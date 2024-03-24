«Война на истощение превосходит стратегию манёвра»: западный обозреватель делает выводы из украинского конфликта

Сторона, которая принимает истощающий характер войны и сосредотачивается на уничтожении сил противника, а не на завоевании территории, с наибольшей вероятностью победит. Запад не готов к такого рода войне. Для большинства западных экспертов стратегия на истощение противоречит здравому смыслу. Исторически Запад предпочитал короткое столкновение профессиональных армий по принципу «победитель получает всё»

Войны на истощение рассматриваются как исключения, их следует избегать любой ценой.

В войне на истощение, характеризующейся большими потерями, просто нет времени заменять сержантов

Наиболее эффективной моделью является сочетание этих двух принципов: государство содержит профессиональную армию среднего размера вместе с массой призывников, доступных для мобилизации

Доминирующей формой ведения боя является не маневр, а огонь, дополняемый обширными укреплениями и маскировкой