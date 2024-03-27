Вступление СССР в ракетный век, прорыв, создание ракеты Р-5
В кратчайшие сроки консолидировав колоссальные экономические ресурсы и обобщив немецкий ракетостроительный опыт в послевоенный период, к началу 1950-х Советский Союз успешно создал свою ракетную отрасль.
За время работы над ракетами Р-1 и Р-2 отечественная промышленность совершила огромный качественный скачок и достигла больших успехов, однако главный прорыв был ещё впереди.
Укомплектованные находящимися на тот момент на вооружении ракетами Р-1 и Р-2 воинские части не представляли серьёзной боевой ценности, по сути являясь не более чем экспериментальными соединениями для отработки в войсках различных аспектов применения ракетного оружия.
Между тем времена одностороннего атомного диктата и господства американо-британской стратегической авиации требовали неотложных мер по созданию боеспособных ракетных войск.
Конструкторам Страны Советов предстояло в кратчайшие сроки решить задачу создания способных нанести быстрый ответный удар дальнобойных баллистических ракет, оснащённых атомной боевой частью.
Пролог к революции: проект ракеты Р-3
Чертёж ракеты Р-3
Ещё с 1947 года в инициативном порядке Королёвым и его ближайшим окружением прорабатывалась возможность создания баллистических ракет большой дальности, в перспективе – межконтинентальных.
К 1949 году все наработки по данной тематике окончательно оформились в эскизный проект ракеты Р-3, что был успешно защищён 7 декабря 1953 года.
По замыслу конструкторов, ракета должна была иметь отделяемую ядерную головную часть, разгруженные внутренним наддувом за счёт испарения жидкого газа несущие баки, при применении для управления ракетой на тот момент революционных рулевых двигателей вместо традиционных газодинамических рулей.
На базе пакетного объединения трёх ракет Р-3 предполагалось в будущем сделать межконтинентальную баллистическую ракету Т-1.
В силу возникновения серьёзных трудностей при создании кислородно-керосиновых двигателей, реализация данного проекта в первоначальном виде оказалась невозможной.
Инженерно-конструкторский коллектив ОКБ-1 предпринял попытку вернуться к кислородно-этаноловым двигателям, значительно снизив проектную дальность полёта в модификации ракеты Р-3, ракете Р-3А до 900 км, однако в конечном итоге, в силу многочисленных технических проблем, оба проекта были закрыты, а наработки по ним использованы при создании ракеты Р-5.
Тактико-технические характеристики
Длинна ракеты – 27,1 м
Диаметр ракеты – 2,8 м
Стартовая масса – 71,5 т
Масса полезной нагрузки – 3 000 кг
Тип головной части – ядерная, неядерная фугасная БЧ, отделяемая, моноблочная
Дальность полёта – 3 000 км
Круговое вероятное отклонение – около 10 км
Начало разработки – 1949 год
Начало испытаний – не проводились
Дата принятие на вооружение – не принималась
Главный конструктор – С. П. Королёв.
Вожделенный прорыв: ракета Р-5
Чертёж ракеты Р-5 с моноблочной боевой частью
Успешно обобщив весь свой ракетостроительный опыт и наработки по проектам Р-3 и Р-3А, конструкторы ОКБ-1 наконец смогли на практике создать боеспособную баллистическую ракету дальнего радиуса действия.
Проект ракеты Р-5 был завершён в октябре 1951 года. Предполагалось создание ракеты, способной поражать вражеские цели на дистанциях более 1 000 километров конвенционной, а в перспективе и атомной боеголовкой при сопутствующем круговом вероятном отклонении не более 5 километров.
Ведущим конструктором ракеты Р-5 был назначен Д. И. Козлов. Ракета выполнялась без использования крупногабаритных аэродинамических стабилизаторов, что потребовало от коллектива Н. А. Пилюгина и М. С. Рязанцева значительного совершенствования бортовых систем управления.
Впервые для противодействия нововыявленным телеметрической системой «Дон» упругим колебаниям в систему управления было введено двойное резервирование, вследствие чего все бортовые электрические цепи дублировались.
Обширная переделка командных потенциометров гироприборов позволила избежать отказа каналов стабилизации при обрыве электроцепей.
Было введено дублирование в усилитель-преобразователь, обеспечивающее параллельную работу двух контуров по каждому из трёх каналов стабилизации, что гарантировало обеспечение устойчивости при отказе одного из контуров.
