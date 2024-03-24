Россия вне игры: Индия намерена использовать западные двигатели в истребителе пятого поколения AMCA

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Россия вне игры: Индия намерена использовать западные двигатели в истребителе пятого поколения AMCA

Перед индийской оборонкой правительство поставило амбициозную задачу создания истребителя пятого поколения. Данная программа получила обозначение AMCA.

Как указывается в издании IDRW, первоначальный прототип и последующие 40 самолетов AMCA MkI планируется оснащать двигателями GE-F414. Данная силовая установка от американской компании General Electric создавалась для истребителя F/A-18E и считается наиболее продвинутой среди западных аналогов.



В последующем, в рамках реализации проекта AMCA MkII, индийская оборонка намерена снарядить машину новым двигателем. Как отмечается в издании, в этих целях НИЦ газовых турбин GTRE (в составе DRDO – примерного аналога «Ростеха») приступил к поиску иностранного партнера. Среди кандидатов называются западные компании Rolls-Royce, Safran и GE. Определиться с партнером планируется к середине 2024 года, а заключить контракт – в текущем или начале следующего года.



Новая силовая установка должна быть способна развивать тягу в 110-130 кН. Как ожидается, ей будут оснащаться не только боевой самолет 5-го поколения, но и новый палубный истребитель TEDBF и модернизированные легкие истребители Tejas MkII MLU.

Примечательно, что в списке потенциальных партнеров отсутствует Россия, имеющая богатый опыт двигателестроения. Возможно, что Москва осталась вне игры из-за угрозы ухудшения отношений с Вашингтоном, который налаживает всё более тесные военно-технические связи с Нью-Дели.
  • IDRW, Janes
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64 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 09:44
    Индусы тихо сползают под сапог амеров.... Грустно. Постепенно теряем ещё одну более-менее дружескую страну....
    1. Maxim G Ранг пользователя
      Maxim G
      +7
      Сегодня, 09:49
      На истребителях индийской разработки всегда стояли западные двигатели, либо британские, либо американские.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -2
        Сегодня, 10:24
        Опять "нанотехнологии"))) у индусов недавно самолет упал, который они тоже сами конструировали...
        1. Maxim G Ранг пользователя
          Maxim G
          +9
          Сегодня, 10:25
          Самолеты постоянно падают. У всех стран.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            -2
            Сегодня, 10:27
            С этим я не спорю. Вопрос еще в стоимости такого падения. У матрасов если падает, то сразу бюджет Тбилиси за год)))
    2. LuckyBlog Ранг пользователя
      LuckyBlog
      -6
      Сегодня, 09:52
      так сами виноваты, мы реально стали делать оружие хуже по уровню чем во времена СССР. нам по сути во многом нечего предложить индусам.
      палубные Миг-29 существенно уступают суперхорнетам , наши вертушки что Ми что Ка на тот момент уступали по БРЭО и ПТУР Апачам. ПТУР у нас почти всегда были хуже чем на западе. а вот в ПВО мы сильнее и индусы закупили С-400 хотя матрасы их сильно пугали санкциями и ограничениями.
      и стоит признать что амерский движок который покупают индусы лучше чем те что у нас есть сейчас (ну у Су-57 могут быть лучше, но их нам самим не хватает, там что индусы в пролете)
      1. Maxim G Ранг пользователя
        Maxim G
        -4
        Сегодня, 09:55
        У Индии нет Суперхорнетов, остальное у Вас из той же песни.
        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          +2
          Сегодня, 10:04
          у Индии пока нет суперхорнетов ( сейчас опять взяли Рафали , а не Су-35 или Миг-29,35), от новых Миг-29 они отказались, как и от Миг-35, как и Су-35, как и от Ми-28,Ка-52, ПТУР и даже морские ЗРК они закупают в Израиле, там же берут часть РЛС. арту они тоже берут западную и подлодки тоже не наши.
          что мы можем им предложить?
          1. Maxim G Ранг пользователя
            Maxim G
            0
            Сегодня, 10:10
            Индия собирается купить 26 палубных Рафалей (пока направлен запрос во Францию) - ни МиГ-35, ни Су-35 палубными не являются.
            Рафаль же изначально создавался как и палубный и сухопутный самолет, в отличии от семейства МиГ-29, Су-27.

