +12
        Сегодня, 19:41
        Цитата: Михаил-Иванов
        что спецназ их в итоге убьет
        Если бы не убил спецназ,этих нелюдей убило бы СБУ при переходе границы,с выдачей потом их тел нам на уже при присутствии западных журналистов.С криком мы тут не причём.Несралось,со второй половиной плана.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +7
          Сегодня, 19:46
          Тут я полностью согласен! Эти пастухи изначально были брошены в топку большого замеса, живые они сейчас нужны только нам, чтобы дать показания и мы могли отследить поставку оружия и остальное пособничество.
          1. БойКот Ранг пользователя
            БойКот
            +2
            Сегодня, 20:04
            Однозначно. Их теперь охранять надо по высшему разряду, чтобы до суда дожили.
        2. BARKAS Ранг пользователя
          BARKAS
          +2
          Сегодня, 19:57
          Наверное есть потери среди спасателей и силовиков которые брали их живыми это герои нашего времени!
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +5
        Сегодня, 19:47
        Цитата: Михаил-Иванов
        Их использовали с расчетом, что спецназ их в итоге убьет. Теперь они дают показания и это для ГУР Украины большая проблема.

        Большая проблема сейчас накрепко привязать Залежалую к теракту. Бараны проблеяли, не спели ещё семеро несмелых, ждём...
    2. ramzay21 Ранг пользователя
      ramzay21
      +5
      Сегодня, 19:38
      Не понятно только почему реальный мужик и герой не показывает лицо? Про таких должны кино снимать и в телевизоре должны такие быть и все кто его знают должны гордится что его знают.
      Лицо прятать должны родственники и друзья отморозков и трястись что их накажут а не наши герои.
      1. К_4 Ранг пользователя
        К_4
        +6
        Сегодня, 19:52
        Не показывает, потому как понимает, что диаспоры его тупо закажут. Такие люди им как кость в горле. Уберут без раздумия, чтобы показать, что идти против них нельзя никому и никогда.
        1. ramzay21 Ранг пользователя
          ramzay21
          +4
          Сегодня, 20:05
          Не показывает, потому как понимает, что диаспоры его тупо закажут. Такие люди им как кость в горле.

          Это то я как раз понимаю. Я не понимаю почему до сих пор все их диаспоры еще есть а их главари не в тюрьме? Прочему Кириенко, Хуснуллин, Собянин, Беглов и другие чиновники покрывающие диаспоры и завозящие мигрантов до сих пор не только на свободе но и на своих местах? И пока они на своих местах диаспоры продолжат совершать преступления под их крышей а герои прятать лица. Королевство кривых зеркал блин!
      2. Гость2024 Ранг пользователя
        Гость2024
        +5
        Сегодня, 19:57
        Может вам обьяснить почему герои на фронте не показывают своих лиц или сами допрете ?
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 20:18
          Москва это уже фронт?
          У нас теперь людям надо мести таджиков бояться у себя дома?
          Обьясните лучше, а то не прнятна мысль
      3. rotfuks Ранг пользователя
        rotfuks
        +1
        Сегодня, 20:12
        Я помню как в начале второй чеченской один солдат срочник из засады выстрелом из «Шмеля» накрыл и уничтожил целую группу боевиков. Рядом с местом событий оказался журнализ из «Комсомольской правды» который в газете написал заметку о герое и даже написал из какой деревни родом этот герой. Героя наградили орденом и через месяц герой-срочник дембельнулся. И надо ж такому случиться что уже в родной деревне этот героический солдат пошел на деревенские танцы и пропал бесследно. Нашли солдатика через две недели утопленным в болоте в 10 км от деревни. Он как бы утонул, но в легких у него вода отсутствовала. Такое вот было страное совпадение.
    3. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 20:13
      Только вопрос, куда делся этот таджик, которого они "вырубили"
      Когда они вдовем его вырубили - они забрали его оружие? Или нет
      На видео из тг таджики ходят вместе
  2. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    +6
    Сегодня, 19:22
    Представить к званию Героя России! Реальный герой нашего времени.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 19:44
      Герой,да.Только вынужден скрывать себя.Хотя на таких должно ровнятся и знать в лицо .Это к тому,до чего дошло государство
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        -1
        Сегодня, 19:59
        Цитата: dmi.pris1
        Только вынужден скрывать себя.

        Это почему он вынужден?
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 20:02
          Ну,так смотрите видео.Поймите ,наконец.Что теперь он находится в опасности.В своей стране,своем доме
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 20:08
            Цитата: dmi.pris1
            Что теперь он находится в опасности.В своей стране,своем доме

            Может он просто скромный.
    2. NAF-NAF Ранг пользователя
      NAF-NAF
      -5
      Сегодня, 19:45
      нееее, не путай! Герои России - это жирные генерал-полковники.
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +4
    Сегодня, 19:23
    Тут и спорить нечего,рисковал не раздумывая,награды достоин,не один десяток жизней спас! hi
  4. Rom8681 Ранг пользователя
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 19:23
    Герои,я бы наверное так не смог.
    У мужчин что-то железное.
  5. Oleg Telpes Ранг пользователя
    Oleg Telpes
    -1
    Сегодня, 19:26
    печально все
    охрана не имела чем защитить людей, и двери не открыли все
  6. kromer Ранг пользователя
    kromer
    +4
    Сегодня, 19:28
    Мужчина заметил, что бандит перезаряжал автомат. Не растерявшись, он оттолкнул жену и схватился одной рукой за оружие, потянув его вниз. Другой рукой он стал наносить боевику удары в голову. На подмогу нашему герою подоспел еще один зритель, который помог «выключить» бандита.


