«Война на истощение превосходит стратегию манёвра»: западный обозреватель делает выводы из украинского конфликта

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«Война на истощение превосходит стратегию манёвра»: западный обозреватель делает выводы из украинского конфликта

Если Запад серьезно относится к возможности конфликта с великими державами, ему необходимо серьезно взглянуть на свою способность вести затяжную войну и придерживаться стратегии, ориентированной на истощение, а не на маневр.

К этому призывает обозреватель Алекс Вершинин на страницах британского аналитического издания RUSI, сделав выводы из украинского конфликта. С его слов, ведение войны на истощение требует мобилизации огромных промышленных мощностей, позволяющих восполнять потери; географической глубины, дающей возможность выдержать серию поражений; технологических условий, препятствующих быстрому перемещению войск; способности государства использовать людские ресурсы и создавать новые формирования.



Сторона, которая принимает истощающий характер войны и сосредотачивается на уничтожении сил противника, а не на завоевании территории, с наибольшей вероятностью победит. Запад не готов к такого рода войне. Для большинства западных экспертов стратегия на истощение противоречит здравому смыслу. Исторически Запад предпочитал короткое столкновение профессиональных армий по принципу «победитель получает всё»

- считает автор.

С его слов, недавние военные игры, такие как война за Тайвань, охватывали один месяц боевых действий. Возможность продолжения конфликта никогда не обсуждалась, что отражает общую позицию Запада:

Войны на истощение рассматриваются как исключения, их следует избегать любой ценой.




Как указывается, при изматывающем характере конфликта необходимо налаживать массовый выпуск боевого снаряжения с минимальными затратами, а не заниматься производством высококлассных вооружений, которые требуют огромных ресурсов. В качестве примера автор приводит выпуск танков во время Второй мировой войны: пока немецкая оборонка выдавала одну единицу бронетехники, СССР изготавливал 8 Т-34.

В части принципа формирования вооруженных сил отмечается, что армии НАТО высокопрофессиональны, их поддерживает сильный корпус унтер-офицеров с обширным военным образованием и опытом мирного времени. Но для становления сержанта армии США требуются годы: командир отделения обычно имеет не менее 3 лет службы, а сержант взвода не менее 7.

В войне на истощение, характеризующейся большими потерями, просто нет времени заменять сержантов

- считает автор.

С его слов, СССР полагался на возможность массовой мобилизации резерва, состоящего из наполовину обученных мужчин с двухлетним стажем службы. Однако по мере того, как война перевалит за годичный рубеж, передовые подразделения будут набираться опыта. Например, к 1943 году Красная Армия сформировала мощный корпус сержантов.

Наиболее эффективной моделью является сочетание этих двух принципов: государство содержит профессиональную армию среднего размера вместе с массой призывников, доступных для мобилизации

- полагает обозреватель.



В части проведения военных операций он полагает, что в конфликте на истощение вместо решающего сражения, которое достигается за счет быстрого маневра, требуется уничтожение сил противника и их способности восстанавливать боевую мощь, сохраняя при этом свою собственную.

На первой фазе конфликта необходимо наращивать силы, ведя незначительные позиционные сражения на местах.

Доминирующей формой ведения боя является не маневр, а огонь, дополняемый обширными укреплениями и маскировкой

- считает автор.

На этом этапе требуется завершить подготовку личного состава, дать время набраться ему опыта; исчерпать стратегический резерв противника; достичь огневого и разведывательного превосходства; «положить» промышленный сектор неприятеля и истощить запасы его союзников.

После этого можно переходить ко второй фазе – проведению наступательных операций по широкому фронту, стремясь сокрушить противника в нескольких точках мелкими атаками, растягивая его истощенные резервы до тех пор, пока линия обороны не рухнет. При этом наступающие войска должны постоянно находиться под защитой средств ПВО и РЭБ (подавляющих БПЛА, связь, спутниковую навигацию). Атаковать необходимо, не прибегая к большой концентрации сил, так как в современных условиях это приводит к их уязвимости от дальнобойного огня.

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    20 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 08:52
      «Война на истощение превосходит стратегию манёвра»: западный обозреватель делает выводы из украинского конфликта

      Ракетно-бомбовые удары с выводом из строя инфраструктуры и разрушениями объектов жизнеобеспечения - вот самая эффективная стратегия.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 08:55
        Это как раз западная концепция. Текущая война на Украине идет по другому сценарию и коллективный Запад оказался к нему не готов, потому и хочет нас втянуть в невыгодные для России переговоры!
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 09:37
          Цитата: Михаил-Иванов
          потому и хочет нас втянуть в невыгодные для России переговоры!