            При этом Индия собирается купить 12 истребителей Су-30МКИ.
            1. LuckyBlog Ранг пользователя
              LuckyBlog
              0
              Сегодня, 10:17
              я в курсе про палубные Рафали. и поэтому напоминаю что сейчас там стоят палубные Миг-29, но индусы почему то взяли не их.
              хотите по пунктам перечислю почему Рафаль лучше чем Миг-29? Миг-35 кстати создавался на базе и на замену Миг-29, и должен был быть и палубным. а Су-35 наши предлагали индусам не раз и не два. но те ждали ФГФА, но и из него вышли. и одна из причин как раз была слабый двигатель, ибо изд.30 им никто давать не собирался.
              12 Су-30 покупают взамен разбившихся и тех что близки к физ. износу ( почти 30 лет в строю.)
              1. Maxim G Ранг пользователя
                Maxim G
                +2
                Сегодня, 10:22
                Рафаль более поздний самолет, чем семейство МиГ-29.
                МиГ-29 надо сравнивать с Миражом 2000.

                Что удивительного, что Индия берет более современный самолет.
                1. LuckyBlog Ранг пользователя
                  LuckyBlog
                  +2
                  Сегодня, 10:30
                  Нет , в контексте спора Миг-29 надо сравнивать с Рафалем, ибо мы предлагаем Миг-29, а французы Рафаль. это не проблема французов что мы не можем предложить ничего современее чем Миг-29. Тоже касается остальных видов вооружения , индусы берут то что посовременнее и лучше. у нас лучше ПВО , они берут у нас ПВО , а вот у матрасов лучше на тот момент были вертушки , индусы взяли Апачи, по той же причине они взяли Посейдоны а не стали ждать пока у нас наладят выпуск старых Ил-20/22, поэтому они взяли для Арджуна немецкую пушку , которая лучше чем наша 2а46. поэтому то что мы пролюбливаем Индию виноваты не индусы а только мы сами. и не надо обвинять других в своих косяках (ах какие сволочи эти индусы не хотят покупать за 2-3 цены старье только потому что оно наше старье), это как минимум не прилично, а со стороны смотрится вообще убого.
                  1. Maxim G Ранг пользователя
                    Maxim G
                    +1
                    Сегодня, 10:42
                    Чем Апачи лучше Ми-24?
                    Цитата: LuckyBlog
                    а вот у матрасов лучше на тот момент были вертушки , индусы взяли Апачи,


                    Про противолодочные самолеты тоже у Вас интересно, если семейство Ил-18 давным-давно не производится, что должны были взять индийцы.
                    1. LuckyBlog Ранг пользователя
                      LuckyBlog
                      0
                      Сегодня, 10:50
                      даже отвечать не хочется ....
                      думал про Хелфайер с АРЛГСН писать но расхотел .ибо как я понял что часть местного котингента вообще с матчастью не дружит (тут таких процентов 90).
                      для начала поищите РЛС на Крокодиле и какими ПТУР он был вооружен, ну и сравните их с Хелфайерами. если что Апач это прежде всего противотанковый вертолет ( и именно для этой роли его и покупали индусы), тогда как Крокодил создавался как ВОП с возможностью десанта.
                      1. Maxim G Ранг пользователя
                        Maxim G
                        0
                        Сегодня, 10:51
                        Цитата: LuckyBlog
                        огда как Крокодил создавался как ВОП с возможностью десанта.

