Немецкий генерал усомнился в способности Украины победить в конфликте с Россией

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Немецкий генерал усомнился в способности Украины победить в конфликте с Россией

Украина в конфликте с Россией непременно проиграет, у нее нет необходимого для победы военного потенциала. Об этом заявил генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью RBB Inforadio.

Киев не обладает необходимым для победы военным потенциалом, тогда как у России он есть. Заявления Зеленского о том, что Украина "непременно выиграет", если ей дадут много западного оружия, генерал назвал "полнейшей чушью". По его словам, Киеву не помогут ни танки, ни ракеты, ни что-то другое. Кроме того, украинская армия несет большие потери, а с мобилизацией у Украины проблемы, украинские мужчины не хотят воевать. А вот у России с добровольцами полный порядок, ей даже мобилизация не требуется.



В Германии романтизируют войну. Думают, что ее можно выиграть моральными доводами. Но для этого нужны военные возможности, огневая мощь. И в этом плане, на самом деле, все медленно, но верно складывается в пользу России

- заявил Куят.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, ситуация на фронте все больше напоминает начало полного краха ВСУ. И хотя у украинской армии еще имеются резервы, но они быстро закончатся, поскольку командование ВСУ вынуждено ими затыкать дыры в обороне, которых становится все больше. В то же время Россия предпочитает наносить дистанционные удары по украинским позициям, применя авиацию и артиллерию. Кроме того, российские войска атакуют на различных направлениях, вынуждая украинских генералов постоянно перебрасывать войска.
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    9 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +3
      Сегодня, 09:09
      Немецкий женераль открыл секрет Полишинеля- без западной помощи окраина несколько месяцев максимум продержится.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 09:11
        Об этом заявил генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью RBB Inforadio.

        Ну кто бы сомневался, что генерал в отставке... Они когда уходят в отставку наконец то получают возможность адекватно говорить и мыслить...
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          +1
          Сегодня, 09:21
          Я полагаю, что и действующие генералы в секретных докладах говорят политикам то же самое. Только не понимаю, почему они их не слушают. У Германии есть весь необходимый потенциал для осуществления полного суверенитета как во внутренней, так и во внешней политике, но она этим не пользуется request
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 09:29
        Как они достали эти немецкие, французские и английские генералы. Во Вторую мировую все что можно проиграли, зато сейчас во всем "разбираются". Сначала орали Украина и Запад победят, а теперь убрали слово "Запад" и трындят что Украина проиграет! Артисты!)))
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:09
      «Украина в конфликте с Россией непременно проиграет. Об этом заявил генерал ВВС Германии в отставке» —

      — В отставке они прозревают ...
    3. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +3
      Сегодня, 09:10
      Хотелось чтобы он был прав. Мы не против.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 09:14
      Киев не обладает необходимым для победы военным потенциалом, тогда как у России он есть
      Ну хоть бывшие западные генералы имеют смелость громко сказать правду о реальной ситуации в конфликте. А то действующие не успевают пророчить украине победу соревнуясь между собой в какие сроки и при каких условиях киев "победит".
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:20
      Киев не обладает необходимым для победы военным потенциалом, тогда как у России он есть. Заявления Зеленского о том, что Украина "непременно выиграет", если ей дадут много западного оружия, генерал назвал "полнейшей чушью".
      . Типа, дошло наконец?
      Так и раньше такое говорили и не редко, просто за общим шумом, визгом, этого слышать не хотели!
    6. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Сегодня, 09:21
      "Два врача - три мнения" , у импортных вояк , то-же самое.

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