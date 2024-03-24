Новая ракетная атака на Украину: Взрывы прогремели во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях

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Новая ракетная атака на Украину: Взрывы прогремели во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях

ВС России провели новую массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры в тыловых районах Украины. По предварительной информации, под удар попали западные украинские регионы и Киев. Об этом сообщают украинские ресурсы.

О взлете российских стратегов украинские паблики начали сообщать сразу же после того, как была отражена атака на Севастополь. По имеющимся данным, в воздух поднялось до 14 самолетов Ту-95МС, атака осуществлялась с двух направлений, одновременно с ракетами в небе Украины появились и дроны-камикадзе "Герань-2".



По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 05:30 утра две группы ракет вошли в воздушное пространство Украины с северной стороны, взяв курс на Киев. Часть из них атаковала украинскую столицу, другая ушла в сторону Винницкой области. Украинские ресурсы сообщают о взрывах в Киеве и в Хмельницкой области. Мэр Киева Кличко заявил, что в Деснянском районе возникло возгорание от попадания "обломков" ракеты. Что именно было поражено не уточняется.

Ушедшие в сторону Хмельницкой области ракеты сменили курс и ушли в сторону западных регионов, одновременно со стороны Черниговской области на Киев прилетела еще группа ракет, снова разделившись. Часть ушла в сторону Житомирской области. Также ракеты были замечены в Ровенской и Тернопольской областях, о взрывах информации нет. Зато сообщается о попаданиях по Львову, в городе и области слышны взрывы. Что именно было атаковано пока не сообщается.

Как отмечают наши ресурсы, перед ракетной атакой на Украину зашли дроны-камикадзе "Герань-2", которые вскрывали ПВО противника, сама ракетная атака началась в районе 5 часов утра. Основной удар был направлен на Львовскую область, там прогремело до 10 взрывов. Мэр Львова Садовый заявил, что область атаковали 20 ракет и 7 дронов, целями стали объекты энергетики.
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    30 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 07:27
      Были прилеты по Киеву, ждем подробности...
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +14
        Сегодня, 07:49
        Владимир Владимирович,вся страна давно уже ждёт когда вы дадите приказ по нанесению удара по Банковой,по дворцу зели,по зданиям мо ук-роины,генштаба,рады,гура-нам всей страной скинуться на ракеты для этих целей?Где жёсткие ответы?Почему вы так упорно игнорируете требования всей России по ликвидации всей верхушки ук-роины?
        1. Роман Ефремов Ранг пользователя
          Роман Ефремов
          0
          Сегодня, 08:43
          Ракеты есть, нужно скинуться на другого Владимира Владимировича. Но - снова выбрали этого, теперь только ждать, когда ОН решится. Возможно, этот теракт в Крокусе станет последней чертой?
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 08:40
        Ну, вот и первые данные пошли. Сообщают о массированном ударе по Львовской области, самом мощном за все время СВО.
        Оказывается только по городу Стрый в Львовской области было нанесено более 20 ракетных ударов. Горит сильно, видно за километры. Украинские каналы пишут, что там строили инфраструктуру под Ф-16. Отметим также, что накануне очень активно разгружали американские транспортные самолеты в польском Жешуве...

        По данным прилёты были:
        1. по складам и ангарам ГСМ.
        2. По аэродрому и ПВО, которое стоит чуток за городом, охраняет важную перевалочную базу или некие «цеха» по производству «чего-то».
        3. По энергетической/газовой инфраструктуре
        4. Возле аэродрома был некий центр по подготовке. Последний месяц очень много кого-то привозили, увозили (возможно там центр обучения/полигон).

        Местные сообщают, что очень много скорых по городу.
        Похоже прилетело (https://t.me/yurasumy/13946) на этот раз "западному экспедиционному корпусу". Неужели и "конкистадорам Макрона" тоже?

        Местные паблики пишут о 21 взрыве... Местные власти, как воды в рот набрали. Ничего не комментируют (позавчера комментарий был, когда ударили по энергетической инфраструктуре). Сейчас гробовая тишина. Значит, куда надо попали...

        По нашим данным именно в Стрые была одна из главных перевалочных баз, через которую НАТОвцы поставляли на Украину оружие, снаряжение и ... своих солдат.
        Коллеги, (https://t.me/legitimniy/17521) там готовили один из аэродромов под F-16, вот почему удар был настолько массовым. Наши источники сообщали, что были определены места дислокации для западных истребителей, а значит минус один аэродром. (https://t.me/rezident_ua/21112)
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +11
      Сегодня, 07:29
      целями стали объекты энергетики.

      Вот это радует... good обратно их... из дерьма вышли, в дерьмо и вернуть...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +13
        Сегодня, 07:44
        Ничего на свете лучше нету
        Чем послать х.охлам с утра ракету
      2. ugos Ранг пользователя
        ugos
        -2
        Сегодня, 08:31
        Всё это уже было, восстанавливается максимум в течении неделе, даже в Харькове где было много прилётов в последней раз, свет есть у 90% жителей. Днепровскую ГЭС просто отключили, без всякого ущерба. Что бы достичь результатов нужно бомбить эти объекты в течении месяца, планомерно повторяя одни и те же. Но для этого нужна политическая воля руководства и военные возможности, ни того ни другого наверное нет.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +15
      Сегодня, 07:29
      ВС России провели новую массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры в тыловых районах Украины.
      Только вдалбливание в землю и лишение возможности, что-то производить и перевозить поможет и нашим бойцам на ЛБС, и гражданскому населению в приграничье и в глубине российской территории.
      1. Lako Ранг пользователя
        Lako
        +1
        Сегодня, 08:56
        А знаете сколько денег сейчас стоит энергетическое оборудование, трансформаторы, насосные станции. Я уже не говорю о генераторах машзалов на ТЭЦ и ГЭС. Чем больше они будут тратить на их восстановление, тем меньше останется на оружие. Бюджет ЕС тоже не резиновый. Но долбить нужно регулярно. Только восстановили и вот, опять.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +8
      Сегодня, 07:29
      «Примерно в 05:30 утра две группы ракет вошли в воздушное пространство Украины» —