                        шедевр просто hi
                      2. LuckyBlog Ранг пользователя
                        LuckyBlog
                        0
                        Сегодня, 10:52
                        однако факт, Крокодил недаром звали летающий БМП. но я рад что Вы больше не спрашиваете чем Апач лучше Крокодила
                      3. Maxim G Ранг пользователя
                        Maxim G
                        +2
                        Сегодня, 11:11
                        Ми-24 - транспортно-боевой вертолет, т.е. по сути боевой вертолет, как и Апач, но с полезной грузовой кабиной.
                        Вот, один из плюсов нашего "Шмеля".

                        Здесь писали о боевых вертолетах (в комментариях) вертолетчики-"афганцы" и "чеченцы": vovochkarzhevsky и dauria - поищите их комментарии, они как специалисты рассказывали и про Ми-24/Апач и про ПТУРы.
                      4. LuckyBlog Ранг пользователя
                        LuckyBlog
                        -3
                        Сегодня, 11:19
                        мне можете не писать, я в курсе и без Вас о плюсах и минусах. если Вы даже не сподобились понять зачем я писал что индусы покупали Апач как противотанковый вертолет , а не как транспортно-боевой , то я помочь Вам уже не в силах. Вы как я понял даже не в курсе зачем и как наши и матрасы создавали свое оружие ,что такое бросок на Ла-Манш, зачем нужны были А-10 и Апачи , почему Абрамс больше ПТ-САУ чем танк и почему у наших было ограничение в 50 тонн для танков. и зачем для ВОПа присобачили десант.
                        а про Фалангу я как понял Вы даже и не слышали никогда (ни про ПТУР ни про построение войск)
                      5. Maxim G Ранг пользователя
                        Maxim G
                        0
                        Сегодня, 11:35
                        https://topwar.ru/208765-britanskaja-pressa-london-planiruet-postavit-kievu-udarnye-vertolety-apache-s-raketami-hellfire.html

                        Почитайте комментарии vovochkarzhevsky hi
                      6. LuckyBlog Ранг пользователя
                        LuckyBlog
                        0
                        Сегодня, 11:45
                        в этом Ваша проблема , я думаю своей головой , а Вы головой vovochkarzhevsky.
                        он хрень несет, потому что не ему в танках сидеть по которым Апач жарить будет. а в теплом и безопасной кресле пердулю отсиживать можно и строя из себя эксперта.
                        1) режим висения это не западная тактика . это обычный режим работе при стрельбе ПТУРом , ибо там танк надо подсвечивать , в полете это сделать трудно
                        2) как раз для Апача этот режим необязателен при стрельбе с Хеллфайера с активной РЛ ГСН, он просто своей РЛС обнаружиет цель, при чем можете хоть как маскировать танк, РЛС его найдет. пуск и ракета сама без внешней подстветки летит в танк.
                        3) Апач живуч. в него и с ДШК били в борт и он прилетал на базу. (Крокодил тоже живуч и имхо более живуч чем Апач, но потерь у него больше)
                        там много писать можно , а Абрамс не такой уж и беззащитный танк, у него очень хорошо спроектировано бронирование.
                      7. LuckyBlog Ранг пользователя
                        LuckyBlog
                        0
                        Сегодня, 10:56
                        То что у нас не производят проитиволодочные самолеты тоже индусы виноваты?
                      8. Maxim G Ранг пользователя
                        Maxim G
                        +1
                        Сегодня, 11:17
                        Я где-то писал, что индийцы виноваты?
                      9. LuckyBlog Ранг пользователя
                        LuckyBlog
                        -2
                        Сегодня, 11:24
                        они посмели купить американские самолеты , ну не сволочи они после этого? ведь тут главное не реальность, а написать лозунг с побольше криками "ура", а все кто против сволочи, вот и индусы "ура" не только не кричали, но и и самолеты нерусские купили. полюбасу сволочи.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 10:25
        ПТУР у нас почти всегда были хуже чем на западе

        Расскажите это экипажам Абрамсов под Бердычами!
        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          +1
          Сегодня, 10:34
          Вас бы в советский танк в Сирии да под американские Tow-2, ибо некоторых только собственная кровь способна научить хотя бы чему то , ибо грабли их так ничему и не научили.
          1. Тима Ранг пользователя
            Тима
            +1
            Сегодня, 11:03
            [/quote]Вас бы в советский танк в Сирии да под американские Tow-2, ибо некоторых только собственная кровь способна научить хотя бы чему то[quote]

