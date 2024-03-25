Красногорский Мумбай. Два похожих, разных теракта
Мохаммед Касаб на вокзале Виктории, где он и ещё один террорист сперва кинули в толпу пару гранат, а потом открыли по людям огонь из автоматов
Сходства
Обе атаки (несмотря на то, кто являлся фактическими заказчиками) имеют религиозную подоплёку. В Мумбаи действовали террористы организации «Деккан Муджахидин» (организация, возможно, связанная с Аль-Каидой), в Красногорске – террористы, присягнувшие (по неподтверждённой пока информации) ИГИЛ (запрещена в России).
И там, и там главной целью было уже классическое, к сожалению, безадресное уничтожение наибольшего количества ни в чём не повинных гражданских.
Террористы Абдул Рехмад Бада и Абу Али, заснятые камерой наблюдения в отеле «Taj Mahal Palace», Мумбаи, 2008 год
И тут мы переходим к, наверное, главному сходству обеих атак – метод убийства гражданских. В обеих атаках террористы использовали в основном огнестрельное оружие. Пока рано говорить, что стало причиной гибели основного числа пострадавших в здании «Крокус Сити Холл» – огонь стрелкового оружия или начавшийся по вине террористов пожар, но одно точно – террористы именно огнём из стрелкового оружия прокладывали себе путь в концертный зал и в самом концертном зале сперва вели беспорядочную стрельбу по зрителям.
В Мумбаи террористы имели при себе гранаты (по 8 на каждого) и самодельные взрывные устройства, но так же, как и в Красногорске, самое больное число жертв – это люди, попавшие под автоматный огонь.
Кадры, снятые одним из очевидцев атаки в Красногорске. Террористы в упор расстреливают безоружных людей в «Крокус Сити Холл»
В обеих атаках фигурировали деньги. Пакистанцам, атаковавшим Мумбаи, пообещали заплатить крупные суммы их семьям – после атаки и, соответственно, их гибели. Таджикам, атаковавшим «Крокус Сити Холл», пообещали… заплатить самим, то есть они сами должны были получить деньги. И тут мы переходим к различиям в действиях террористов.
Отличия
Террористы, которых готовили для атаки на Мумбаи, готовили в несколько этапов. Тех, кто показал себя лучше всего на первом этапе подготовки, отправили на дополнительную подготовку. Она включала в себя в том числе уроки хинди – нужно было сносно уметь общаться с местными. Впоследствии террористам это пригодилось, так как на первом этапе своей атаки они спокойно передвигались на местном такси. Также перед атакой они побрились и были одеты в обычную «европейскую» одежду.
Лодка, с которой террористы высаживались в Мумбаи в 2008 году
Ничего подобного не было в Красногорске. Кадры задержания подозреваемых и их первые допросы по горячим следам показывают, что часть из них на русском говорит с трудом, а один из них не говорит на русском вовсе. Судя по появившимся в сети показаниям менеджера хостела, в котором проживали подозреваемые, за них за всех общался с менеджером один, самый молодой террорист, который лучше всех говорил по-русски. Также никто из них не отказался от бороды с выбритыми или состриженными усами.
Остановленная в Брянской области машина подозреваемых в террористической атаке в Красногорске
Остановила бы необходимость подучить язык и сбрить бороду террористов? Естественно, нет. Затруднило бы это подготовку к теракту? Скорее всего, да.
Для десяти пакистанцев, атаковавших Мумбаи, добраться собственно до города было уже отдельной задачей, рискованной и опасной. Теракт вообще мог не состояться: им пришлось плыть на лодках, и, если бы не захваченный по пути индийский рыболовецкий траулер, дело могло бы обернуться для них плохо. Собственно, и высадка впоследствии в город осуществлялась с воды и в тёмное время суток.
