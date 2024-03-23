Минобороны Британии назвало дату вывода из эксплуатации авианосцев типа Queen Elizabeth

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Минобороны Британии назвало дату вывода из эксплуатации авианосцев типа Queen Elizabeth

Состояние Королевского флота ухудшается с каждым годом. На фоне деградации ВМС военное ведомство Британии недавно приняло решение отказаться от многовековой традиции «владычицы морей» – обнародования данных о времени пребывания боевых кораблей в море, заменив данную статистику расплывчатым показателем «дни оперативной готовности».

Наиболее проблемным активом флота являются авианосцы типа Queen Elizabeth. При этом два корабля этого проекта начали службу лишь несколько лет назад – в 2017 и 2019 годах. В прошлом месяце Queen Elizabeth не смогла участвовать в учениях НАТО Steadfast Defender из-за очередной поломки муфты гребного вала по правому борту. На днях данный корабль прибыл на верфь в Росайте, Шотландия, для проведения ремонта. Не лучшим образом обстоят дела у Prince of Wales, который постоянно находится в доках.



Несмотря на попытки военного ведомство замалчивать проблему технической неисправности обоих авианосцев, информация об их состоянии проникает в публичное пространство и вызывает недовольство у общественности и политиков.

На этом фоне из парламента в Минобороны поступил запрос о предполагаемой дате вывода из эксплуатации этих кораблей: депутатов волнует вопрос, сколько данные «мало ликвидные» вымпела еще смогут «протянуть», учитывая их постоянные поломки. Военное ведомство заверило парламентариев в том, что Британии не грозит возможность утраты АУГ.

АУГ – это безопасная, универсальная, маневренная и живучая, хорошо зарекомендовавшая себя автономная операционная база, оказывающая глобальное влияние посредством проецирования силы, которая благодаря контролю на море с минимальным риском ведет ударную войну по целям на берегу. Согласно текущим планам, датой вывода из эксплуатации авианосцев класса Queen Elizabeth является 2069 год

- заверили в Минобороны, назвав предполагаемые сроки службы.

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    1 комментарий
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    1. Grag Best Ранг пользователя
      Grag Best
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      Сегодня, 20:16
      Не имея полноценных колоний, Британии свой флот содержать банально не за что!!!

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