            Интересно тогда каким оружием наши Российские военнослужащие уничтожают западную бронетехнику и не только на СВО?
            1. LuckyBlog Ранг пользователя
              LuckyBlog
              -4
              Сегодня, 11:13
              а каким оружием кастрюли уничтожали наши Тэшки?
              не подскажите , если джавелин такой хреновый , то зачем наши начали мангалы наваривать? им просто занаться было нечем и они со скуки решили , а давай мы сваркой позанимается, может развлечемся.
              кстати, не подскажите , а зачем через полгода СВО в армию начали отправлять Т-62 и Т-55? это потому что генералы сидят и думают - а чей то у нас вся слава только Т-72 и Т-90 достается, (ну там ещзе и Т-80 были), давайка мы все БХВТ потрясем и достанем старые танки, пускай они тоже славу себе в бою добудут. кстати в Сирию емнип самыми старыми танкими что мы им отправили были Т-62, а себе сейчас и Т-55 на вооружение ставим. как думаете, от хорошей жизни? а если нет, то куда подевались все те Т-72 и Т-80 с Т-90? что надо было уже и Т-55 доставать?
              1. Тима Ранг пользователя
                Тима
                0
                Сегодня, 11:29
                Во первых мангалы устанавливают для защиты большей степени от ударов дронов! Израильский Цахал по примеру СВО также мангалами оборудует свои ОБТ "Меркава"
                Во вторых не надо передергивать я не писал,что джавелин плохой(хреновый) перечитайте выше мой пост!
                В третьих
                [/quote]начали отправлять Т-62 и Т-55?[quote]
                отправили они их правильно, используют данные модели танков на второй и третей линии обороны в прямое боестолкновение они с противником не участвуют только как вспомогательное.
                В четвертых они уничтожают наши ОБТ тем, что у них есть в наличии(западное и российское- советское которое поставлялось и имелось в наличии) , это не значит что у них лучше
                1. LuckyBlog Ранг пользователя
                  LuckyBlog
                  0
                  Сегодня, 11:35
                  хреново Вы события СВО помните, а уже обсуждать лезете.
                  мангалы начали наваривать из за джавелинов, дронов тогда почти не было. а сейчас из за дронов одним мангалом не обойдешься, ибо они по большей части не в крышу бьют а в корму башни или борт корпуса. поэтому варят уже не мангалы а "шалаши". а у ЦАХАЛа да , нет противника в ФПВ дронами , там только сброс сверху (по сути фпв мало опасны у них Трофи есть , от сброса она не спасает , ибо воронка в 10 градусов сверху есть, а от ФПВ спасет). Т-62 используются не только в обороне . был уже не один видос где на них в атаку идут. и ПТУРы у них все же лучше. и Тау , и Джавелины , и Херфайеры с Мэйвериками. у нас по мощности только Корнет реально хорош, но он относительно нов. у вертушек Вихрь с Атакой неплохи но Хелфайер лучше . там даже подсвечивать не надо если АРЛГСН
          2. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 11:39
            Цитата: LuckyBlog
            Вас бы в советский танк в Сирии да под американские Tow-2,

            А если вас посадить в Абрамс да под Tow-2?
            1. LuckyBlog Ранг пользователя
              LuckyBlog
              0
              Сегодня, 11:46
              Лучше в Абрамсе чем в Тэ. башня в разы меньше отлетает. в разы....
              1. Эдик Ранг пользователя
                Эдик
                0
                Сегодня, 11:49
                Цитата: LuckyBlog
                Лучше в Абрамсе чем в Тэ. башня в разы меньше отлетает. в разы....

                И что? Ты красивее мёртвым, что ли, будешь выглядеть, если у танка башня на месте останется? Башня отлетает у наших танков из-за фугасных боеприпасов.
    3. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +4
      Сегодня, 09:54
      Россия вне игры...

