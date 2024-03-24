Российская ПВО отразила массированную ракетную атаку на Севастополь

Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким

Украинский режим снова атаковал Крым, в субботу вечером массированная ракетная атака была совершена на Севастополь. Как сообщают власти города, имеются жертвы и пострадавшие.Накануне вечером киевская хунта атаковала Севастополь с помощью британских крылатых ракет Storm Shadow. Российская ПВО сбила больше десяти ракет, но какая-то часть все же прорвалась. Кроме того, на город падали осколки от уже сбитых ракет. В итоге погиб один человек, ранения получили еще четверо севастопольцев. Одна из украинских ракет попала в офисное здание на улице Руднева, степень разрушения устанавливается.- написал в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.Одновременно была атакована и Белгородская область, киевский режим обстрелял Белгород из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минобороны, противовоздушная оборона перехватила 19 реактивных снарядов. В результате атаки пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили.Ситуация с обстрелами Белгорода будет повторяться ежедневно, Зеленский намерен сделать "серую зону" в приграничных районах. Поэтому необходимо или делать санитарную зону, или уничтожать киевский режим.