Количество бортовых рулевых машин было увеличено с четырёх до шести, при этом в каждой из них стали дублировать обмотки реле, кроме того, каждая из них теперь имела свой тракт к усилителю-преобразователю. Теперь одиночный отказ любой рулевой машинки не мог привести к потере управляемости.
Техническая позиция ракеты Р-5
Ракета Р-5 имела несущие баки горючего и окислителя, с внутренними шпангоутами и впервые установленными воронко-гасителями, значительно уменьшающими объём неиспользованных остатков топлива.
За счёт внедрения насосной подачи перекиси водорода удалось заменить тяжёлый стальной топливный бак с рабочим давлением 50 атмосфер на алюминиевый, с давлением 3,5 атмосферы, значительно уменьшив при этом массу ракеты.
Двигатель ракеты был представлен форсированным однокамерным РД-103 с функцией регулирования тяги в полёте конструкции В. П. Глушко.
В силу значительного повышения давления в камере сгорания, ради форсирования тяги, потребовалось значительно увеличить прочность узлов и агрегатов двигателя.
В качестве схемы компоновки боевой части рассматривались варианты установки как моноблочной тротиловой боевой части, так и комбинированной, с размещением, помимо основной боеголовки, от 2 до 4 дополнительных подвесных боевых частей.
Чертёж ракеты Р-5 с четырьмя дополнительными боевыми частями
В силу отсутствия в начале 1950-х компактных ядерных зарядов для ракеты Р-5 и очевидной малоэффективности тротиловых, была предпринята попытка значительно увеличить её поражающую способность за счёт установки на борту химической боевой части, заправленной радиоактивным раствором, ради чего по образу боеголовок «Герань» и «Генератор» для ракеты Р-2 для Р-5 была создана боеголовка «Генератор-5».
Данная боевая часть представляла собой кассету, состоящую из размещённых по её окружности в её объёме маленьких сосудов с радиоактивной жидкостью.
По задумке авторов, высотный подрыв данной боевой части должен был привести к долговременному радиоактивному заражению местности, сделав её непригодной для дальнейшего использования противником.
Иллюстрированный процесс установки ракеты Р-5М на стартовый стол
Первые огневые и стендовые испытания ракеты Р-5 были начаты в 1953 на территории Загорского НИИ-2. Лётные испытания предполагалось провести в три этапа.
На первом этапе, проводимом в марте – мае 1953 года, было запущено восемь ракет, из которых шесть смогли успешно достичь цели.
На втором этапе, проводимом в октябре – декабре того же года, осуществили семь запусков на полную дистанцию ракеты 1 185 км, из которых только один был неудачным.
В силу необходимости доработки конструкции, третий этап испытаний сдвинулся на август 1954 и проводился до февраля 1955. Суммарно было проведено 19 пусков, 5 – пристрелочных, 10 – зачётных и 4 пуска – для отработки системы радиокоррекции дальности.
Последний третий этап испытаний был главным образом нацелен на отработку надёжности систем Р-5 для её дальнейшего безаварийного использования в качестве носителя атомной боеголовки.
Геофизические ракеты Р-2А и Р-5А на выставке полигона Капустин Яр
За всё время было создано 5 вспомогательных модификаций ракеты Р-5, помимо атомной Р-5М, необходимых для отработки тех или иных задач в рамках советской ракетной программы: геофизические Р-5А, Р-5Б и Р-5В, Р-5Р для проверки в лётных условиях радиосистем измерения скорости ракеты, а также Р-5РД, использовавшаяся для отработки системы автономного наведения и системы регулировки второй ступени ракеты Р-7.
Тактико-технические характеристики:
Длинна ракеты – 20,75 м
Диаметр ракеты – 1,65 м
Стартовая масса – 29,1 т
Масса полезной нагрузки – 1 350 кг
Тип головной части – неядерная фугасная БЧ, химическая БЧ, на основе радиоактивной смеси, отделяемая, моноблочная
Дальность полёта – 1 200 км (с одной БЧ), 810–820 км (с двумя БЧ), 560–600 км (с тремя БЧ)
Круговое вероятное отклонение – 5 км
Начало разработки – 1949 год
Начало испытаний – 1953 год
Дата принятие на вооружение – 1956 год
Главный конструктор – С. П. Королёв.
На рассвете ракетно-ядерной эры: ракета Р-5М
Чертёж ракеты Р-5М с моноблочной атомной боевой частью
В самом начале 1953 года состоялось заседание Президиума ЦК, на котором заместитель председателя Совета министров СССР и по совместительству новый руководитель атомного ведомства В. А. Малышев выступил с докладом о последних достижениях в области разработки атомных вооружений.