      Немного не так. Запад=буржуи заманивают Индию огромными скидками, прикидками и т.д. Естественно, индусы ведутся на это: кому же не хочется получить что-то бесплатно или за 0-вую цену. Но тут - палка о двух концах:
      1. Как-только Индия рассориться с буржуями, так все эти двигатели сразу подвиснут, см. пример России, Ирана - самолеты и иное оборудование буржуев, которое осталось без З/ч и ПО...
      2. Покупая что-то у буржуев за бесценок индусы подвязывают себя на обслуживание и З/ч, которые будут поставляться по цене в 10-100 раз более высокой относительно нормальной цены. Буржуи обязательно компенсируют свои убытки от 0-вой или низкой стоимости поставляемых двигателей.
      Так что, не расстраивайтесь, поживем, увидим.
      1. Essex62 Ранг пользователя
        Essex62
        +2
        Сегодня, 11:01
        Запад значит буржуи,а "восток" сегодня кто? И таки, за "нулевую" цену западные никому ни чего не дают и наши не дают.Такой "благотворительностью" занимался тов. Суслов,буквально "продавливая" упирающееся политбюро. Ныне таких " умных" нема.
        Дружба- дружбой а табачок врозь( посл.).
      2. alexmach Ранг пользователя
        alexmach
        +1
        Сегодня, 11:39
        Как-только Индия рассориться с буржуями, так все эти двигатели сразу подвиснут

        Так с Россией ситуация практически такая же. Только риск тут не "рассориться" а "пострадать от санкиций".
        подвязывают себя на обслуживание и З/ч, которые будут поставляться по цене в 10-100 раз более высокой относительно нормальной цены

        Так и с обслуживанием Российской техники есть свои ньюансы. Те же индусы жаловались в течении многих лет на дефицит запчастей к их СУ-30.
    4. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +8
      Сегодня, 09:56
      Да, теряем. И сами в этом виноваты. Где наше изделие 30?
      Где перспективные наработки? А нетю. .
      Уж если ввязываться в конкурентную борьбу, то и соответствовать надо.
    5. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +4
      Сегодня, 10:33
      Цитата: Nexcom
      Индусы тихо сползают под сапог амеров.... Грустно. Постепенно теряем ещё одну более-менее дружескую страну....

