Немецкий генерал усомнился в способности Украины победить в конфликте с Россией
Украина в конфликте с Россией непременно проиграет, у нее нет необходимого для победы военного потенциала. Об этом заявил генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью RBB Inforadio.
Киев не обладает необходимым для победы военным потенциалом, тогда как у России он есть. Заявления Зеленского о том, что Украина "непременно выиграет", если ей дадут много западного оружия, генерал назвал "полнейшей чушью". По его словам, Киеву не помогут ни танки, ни ракеты, ни что-то другое. Кроме того, украинская армия несет большие потери, а с мобилизацией у Украины проблемы, украинские мужчины не хотят воевать. А вот у России с добровольцами полный порядок, ей даже мобилизация не требуется.
- заявил Куят.
Между тем, как сообщают украинские ресурсы, ситуация на фронте все больше напоминает начало полного краха ВСУ. И хотя у украинской армии еще имеются резервы, но они быстро закончатся, поскольку командование ВСУ вынуждено ими затыкать дыры в обороне, которых становится все больше. В то же время Россия предпочитает наносить дистанционные удары по украинским позициям, применя авиацию и артиллерию. Кроме того, российские войска атакуют на различных направлениях, вынуждая украинских генералов постоянно перебрасывать войска.
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