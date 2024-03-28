Перспективы замены в китайской морской авиации базовых патрульных и разведывательных самолётов беспилотниками
В авиационном парке ВМС НОАК имеется приблизительно четыре десятка специализированных самолётов, пригодных для ведения патрулирования и дальней разведки на большом удалении от берега.
С учётом площади морской акватории, которую стремительно растущий китайский флот стремится контролировать, имеющегося количества патрульно-разведывательных самолётов явно недостаточно. В связи с этим китайские адмиралы вынуждены привлекать для дальних полётов бомбардировщики-ракетоносцы Н-6 (копия Ту-16), что нерационально с точки зрения эксплуатационных расходов и сбережения ресурса дорогостоящих тяжелых ударных реактивных машин.
В последние годы в китайской морской авиации наметилась тенденция частичной замены базовых патрульных самолётов беспилотниками среднего и тяжелого класса. Перед БПЛА ставятся задачи не только ведения патрулирования и разведки, но и выдачи целеуказания противокорабельным комплексам с крылатыми и баллистическими ракетами.
Зарубежные специалисты считают, что в перспективе в составе авиации ВМС НОАК следует ожидать появления значительного количества БПЛА, оснащённых мощными бортовыми радиолокаторами, которые будут способны просматривать не только морскую поверхность, но и контролировать воздушную обстановку. Проблема передачи разведданных и навигации уже сейчас решается при помощи спутниковой группировки, развёрнутой Китаем.
Средний ударно-разведывательный БПЛА Wing Loong
Согласно оценкам западных экспертов, в китайской морской авиации эксплуатируется не менее трёх десятков БПЛА Wing Loong. Этот аппарат, производимый авиастроительной корпорацией Aviation Industry Corporation of China (AVIC), предлагается иностранным покупателям под обозначением Pterodactyl I.
В зарубежных источниках говорится, что «Птеродактиль» во многом скопирован с американского MQ-1 Predator. В то же время представители AVIC утверждают, что беспилотник является полностью самостоятельной разработкой.
Впервые БПЛА Wing Loong поднялся в воздух в 2007 году. Принятие на вооружение произошло в 2012 году. Помимо вооруженных сил КНР, купивших не менее 60 дронов этого типа, ещё примерно 100 таких беспилотных аппаратов по цене около $1 млн было продано Саудовской Аравии, Египту, ОАЭ, Индонезии, Узбекистану, Нигерии, Сербии и Казахстану. Беспилотники, принадлежащие Саудовской Аравии и ОАЭ, участвовали в боевых действиях в Йемене и Ливии.
БПЛА Wing Loong выполнен по схеме среднеплан с крыльями большого удлинения. Хвостовое оперение представляет собой один V-образный стабилизатор, направленный вверх от фюзеляжа (в отличие от MQ-1 Predator, у которого он направлен вниз). Двигатель находится в задней части фюзеляжа. Он приводит в движение трёхлопастной толкающий винт с изменяемым шагом лопастей. В носовой части фюзеляжа под днищем размещён сферический блок оптико-электронного оборудования, предназначенного для круглосуточного наблюдения за обстановкой в заданном районе, поиска целей и выдачи целеуказания.
Беспилотник первой модификации с взлётной массой 1100 кг оснащался поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и был способен нести полезную нагрузку весом до 200 кг. Размах крыльев – 14 м, длина – 9,05 м. Максимальная скорость — 280 км/ч, скорость патрулирования 150-180 км/ч. Практический потолок – 5000 метров. В состав полезной нагрузки «Птеродактиля» могут входить различные управляемые авиационные боеприпасы массой до 120 кг, разведывательное оборудование или аппаратура, предназначенная для ретрансляции высокочастотного радиосигнала.
На выставке Airshow China 2016 был продемонстрирован усовершенствованный БПЛА Wing Loong II.
Данная модификация отличается от предыдущих версий возросшей до 4200 кг взлётной массой, большими размерами и турбовинтовым двигателем. Размах крыла вырос почти в полтора раза (до 20,5 м), а взлётная масса увеличилась в 3,5 раза. БПЛА способен выполнять полёт со скоростью 370 км/ч. Потолок составляет 11 000 м. Продолжительность полёта – до 32 часов.
