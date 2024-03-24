Антонов: США не предупреждали российское посольство о готовящихся террористических атаках
Российское посольство в США не получало от американских властей предупреждений или уведомлений о готовящихся терактах в Москве. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Соединенные Штаты получили информацию о подготовке некими "экстремистами" террористических актов в Москве, распространив соответствующие сообщения. Однако заявления Вашингтона о том, что они предупреждали российскую дипмиссию о готовящихся атаках мест большого скопления людей, являются ложью. Никаких контактов не было, российское посольство самостоятельно отслеживало информацию.
- приводит РИА Новости слова Антонова.
Между тем, число жертв террористической атаки на "Крокус сити холл" возросло, по данным СК РФ погибли 133 человека. При этом отмечается, что число жертв не окончательное.
Напомним, что в пятницу вечером, 22 марта, в концертный зал "Крокус сити холл" ворвались четверо неизвестных с оружием в руках, которые начали расстреливать находившихся там людей и бросать зажигательные шашки. После теракта они попытались скрыться на машине, уходя в сторону Украины, но были задержаны в Брянской области. Всего силовики задержали 11 человек, включая четырех "стрелков".
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