В отношении красногорских террористов всё ещё ведутся следственные действия. Информация появляется, потом опровергается – и так было уже несколько раз. В частности, писали, что все они уже являются Гражданами российской Федерации – в настоящее время эта информация опровергнута, и проводится проверка легальности их нахождения на территории страны. Но как бы там ни было, уже ясно, что они спокойно жили в стране, один из них точно работал, и они спокойно передвигались на персональном авто одного из подозреваемых. На нём же они приехали в «Крокус Сити Холл», на нём же, уезжая с парковки, сбили несколько выбегавших из здания человек и на нём же их задержали в Брянской области.
Солдат индийской армии у гостиницы «Taj Mahal Palace», Мумбаи, 2008 год. Сперва пакистанские террористы более чем успешно противостояли местным силовикам
В Мумбае террористы, разбившиеся на несколько групп, агрессивно и умело вступали в противоборство с полицией. Тут, правда, надо понимать, что часть полицейских в Индии вообще не имеет огнестрельного оружия. Их оружие – это форма, пышные усы и длинная бамбуковая дубинка. Первые полицейские, пытавшиеся оказать террористам противодействие с помощью огнестрельного оружия, были вооружены настоящими раритетами времён Второй мировой войны – револьверами Webley и винтовками с продольно скользящим затвором SMLE. В общем-то и с началом противостояния в отеле «Taj Mahal Palace», где одна из групп захватила заложников, лучше ситуация не стала, местные спецслужбы действовали неумело и топорно.
Первые подразделения спецназа готовятся заходить в «Крокус Сити Холл»... но внутри к этому моменту уже не было террористов. Сражаться с правоохранителями и тем более погибать они не собирались
Судя по тому, что мы видим сейчас, в Красногорске никто из террористов погибать не собирался, да и вообще они погибать не хотели…
И тут мы плавно подходим, наверное, к главному отличию двух атак – их финалу для самих исполнителей.
В Мумбаи террористы оправлялись умирать. Никто из них выжить не должен был. Захват живым Мохаммеда Касаба – случайность и результат героического поступка инспектора полиции Тукарама Омбле. Подойдя к раненному террористу, чтобы проверить, жив ли тот, Омбле получил несколько пуль в туловище и голову, но будучи смертельно раненым, успел схватить ствол автомата, что позволило его коллегам задержать Касаба.
Красногорские стрелки умирать не собирались. Этим, видимо, и обоснован характер их действий. Они стреляли на ходу по людям, но не сильно задерживались. Добивали раненых, но иногда довольствовались тем, что человек уже упал на пол. Создавалось ощущение, что главным для них было то, чтобы за их спинами не оставалось тех, кто мог бы им помешать, ну и скорость их действий. Вступать в конфронтацию с полицией они явно не собирались. Когда у горящего здания выгружался спецназ, а в СМИ проскакивали сообщения о заложниках, стрельбе и возможных переговорах, все нападавшие уже катили на подержанной иномарке в сторону Брянской области, в надежде уйти живыми и целыми.
Фото из социальных сетей одного из подозреваемых в атаке на «Крокус Сити Холл», который жил и работал в Ивановской области... ну куда же без ММА
То есть мученическая смерть, рай и гурии уже не так прельщают. А пострелять кафиров и безнаказанно уйти, да ещё и получить за это денег – это новая цель для террористов.
И в этом плане то, что все непосредственные (по непроверенным, опять же, данным) исполнители задержаны, это очень хорошо. Это даст потенциальным продолжателям дела красногорских стрелков понять, что пострелять и поджечь людей фактически в столице России и безнаказанно уйти не получится. Да и мученическая смерть тоже может не состояться. Ни денег, ни свободы, ни рая, ни гурий. И тут уже точно можно сказать, что все действия наших силовиков после самого теракта были гораздо более грамотными, чем у их индийских коллег. Результат, как говорится, налицо – все подозреваемые задержаны и даже почти целы.
Когда пришло осознание, что стрелять кафиров безнаказанно не получится. Слева один из задержанных по подозрению в атаке на «Крокус Сити Холл», справа раненый Мохаммед Касаб в полицейском участке
Сейчас остаётся только молиться за пострадавших, ждать результатов официального расследования и надеяться, что из ситуации будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры.
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