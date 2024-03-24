Украинские ресурсы сообщают о большом количестве ракетных ударов по городу Стрый Львовской области
Основной целью утренней ракетной атаки была Львовская область, именно по ней отработало более 20 ракет. Предварительно, поражен некий центр по подготовке, где могли находиться иностранные наемники. Об этом пишут украинские ресурсы.
До данным украинских медиа, более 20 ракетных ударов было нанесено по городу Стрый Львовской области. Сообщается о поражении складов и ангаров ГСМ, аэродрома, цехов по производству военной продукции, объектов энергетической инфраструктуры и центра по подготовке, в котором проходили обучение прибывающие на Украину иностранные наемники. Прилет был очень хорошим, местные паблики говорят о большом количестве машин скорой помощи, двигающихся к аэродрому, возле которого и располагался этот центр.
- пишет ТГ-канал "Легитимный".
Подтверждает удары по области и мэр Львова Садовый. По его словам, сам город атакован не был, а вот в районе Стрыя прозвучало очень много взрывов. Предварительно, в атаке участвовало 20 ракет и 7 дронов-камикадзе.
Как отмечают украинские ресурсы, ПВО Украины окончательно "сдулось", практически все ракеты попали в цель. Более-менее противовоздушная оборона работала только над Киевом, туда стянули все остатки зенитных комплексов. По остальной территории только пулеметно-пушечные комплексы.
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