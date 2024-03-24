Антонов: США не предупреждали российское посольство о готовящихся террористических атаках

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Антонов: США не предупреждали российское посольство о готовящихся террористических атаках

Российское посольство в США не получало от американских властей предупреждений или уведомлений о готовящихся терактах в Москве. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Соединенные Штаты получили информацию о подготовке некими "экстремистами" террористических актов в Москве, распространив соответствующие сообщения. Однако заявления Вашингтона о том, что они предупреждали российскую дипмиссию о готовящихся атаках мест большого скопления людей, являются ложью. Никаких контактов не было, российское посольство самостоятельно отслеживало информацию.



Заранее каких-то уведомлений, сообщений мы не получали... мы обратили на это внимание, но... у меня контактов никаких ни с Белым домом, ни с госдепом по данному вопросу не было

- приводит РИА Новости слова Антонова.

Между тем, число жертв террористической атаки на "Крокус сити холл" возросло, по данным СК РФ погибли 133 человека. При этом отмечается, что число жертв не окончательное.

Напомним, что в пятницу вечером, 22 марта, в концертный зал "Крокус сити холл" ворвались четверо неизвестных с оружием в руках, которые начали расстреливать находившихся там людей и бросать зажигательные шашки. После теракта они попытались скрыться на машине, уходя в сторону Украины, но были задержаны в Брянской области. Всего силовики задержали 11 человек, включая четырех "стрелков".
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    19 комментариев
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    1. Добрый Ранг пользователя
      Добрый
      -2
      Сегодня, 06:13
      Российское посольство в США не получало от американских властей предупреждений или уведомлений о готовящихся терактах в Москве.
      Еще бы, США сами и спланировали этот теракт.
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 06:53
        справедливости ради стоит отметить что они все таки предупреждали ( пару недель назад на мэйл.ру прочел новость). другое дело что предупредить что возможна угроза терактов и дать точные данные это не одно и то же.
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 07:09
          Цитата: LuckyBlog
          они все таки предупреждали

          Кого? Своих граждан просили не посещать концерты и всякие гуляния. А про посольство РФ и слова не было.
          1. ASAD Ранг пользователя
            ASAD
            -1
            Сегодня, 07:14
            А обратить на это сообщение нашим силовым ведомствам было некогда? Вот если посольство предупредили ,то тогда другое дело.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 06:13
      — Сегодня траур.Скорбим о погибших,выжившим желаем выздоровления ...
    3. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 06:18
      Заранее каких-то уведомлений, сообщений мы не получали... мы обратили на это внимание,
      hi может все таки: мы обратили бы на это внимание request
      1. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 06:30
        Цитата: Mavrikiy
        Заранее каких-то уведомлений, сообщений мы не получали... мы обратили на это внимание,
        hi может все таки: мы обратили бы на это внимание request

        Может стоит обратить внимание на то, что США нам есть и будет врагом.
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -2
      Сегодня, 06:28
      Антонов: США не предупреждали российское посольство о готовящихся террористических атаках

      США делают всё возможное, чтобы нашу власть обвинить в бездействии...
    5. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      +1
      Сегодня, 06:31
      А как они(четверо неизвестных)в России оказались ?
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 06:55
        оказались они тут как и все, поездом или реже самолетом.
        тут вопрос почему не предотвратили. ибо в интервью уже проскальзывало что их нанимали и инструктировали по телеграму, а наши судя по тому что выловили ну очень много мелких саботажников с которыми вели связь по телеге, уже научились ловить тех кто в телеге трещит. тогда тут почему не выловили?
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 07:12
          Цитата: LuckyBlog
          тогда тут почему не выловили?

          Потому, что их много. Да и специалистов по разным языкам бывшего СССР не достаточно, чтобы сидеть и сутками мониторить.
    6. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 06:35
      Янки, как всегда, говорят то, что может выставить их в выгодном свете. И им не важно, правда это, или ложь. Главное - показать, что они ну просто замечательные: смотрите, мы Россию предупреждали!..
      Врут, и не краснеют.
    7. tatra Ранг пользователя
      tatra
      +1
      Сегодня, 06:38
      А что американские враги СССР должны были сообщить ? Точное место и время теракта ? Они и так сообщили ,что будет теракт при большом скоплении людей ,и что это будет ИГИЛ . НО им кое-кто демонстративно и публично ответил , что это шантаж с целью посеять панику .

      И ИГИЛ уже взяли на себя ответственность за теракт , их видео появилось ,на котором террористы кричат Аллах Акбар ,про "неверных ".
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 06:46
        Они и так сообщили ,что будет теракт при большом скоплении людей ,и что это будет ИГИЛ

        Кому сообщили Татра, вам? Жителям 404 ой?
        1. tatra Ранг пользователя
          tatra
          +1
          Сегодня, 06:51
          Что за глупый вопрос ? Путин: заявления Запада о возможности терактов в РФ являются шантажом 19-03-2024
        2. ASAD Ранг пользователя
          ASAD
          -1
          Сегодня, 07:21
          Может хватит сову натягивать? Предупреждение для граждан США о возможности терактах были? Что на это ответил президент и представитель МИД Захарова? Понятно США враги, но у нас есть специально обученные люди чтобы проверять ВСЮ информацию.
      2. Военком77 Ранг пользователя
        Военком77
        0
        Сегодня, 06:58
        И если раньше тому же ИГ надо было придумывать хитрые схемы, чтобы попасть на территорию той же России, плюс где-то достать оружие, плюс подготовку, плюс квартиры, явки и другая террористическая инфраструктура, то теперь Россия максимально упростилa таким "деятелям" всю эту цепочку. Будучи террористом ИГ (жителем рандомного Богом забытого села, не числившимся ни в каких базах) где-то в Таджикистане, теперь вы просто вместе с братвой eдете записываться в армию РФ для войны в Украине. Вас с минимальными проверками берут, организуют вам полет в РФ, базовую боевую подготовку и все остальные организационные и логистические тонкости и издержки.
      3. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 07:19
        кричат Аллах Акбар ,про "неверных ".
        Возвеличивание Аллаха это про "неверных"? Ну и вишенка на торте от tatra
        ИГИЛ уже взяли на себя ответственность за теракт
        Да ИГИЛ готов взять на себя и прорыв канализации лишь бы про него не забыли.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:41
      Заранее каких-то уведомлений, сообщений мы не получали...
      Американцы в очередной раз через Кирби (Кёрби) соврали для западной аудитории,так это не в первый и не в последний раз. И вертелся он, как "уж на сковородке" отвечая на вопросы американских журналистов. Огромное желание выгородить украину тоже о многом говорит.

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