      Мы постоянно что то теряем и самое главное что теряем страны СНГ, которые у нас под брюхом, но винить нужно себя, мы сами проводим такую внешнюю политику.
    6. Светлан Ранг пользователя
      Светлан
      0
      Сегодня, 11:18
      Они не сползают, они как колонией были, так ею и остались.
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +3
    Сегодня, 09:45
    Купить двигатель это одно,создать самим это совсем другое,а купить двигатель и получить на его производство у себя лицензию это вообще для индусов из разряда фантастики!Для двигателя поколения 5 нужны свои наработки и технологии!Так что индусы могут только купить и только то что запад решит продать,и это будут не самые современные модели двигателей!
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 09:48
      Ну амеры могут индусам замануху устроить, продав что-нить более-менее современное и пообещав технологию, лишь бы Индия от нас отказалась и присоединилась по полной к санкциям.
      В свое время амеры так Китай покупали, когда разлад у Китая с СССР начался.
    2. dauria Ранг пользователя
      dauria
      +2
      Сегодня, 10:53
      Курт Танк ( создатель Фокке-Вульфа FW.190 ) работал на индусов , создавая истребитель " Марут" в 60-е. Он мечтал получить для него двигатель Туманского
      Р-11Ф-300 . Наши поставили несколько штук . Испытали, отлично подошёл . Но лицензию на производство в Индии наши не дали , чтобы не было конкуренции для МиГ-21 .
      Самолёт строится вокруг движка - старая истина . До уровня Pratt & Whitney F135 мы не тянем сейчас .
  3. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    -3
    Сегодня, 09:51
    Вот и державы третьего мира занялись постройкой супер-авиации, не знаю довели ли до ума свой стелс китайцы очень долго они его мучали, и наших машин немало купили для разборки и копирования, а чем дело кончилось узнаем при штурме Тайваня.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 09:52
      У Китайцев с двигателями WS15 до сих пор не торт. WS10 вроде бы как допилили по ресурсу.
  4. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    +2
    Сегодня, 09:56
    Индусы делают то что им выгодно, хотят и ресурсы дешевле у нас брать и с англосаксами дружбу водить. Зачем им с западом портить отношения, их экономика не мало получает от западного рынка и инвестиций.
  5. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    +3
    Сегодня, 09:56
    Крупнейший НПЗ Индии отказался от услуг российских нефтяных танкеровозов Совкомфлот (11 танкеров). Из за санкций США. Для России это был один из крупнейших рынков
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      -4
      Сегодня, 09:59
      Их рупии всё-равно некуда девать. На внешнем рынке они запрещают нам рупии конвертировать во что-то и расплачиваться ими, у себя тоже не сильно их берут....
      Так что у нас и так приличная сумма в рупиях подвисла.
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:57
    Россия вне игры: Индия намерена
    . Если по чесноку... так оно спокойнее будет.
  7. Izotovp Ранг пользователя
    Izotovp
    0
    Сегодня, 09:58
    А с чего вообще такие надежды на долгую дружбу с Индией ? Необходимо работать не со всем рядовым составом ( с народом) как мы. А с лейтенантами-генералами ( правящей прослойкой). Как это делает Запад. А местная аристократия уже объяснит своим пейзанам кто им друг.
    1. Николай310 Ранг пользователя
      Николай310
      0
      Сегодня, 10:38
      Вы "работали" на Украине не с рядовым народом, а с прослойкой янукОвощей и медведчуков...

      Ну как, успешно???
      1. Izotovp Ранг пользователя
        Izotovp
        0
        Сегодня, 11:27
        Так в том то и дело что очень плохо работали и продолжаем работать. И Украина пока самый кровавый результат работы. На очереди Молдавия, Казахстан, Кыргыстан,Таджикистан… Тоже уже кричат о своей тысячелетней исключительности и « дружат» с бриттами организмами и кошельками.
      2. GUKTU76 Ранг пользователя
        GUKTU76
        0
        Сегодня, 11:31
        Цитата: Николай310
        Вы "работали" на Украине не с рядовым народом, а с прослойкой янукОвощей и медведчуков...

        Ну как, успешно???


        Успешно. Но слишком много оказалось тех, кто решил, что выгодней будет работать за печеньки Нуланд и обещания когда-нибудь стать скотным двором ЕС. За то с кружевными трусами. Итоги такого выбора наблюдаем сегодня. Но надежда когда-нибудь все-таки "запанувать" за чужой счет никуда не делась.
  8. lis-ik Ранг пользователя
    lis-ik
    +4
    Сегодня, 09:58
    Возможно, что Москва осталась вне игры из-за угрозы ухудшения отношений с Вашингтоном, который налаживает всё более тесные военно-технические связи с Нью-Дели.

    России просто реально нечего предложить. У самих в обозримой перспективе нет двигателей второго этапа для пятого поколения. Некому уже проектировать и создавать.
  9. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 10:01
    Россия вне игры: Индия намерена использовать западные двигатели в истребителе пятого поколения AMCA

    Как это вне игры? Очень даже интересная игра в саморазрушение.
    Или у России есть чем торговать?
    Вооружение должно демонстрировать подавляющее превосходство, а сказки с переносом вправо никого не интересуют...
    Вы за четверть века не смогли разобраться, как это в России рыба стала стоить дороже мяса, а торговля с врагами идёт через офшоры...
    * * *
    Эта фишка называется - переключить внимание на чужие проблемы...
    Начинайте работать, господа!
    Проверьте работу систем пожаротушения в учреждениях с массовым посещением, хотя бы...
    1. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      +7
      Сегодня, 10:25
      Проверьте работу систем пожаротушения в учреждениях с массовым посещением, хотя бы...