Согласно информации, озвученной во время проведения авиасалона, новый беспилотник имеет оптимизированную аэродинамическую компоновку, улучшенную конструкцию планера и доработанные бортовые системы, а также более мощный ТВД. Помимо повышения лётно-технических характеристик, Wing Loong II получил расширенный набор оптоэлектронных и радиотехнических систем и способен нести увеличенную полезную нагрузку. Масса вооружения, размещаемого на шести подкрыльевых точках подвески, возросла до 480 кг, и в боекомплект введены управляемые авиабомбы и компактные противокорабельные ракеты с лазерным наведением.
Управление БПЛА Wing Loong II комбинированное – сигнал может транслироваться с наземной или корабельной станции или по спутниковым каналам.
Мобильный пост управления БПЛА и мобильные станции космической связи
В первом случае, если не используется специальный ретранслятор, дальность обмена информацией при большой высоте полёта приблизительно составляет 150 км, при трансляции сигнала через спутник связи радиус действия достигает 2500 км.
Спутниковый снимок Google Еarth: станция спутниковой связи в окрестностях Чэнду
В 2018 году в южных и юго-западных районах КНР замечено развёртывание мобильных комплексов космической связи. По мнению иностранных наблюдателей, это связано с массовым поступлением в войска беспилотников с большой дальностью полёта.
Достоверно не известно, какие именно дроны стоят на вооружении китайской морской авиации, Wing Loong или Wing Loong II. Возможно, ранние и более совершенные новые модификации используются параллельно.
Средний ударно-разведывательный БПЛА BZK-005 Giant Eagle
На вооружении ВМС НОАК имеется до трёх десятков средних разведывательных дронов BZK-005 Giant Eagle. Этот БПЛА разработан специалистами Пекинского Аэрокосмического университета и производится авиастроительной корпорацией Harbin Aircraft Industry на предприятии в городе Тайчжоу, провинция Чжэцзян.
Испытания беспилотника проходили с 2011 по 2013 год на авиабазе морской авиации Дайшань.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА BZK-005 Giant Eagle на авиабазе Дайшань
Беспилотник «Гигантский орёл» выполнен из алюминиево-магниевых сплавов, стекло- и углеволокна. Высокая продолжительность полёта обеспечена экономичным поршневым двигателем, который приводит в движение трёхлопастной винт.
При размахе крыла 18 м аппарат весит немногим более 1500 кг. Продолжительность полёта – до 40 часов. Крейсерская скорость: 130-180 км/ч. Максимальная скорость: 210 км/ч. Масса полезной нагрузки на четырёх узлах подвески составляет 370 кг. Для уничтожения малогабаритных целей могут применяться ракеты с лазерным наведением.
Оптоэлектронная система разведки и наведения позволяет обнаруживать цель типа «скоростной малогабаритный катер» на дальности до 50 км и сопровождать её до момента попадания ракеты. На внешних точках подвески может быть подвешено оборудование для радиотехнической разведки или для перехвата информации, передаваемой по каналам радио и спутниковой связи.
При выполнении полётов в зоне действия средств РЭБ противника BZK-005 действует в полностью автоматическом режиме. Вычислительный комплекс на основе имеющихся данных планирует маршрут полёта, входит в зону действия помех, проводит анализ помех, а при обнаружении источника таковых наносит удар средствами поражения. Автономная система управления позволяет данному аппарату автономно выполнять полёт до зоны патрулирования, самостоятельно обнаруживать и классифицировать цель, осуществлять наведение и вести огонь, а также оценивать результаты применения авиационных средств поражения.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА BZK-005 Giant Eagle на авиабазе Янтай-Лайшань
Судя по спутниковым снимкам, имеющимся в свободном доступе, помимо авиабазы Дайшань БПЛА BZK-005 также базируются на авиабазах Янтай-Лайшань и Иньчуань.
