Мужчина, обезвредивший террориста в «Крокус Сити Холле»: «Я понял, что должен что-то делать»
Во время нападения в подмосковном концертном зале один из вооруженных автоматами боевиков оказался рядом с молодым человеком, пришедшим на концерт. Неожиданно мужчина не растерялся.
Он сам рассказал о своем подвиге в интервью журналистам телеканала «Россия 24», но своего имени попросил не называть.
Мужчина, обезвредивший террориста в «Крокус Сити Холле», сообщил, что заметил трех вооруженных людей на бельэтаже и еще одного неподалеку от себя. Только что боевик спокойно расстреливал безоружных посетителей концерта.
Зритель был на концерте с женой, именно ее он защищал в тот момент.
- рассказывал впоследствии неизвестный герой.
Мужчина заметил, что бандит перезаряжал автомат. Не растерявшись, он оттолкнул жену и схватился одной рукой за оружие, потянув его вниз. Другой рукой он стал наносить боевику удары в голову. На подмогу нашему герою подоспел еще один зритель, который помог «выключить» бандита.
Как признался журналистам мужчина, в тот момент он не осознавал, что своими действиями спас жизни многим людям, возможно, десяткам человек. Герой осознал это только после того, как был уже далеко от концертного зала.
Хочется выразить соболезнования родным и близким погибших во время теракта. И если бы не этот скромный человек, пришедший с женой на концерт, жертв было бы гораздо больше.
Пусть все виновные в таком страшном преступлении будут наказаны, а подобная трагедия больше никогда не повторится.
- https://mosreg.ru/
Информация