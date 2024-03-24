Польское Минобороны обвинило Россию в якобы нарушении воздушного пространства одной из запущенных по Украине ракет

Польша обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства при ракетной атаке на западные регионы Украины. Как заявили в польском Минобороны, российская ракета влетела воздушное пространство Польши и пробыла в нем меньше одной минуты.По данным польских военных, запущенная одним из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши в районе города Оседув в Люблинском воеводстве и покинула его через 39 секунд. Полет ракеты отслеживали средства ПВО, также в воздух были подняты истребители F-16 польских ВВС и союзников.- говорится в заявлении польского Минобороны.Пока ни о каких заявлениях Варшава не сообщает, вероятней всего, готовит ноту протеста, которая будет направлена Москве.Между тем, украинские ресурсы сообщают, что целью ударов российских ракет стал военный аэродром во Львовской области, который Киев готовил по американские истребители F-16.

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