Высотный разведывательный БПЛА WZ-7 Soaring Dragon
В 2006 году модель и рисунки БПЛА «с замкнутым крылом» были представлены на авиасалоне в городе Чжухай. Обычно китайцы до достижения результата не рекламируют свои планы, и иностранные специалисты с учётом экзотичности аэродинамической схемы сочли это дезинформацией.
Однако в 2009 году стало известно о лётных испытаниях БПЛА WZ-7 Soaring Dragon (ранее встречалось обозначение HQ-4 Xianglong), разработанного Китайской авиационной промышленной корпорацией Chengdu Aircraft Industry Corporation (САIC).
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА WZ-7 Soaring Dragon на заводском аэродроме Аньшунь
Беспилотный аппарат имеет длинное нижнее крыло с корнем в носовой части и верхнее крыло обратной стреловидности с корнем в хвостовой части и закрылки, загнутые вниз. Верхнее крыло состыковано с серединами консолей нижнего крыла. Данная схема даёт наименьшее индуктивное сопротивление, так как практически не образуются концевые вихревые потоки. Замкнутое крыло обеспечивает большую подъёмную силу, и аппараты с таким крылом способны летать на околозвуковой скорости без использования закрылок.
Опытный прототип летал с ТРД WP-7 (копия советского Р-11Ф-300) от истребителя J-7 (копия МиГ-21). На первые серийные аппараты устанавливались ТРДД WS-13 (копия РД-93), которые также используются на лёгком китайско-пакистанском истребителе JF-17 Thunder. Есть информация, что «Парящие драконы», выпускаемые сейчас, получили новый лёгкий и экономичный ТРДД, оптимизированный для полётов на большой высоте, но какой это двигатель, конкретно не известно.
БПЛА с взлётной массой 7500 кг имеет размах крыла 25 м и длину 14,3 м. Максимальная высота полёта – более 18 000 м. Скорость на большой высоте – 750 км/ч. Полезная нагрузка весом 650 кг может включать в себя: оптоэлектронные разведывательно-обзорные системы, радиолокатор для просмотра морской поверхности, аппаратуру радиотехнической разведки.
Полёт происходит в автоматическом режиме с использованием китайской спутниковой навигационной системы «Бэйдоу». Управление действиями беспилотника и передача полученной разведывательной информации осуществляется по спутниковым каналам связи или по высокочастотному широкополосному каналу сразу на наземный или корабельный пункт. В последнем случае для ретрансляции радиосигнала могут использоваться другие беспилотные аппараты.
Военные эксперты сходятся во мнении, что «Парящий дракон» в мирное время в основном предназначен для контроля поверхности океана, а в случае вооружённого конфликта он должен обеспечить своевременное обнаружение и определение координат кораблей противника для нанесения по ним ударов противокорабельными ракетами.
В зарубежной прессе китайский WZ-7 Soaring Dragon часто сравнивают с американским тяжелым БПЛА RQ-4 Global Hawk и его морской модификацией MQ-4C Triton, но стоит отметить, что это беспилотники разного класса. Китайский аппарат имеет радиус действия до 3500 км, в то время как «Глобал Хок» может оперировать на удалении до 4400 км, а «Тритон», используемый ВМС США – до 7500 км. При этом дальние американские беспилотные разведчики существенно тяжелей и оснащены более широким набором разведывательных средств.
В то же время специалисты сходятся во мнении, что БПЛА WZ-7 потенциально является достаточно эффективным средством патрулирования морской поверхности. Этот беспилотник также может использоваться в роли высотного фоторазведчика при полётах над сушей.
Принятие на вооружение WZ-7 Soaring Dragon произошло в июне 2018 года. Согласно китайским источникам, для эксплуатации дальних БПЛА «Парящий дракон» подготовлено 11 авиабаз, главным образом на восточном побережье КНР. В настоящее время эксплуатируется более 20 дронов этого типа.
Китайские тяжелые беспилотные аппараты с «замкнутым крылом» также замечены на авиабазе Лингшуй, расположенной на острове Хайнань, и на острове Вуди в Южно-Китайском море.