На этом заседании было принято два постановления. Первое постановление требовало разработки и испытания малогабаритной термоядерной боеголовки, второе – разработки для неё межконтинентальных средств доставки, в виде сверхдальнобойных крылатых и баллистических ракет.
В отсутствие полноценной межконтинентальной баллистической ракеты, ОКБ-1 предлагалось создать модификацию ракеты Р-5, способную нести атомную боеголовку – Р-5М.
Позднее создание Р-5М было официально закреплено отдельным постановлением от 10 апреля 1954 года.
Опытные образцы ракеты Р-5М производились на заводе № 88 с 1953 года, однако серийное производство было развёрнуто лишь в 1956 году на Днепропетровском машиностроительном заводе № 586.
Установка головной части на ракету Р-5М
Проектирование головной части для размещения на ракете Р-5 разработанного под руководством С. Г. Кочарянца ядерного заряда потребовало решения многих проблем, как технического, так и производственного характера.
В силу тотальной секретности атомного ведомства, для организации совместной работы с конструкторами из Арзамаса-16 по боевому блоку Р-5М потребовалось создать отдельную межведомственную группу особого режима, так называемую «группу Садового», имевшую своё закрытое засекреченное делопроизводство и отдельную производственную базу.
Использование ядерной боевой части потребовало радикального повышения надёжности ракеты, вследствие чего, на производстве был введён тройной контроль качества по образцу атомной отрасли.
Были пересмотрены все инструкции по предстартовой подготовке, за контроль теперь отвечали: основной исполнитель от воинской части (солдат или офицер), контролирующий офицер от управления полигона и представитель оборонной промышленности.
Кроме того, с целью исключения падения ракеты на союзные объекты, впервые на ракете была установлена система аварийного подрыва ракеты.
Предполагалось, что если в силу каких-то отказов ракета сильно отклонится в сторону от цели или вместо поражения территории противника будет угрожать поразить свою, она будет самоуничтожена в полёте.
Защиту от ложной команды на самоподрыв обеспечивала многоступенчатая блокировка, снимавшаяся по мере подготовки к пуску, окончательно приводя систему АПР в режим готовности только на 40-й секунде полёта.
Схема стартовой позиция ракеты Р-5М
В январе 1955 года на полигоне Капустин Яр были начаты продолжавшиеся до июля испытания ракеты Р-5М. За время их проведения было осуществлено 14 пусков, из которых 13 были успешными.
На основании результатов испытаний, в силу обнаруженного флаттера воздушных рулей, было осуществлена некоторая модификация их конструкции, предполагавшая коррекцию их аэродинамической формы и значительное увеличение жёсткости рулевого привода.
С августа по ноябрь 1955 года в рамках заключительных пристрелочных испытаний было проведено 10 пусков на дальность 1 080–1 190 км, пять из которых включали старты с опытными массогабаритными макетами ядерных зарядов.
Установщик 8У220 для ракеты Р-5М
Тактико-технические характеристики
Длинна ракеты – 20,75 м
Диаметр ракеты – 1,65 м
Стартовая масса – 29,1 т
Масса полезной нагрузки – 1 350–1 500 кг
Тип головной части – ядерная 0,08 Мт, 0,3 Мт и 1,0 Мт, отделяемая, моноблочная
Дальность полёта – 1 200 км
Круговое вероятное отклонение – 5 км
Начало разработки – 1954 год
Начало испытаний – 1955 год
Дата принятие на вооружение – 1956 год
Главный конструктор – С. П. Королёв.
Атомификация ракетного оружия
Архивная фотография атомного взрыва, схожего по киллотоннажу с таковым у взорванной боевой части ракеты Р-5М на испытаниях 1956 года
2 февраля 1956 года состоялись первые в мировой истории испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия, оснащённой атомной боеголовкой.
В рамках проводимой по настоянию Маршала Советского Союза Г. К. Жукова операции «Байкал» в 10:30 по московскому времени снаряжённая атомной боеголовкой ракета Р-5М оторвалась от стартовой позиции 4Н на полигоне Капустин Яр и устремилась к назначенному району удара в районе города Аральска.
Преодолев расстояние более тысячи километров, через 10 минут и 30 секунд с момента старта боевая часть ракеты Р-5М достигла земли, и последовал 80-килотонный ядерный взрыв, знаменующий превращение ракет в оружие массового уничтожения.
Ракеты Р-5М на параде на Красной площади
С 1956 года на полигоне Капустин Яр началось формирование первых боевых соединений, оснащённых ракетами Р-5М с ядерными зарядами.
