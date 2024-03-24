Польское Минобороны обвинило Россию в якобы нарушении воздушного пространства одной из запущенных по Украине ракет

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Польское Минобороны обвинило Россию в якобы нарушении воздушного пространства одной из запущенных по Украине ракет

Польша обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства при ракетной атаке на западные регионы Украины. Как заявили в польском Минобороны, российская ракета влетела воздушное пространство Польши и пробыла в нем меньше одной минуты.

По данным польских военных, запущенная одним из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС ракета якобы вошла в воздушное пространство Польши в районе города Оседув в Люблинском воеводстве и покинула его через 39 секунд. Полет ракеты отслеживали средства ПВО, также в воздух были подняты истребители F-16 польских ВВС и союзников.



Объект влетел в польское пространство на высоте города Осердув (Люблинское воеводство) и пробыл в нем 39 секунд. На протяжении всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы. (...) все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены. Активизировалась, в частности, польская и союзная авиация

- говорится в заявлении польского Минобороны.

Пока ни о каких заявлениях Варшава не сообщает, вероятней всего, готовит ноту протеста, которая будет направлена Москве.

Между тем, украинские ресурсы сообщают, что целью ударов российских ракет стал военный аэродром во Львовской области, который Киев готовил по американские истребители F-16.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 09:33
      «Российская ракета влетела воздушное пространство Польши и пробыла в нём меньше одной минуты» —

      — Благодарите,что не осталась ...
    2. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      +2
      Сегодня, 09:36
      Да и похрену на их обвинения. Не отвечать, не замечать. В случае если правда, продолжать использовать воздушное пространство Польши, Румынии, Прибалтики для наших ракет.
      1. 123_123 Ранг пользователя
        123_123
        0
        Сегодня, 09:43
        Да, нет смысла обращать внимание: если это предлог для каких-то действий, то они все равно их совершат под другим предлогом, если просто озабоченность - ну бывает, идет борьба с нацистским украинским режимом, смиритесь.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:37
      Поляки как дети малые ,для чего у них ПВО - Ноты писать?Так обращайтесь в консерваторию!
    4. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      -1
      Сегодня, 09:37
      Врут поляки. Ничего к ним ПОКА не прилетало. Но они дождутся. И тогда к ним действительно прилетит, и прилетит так, что они сразу очень сильно почувствуют.
    5. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 09:37
      Аэродром на окраине для подготовки F-16 по чистой случайности находился в 100 метрах от польской границы? Тогда ничего удивительного, что маневрирующая ракета пролетела где-то над польской территорией. Впрочем, могут выразить озабоченность. laughing
    6. Sergio Vo Ранг пользователя
      Sergio Vo
      +1
      Сегодня, 09:39
      Вообще то она, ракета в жешув летела, да вот передумала. Так что, поляки, не благодарите.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:39
      Между тем, украинские ресурсы сообщают, что целью ударов российских ракет стал военный аэродром во Львовской области, который Киев готовил по американские истребители F-16.
      . Надо же им скакуасов, чем то, обнадежить, стимулировать, вот и... типа, фу 16 им дадут и наши этого боятся.
      Наверно так....
    8. frruc Ранг пользователя
      frruc
      0
      Сегодня, 09:43
      Объект ......и пробыл в нем 39 секунд.

      Обвинять мало, надо доказать, представив материалы объективного контроля. А если все-таки нарушение и имело место, то можно принести извинение польским "партнерам" , ведь нарушение было не преднамеренным.

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