      Вся проверка любых госорганов оседает в карманах проверяющих чиновников в виде хрустящих разноцветных бумажек.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Dimy4
        Вся проверка любых госорганов оседает в карманах проверяющих чиновников в виде хрустящих разноцветных бумажек.

        Сегодня был шокирован расследованием Эдуарда Петрова «Крабовая ловушка»...
        А ведь в СССР было «Рыбное дело»...Удивительно! Двадцать лет держат весь ДВ и моют деньги через офшоры. Даже двух депутатов для местной думы купили...
        Вот что творит отсутствие принятия 20-й статьи конвенции ООН о коррупции...
  10. Eug Ранг пользователя
    Eug
    +1
    Сегодня, 10:03
    Разумно - базовый двигатель, на нем легкий и средний многоцелевые истребители (?), учебно-боевой и тяжелый беспилотник на бесфорсажном варианте, и перспективный - на радикально улучшеном. Жаль, что в России не так - с доведением изд.30 можно было бы создать линейку максимально унифицированных по двигателю и оборудованию самолетов. GE-414 в другой тягово-весовой категории, но тем не менее... а Индия от России в авиастроении точно уходит - туда летит Кулеба, 100% будет Индии совместный средний транспортник на базе Ан-178 предлагать...
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:37
      В России УЖЕ ДОЛЖНО БЫЛО пойти в серию «Изделие 30». Уже можно было избавиться от всех недостатков и недоработок. Но и линейка ракет и боеприпасов для таких машин должна стоять на конвейере...
  11. mark1 Ранг пользователя
    mark1
    0
    Сегодня, 10:16
    Ни каких двигателей индусам не давать, бхай-бхай давно закончился расстаньтесь с иллюзиями.
  12. avianic Ранг пользователя
    avianic
    0
    Сегодня, 10:33
    Резьбы бывают т левые, и правые. Правый заход на левую резьбу рвет задний проход.
  13. ВлР Ранг пользователя
    ВлР
    -2
    Сегодня, 10:39
    Индусы, хорошо "наварившись" на российской нефти, которую они на сумму эквивалентную 55 млрд долларов, купили за свои никому не нужные фантики - рупии, после попыток организовать торговлю хоть за арабские дирхемы, "кидают" Россию, сообщается:
    Оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса — индийская компания Reliance Industries — прекратит покупать российскую нефть,

    В общем, прямым текстом говорят: или поставляйте нефть бесплатно, или глушите скважины. Вот такие "партнеры" остались у Путина.
    1. ЗемлеПроходец Ранг пользователя
      ЗемлеПроходец
      +2
      Сегодня, 11:14
      все в лучших традициях капитализма, если у партнёра есть проблемы, то доить его надо в разы сильнее, тк все равно согласится
  14. старпом Лом Ранг пользователя
    старпом Лом
    0
    Сегодня, 10:46
    Цитата: Eug
    Индия от России в авиастроении точно уходит - туда летит Кулеба, 100% будет Индии совместный средний транспортник на базе Ан-178 предлагать...

    Уходит , но не к Кулебе. Ан-178 - протухший труп , от которого отказываются те , кто уже заключил на него контракты. Максимум , о чем сможет договорится Кулеба - о взаимовыгодном распиле выделенных денег , без перспектив реального производства.
  15. Glagol1 Ранг пользователя
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 10:49
    До 5 поколения там еще далеко. Уже 20 лет они мучаются с 4-м - но Теджас до сих пор в мелкой серии и с ограничениями по режимам. Думаю, тут скорее некая витрина, конфетка, ну для удовольствия и глаз услада.
  16. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 10:55
    Ахахаха! Какой громкий заголовок статьи, А еще громче мона??? Как будто те кто следят за индийско российскими впк контактами не в курсе что такое индусы.,сегодня одно,завтра другое. Смешно, пайку редактору статьи урежте.

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