В дополнение к уже имевшимся на тот момент шести бригадам, были сформированы две дополнительные ракетные бригады трёхдивизионного состава, каждый из которых включал в себя по две пусковые установки, таким образом, на вооружении каждой бригады было шесть пусковых установок ракет Р-5М.
В 1956 году в воинские части поступили первые атомные головные части для ракет Р-5М, а уже в следующем на учениях, в войсковых условиях была впервые произведена их опытная сборка.
23 ноября 1957 года для разработки, испытаний и эксплуатации атомного оружия было образовано 12-е Главное управление Министерства обороны СССР, позднее, через два года его введут в состав новосформированных ракетных войск стратегического назначения.
Ракеты Р-5М с атомными боеголовками стояли на вооружении восьми инженерных бригад РВГК: 77-й и 30-й, дислоцировавшейся в Прикарпатском военном округе; 72-й – дислоцировавшейся в Новгородской области; 73-й – дислоцировавшейся в Сталинградской области; 90-й – дислоцировавшейся в Киевском военном округе, 97-й – дислоцировавшейся в Калининградской области, 29-й – дислоцировавшейся в Хабаровской области, 85-я же была оставлена на полигоне Капустин Яр.
К концу 1957 года советская группировка Р-5М составляла 48 пусковых установок.
Для обслуживания ядерных головных частей ракет в 1959 году были сформированы так называемые ремонтно-технические базы.
Первое время в силу отсутствия спецсооружений хранение головных частей ракет и их подготовка к боевому применению войсками осуществлялась во временно приспособленных местах: в специальных железнодорожных вагонах, автомобилях и даже палатках, с вводом же в эксплуатацию стационарных сооружений, атомные боеголовки стали храниться в бункерах на территории ремонтно-технических баз.
Немецкая командировка
Радиус поражения ракеты Р-5М при стрельбе на максимальную дистанцию (1 200 км) из окрестностей Фюрстенберга
К концу 1950-х советское руководство наконец получило боеспособное ракетное оружие, потому уже в 1958 году ради того, чтобы хоть как-то сдержать американо-британский ядерный диктат, маршал Р. Я. Малиновский по согласованию с высшим руководством СССР дал секретное указание о передислокации на территорию Германской Демократической Республики четырёх ракет Р-5М в составе двух ракетных дивизионов 72-й инженерной бригады РВГК, чтобы с территории ГДР они были способны поражать весь северо-восток Франции и юго-восток Великобритании.
Погрузившись на железнодорожные платформы, прежде базировавшиеся в Новгородской области, дивизионы Р-5М отправились на запад.
По прибытию первый ракетный дивизион был размещён в лесу около города Фюрстенберг, второй вместе со штабом – недалеко от советского военного аэродрома Темплин.
Благодаря исключительным мерам безопасности, включавших передвижение, обслуживание и отработку предстартовых мероприятий только в ночное время, за время двухгодичного пребывания ракет Р-5М в ГДР, разведке НАТО так и не удалось вскрыть факт их наличия.
В конце 1959 года ракеты Р-5М были выведены из Германии в связи с появлением у СССР дальнобойный ракет Р-12, обеспечивающих поражение практически всей Европы из западных регионов СССР.
Ракета Р-5 стала первой отечественной баллистической ракетой с ядерным зарядом, несшей боевое дежурство за рубежом.
Роль ракет Р-5 и Р-5М в истории отечественного ракетостроения
Ракета Р-5М на Красной площади во время парада в Москве
Несмотря на то, что ракета Р-5М унаследовала от предыдущих ракет Р-1 и Р-2 массу недостатков, таких как, например, никак не защищённая от авиаударов открытая стартовая площадка, в силу которых она своим появлением не могла обеспечить эффективное ядерное сдерживание США, именно ей было суждено стать тем прорывом, что позднее позволит Советскому Союзу свершить научно-техническую революцию.
Создание и массовое развёртывание продвинутых баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14, а также первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 к концу 1960-х окончательно сломит англо-американский атомный диктат.
Источники:
1. А. В. Карпенко, А. Д. Попов, А. Ф. Уткин «Отечественные стратегические ракетные комплексы».
2. Издательство «Военный Парад» «Стратегические ракетные комплексы наземного базирования».
3. Б. Е.Черток «Ракеты и Люди», том 2 «Подлипки – Капустин Яр – Тюратам».
4. И. Г. Дорговоз «Ракетные войска СССР».
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