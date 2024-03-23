Британское Минобороны отчиталось об обучении группы лётчиков ВС ВСУ пилотированию F-16 фотографиями с легкомоторными самолётами

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Британское Минобороны отчиталось об обучении группы лётчиков ВС ВСУ пилотированию F-16 фотографиями с легкомоторными самолётами

Министерство обороны Великобритании распространило сообщение о том, что сегодня в Соединённом королевстве официально завершено обучение первой группы украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16. Такие истребители киевскому режиму, напомним, пообещали поставить некоторые страны НАТО, включая Данию и Нидерланды.

Группа украинских лётчиков прошла обучение в Британии с использованием как авиационных тренажёров, имитирующих полёт в кабине истребителя американского производства, так и непосредственно самолётов.




Обучение на тренажёре


При этом британское военное ведомство, глава которого г-н Шаппс продолжает призывать страны НАТО нарастить уровень военных расходов (уже до 3 процентов ВВП), публикует фотографии с украинским лётчиками, которые обучаются пилотированию не на F-16 (а их и нет на вооружении RAF), а на поршневых легкомоторных самолётах (варианты «Сириусов» или «Даймондов»).



Из сообщения министерства обороны Британии:

Теперь украинские лётчики перейдут на следующий этап обучения во Франции.

Значит ли это, что во Франции они сядут в кабину F-16, пока не ясно.

Судя по фото, обученных лётчиков ВС ВСУ в этой группе как минимум 7 (учебный отряд Interstorm):


Напомним, что в прошлом году в администрации Зеленского выражали надежду на то, что истребители F-16 начнут поставляться на Украину в марте 2024 года. Сегодня, напоминаем, 23 марта.
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    13 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 21:20
      Британское Минобороны отчиталось об обучении группы лётчиков ВС ВСУ пилотированию F-16

      Ну что "смертнички", полетели...??? А то наши С 400 и С 500 вас заждались...am
    2. пешик
      пешик
      -4
      Сегодня, 21:26
      Цитата: Lev_Russia
      Британское Минобороны отчиталось об обучении группы лётчиков ВС ВСУ пилотированию F-16

      Ну что "смертнички", полетели...??? А то наши С 400 и С 500 вас заждались...am


      зачем им эти самолёты - можно использовать таджиков - 4 таджика - что-то 200 россиян убивают?
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +2
        Сегодня, 21:35
        Убийство мирных людей к победе в войне не приводит. Это только тешит больное нацистское удовлетворение бандеровцев
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 21:40
        И пофиг что тема про авиацию, главное методичку про таджиков ввернуть. Надо отрабатывать тридцать серебренников.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 21:30
      Значит в Англии будущие пилоты( " звёзд" - смерти )даже в глаза не видели свои вундерлитаки? Точнее ,ребятки опыляли поля и пастбища англицких фермеров - чтобы не дай бог французский клоп Англию не окупировал?Да и украинским пилотам в Англии хорошо ,там русские ракеты небо не буравят,они не горят желанием возвращаться на Украину.
    4. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 21:31
      нельзя РФ допустить появления F16 на украине !
    5. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 21:33
      Когда уже наши подводники отчитаются об успешных стрельбах под Ла-Маншем?
    6. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 21:35

      Поддерживают террористов, так еще теперь и пилотированию их обучают!
    7. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 21:36
      У них там даже приборы в цветах укропского флага laughing
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 21:44
        Собственно в этом все обучение и заключается - разглядывать украинский флаг. Для этих пилотов вся задача, это взлететь и выпустить ракету воздух-земля, которая будет уже запрограммирована и всё
    8. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 21:37
      Та "Даймонды" давно украм знакомы. У них погранцы на них летали.
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 21:38
      Это только первый этап обучения, на Ф-16 этих террористов будет обучать команда Микрона-Макарона.
    10. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 22:00
      Вот уж наши ПВО,отведут душу.

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