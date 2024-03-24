Российская ПВО отразила массированную ракетную атаку на Севастополь

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Российская ПВО отразила массированную ракетную атаку на Севастополь

Украинский режим снова атаковал Крым, в субботу вечером массированная ракетная атака была совершена на Севастополь. Как сообщают власти города, имеются жертвы и пострадавшие.

Накануне вечером киевская хунта атаковала Севастополь с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow. Российская ПВО сбила больше десяти ракет, но какая-то часть все же прорвалась. Кроме того, на город падали осколки от уже сбитых ракет. В итоге погиб один человек, ранения получили еще четверо севастопольцев. Одна из украинских ракет попала в офисное здание на улице Руднева, степень разрушения устанавливается.



Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким

- написал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Одновременно была атакована и Белгородская область, киевский режим обстрелял Белгород из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минобороны, противовоздушная оборона перехватила 19 реактивных снарядов. В результате атаки пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили.

Ситуация с обстрелами Белгорода будет повторяться ежедневно, Зеленский намерен сделать "серую зону" в приграничных районах. Поэтому необходимо или делать санитарную зону, или уничтожать киевский режим.
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    16 комментариев
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    1. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 06:44
      Пора устроить санитарную зону от наших границ и до Польши. Скажем, парой тактических... Либо взять пример с американцев, и провести ковровые бомбардировки. Всей территории, подконтрольной киевской хунте.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 06:57
        Это все в громких заявлениях с трибун(про санитарную зону).Я так понимаю,это новый тренд,типа "денацификации и демилитаризации".Так и не выполненных
        1. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          +1
          Сегодня, 07:12
          Плохо что войной руководят политики!Поставили бы во главе армии того же Суровикина,оразвязали бы ему руки в плане принятия ЛЮБЫХ решений,и возможно что отодвинули бы фронт в одном месте километров на пару десятков минимум!
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            -1
            Сегодня, 07:17
            Так войной всегда руководят политики.Иосиф Виссарионович,к примкюеру.Про нынешних?Увы.Суровикин?А что может сделать смелый ,умный,ответственный командующий без подчиненных?Что бы организовать эту пресловутую зону необходимо как минимум с десяток подготовленных армий.К уже имеющимся силам
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          -1
          Сегодня, 07:23
          Во-первых, там было минимум три прилета, есть видео у того же Шария можно посмотреть. Во-вторых, демилитаризованная зона должна быть по границе с Германией как минимум!
      2. Дво Ранг пользователя
        Дво
        -1
        Сегодня, 07:15
        Для бомбардировки надо уничтожить ПВО ВСУ ,а это не сделано. Да и бомбардировщиков для коврового бомбометания у нас нет.
    2. Военком77 Ранг пользователя
      Военком77
      +5
      Сегодня, 06:45
      Вопрос:
      "Ситуация с обстрелами Белгорода будет повторяться ежедневно, Зеленский намерен сделать "серую зону" в приграничных районах. Поэтому необходимо или делать санитарную зону, или уничтожать киевский режим. "

      Отвeт:
      Если уничтожить киевский режим, то и санитарную зону делать не надо.

      Теперь правильный вопрос - а почему после двух лет спецоперации/войны киевский режим не уничтожен, а бомбит английскими ракетами Севастополь и Белгород да еще с человеческими жертвами?

      1. ААК Ранг пользователя
        ААК
        0
        Сегодня, 06:50
        Абсолютно правильно, нет режима - "...нет проблемы!" Хороший бандера - это 200-й бандера!
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 06:54
      Ракетная атака не планируется за пару часов,начинаем с погоды.Теракт в Москве,атака на Севастополь это звенья одной цепи.У запада один вариант остался- сами догадайтесь какой.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -4
        Сегодня, 07:01
        У запада один вариант остался- сами догадайтесь какой.

        Вы на что намекаете? Войну объявить что ли...? Или терроризмом заниматься?
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 07:01
        Ну,я думаю,что этот вариант один-ракетная атака.На Москву и Питер.Все красные линии стерты ластиком
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:56
      необходимо или делать санитарную зону, или уничтожать киевский режим
      Второе предпочтительней, т.к. "санитарная зона" (по автору) в процессе уничтожения бандеровской верхушки и ВСУ будет сама устанавливаться.
      киевская хунта атаковала Севастополь с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow
      Пока есть ракеты и их носители понятно, что киев продолжит это делать.
    5. Комментарий был удален.
    6. Eug Ранг пользователя
      Eug
      +2
      Сегодня, 07:00
      Потому что Кремль оказался не готов к ВОЙНЕ с режимом. Думали максимум сменить режим или скорее сменить политику существующего - не более.... и до сих пор на это надеются - ничем иным некоторые события сложно объяснить...
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 07:00
      Это тема для обсуждения?
      Это констатация факта, идёт ВОЙНА! Она закончится только тогда, когда враг будет разгромлен!
      Надо приложить к этому все имеющие силы, причём ВСЕМ! Только все вместе сможем победить этого врага и показать всем остальным, зубы саалящим, что так и будет с любым, кто вовремя не остановится!!!
      1. К_4 Ранг пользователя
        К_4
        +1
        Сегодня, 07:11
        Да мы как бы и не против. Вот только вы это тем кто в верхах скажите, а то у них только бабло на уме, да боязнь неугодить западным партнерам + явная охота договорняка. Создается такое впечатление, что наши властьпридержащие и так бы все прекратили и даже Крым отдали, но боятся что народ не поймет и взбрыкнет реально.
    8. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:21
      необходимо или делать санитарную зону, или уничтожать киевский режим.

      Никаких ИЛИ. Только уничтожение режима, и желательно поскорее. hi
      Пы.Сы Киевскую обл тоже сегодня "посетили". Была тревога, потом Особая опасность, часа 3 продолжалась. Но результатов пока нет в СМИ.

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