          Для России могут быть выгодны переговоры победителя с побеждёнными, а не переговоры униженного просителя с гегемоном...
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 08:55
        Может так оказаться, что ракет и бомб на нанесение противнику существенного ущерба банально не хватит. Хотя, думаю, у американцев-то хватит.
        1. свой1970 Ранг пользователя
          свой1970
          0
          Сегодня, 09:07
          Цитата: Тарелка
          Может так оказаться, что ракет и бомб на нанесение противнику существенного ущерба банально не хватит. Хотя, думаю, у американцев-то хватит.

          Вы подходите к американцам с позиций ВМВ- когда они спускали за 4 дня корабль на воду.
          Те времена - давно прошли.Слишком высоки стали требованию к оружию- а значит к рабочим выпускающим его
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +1
            Сегодня, 09:18
            Но и мощность оружия возросла. Думаю, тех же крылатых и прочих ракет у них побольше нашего делают, а их и мы немало шлёпаем. Честно говоря, сомневаюсь, что мы способны проглотить без последствий тысячи ракетных ударов, как это уже сделала Украина (потому что украинцы чокнутые фанатики). Успокаивает лишь то, что США и сами наверняка произведут серьёзнейшую переоценку своего поведения, стоит хотя бы сотне ракет (пусть даже неядерных) упасть на их территории.
            1. свой1970 Ранг пользователя
              свой1970
              0
              Сегодня, 09:31
              Цитата: Тарелка
              Думаю, тех же крылатых и прочих ракет у них побольше нашего делают,

              Если бы у них был недокапитализм как у нас- то да.А поскольку у них классика капитализма....
              Все фильм "Красотка" смотрят как фильм про любовь- а там сюжет то на самом деле - про рейдерский захват и дележ судоверфи получивший госзаказ на 7 эсминцев. И как этот заказ замораживают в комиссии Когресса - дабы было сподручнее верфь захватить, поделить и по частям перепродать. И только случайность в лице проститутки мешает это сделать...
              Выпуск эсминцев сдвинулся бы вправо feel
              1. Тарелка Ранг пользователя
                Тарелка
                0
                Сегодня, 09:32
                Цитата: свой1970
                Если бы у них был недокапитализм как у нас- то да.А поскольку у них классика капитализма....

                Как недоразвитость нашего капитализма даёт нам какие-то преимущества?
                Фильм не смотрел: не могу ответить.
            2. Stas157 Ранг пользователя
              Stas157
              0
              Сегодня, 09:34
              Цитата: Тарелка
              Честно говоря, сомневаюсь, что мы способны проглотить без последствий тысячи ракетных ударов, как это уже сделала Украина

              У Украины тыл находится на Западе. И он неприкосновенен (словно кто-то провел там для нас красную линию). А саму Украину можно бомбить сколько угодно. Если логистика не будет нарушена, то война может длиться очень долго.
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 09:40
          Цитата: Тарелка
          Может так оказаться, что ракет и бомб на нанесение противнику существенного ущерба банально не хватит.

          Когда речь заходит о собственном существовании, как государства, хороши любые средства, даже те, которых в России с избытком...Они для того и создавались, чтобы никто гуртом не зарился на нас...
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 09:07
        Ракетно-бомбовые удары с выводом из строя инфраструктуры и разрушениями объектов жизнеобеспечения - вот самая эффективная стратегия.

        Особенно с помощью ЯО... Любая война на истощение и истребление всё равно к его применению придёт... Следующим хозяином земли будут крысы-мутанты, они гораздо лучше переносят радиацию... am
    2. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 08:57
      Разве это всё - не отход от концепции постиндустриальной войны? Надо же, я-то после мобилизации в России думал, что это наше военное строительство последних лет пошло прахом. Но вообще, Западу пока рано убиваться по поводу устройства своих армий: на деле их ведь не проверял никто. Вполне может и так оказаться, что они применят концепции и теории так, как это задумывали их создатели.
    3. syabroleonid Ранг пользователя
      syabroleonid
      +2
      Сегодня, 09:03
      Война на истощение принята Украиной. Там происходит даже отлов граждан в войска. А у нас всё по прежнему. Людишки на концерты ходят,развлекаются как могут. Летом начнётся новый курортный сезон. Трудно это назвать войной .Даже не на истощение ,а на всё что угодно.
    4. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      0
      Сегодня, 09:03
      В период ПМВ и ВМВ солдат рассматривался как расходный материал во всех армиях, включая армию США.

      И только тогда, когда выросло техническое оснащение армии, подготовка солдата потребовала таких вложений, которыми нельзя разбрасываться. Отношение к солдату изменилось. Это тоже касается всех армий.

