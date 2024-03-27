Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Китайский узел



Чан Кайши.

В тисках экономического кризиса

Источники питания – пишет историк А. Н. Мещеряков – диверсифицировались, зависимость от капризного домашнего риса уменьшилась… развитие железнодорожного и международного морского транспорта создавало возможности для быстрой доставки продовольствия из других стран (импорт риса осуществлялся из Китая, Кореи, Тайваня). Несмотря на сравнительно низкий уровень жизни японцев, проблема голода (в XVIII – начале XIX в. в Японии наблюдалось существенное похолодание, что приводило к частым неурожаям) больше не оказывала непосредственного существенного влияния на демографическую ситуацию.

Здравый смысл в тени милитаризма

Москва в поисках компромисса



Если не ошибаюсь, на фотографии супруга Чан Кайши Сун Мэйлин, с солдатами Гоминьдановской армии.

На рубеже 1920–1930-х советская дипломатия на дальневосточном направлении была ориентирована на поддержание добрососедских отношений и с Японией, и с Китаем.

В январе 1932 года советский полпред в Токио А. А. Трояновский посетил премьер-министра Японии Ц. Инукаи… и заявил, что в случае заключения договора о ненападении Советский Союз готов даже будет признать марионеточное государство Маньчжоу-Го (де-факто произойдет в 1935 – Прим. авт.), то есть фактически согласился с японской агрессией против Китая.



Японская армия.

Небо над Тайванем становится ближе

Использованная литература: