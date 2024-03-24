Украинские ресурсы сообщают о большом количестве ракетных ударов по городу Стрый Львовской области

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Украинские ресурсы сообщают о большом количестве ракетных ударов по городу Стрый Львовской области

Основной целью утренней ракетной атаки была Львовская область, именно по ней отработало более 20 ракет. Предварительно, поражен некий центр по подготовке, где могли находиться иностранные наемники. Об этом пишут украинские ресурсы.

До данным украинских медиа, более 20 ракетных ударов было нанесено по городу Стрый Львовской области. Сообщается о поражении складов и ангаров ГСМ, аэродрома, цехов по производству военной продукции, объектов энергетической инфраструктуры и центра по подготовке, в котором проходили обучение прибывающие на Украину иностранные наемники. Прилет был очень хорошим, местные паблики говорят о большом количестве машин скорой помощи, двигающихся к аэродрому, возле которого и располагался этот центр.



Оказывается только по городу Стрый в Львовской области было нанесено более 20 ракетных ударов. Горит сильно, видно за километры

- пишет ТГ-канал "Легитимный".

Подтверждает удары по области и мэр Львова Садовый. По его словам, сам город атакован не был, а вот в районе Стрыя прозвучало очень много взрывов. Предварительно, в атаке участвовало 20 ракет и 7 дронов-камикадзе.

Как отмечают украинские ресурсы, ПВО Украины окончательно "сдулось", практически все ракеты попали в цель. Более-менее противовоздушная оборона работала только над Киевом, туда стянули все остатки зенитных комплексов. По остальной территории только пулеметно-пушечные комплексы.

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    23 комментария
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    1. Ганзалес Ранг пользователя
      Ганзалес
      +9
      Сегодня, 08:29
      Западную окраину вообще каждый день долбать нужно по всем объектам Имеем полное право !
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 08:34
        Прилет был очень хорошим, местные паблики говорят о большом количестве машин скорой помощи, двигающихся к аэродрому, возле которого и располагался этот центр.

        Побольше хороших прилётов!!! Пусть знают возмездие ждет их... За Белгород, за Севастополь - не спят по ночам пусть хохлопы!!! am
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 08:44
          Там до сих пор горит! Причем цвет огня светлый, нестандартный...
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 08:30
      Больше прилётов - больших и маленьких....
      1. Ганзалес Ранг пользователя
        Ганзалес
        +5
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Чёрный
        Больше прилётов - больших и маленьких....

        Электроснабжение выбивать нужно и не просто подстанции..Днепргэс еще раз долбануть надо
        Без электричества все встанет
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +8
          Сегодня, 08:47
          Цитата: Ганзалес
          Без электричества все встанет

          Да и зачем им это электричество? Укрорейховские паблики пишут, что в Стрые этой ночью было светло, как днём. ВКС РФ вполне могут обеспечить регулярное освещение - сплошная экономия для местных укробандеровцев. yes
    3. Kollega Ранг пользователя
      Kollega
      +4
      Сегодня, 08:35
      Кроме всего прочего, Стрый - это узловая ж/д станция с выходом на закарпатье и далее на запад.
      1. Lptsk Ранг пользователя
        Lptsk
        +4
        Сегодня, 08:51
        Это аэродром 1 класса, при СССР стояли дальники. Очень серьезные подземные сооружения. Было хранение сбч.
        1. Sofievka Ранг пользователя
          Sofievka
          0
          Сегодня, 09:38
          Ту-16 и полк МиГ23. капониры были, помню ТЭЧ , да там весь городок был из воинских частей
          1. Lptsk Ранг пользователя
            Lptsk
            0
            Сегодня, 09:42
            Ту 22 м3 стояли. И ту 16 были
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 08:37
      «Сообщается о поражении складов и ангаров ГСМ, аэродрома, цехов по производству военной продукции, объектов энергетической инфраструктуры и центра по подготовке, в котором проходили обучение прибывающие на Украину иностранные наемники. Прилёт был очень хорошим» —

      — Действительно прилетело хорошо ...
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 09:22
        Глянул в Гугле снимки аэродрома в Стрые. До СВО был полностью заброшен, ВПП сильно побитая, как и бетонные укрытия для самолетов. Получается, вражины захотели его возродить, а мы не даём... Но места красивейшие, хоть и самые бандеровские. Рядом курорт Трускавец и Дрогобыч. Бывал проездом в родное Закарпатье, когда в 60-е там служил отец после войны. Стоило бы дойти...
        "Эта земля была нашей,
        Пока мы не увязли в борьбе,
        Она умрет, если будет ничьей.
        Пора вернуть эту землю себе."
    5. ВлР Ранг пользователя
      ВлР
      +10
      Сегодня, 08:40
      Обратите внимание, по западенским областям, которые ещё в СССР негласно называли Бандерштадтом, наносятся удары изредка, в виде исключения, хотя удары, как минимум, по логистическим центрам, аэродромам, узловым станциям, мостам, тоннелям просто напрашиваются. Удары с самого начала СВО наносятся, в основном, по русскоязычным городам юга и востока Украины. И это, к сожалению, вовсю используется украинской пропагандой - и гласной, и негласной. Мол, смотрите, русские бьют по Харькову и Одессе, а во Львове все спокойно, делайте выводы.
    6. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 08:43
      Зачем так много? Ведь одного на 150 ктн , было-бы вполне достаточно. И по тоннелю и по мостикам и по перевалам.. Тоже.. по одному!
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Wolfskin1993
        Зачем так много? Ведь одного на 150 ктн , было-бы вполне достаточно. И по тоннелю и по мостикам и по перевалам.. Тоже.. по одному!

        Вы крайне преувеличиваете разрушительную мощь ЯО
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 08:48
      Массовому прилёт любых ударных средств, противник, противостоять эффективно не может.
      В общем, самый удобный момент ровнять все, что стоит ровнять...
      В последующем, дадут/не дадут им новые системы ПВО и боекомплекты к ним, не понятно, не известно... надо пользоваться сложившейся ситуацией, да и поддерживать её на максимально длительное время, сколько надо.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +4
        Сегодня, 09:02
        Цитата: rocket757
        В последующем, дадут/не дадут им новые системы ПВО и боекомплекты к ним, не понятно, не извесно

        Дают и будут давать, пока смогут. Часть поставок просто не афишируется, и сведения в СМИ не попадают. Та же Европа постарается. Но того изобилия, что было, уже точно не будет. Проект "Антироссия" оказался слишком затратным, к тому же проигрышным в перспективе. Отсюда истерика Макрона и шпротников по поводу ввода войск в укрорейх. Видят, что у наркофюрера ничего не получается, а уступать России очень не хочется.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:08
          Да пофиг, по какой причине у свидомых, полноценного ПВО не будет ...
          Вопрос ещё в том, это на долго или ВООБЩЕ???
          Сами они что смогут сделать? Да ничего, кроме как бродить везде и выпрашивать подкачки...
          Кстати, разрушение военной и прочей инфраструктуры ослабить их ударный потенциал, по всем параметрам...
    8. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 08:52
      А они чего ждали? Думали контейнеры с салом и горилкой на парашютах спустят? Гады!
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 08:52
      Хорошо бы и по Лембергу хлопнуть , прямо туда , где стоит памятник хахляцкому идолу.
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 08:53
      Сообщается о поражении складов и ангаров ГСМ, аэродрома, цехов по производству военной продукции, объектов энергетической инфраструктуры и центра по подготовке, в котором проходили обучение прибывающие на Украину иностранные наемники.
      Цели "жирные" поэтому и ракет не менее 20. Всегда радует сообщение об ударе по иностранным наемникам. Чем больше вгоним в землю, тем меньше будет желания ехать в эту пока страну.
    11. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +1
      Сегодня, 09:13
      Разносить в клочья всё и везде, что имеет отношение к войне, от производств до логистики, и желательно каждый день ❗❗❗
    12. Sofievka Ранг пользователя
      Sofievka
      0
      Сегодня, 09:33
      1978год, аэродром серьёзный, в то время помещалось 2 полка, Ту-16 и МИГ-23, столовая была одна, общая, впечатление от городка " мы жили гораздо скромнее, что-ли, дома облицовочные плиткой, Крым тоже не в аутсайдерах был, но они круче , да именно тогда нам в спину орали" Чёртовы ......" на что заполнить скромно промолчал

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