Новая ракетная атака на Украину: Взрывы прогремели во Львовской, Хмельницкой и Волынской областях
ВС России провели новую массированную ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры в тыловых районах Украины. По предварительной информации, под удар попали западные украинские регионы и Киев. Об этом сообщают украинские ресурсы.
О взлете российских стратегов украинские паблики начали сообщать сразу же после того, как была отражена атака на Севастополь. По имеющимся данным, в воздух поднялось до 14 самолетов Ту-95МС, атака осуществлялась с двух направлений, одновременно с ракетами в небе Украины появились и дроны-камикадзе "Герань-2".
По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 05:30 утра две группы ракет вошли в воздушное пространство Украины с северной стороны, взяв курс на Киев. Часть из них атаковала украинскую столицу, другая ушла в сторону Винницкой области. Украинские ресурсы сообщают о взрывах в Киеве и в Хмельницкой области. Мэр Киева Кличко заявил, что в Деснянском районе возникло возгорание от попадания "обломков" ракеты. Что именно было поражено не уточняется.
Ушедшие в сторону Хмельницкой области ракеты сменили курс и ушли в сторону западных регионов, одновременно со стороны Черниговской области на Киев прилетела еще группа ракет, снова разделившись. Часть ушла в сторону Житомирской области. Также ракеты были замечены в Ровенской и Тернопольской областях, о взрывах информации нет. Зато сообщается о попаданиях по Львову, в городе и области слышны взрывы. Что именно было атаковано пока не сообщается.
Как отмечают наши ресурсы, перед ракетной атакой на Украину зашли дроны-камикадзе "Герань-2", которые вскрывали ПВО противника, сама ракетная атака началась в районе 5 часов утра. Основной удар был направлен на Львовскую область, там прогремело до 10 взрывов. Мэр Львова Садовый заявил, что область атаковали 20 ракет и 7 дронов, целями стали объекты энергетики.
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