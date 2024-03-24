Но существует растущий разрыв между риторикой министра обороны и реальностью. В бюджете не предусмотрено новых денег на оборону, ничего нового для Украины и ничего для Газы или операций Британии на Ближнем Востоке. Пока Путин ведет войну в Европе, министры воюют друг с другом

Наша армия скатилась до наименьшей численности со времен Наполеона

В Британии на протяжении длительного периода наблюдается устойчивое сокращение военных расходов. При этом реализуются дорогостоящие программы, потребляющие значительные финансовые ресурсы и дающие низкую отдачу в плане повышения обороноспособности страны, такие как строительство авианосцев или создание новой бронемашины Ajax – оба проекта оказались технически несостоятельными из-за постоянно сопровождающих их дефектов.На этом фоне всё сильнее нарастает недовольство общественности и громче слышатся голоса политиков-«фрондеров». С резкой критикой выступил парламентарий-лейборист Джон Хили – «теневой министр обороны» [то есть курирует военное дело от оппозиции]. Он указал, что на следующий год оборонный бюджет снова ожидает сокращение, на этот раз на £2,5 млрд. При этом публично глава военного ведомства заявляет о необходимости увеличения расходов до 2,5% от ВВП.- отметил Хили, имея в виду разлад в правительстве по поводу размера оборонных расходов и используя западные пропагандистские клише.С его слов, противники Британии видят, что вооруженные силы страны истощены из-за хронического недофинансирования, которое наблюдается уже на протяжении 14 лет.- полагает Хили.