      — "Доброго ранку, свідомі!"... ...
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 07:31
      целями стали объекты энергетики.
      . Продолжение общего плана по разрушению энергосистемы... в общем, понятно.
      Наверняка это не все...
    6. avianic Ранг пользователя
      avianic
      +6
      Сегодня, 07:36
      Западнее, западнее бейте товарищи!
      1. Lako Ранг пользователя
        Lako
        +1
        Сегодня, 09:00
        Да не западнее нужно. А Киев. Погасить энергетику крупного города проще, а восстановить дороже. А в каком-нибудь Стрые, ну вынесешь подстанцию, за пару дней восстановят.
    7. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 07:36
      По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 05:30 утра две группы ракет вошли в воздушное пространство Украины с северной стороны, взяв курс на Киев.
      Пока все нацики не уничтожены, это должно быть для укрорейха нормой.
      Чтобы вставали с ракетами, и спать ложились с ними же. А следующее утро покажет кто остался.
    8. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +7
      Сегодня, 07:39
      Украина с майданов,плавно перемещается,в подвалы. Там пусть и сидят,безвылазно.
      1. sub307 Ранг пользователя
        sub307
        +3
        Сегодня, 07:45
        Цитата: Андрей Николаевич
        Украина с майданов,плавно перемещается,в подвалы

        Ну так , для "подвалов" "инструмент" тоже имеется... winked
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 07:50
        Цитата: Андрей Николаевич
        Украина с майданов,плавно перемещается,в подвалы. Там пусть и сидят,безвылазно.

        Вообще символично - те, кто действительно прыгал по майданам при первой же атаке, действительно бегут в укрытия. Те, кто молчал и не поддерживал - сидят дома. Как говорится "Как Бог даст", привыкли. Зато по ТВ усиленно крутят Фантомаса. "Намекают".
        1. Илия Ранг пользователя
          Илия
          +3
          Сегодня, 07:56
          Егоза
          (Елена)
          0
          Сегодня, 07:50
          Новый
          Вообще символично - те, кто действительно прыгал по майданам при первой же атаке, действительно бегут в укрытия. Те, кто молчал и не поддерживал - сидят дома. Как говорится "Как Бог даст", привыкли. Зато по ТВ усиленно крутят Фантомаса. "Намекают".
          Значит ещё есть эл.энергия. Значит надо добивать, чтобы только при свечах.
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +6
      Сегодня, 07:53
      ТВ в Скакляндии функционирует, дата-центры тоже. Аэропорты принимают самолёты, а по жел.дороге беспрепятственно провозятся грузы. Так же беспрепятственно идут грузы и через границы, в том числе и с оружием. Идет третий год СВО...
      1. ЗемлеПроходец Ранг пользователя
        ЗемлеПроходец
        0
        Сегодня, 09:32
        можно добавить, что и газовая труба также работает и качает газ (ну до декабря точно, когда там контракт заканчивается)
    10. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      -1
      Сегодня, 07:58
      Наши воины работают планомерно и радует, что продуктивно. По поводу предпочтений диванных экспертов не стоит расстраиваться, ТК у них нет достоверной информации о результатах такой работы, а сердце покоя не даёт, все на эмоциях и в отчёты МО РФ они категорически не верят, а военные в ответ любезно не уточняют детали. Меня-же радует география при нынешнем постоянстве. Львов!
    11. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 08:14
      По Банковой и по Конче Заспе было-бы неплохо шарахнуть.
    12. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 08:14
      По Банковой и по Конче Заспе было-бы неплохо шарахнуть.
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        +1
        Сегодня, 08:22
        Ещё в ночь после теракта с куЙЫва и кончей всяких, стали тикать чинуши и прочая мразь...
    13. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:17
      Надо ломать западный план " принуждению нас к переговорам на западных условиях" ,удары и только удары на всю глубину полигона под названием Украина. good
    14. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      -2
      Сегодня, 08:20
      Путин неэффективно расходует народные средства! Ракеты , направляемые на зу, должны быть снаряжены СПЕЦ-БЧ! И тогда произойдёт реальная изоляция поля боя.
    15. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      -2
      Сегодня, 08:22
      Lviv attack is a good positive sign. Constant bombing on (a) power grids and (b) fibre optic cables will dilute the strength of the enemy. Constant 'cyber attacks' on Ukranian (c) banking systems and (d) nuclear power plants will also add strength to the Russian side.
    16. Lester7777 Ранг пользователя
      Lester7777
      +1
      Сегодня, 08:26
      "Мало-мало-мало-мало-мало огня
      Я хочу еще немного больше"
    17. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +2
      Сегодня, 08:26
      Энергетическую структуру нужно вырубать,..Не будет электричества нибудет ничего!
    18. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      +1
      Сегодня, 08:29
      Alert...Alert
      US sponsored anti-Russian 'infowarfare' has increased 20x in international digital media pages.
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      Especially at the 'comment section' of western media outlets like NBC, CNBC, DW, France 24 etc

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