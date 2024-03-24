«Наша армия скатилась до минимальной численности со времен Наполеона»: британская оппозиция критикует сокращение военных расходов

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«Наша армия скатилась до минимальной численности со времен Наполеона»: британская оппозиция критикует сокращение военных расходов

В Британии на протяжении длительного периода наблюдается устойчивое сокращение военных расходов. При этом реализуются дорогостоящие программы, потребляющие значительные финансовые ресурсы и дающие низкую отдачу в плане повышения обороноспособности страны, такие как строительство авианосцев или создание новой бронемашины Ajax – оба проекта оказались технически несостоятельными из-за постоянно сопровождающих их дефектов.

На этом фоне всё сильнее нарастает недовольство общественности и громче слышатся голоса политиков-«фрондеров». С резкой критикой выступил парламентарий-лейборист Джон Хили – «теневой министр обороны» [то есть курирует военное дело от оппозиции]. Он указал, что на следующий год оборонный бюджет снова ожидает сокращение, на этот раз на £2,5 млрд. При этом публично глава военного ведомства заявляет о необходимости увеличения расходов до 2,5% от ВВП.



Но существует растущий разрыв между риторикой министра обороны и реальностью. В бюджете не предусмотрено новых денег на оборону, ничего нового для Украины и ничего для Газы или операций Британии на Ближнем Востоке. Пока Путин ведет войну в Европе, министры воюют друг с другом

- отметил Хили, имея в виду разлад в правительстве по поводу размера оборонных расходов и используя западные пропагандистские клише.

С его слов, противники Британии видят, что вооруженные силы страны истощены из-за хронического недофинансирования, которое наблюдается уже на протяжении 14 лет.

Наша армия скатилась до наименьшей численности со времен Наполеона

- полагает Хили.

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    14 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 08:21
      «Наша армия скатилась до минимальной численности со времен Наполеона»: британская оппозиция критикует сокращение военных расходов
      . Да ладно, как только к власти придут, тут же начнут задаваться вопросом, а где взять деньги на все обещалки и хотелки.
      Они и сами прекрасно знают, что объективная реальность диктует свои правила, подрезает все хотелки, но... ВЫБОРЫ СЭР! Ври больше, чаще и наглее, иначе никак!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 08:22
        Да плевать нам на британскую армию... Пусть хоть совсем сдохнет от "недофинансирования"... Главное, чтобы наша армия не страдала от подобных проблем, а какие-то проблемы всегда были и всегда будут у любой армии любой страны... am
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +3
          Сегодня, 08:34
          Не злорадства для... такие и прочие косвенные факты, это то не многое доступное, что может помочь в прогнозирования действий наших недугов.
          Не так, что б наверняка, но хоть какое то направление их движения, в какую сторону, можно предположить.
          Так уж выходит теперь, что политики пытаются рулить всем и вся! Особенно показательно, что конкретные политики, устойчивые группы/партии, выражают интересы, а то и слились в одну "дружную компашка", с конкретным бизнесом, финансовыми кругами.
          Вроде как ничего нового, но уж больно вно это стало выражено, а борьба между ними пределов не имеет вообще!!!
          1. Егоза Ранг пользователя
            Егоза
            +2
            Сегодня, 08:45
            Цитата: rocket757
            конкретные политики, устойчивые группы/партии, выражают интересы, а то и слились в одну "дружную компашка", с конкретным бизнесом, финансовыми кругами.

            И также дружно гадят России. Кого бы не выбрали, какая бы армия не была.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 08:59
              Приветствую soldier
              Скажем так... бизнес, финансисты, у них цель одна, получить максимальные прибыли сейчас и обеспечить себе комфортные условия на потом!!! А как, что для этого натворят политики, их ну никак не волнует! Они действуют так, как привыкли, теми же варварскими, бандитскими методами... они до сих пор считают себя завоевателями и считают, что все должны им подчиняется!!!
              Раньше последствия от их усилий были размазары по планете и... в общем понятно.
              Сейчас их выперли с треском их многих мест и они вынуждены концентрироваться свои усилия там, где считаю нужны.
              А поскольку самых виноватых в "их бедах" они назначили конкретных, то эти усилия стали сильно видны, явны.
              Нифига у них не получается, поэтому они действуют жече и ещё жесче...
              Вот такие они редиски, гады... soldier
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 08:24
        «Наша армия скатилась до минимальной численности со времен Наполеона»: британская оппозиция критикует сокращение военных расходов

        С времён Наполеона и Британская империя сократилась до размеров GB на островах в Северном море...Какая вам нужна армия, если только новая армия мигрантов... lol
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 08:30
          Цитата: ROSS 42
          море...Какая вам нужна армия, если только новая армия мигрантов
          Ну уж эта-то армия растет у них как грибы. И затрат никаких не надо wink
        2. Ратник с пулеметом Ранг пользователя
          Ратник с пулеметом
          0
          Сегодня, 09:05
          Вот и сидели бы тихо на своём гов-м острове, пока он у них ещё есть,так ведь не сидится спокойно как всегда....
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 08:46
        Какая там у них армия? С кем они последний раз воевали целой армией? У них только операции спецназа были и война с Аргентиной.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 08:23
      «Наша армия скатилась до наименьшей численности со времён Наполеона» —

      — Да и вообще "со времён Наполеона" Британия скатилась довольно низко ...
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +2
        Сегодня, 08:42
        А у кого по теперешним временам армия, прям АРМИЯ???
        Из тех стран, старейших дермократий, "прогрессивных, продвинутых"???
        Если обратить взор на их без условного лидера, полосатии, так они никак не старейших и всегда были бандитами с большой дороги... т. е. они просто другие, не отдельно от всех, просто подмяли под себя всех, кого смогли.
        Так вот, у кого там в гейропах есть приличная, по настоящему боеспособная армия?
        Ладно, все вместе соберутся в одну кучу и что тогда???
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +2
          Сегодня, 08:46
          Цитата: rocket757
          Ладно, все вместе соберутся в одну кучу и что тогда???

          И будет одна БОЛЬШАЯ КУЧА! laughing
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            +1
            Сегодня, 09:02
            Цитата: Егоза
            БОЛЬШАЯ КУЧА!

            Против кого то слабого, обособленного, это может сработать.
            Против серьёзного противника это так... да никак, в общем.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:47
      В бюджете не предусмотрено новых денег на оборону, ничего нового для Украины...
      Так вас свой военный бюджет интересует или военная помощь украине? Вы уж определитесь или своя нацбезопасность или "черная дыра" украина.
      Наша армия скатилась до наименьшей численности со времен Наполеона
      А так повоевать хочется и с настоящим противником?

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