      Запад уже стал признавать, что обьем военной техники, произведённой в СССР во времена ВОВ--кратно превышал немецкий. Но это и значит, что советский солдат был оснащён лучше.. Посему все рассуждения о меньших потерях Вермахта--ложь.
      У них были гигантские потери, которые заставили с 1943 года постоянно снижать призывной возраст и к началу 1945 в Германии на фронт шли просто все, кто мог носить оружие.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        0
        Сегодня, 09:40
        Цитата: иван2022
        Запад уже стал признавать, что обьем военной техники, произведённой в СССР во времена ВОВ--кратно превышал немецкий.

        А что тут можно признавать или не признавать? Есть чёткая статистика, и вряд ли её данные хотя бы в общем виде были неизвестны интересующейся публике по крайней мере уже в 50-х, не говоря уж о разведках: в УСС наверняка знали объём выпуска и Т-34, и Тигров ещё до конца войны. Потому что, мне кажется, для оценки масштаба выпуска техники глубокого внедрения агентов не требуется. Вряд ли это сложно выяснить.
        Цитата: иван2022
        Посему все рассуждения о меньших потерях Вермахта--ложь.

        Какие ещё рассуждения? Есть же статистика: соотношение потерь Вермахта и РККА 1,3 к 1 в пользу Вермахта. Чего тут рассуждать? Не знаю, учитываются тут бабульки, которым в 45-м Фаустпатроны выдавать начали, или нет, но вряд ли они сильно меняют картину.
        Вы бы ещё сказали, что кто-то рассуждает или признаёт/не признаёт гравитационную постоянную.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:09
      Цитата: ROSS 42
      Ракетно-бомбовые удары с выводом из строя инфраструктуры и разрушениями объектов жизнеобеспечения - вот самая эффективная стратегия.
      Что характерно для НАТО в войнах со слабым противником не имеющим хорошей ПВО. Вот тогда они отбомбятся от души включая ковровые бомбардировки. Сегодня НАТО скребет для украины по своим сусекам и удивляется почему у них так быстро пустеют склады, а промышленность не успевает даже восполнить израсходованное не говоря уже о запасе на будущее. В современной войне необходимо и умело уничтожать противника отвоевывая территории, и увеличивать возможности своего ВПК по выпуску продукции за счет имеющихся мобилизационных ресурсов.
    6. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 09:12
      Ну он просто изложил историю СВО.
    7. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      0
      Сегодня, 09:15
      Любая стратегия основывается на физике. Не физике как некой науке, а на том факте, что мы живем в физической реальности и все наши действия должны подчиняться возможностям имеющегося вооружения.
      Сейчас модно кричать, что "вот мол военные воевать не умеют, застряли в ПМВ, а с тех пор военное искусство шагнуло вперед, есть опыт ВМВ и т.д."
      Но во время ПМВ военным было прекрасно известно что такое маневр, охват, окружение и т.п. Причиной позиционного тупика была два факта. Во-первых, многозарядные винтовки и пулеметы делали оборону неуязвимой для прорыва имеющимися средствами. Во-вторых, возросшая численность населения и промышленные мощности делали возможным создание сплошного фронта, которые было просто негде обходить. В итоге вместо маневренной войны на несколько месяцев многолетняя бойня.
      ВМВ проходила в других условиях, потому что появились средства прорыва обороны. Причем прорыва ударом в лоб, просто потому что линия фронта была опять же сплошной. Но даже в этих условиях вести быструю войну было возможно только если противнику не удастся замедлить темпы наступления, иначе здравствуй новая мясорубка.
      Сейчас благодаря спутниковой разведке, огромному количеству ручных противотанковых средств и ПЗРК, высокоточному оружию, массовым дронам, а также практически мгновенной связи на всех уровнях о лихих бросках можно забыть, а значит все возвращается к войне на истощение. Возможно лет через 50 появится что-то новое и все снова изменится, но сейчас мы имеем то что имеем. При условии, что война не идет с противником на порядок слабее по возможностям.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:18
      Если Запад серьезно относится к возможности конфликта с великими державами, ему необходимо серьезно взглянуть на свою способность вести затяжную войну и придерживаться стратегии, ориентированной на истощение, а не на маневр.
      . Ага, а как рекламировали стратегию какого то полосатого полковника/генерала... стратегию быстрых ударов малыми силами во многих местах!!!
      Ага, все это вдрызг разбилось о... классический вариант ведения, почти, окопной войны!
      Серьёзные боевые действия, серьёзными силами с серьезным оснащение... это да, прям таки классика, с внесение разных элементов, которых не было раньше!
      В общем оказалось так, что можно все, только к месту, ко времени и с адаптацией к конкретной ситуации.
    9. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -1
      Сегодня, 09:21
      Сомневаюсь: ранее подразумевалось, что уже в первые дни в ход пойдет ЯО, это первая война на моей памяти где сильней ший игрок воюет с гандикапом, по правилам; если бы Россия в феврале месяце применила ТЯО все бы давно закончилось.

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