    А вот про второго все молчат.
  7. Штынский Карлик
    Штынский Карлик
    +8
    Сегодня, 19:28
    Беспрецедентный случай - напасть на террориста и остаться в живых. Реальный суперГерой!
    1. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      -1
      Сегодня, 19:40
      Беспрецедентный случай - напасть на террориста и остаться в живых

      https://edition.cnn.com/2015/08/22/europe/france-train-shooting-heroes/index.html

      В Европе в 2018 и такое бывало.
  8. rgd20 Ранг пользователя
    rgd20
    +8
    Сегодня, 19:28
    Парень, думаю, сам от себя такой смелости не ожидал.
    Не растерялся, спас не только жену, но и людей вокруг!
    Вот отличие настоящего героя от телевизионного
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +2
      Сегодня, 19:50
      Цитата: rgd20
      Парень, думаю, сам от себя такой смелости не ожидал.
      Не растерялся, спас не только жену, но и людей вокруг!
      Вот отличие настоящего героя от телевизионного

      Теперь в глазах жены он - небожитель! Многия лета! hi
  9. mag nit Ранг пользователя
    mag nit
    +5
    Сегодня, 19:33
    Владимир Путин осудил преступную миграционную политику бывшего президента России.
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 19:40
      Так это было тридцать лет назад?Не знал,что окажусь в машине времени..Вон оно что,Михалыч....Это происходило еще до рожления террористов..Мы не при чем
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 19:42
      mag not-а имя того президента России что был до него у власти президент России Путин не назвал???? wassat
      1. Анатоль Клим Ранг пользователя
        Анатоль Клим
        +1
        Сегодня, 19:46
        Цитата: Бережливый
        не назвал????

        Неужели Дмитрий Анатольевич? request
      2. mag nit Ранг пользователя
        mag nit
        0
        Сегодня, 19:47
        Не будем пальцем показывать.
    3. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 19:43
      Круто.
      ..................................
    4. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 19:59
      Цитата: mag nit
      Владимир Путин осудил преступную миграционную политику бывшего президента России.

      В России 1119 городов и ещё больше весей. Вы полагаете что Путин един в трёх лицах должен собственноручно наводить порядок в стране?!! Кто из нас что сделал для того чтобы чёрные не борзели в нашей стране? Кто то отказался от их дешевой рабочей силы, кто то прошел мимо их товаров? Кто, наконец, приструнил мерзавцев в кафе или маршрутке?!! Или это всё должен делать Путин? Кошка бросила котят - это Путин виноват?!!
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        -1
        Сегодня, 20:10
        Вообще-то Путин должен подбирать себе подчинённых, которые будут выполнять свои обязанности на благо России. А уже его подчинённые - подбирать тех кто будет работать на интересы государства. И ещё сделав им замечание, сразу попадаешь на статью за разжигание межнациональной розни. А с учётом того, что на их стороне нац ОПГ, для сделавшего замечание все может закончится плачевно и не для зверьков.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          +1
          Сегодня, 20:12
          Цитата: Владимир М
          Вообще-то Путин должен подбирать себе подчинённых, которые будут выполнять свои обязанности на благо России. А уже его подчинённые - подбирать тех кто будет работать на интересы государства. И ещё сделав им замечание, сразу попадаешь на статью за разжигание межнациональной розни. А с учётом того, что на их стороне нац ОПГ, для сделавшего замечание все может закончится плачевно и не для зверьков.

          Прочитал. Не понял одного - вы лично что сделали для страны?!
  10. Эльдорадо Ранг пользователя
    Эльдорадо
    +3
    Сегодня, 19:48
    "Безумству храбрых, поем мы песню!"
    Мужик, с большой буквы!!!
  11. Гость2024 Ранг пользователя
    Гость2024
    +2
    Сегодня, 19:53
    Молодец, иужчина! Мое уважение за мужество!
  12. Volunteer Ранг пользователя
    Volunteer
    +2
    Сегодня, 19:54
    Пока разберутся с заказчиками, надо немедленно депортировать 1000 человек за убитого и 200 за каждого раненного из районов обитания этих зверьков. Просто провести окружность вокруг каждого кишлака из которого они приехали и начать выгонять. Они понимают только если бьют их семьи _ или прямо или косвенно(по карману).
  13. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
    Евгений Попов_3
    +1
    Сегодня, 20:07
    Не очень понятно где этот пятый террорист и фото-видео его нет. На всех видео из "Крокуса" их четверо. И Президент сегодня говорил о четырех стрелявших
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 20:17
      Не подвергай сомнению историю про героя прыгнувшего на автаматчика.
      Правда история как-то странно заканчиванется. Что он сделал с этим вырубленным террористом, который ходил отдельно от других своих соплеменников таджиков.
      Взял его автомат и застрелил его как собаку?
  14. Glock-17 Ранг пользователя
    Glock-17
    +2
    Сегодня, 20:09
    Вот таким героям и нужно выдавать разрешение на ношение огнестрельного оружия. При оружии было бы проще.
  15. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 20:09
    1. "герою подоспел еще один зритель, который помог «выключить» бандита." - и что дальше было? куда делся этот выключенный? Оружие они захватили? Почему не пристрелили его?
    2. Почему человек прячет свое лицо
    . У нас люди теперь боятся лица показывать у себя же дома, что бы их "диаспора" не узнала? кого он боится?
    1. К_4 Ранг пользователя
      К_4
      0
      Сегодня, 20:19
      1. Второй скорее слился, дабы не светиться, ибо понимает что власти его сольют черным.
      2. Может и пристрелили. По крайней мере, логично было бы взять оружие, обшманать труп на наличие запасных магазинов и отходить, прикрывая народ.
      3. К тому же существует проблема, что пройдет время и из героев могут слепить преступников, которые убили невиновного черныша. Я бы лично слился от такой славы, семья дороже, а нашим властям веры даже не ноль, а минус пара десятков.

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