В конце июня 2019 года тайванские СМИ сообщили, что БПЛА WZ-7 Soaring Dragon использовался для слежения за американским ракетным крейсером USS Antietam (CG-54) типа «Тикондерога», прошедшим через Тайваньский пролив.
Тяжелый разведывательный БПЛА Divine Eagle
Уникальным во многих отношениях является тяжелый разведывательный реактивный беспилотник Divine Eagle. О нём впервые стало известно в 2015 году, после начала лётных испытаний на заводском аэродроме Шеньянской авиационной корпорации Shenyang Aircraft Corporation (SYAC).
БПЛА Divine Eagle имеет тандемный корпус с одним турбореактивным двигателем посередине и двумя килями. Согласно экспертным оценкам, «Божественный орёл» оснащён ТРДД с тягой от 3,5 до 5 т, чего достаточно для подъёма летательного аппарата с взлётной массой 12-18 т.
Достоверной информации о точных размерах и лётных данных тяжелого двухкилевого БПЛА нет. Но, судя по спутниковым снимкам, длина его фюзеляжа может составлять от 15 до 18 м, а размах крыльев достигать 45 м.
С учётом размеров и компоновки Divine Eagle, практическая дальность его полёта будет не меньше, чем у американского тяжелого разведывательного БПЛА MQ-4C Triton. Рабочая высота патрулирования может достигать 20 км, а крейсерская скорость находится в диапазоне 750-800 км/ч.
Китайские источники говорят, что на внешних поверхностях «Божественного орла» размещено несколько антенн АФАР. Передача радиолокационной информации осуществляется в реальном режиме времени по радиорелейным и спутниковым каналам связи. Принято считать, что основным назначением самого крупного китайского беспилотного аппарата является слежение за американскими авианосными ударными группами, но есть вероятность, что Divine Eagle также может использоваться для раннего обнаружения воздушных целей и стартов ракет.
Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА WZ-7 Soaring Dragon и Divine Eagle рядом с наземными станциями управления и спутниковыми системами связи на заводском аэродроме Аншунь
По неподтверждённой информации, войсковые испытания БПЛА Divine Eagle начались в 2017 году, и сейчас несколько аппаратов этого типа находятся в опытной эксплуатации.
Возможности и перспективы развития средних и тяжелых БПЛА ВМС НОАК
В настоящее время китайская морская авиация располагает не менее чем семью десятками средних и тяжелых патрульных, разведывательных и многоцелевых беспилотников. Эти аппараты в мирное время способны в значительной степени компенсировать нехватку базовых патрульных и разведывательных самолётов, и отчасти выполнять задачи ДРЛО.
Опробовав несколько типов беспилотных аппаратов, судя по наполняемости авиабаз, китайские адмиралы остановили свой выбор на двух моделях. В качестве основного многоцелевого морского дрона среднего класса для действий в прибрежных районах выбран BZK-005 Giant Eagle, а основным дальним разведывательным аппаратом должен стать турбореактивный WZ-7 Soaring Dragon. Остальные дроны имеются в значительно меньших количествах и эксплуатируются ограниченно. С учётом того, что беспилотная отрасль в КНР развивается очень бурными темпами, следует ожидать совершенствования уже принятых на вооружение моделей БПЛА и появления новых.
Однако в военное время, в случае столкновения НОАК с технологически сильным противником выживаемость весьма крупных и медлительных БПЛА, полёт которых проходит на большой высоте, весьма сомнительна, так как они не способны уклоняться от атак истребителей и эффективно противодействовать современным дальнобойным противовоздушным системам. Кроме того, для обеспечения устойчивой связи на значительном удалении от своего побережья или кораблей требуется использование надводных и воздушных ретрансляторов или спутниковых каналов связи, что может быть невозможно при глобальном конфликте с США. В любом случае, самые совершенные существующие беспилотные аппараты пока не способны в полной мере заменить пилотируемые дальние самолёты патрульно-противолодочной и разведывательной авиации, способные действовать над просторами Мирового океана.
Продолжение следует...
- Линник Сергей
- Вертолёты морской авиации Китая
Авиация ВМС НОАК: базовые патрульные и разведывательные самолёты
Информация